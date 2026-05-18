Pemilik Newcastle bersiap menjual saham mereka di klub Liga Premier untuk membiayai rencana pembangunan stadion baru
PIF sedang mencari peluang investasi baru
Menurut Reuters, dana kekayaan negara tersebut sedang melakukan pembicaraan intensif dengan investor pihak ketiga terkait penjualan saham minoritas di Newcastle United. Langkah ini bertujuan untuk menyuntikkan modal baru ke klub asal Tyneside tersebut seiring transisi mereka ke fase berikutnya dari proyek ambisius mereka. Dengan menerbitkan saham baru kepada calon investor, para pemilik berharap dapat menghindari beberapa batasan ketat yang dihadapi oleh tim-tim yang ingin melakukan pengeluaran besar-besaran di Liga Premier.
Meskipun PIF tetap menjadi pemegang saham mayoritas, strategi baru ini menandai perubahan dalam cara pengelolaan keuangan klub. Sehubungan dengan hal tersebut, dana tersebut sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk meningkatkan likuiditas, termasuk potensi sekuritisasi pendapatan komersial Newcastle. Hal ini akan memungkinkan klub untuk melanjutkan strategi perekrutan agresifnya sambil mempertahankan model keuangan jangka panjang yang berkelanjutan.
Dilema stadion senilai miliaran pound
CEO Newcastle, David Hopkinson, menegaskan kepada Reuters bahwa klub tersebut kini berada di persimpangan jalan yang bersejarah. Meskipun renovasi Stadion St James' Park yang ikonik akan menelan biaya ratusan juta poundsterling, pembangunan stadion baru yang canggih diperkirakan akan menghabiskan lebih dari £1 miliar ($1,34 miliar). Untuk membiayai hal ini tanpa membebani modal langsung PIF secara berlebihan, dana tersebut sedang menjajaki opsi-opsi inovatif, termasuk menerbitkan saham baru kepada investor eksternal atau "mensekuritisasi" pendapatan komersial klub di masa depan.
Perubahan ini terjadi seiring dengan penyempurnaan strategi olahraga global PIF, yang mengelola aset senilai hampir $1 triliun. Dengan rencana dana tersebut untuk menghentikan pembiayaan LIV Golf pada akhir 2026 - setelah investasi yang luar biasa sebesar $5 miliar - terdapat pergeseran yang jelas menuju keberlanjutan finansial dan nilai aset jangka panjang. Memastikan Newcastle memiliki "stadion super" dianggap sebagai hal yang esensial bagi klub.
Dukungan untuk Eddie Howe
Di luar aspek fisik, rencana penjualan sebagian saham ini bertujuan untuk memastikan manajer Eddie Howe memiliki sumber daya yang cukup guna bersaing kembali di papan atas klasemen. Setelah musim di mana The Magpies tergelincir ke peringkat ke-11 di Liga Premier dan gagal lolos ke kompetisi Eropa, terdapat keinginan yang jelas untuk kembali ke panggung Liga Champions. Investasi tersebut akan memberikan dorongan signifikan bagi anggaran transfer klub guna memperkuat skuad menjelang musim depan.
Meskipun performa tim menurun musim ini, jajaran petinggi tetap mendukung proyek ini sepenuhnya. Manajer Newcastle, Eddie Howe, mengatakan awal bulan ini bahwa PIF tetap berkomitmen seperti biasa terhadap kesuksesan klub. Proyek perluasan pusat latihan senilai jutaan poundsterling sudah berjalan, yang direncanakan akan memperluas area pusat latihan tersebut lebih dari 50%.
Perubahan strategi olahraga Arab Saudi
Langkah untuk mencari investasi dari pihak luar ini dilakukan di tengah upaya PIF untuk menata ulang portofolio olahraga globalnya. Dana investasi tersebut baru-baru ini mengumumkan akan menghentikan pendanaan untuk LIV Golf pada akhir musim 2026, setelah menyuntikkan lebih dari $5 miliar ke dalam proyek tersebut sejak diluncurkan pada 2022. Hal ini mengindikasikan pendekatan yang lebih terfokus terhadap aset-aset unggulan mereka, memastikan bahwa Newcastle tetap menjadi investasi andalan jangka panjang, bukan beban bagi sumber daya.
Dengan Arab Saudi yang bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034, sepak bola tetap menjadi inti dari strategi "Visi 2030" kerajaan tersebut. The Magpies telah menikmati kesuksesan awal di bawah rezim saat ini, dengan dua kali lolos ke Liga Champions dan memenangkan Piala Liga tahun lalu.