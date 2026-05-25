Pemilik Nottingham Forest mengalami bajunya robek dalam perkelahian dengan keponakan perdana menteri Yunani saat pertandingan bola basket
Kericuhan meletus di Stadion Perdamaian dan Persahabatan
Pemilik Nottingham Forest dan Olympiacos sedang menonton pertandingan basket yang sangat dinanti di Piraeus ketika ketegangan memuncak di area VIP.
Laporan saksi mata menunjukkan bahwa suasana menjadi memanas antara Marinakis dan Grigoris Dimitriadis, yang sebelumnya merupakan tokoh kunci dalam pemerintahan Yunani dan merupakan keponakan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis.
Menurut Telegraph, konfrontasi yang dilaporkan bermula dari perselisihan verbal itu dengan cepat meningkat menjadi perkelahian fisik yang mengejutkan para penonton.
Petugas keamanan terpaksa turun tangan untuk memisahkan kedua pihak yang terlibat karena situasi tersebut terancam menjadi tidak terkendali di hadapan publik.
Bentrokan fisik membuat pakaian Marinakis robek
Selama keributan tersebut, dilaporkan bahwa kemeja Marinakis robek saat kedua kelompok saling bentrok. Pemandangan seorang pemilik klub Liga Premier yang terlibat dalam perselisihan fisik di depan umum telah menimbulkan kegemparan di kalangan olahraga dan politik di Yunani, di mana Marinakis tetap menjadi tokoh yang sangat berpengaruh sebagai presiden Olympiacos.
Foto-foto dan kesaksian dari arena menggambarkan suasana kekacauan yang signifikan di tribun penonton, yang terjadi saat pertandingan di lapangan masih berlangsung. Jarak bentrokan yang dekat dengan pejabat dan delegasi tingkat tinggi lainnya menambah lapisan kontroversi pada peristiwa malam itu.
Sejarah ketegangan antara kedua belah pihak
Insiden tersebut terjadi di tengah ketegangan politik dan pribadi yang telah berlangsung lama antara Marinakis dan lingkaran dekat Perdana Menteri Yunani. Titik memuncaknya ketegangan ini menunjukkan bahwa ketegangan tersebut semakin memanas, beralih dari pertarungan hukum dan media menjadi konfrontasi fisik secara langsung selama sebuah acara olahraga.
Meskipun melibatkan tokoh-tokoh terkenal, perkelahian tersebut tidak tersembunyi dari pandangan publik, dengan para penonton di Stadion Perdamaian dan Persahabatan menyaksikan keributan tersebut. Hingga saat ini, tidak ada pihak yang memberikan pernyataan resmi lengkap mengenai pemicu spesifik perkelahian tersebut.
Dampak bagi Nottingham Forest dan Olympiacos
Meskipun insiden tersebut terjadi di luar lapangan sepak bola, hal itu tak terhindarkan kembali mengarahkan perhatian pada perilaku jajaran petinggi Forest. Marinakis telah menjadi pemilik yang sangat terlibat di City Ground sejak mengambil alih klub pada 2017, memimpin kembalinya klub ke Liga Premier dan upaya mereka selanjutnya untuk mengukuhkan posisi di kasta tertinggi.
Pihak berwenang Yunani diperkirakan akan menyelidiki keadaan seputar gangguan di stadion tersebut, yang secara tradisional merupakan markas tim basket Olympiacos.