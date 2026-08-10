Menurut BBC Sport, sengketa hukum ini berpusat pada sebuah spanduk yang dibentangkan oleh pendukung Crystal Palace saat kedua klub bermain imbang 1-1 di Premier League pada Agustus lalu. Pengacara yang mewakili Evangelos Marinakis secara resmi mengajukan gugatan pencemaran nama baik di Pengadilan Tinggi pada Senin, dengan menyebut CPFC Limited sebagai satu dari dua tergugat dalam kasus tersebut.

Eskalasi hukum ini terjadi setelah periode meningkatnya ketegangan antara kedua klub dan basis suporter masing-masing. Spanduk itu juga memuat teks provokatif yang secara langsung menyinggung tuduhan serius, dengan bunyi: 'Mr Marinakis tidak terlibat dalam pemerasan, pengaturan pertandingan, perdagangan narkoba, atau korupsi.' Pemilik Forest itu secara konsisten dan tegas membantah segala kesalahan terkait klaim tersebut sepanjang kiprahnya di sepakbola, dan kini ia memutuskan menempuh jalur hukum untuk melindungi reputasinya dari pesan yang ditampilkan di London selatan.