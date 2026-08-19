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Pemutusan kontrak Paul Pogba di AS Monaco: Gelandang itu meninggalkan klub Prancis setelah berpisah secara mutual
Pemutusan kontrak atas kesepakatan bersama
AS Monaco dan Pogba secara bersama-sama mengumumkan akhir dari kerja sama mereka, dengan mengakhiri kontrak yang semula dijadwalkan berlaku hingga Juni 2027. Kedua pihak menyimpulkan bahwa target yang awalnya ditetapkan saat ia bergabung pada pramusim 2025 hanya tercapai sebagian.
Keputusan itu diambil menjelang laga pembuka klub pada musim baru, sekaligus mengakhiri lebih cepat masa kebersamaan gelandang tersebut di Principality. Monaco menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemenang Piala Dunia FIFA 2018 itu atas profesionalismenya selama berada di klub.
- AFP
Penghormatan dari CEO dan klub
Chief Executive Officer Thiago Scuro memuji sikap sang gelandang yang patut dicontoh serta dampak positif yang ia berikan di balik layar. "Saat dia bergabung, kami menjelaskan bahwa ini adalah tantangan besar, yang berani dan ambisius," ujar Scuro.
"Meski hasilnya tidak seperti yang kami harapkan, hal itu tidak seharusnya menutupi antusiasme yang mengiringi kembalinya dia ke sepak bola klub... Apa yang dia bawa ke ruang ganti, khususnya kepada para pemain muda yang terus-menerus dia bagi dengan pengalaman luasnya dan dia beri nasihat berharga, sangatlah berharga."
Merefleksikan tantangan itu
Masa Pogba di Monaco dirancang untuk membantunya kembali ke kompetisi level tertinggi setelah lama absen dari sepak bola profesional. Meski tidak memainkan sebanyak mungkin pertandingan seperti yang semula ia harapkan, gelandang itu berhasil kembali ke lapangan dan membagikan keahlian berharganya kepada skuad tim utama.
Merefleksikan kepergiannya, Pogba berkata: "Mewakili klub ini dan kerajaan merupakan pengalaman yang luar biasa. AS Monaco adalah klub yang luar biasa dan meskipun saya tidak memainkan sebanyak mungkin pertandingan seperti yang saya harapkan, saya akan selalu berterima kasih atas kesempatan untuk mengenakan warna mereka. Daghe Munegu !"
- GOAL
Menatap masa depan
Dengan kontraknya yang resmi diakhiri, Pogba kini berstatus bebas transfer saat ia mempertimbangkan langkah karier berikutnya. Gelandang itu akan berupaya membangun lebih lanjut pemulihan fisik dan menit bermain kompetitif yang ia dapatkan selama waktunya di Ligue 1.
Sementara itu, AS Monaco mengalihkan perhatian penuh mereka ke musim domestik yang baru tanpa gelandang bintang mereka. Klub itu mendoakan kesuksesan bagi pemenang Piala Dunia 2018 tersebut di masa depan saat mereka bersiap untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
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