Pemilik Nottingham Forest dan Olympiacos sedang menonton pertandingan basket yang sangat dinanti di Piraeus ketika ketegangan memuncak di area VIP.

Laporan saksi mata menunjukkan bahwa suasana menjadi memanas antara Marinakis dan Grigoris Dimitriadis, yang sebelumnya merupakan tokoh kunci dalam pemerintahan Yunani dan merupakan keponakan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis.

Menurut Telegraph, konfrontasi yang dilaporkan bermula dari perselisihan verbal itu dengan cepat meningkat menjadi perkelahian fisik yang mengejutkan para penonton.

Petugas keamanan terpaksa turun tangan untuk memisahkan kedua pihak yang terlibat karena situasi tersebut terancam menjadi tidak terkendali di hadapan publik.



