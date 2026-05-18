Pemilik Newcastle bersiap menjual saham mereka di klub Liga Premier untuk membiayai rencana pembangunan stadion baru

Menurut Reuters, dana kekayaan negara tersebut sedang melakukan pembicaraan intensif dengan investor pihak ketiga terkait penjualan saham minoritas di Newcastle United. Langkah ini bertujuan untuk menyuntikkan modal baru ke klub asal Tyneside tersebut seiring transisi mereka ke fase berikutnya dari proyek ambisius mereka. Dengan menerbitkan saham baru kepada calon investor, para pemilik berharap dapat menghindari beberapa batasan ketat yang dihadapi oleh tim-tim yang ingin melakukan pengeluaran besar-besaran di Liga Premier.

Meskipun PIF tetap menjadi pemegang saham mayoritas, strategi baru ini menandai perubahan dalam cara pengelolaan keuangan klub. Sehubungan dengan hal tersebut, dana tersebut sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk meningkatkan likuiditas, termasuk potensi sekuritisasi pendapatan komersial Newcastle. Hal ini akan memungkinkan klub untuk melanjutkan strategi perekrutan agresifnya sambil mempertahankan model keuangan jangka panjang yang berkelanjutan.