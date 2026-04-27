Pemujaan terhadap pahlawan! Bagaimana bintang Real Madrid dan Brasil, Rodrygo, terinspirasi oleh Neymar

Rodrygo kini telah menjadi sumber inspirasi tersendiri, setelah menempuh perjalanan dari pinggiran São Paulo hingga Santiago Bernabéu di Madrid—dengan mencatatkan 297 penampilan untuk klub raksasa La Liga pada usia 25 tahun.

Dia tahu arti dari “Power Your Fate” dan ingin berperan dalam membantu bintang-bintang masa depan melakukan hal yang sama. Sepak bola Brasil selalu tentang ekspresi dan kesenangan, dengan sikap santai bermain bersama teman-teman di pantai dan di jalanan yang dibawa ke lapangan.

Rodrygo menambahkan tentang membantu generasi berikutnya untuk sepenuhnya merangkul mentalitas tersebut saat potensi diubah menjadi sesuatu yang lebih nyata: “Sejarah indah sepak bola Brasil telah ditulis oleh puluhan pemain hebat yang kita miliki selama bertahun-tahun. Generasi-generasi yang mengajarkan kita untuk menikmati permainan, bersenang-senang saat bermain, bermain dengan bola, dan tersenyum di lapangan.

“Sepak bola Brasil selalu identik dengan kreativitas, bakat, dan kegembiraan, dan saya pasti ingin generasi berikutnya merangkul semangat itu. ‘Power Your Fate’ mengajarkan saya bahwa dengan menggabungkan gairah dan kesenangan di lapangan dengan kerja keras, dedikasi, dan pikiran yang kuat, kita memiliki segala yang dibutuhkan untuk menang.

“Ketika kamu mempersiapkan diri, ketika kamu disiplin dan tetap terhidrasi, kamu memiliki kepercayaan diri dan kebebasan untuk mengekspresikan diri sepenuhnya, tanpa batas. Jadi, mainlah dengan gembira dan pahamilah bahwa usaha yang kamu dedikasikan di luar lapangan meningkatkan kebebasanmu dalam permainan dan memungkinkanmu untuk menguasai potensi penuhmu.”