AS Monaco dan Pogba secara bersama-sama mengumumkan akhir dari kerja sama mereka, dengan mengakhiri kontrak yang semula dijadwalkan berlaku hingga Juni 2027. Kedua pihak menyimpulkan bahwa target yang awalnya ditetapkan saat ia bergabung pada pramusim 2025 hanya tercapai sebagian.

Keputusan itu diambil menjelang laga pembuka klub pada musim baru, sekaligus mengakhiri lebih cepat masa kebersamaan gelandang tersebut di Principality. Monaco menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemenang Piala Dunia FIFA 2018 itu atas profesionalismenya selama berada di klub.