Pemujaan terhadap pahlawan! Bagaimana bintang Real Madrid dan Brasil, Rodrygo, terinspirasi oleh Neymar
Pada tahun 2022, Rodrygo menjadi bagian dari skuad Brasil yang dipenuhi bintang-bintang di Qatar. Ia juga pernah membela negaranya di Copa America, namun masih menanti gelar pertamanya untuk melengkapi koleksi trofi Liga dan Liga Champions yang telah diraihnya di level klub.
Waktu masih berpihak pada pemain sayap pekerja keras berusia 25 tahun ini, dengan banyak peluang turnamen besar lainnya yang akan menghiasi kariernya yang penuh prestasi. Neymar mungkin tidak akan ada di sana untuk berbagi pengalaman tersebut, karena mantan playmaker Barcelona dan Paris Saint-Germain ini kini telah kembali ke tempat semuanya dimulai baginya, yaitu di Santos, tetapi pemain berusia 34 tahun yang penuh talenta ini tetap menjadi panutan bagi jutaan orang di tanah airnya dan di seluruh dunia.
Rodrygo menceritakan seperti apa rasanya bermain bersama Neymar
Rodrygo, sebagai salah satu produk akademi Santos, termasuk di antara mereka yang selalu mengagumi Neymar. Ia baru berusia sembilan tahun ketika rekan senegaranya itu melakukan debut seniornya bersama Brasil pada Agustus 2010.
Sembilan tahun setelah itu, mereka menjadi rekan setim di tim nasional. Rodrygo adalah bukti bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan jika diimbangi dengan kerja keras yang cukup saat mengejarnya. Berbicara dalam kerja sama dengan Powerade, ia mengatakan kepada GOAL saat ditanya bagaimana rasanya bekerja sama dengan pahlawan masa kecil dan ikon global: “Bermain bersama seseorang seperti Neymar, salah satu pahlawan sepak bola saya saat tumbuh besar, merupakan pengalaman yang luar biasa.
“Kamu belajar banyak hanya dengan melihat cara dia berlatih, pola pikirnya, dan bagaimana dia menghadapi pertandingan besar. Menyaksikan hal ini secara langsung terus memotivasi saya untuk meningkatkan permainan saya dan berjuang mencapai tingkat keunggulan yang sama.”
Bintang Real Madrid berharap dapat menginspirasi generasi mendatang
Rodrygo kini telah menjadi sumber inspirasi tersendiri, setelah menempuh perjalanan dari pinggiran São Paulo hingga Santiago Bernabéu di Madrid—dengan mencatatkan 297 penampilan untuk klub raksasa La Liga pada usia 25 tahun.
Dia tahu arti dari “Power Your Fate” dan ingin berperan dalam membantu bintang-bintang masa depan melakukan hal yang sama. Sepak bola Brasil selalu tentang ekspresi dan kesenangan, dengan sikap santai bermain bersama teman-teman di pantai dan di jalanan yang dibawa ke lapangan.
Rodrygo menambahkan tentang membantu generasi berikutnya untuk sepenuhnya merangkul mentalitas tersebut saat potensi diubah menjadi sesuatu yang lebih nyata: “Sejarah indah sepak bola Brasil telah ditulis oleh puluhan pemain hebat yang kita miliki selama bertahun-tahun. Generasi-generasi yang mengajarkan kita untuk menikmati permainan, bersenang-senang saat bermain, bermain dengan bola, dan tersenyum di lapangan.
“Sepak bola Brasil selalu identik dengan kreativitas, bakat, dan kegembiraan, dan saya pasti ingin generasi berikutnya merangkul semangat itu. ‘Power Your Fate’ mengajarkan saya bahwa dengan menggabungkan gairah dan kesenangan di lapangan dengan kerja keras, dedikasi, dan pikiran yang kuat, kita memiliki segala yang dibutuhkan untuk menang.
“Ketika kamu mempersiapkan diri, ketika kamu disiplin dan tetap terhidrasi, kamu memiliki kepercayaan diri dan kebebasan untuk mengekspresikan diri sepenuhnya, tanpa batas. Jadi, mainlah dengan gembira dan pahamilah bahwa usaha yang kamu dedikasikan di luar lapangan meningkatkan kebebasanmu dalam permainan dan memungkinkanmu untuk menguasai potensi penuhmu.”
Rodrygo akan bangkit kembali dengan lebih kuat setelah cedera
Rodrygo akan menyaksikan dari jauh saat Brasil memulai perjuangan terbarunya untuk meraih kejayaan di Piala Dunia pada bulan Juni, setelah mengalami cedera ligamen anterior cruciatum (ACL) dan harus menjalani operasi, namun ia bertekad untuk bangkit kembali dengan lebih kuat dan menikmati masa depan yang lebih cerah.
