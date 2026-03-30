Jordan Pickford Gianluigi Donnarumma David Raya 2025-26
Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Pemimpin Golden Glove David Raya dan Emi Martinez tidak masuk dalam daftar tiga kiper terbaik Liga Premier yang dipilih untuk membentuk kiper utama 'ideal'

Pemimpin Golden Glove, David Raya, dan Emi Martinez tidak masuk dalam daftar tiga kiper terbaik Liga Premier yang disusun Mark Crossley untuk GOAL. Mantan penjaga gawang Nottingham Forest dan timnas Wales ini menjelaskan kemampuan yang harus dimiliki oleh kiper utama yang “ideal”, dengan para kiper bintang di Manchester City dan Liverpool dianggap memiliki kualitas-kualitas tersebut.

  • Alisson Peter SchmeichelGetty/GOAL

    Banyak kiper legendaris yang pernah berlaga di Liga Premier

    Beberapa kiper legendaris telah menghiasi kasta tertinggi sepak bola Inggris di era modern, mulai dari Peter Schmeichel dan David Seaman hingga Petr Cech dan Edwin van der Sar. Saat ini, Liga Premier dipenuhi oleh kiper-kiper berlevel internasional.

    Yang paling menonjol di antara mereka menjadi barisan pertahanan terakhir bagi tim-tim yang berambisi meraih gelar di dalam dan luar negeri, sementara banyak di antaranya akan berangkat ke Piala Dunia 2026 bersama negara masing-masing.

  • Siapa saja kiper terbaik Liga Premier pada musim 2025-26?

    Namun, siapa yang bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara mereka dan apa yang membedakan yang terbaik dari yang lain? Crossley tahu apa yang dibutuhkan untuk mengisi peran yang paling menuntut, setelah pernah membantu Forest finis di posisi ketiga Liga Premier dan lolos ke kompetisi Eropa, dan ia telah mengamati para pemain angkatan 2025-26.

    Agak mengejutkan, kiper utama Arsenal, Raya—yang mencatatkan 15 clean sheet musim ini—terlewatkan, begitu pula bintang Aston Villa pemenang Piala Dunia, Martinez. Namun, ada kumpulan talenta yang sangat dalam untuk mencari pemain-pemain elit.

  • Mantan bintang Forest, Crossley, memilih tiga kiper terbaik di Liga Premier

    Crossley, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL saat menyusun skuad Bally Bet All-Stars, mengatakan ketika ditanya untuk menyebutkan tiga pemain favoritnya di Liga Premier: “Favorit saya adalah Gianluigi Donnarumma dan saya sudah mengatakan hal ini sejak lama, sejak penampilannya yang gemilang di Liga Champions tahun lalu [bersama Paris Saint-Germain]. Saya tidak percaya betapa murahnya harga transfernya. Saya tidak menyadari bahwa dia baru berusia 26 tahun. Dia terlihat jauh lebih tua! Namun, saya telah menyaksikannya di Liga Champions tahun lalu dan saat ia bergabung dengan Liga Premier. Dia menjadi favorit saya karena gayanya yang agak old-school, mirip Schmeichel dari era saya.

    “Sama seperti Alisson juga dan saya suka tipe seperti itu, jadi saya akan memilih Donnarumma. Alisson, sangat mirip, mengisi gawang dengan baik, pemain bertubuh besar, sangat, sangat tenang. Saya suka melihat kiper yang tidak panik, bahkan saat dia membuat kesalahan.

    “Jadi saya memilihnya sebagai kiper kedua saya dan saya memilih salah satu kiper kita sendiri, Jordan Pickford, sebagai kiper ketiga hanya karena saya suka distribusinya. Dia kidal, saya juga kidal, jadi saya sangat suka kiper kidal dan menurut saya jika ketiga kiper ini digabungkan, Anda akan mendapatkan kiper ideal. Jordan Pickford, saya belum pernah melihatnya bermain buruk untuk Inggris. Saya pikir dia adalah pemain terbaik dalam tiga atau empat musim terakhir, dan itulah alasan saya memilihnya karena saya menyukai konsistensi.”

  • Golden Glove 2025-26: Siapa yang akan meraih penghargaan clean sheet?

    Raya, Donnarumma, dan Pickford menduduki tiga besar dalam perebutan trofi Golden Glove musim 2025-26. Kiper asal Spanyol milik Arsenal itu memimpin klasemen, sementara rival-rivalnya di liga domestik dari Manchester City dan Everton masing-masing mencatatkan 11 clean sheet musim ini.

    Bintang The Gunners, Raya, telah meraih penghargaan Sarung Tangan Emas dalam dua musim terakhir, namun belum memiliki gelar besar sebagai hasil dari upaya tersebut. Dia kemungkinan akan menjadi bagian dari skuad Spanyol di Piala Dunia musim panas ini, sementara Pickford akan menjadi pilihan utama Inggris di bawah mistar gawang, Alisson yakin akan merebut posisi kiper nomor satu Brasil, dan Donnarumma dapat membantu Italia mencapai ajang unggulan FIFA untuk pertama kalinya sejak 2014 saat mereka menghadapi Bosnia dan Herzegovina dalam final play-off yang krusial pada hari Selasa.

    Skuad Bally Bet All-Stars siap tampil dalam pertandingan spesial di City Ground

    Mitra sponsor di bagian depan jersey Nottingham Forest, Bally Bet, memiliki misi untuk memberikan pengakuan yang layak kepada para pemain akar rumput yang telah lama berkontribusi. Legenda Forest, Mark Crossley, ditugaskan untuk menyusun skuad All-Stars Vets pertama sepanjang sejarah, yang terdiri dari tokoh-tokoh sejati dalam dunia sepak bola sebagai bentuk perayaan atas segala hal yang membuat sepak bola akar rumput begitu istimewa. Crossley akan didukung oleh wajah-wajah terkenal Forest lainnya saat ia menyusun Bally Bet All-Stars.

    Tim All-Stars ini kemudian akan mendapatkan perlakuan layaknya tim Premier League, berpindah dari lapangan rekreasi ke City Ground, saat mereka bertanding melawan tim legenda Forest yang dipilih secara khusus pada akhir Mei. Sebelum pertandingan tersebut berlangsung, Crossley akan menyempurnakan susunan starting XI-nya dengan bantuan beberapa wajah familiar di Trentside.