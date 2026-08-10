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Pemilik Nottingham Forest Evangelos Marinakis menggugat Crystal Palace terkait spanduk mengejutkan suporter yang menggambarkannya dengan pistol
Gugatan di Pengadilan Tinggi diajukan
Menurut BBC Sport, sengketa hukum ini berpusat pada sebuah spanduk yang dibentangkan oleh pendukung Crystal Palace saat kedua klub bermain imbang 1-1 di Premier League pada Agustus lalu. Pengacara yang mewakili Evangelos Marinakis secara resmi mengajukan gugatan pencemaran nama baik di Pengadilan Tinggi pada Senin, dengan menyebut CPFC Limited sebagai satu dari dua tergugat dalam kasus tersebut.
Eskalasi hukum ini terjadi setelah periode meningkatnya ketegangan antara kedua klub dan basis suporter masing-masing. Spanduk itu juga memuat teks provokatif yang secara langsung menyinggung tuduhan serius, dengan bunyi: 'Mr Marinakis tidak terlibat dalam pemerasan, pengaturan pertandingan, perdagangan narkoba, atau korupsi.' Pemilik Forest itu secara konsisten dan tegas membantah segala kesalahan terkait klaim tersebut sepanjang kiprahnya di sepakbola, dan kini ia memutuskan menempuh jalur hukum untuk melindungi reputasinya dari pesan yang ditampilkan di London selatan.
- Getty Images Sport
Sanksi FA dan aturan regulasi
Badan-badan pengatur sudah menaruh perhatian pada insiden tersebut, dengan Asosiasi Sepakbola sebelumnya turun tangan. Pada November 2025, FA mendakwa Crystal Palace karena gagal memastikan para pendukungnya berperilaku tertib. Secara khusus, dakwaan itu menyebut kegagalan untuk mencegah perilaku yang dianggap tidak pantas, ofensif, kasar, atau provokatif, meski spanduk itu sendiri tidak secara eksplisit disebut sebagai alasan resmi dakwaan tersebut.
Aturan Premier League sangat ketat dalam hal pesan yang dapat dianggap mencemarkan nama baik, bermuatan politik, atau menyinggung. Liga ini membanggakan diri dalam menjaga lingkungan yang ramah bagi keluarga, dan penggambaran seorang pemilik klub dengan senjata yang diarahkan kepada seorang pemain dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap standar yang diharapkan.
Ketertarikan Spurs pada Gibbs-White
Masuknya Morgan Gibbs-White dalam banner itu menambah dimensi personal pada kontroversi tersebut, merujuk pada drama transfer terbaru sang gelandang. Pemain internasional Inggris itu menjadi subjek spekulasi transfer yang intens pada musim panas lalu, dengan Tottenham Hotspur nyaris mendapatkan tanda tangannya setelah tampak mengaktifkan klausul rilis senilai £60 juta sebelum pada akhirnya ia menandatangani kontrak baru untuk bertahan di Forest.
Namun, terlepas dari minat dari London utara, Gibbs-White memilih untuk mengikat masa depannya dalam jangka panjang dengan proyek di City Ground. Ia akhirnya menandatangani kontrak baru untuk tetap di Nottingham Forest dan mengikuti wawancara bersama Marinakis untuk membahas keputusannya menolak kepindahan.
- Getty Images Sport
Gesekan UEFA dan rivalitas antarklub
Hubungan antara kedua klub itu kian memanas akibat keputusan administratif di level Eropa. Forest, di bawah kepemilikan Marinakis, mengambil tempat Crystal Palace di Liga Europa musim lalu setelah putusan UEFA terkait model kepemilikan multi-klub. Ketegangan semakin meningkat pada musim panas ini setelah Oliver Glasner pindah dari Selhurst Park untuk menangani Nottingham Forest, setelah sebelumnya membawa Palace meraih trofi di Piala FA, Community Shield, dan Liga Konferensi UEFA selama masa jabatannya.
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