Pemimpin Golden Glove David Raya dan Emi Martinez tidak masuk dalam daftar tiga kiper terbaik Liga Premier yang dipilih untuk membentuk kiper utama 'ideal'

Crossley, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL saat menyusun skuad Bally Bet All-Stars, mengatakan ketika ditanya untuk menyebutkan tiga pemain favoritnya di Liga Premier: “Favorit saya adalah Gianluigi Donnarumma dan saya sudah mengatakan hal ini sejak lama, sejak penampilannya yang gemilang di Liga Champions tahun lalu [bersama Paris Saint-Germain]. Saya tidak percaya betapa murahnya harga transfernya. Saya tidak menyadari bahwa dia baru berusia 26 tahun. Dia terlihat jauh lebih tua! Namun, saya telah menyaksikannya di Liga Champions tahun lalu dan saat ia bergabung dengan Liga Premier. Dia menjadi favorit saya karena gayanya yang agak old-school, mirip Schmeichel dari era saya.

“Sama seperti Alisson juga dan saya suka tipe seperti itu, jadi saya akan memilih Donnarumma. Alisson, sangat mirip, mengisi gawang dengan baik, pemain bertubuh besar, sangat, sangat tenang. Saya suka melihat kiper yang tidak panik, bahkan saat dia membuat kesalahan.

“Jadi saya memilihnya sebagai kiper kedua saya dan saya memilih salah satu kiper kita sendiri, Jordan Pickford, sebagai kiper ketiga hanya karena saya suka distribusinya. Dia kidal, saya juga kidal, jadi saya sangat suka kiper kidal dan menurut saya jika ketiga kiper ini digabungkan, Anda akan mendapatkan kiper ideal. Jordan Pickford, saya belum pernah melihatnya bermain buruk untuk Inggris. Saya pikir dia adalah pemain terbaik dalam tiga atau empat musim terakhir, dan itulah alasan saya memilihnya karena saya menyukai konsistensi.”