AFP
Pemilik Napoli menolak tawaran akuisisi senilai €2 miliar dari sebuah grup asal Amerika Serikat karena klub Serie A tersebut dianggap tidak dijual
Penawaran yang memecahkan rekor itu ditolak mentah-mentah
Menurut Corriere dello Sport, tawaran tersebut diajukan meskipun ada penilaian terbaru dari Football Benchmark pada Mei 2025, yang menempatkan nilai klub tersebut mendekati €1,1 miliar, yang mengindikasikan bahwa grup investasi yang berbasis di Amerika Serikat tersebut bersedia membayar selisih harga yang cukup besar untuk mendapatkan Partenopei.
Meskipun rumor mengenai potensi perubahan kepemilikan telah beredar di Naples selama berminggu-minggu, De Laurentiis tetap teguh pada pendiriannya. Sang raja film, yang menyelamatkan klub dari kebangkrutan pada 2004 dan membawanya kembali ke puncak sepak bola Italia, tidak menunjukkan niat untuk meninggalkan proyek yang telah ia bangun selama dua dekade terakhir.
Kelompok asal Amerika yang berada di balik penawaran tersebut
Konsorsium di balik tawaran ambisius tersebut diyakini dipimpin oleh Matt Rizzetta, presiden keturunan Italia-Amerika dari Napoli Basket dan Campobasso. Rizzetta juga merupakan pendiri dan mitra pengelola Underdog Global Partners, sebuah firma yang berspesialisasi dalam pengelolaan aset olahraga dan pengembangan properti. Proyek yang diusulkan bertujuan untuk membangun pusat olahraga multifungsi di Naples, yang mengintegrasikan klub sepak bola dengan basket serta investasi infrastruktur besar-besaran.
Meskipun telah dilakukan kontak dan diskusi langsung selama berbulan-bulan, pembicaraan tersebut tidak pernah mencapai tahap uji tuntas formal. Saat dihubungi saat dalam perjalanan ke Philadelphia, Rizzetta tetap bungkam melalui kantor persnya, dengan menyatakan bahwa ia "tidak memberikan komentar" dan "tidak mengetahui masalah tersebut."
Namun, pernyataan lebih lanjut dari Campobasso menyebutkan: "Presiden Matt Rizzetta, seperti yang sering terjadi di dunia olahraga dan investasi internasional, sering dihubungi oleh berbagai pihak dan kelompok yang tertarik mengembangkan peluang di kancah sepak bola Italia dan di luarnya. Beberapa kegiatan dan evaluasi, selain itu, tentu saja tetap dilindungi oleh perjanjian kerahasiaan, sebagaimana biasanya terjadi dalam operasi jenis ini."
De Laurentiis tetap menjadi jiwa klub
Bagi De Laurentiis, keputusan untuk menolak tawaran senilai €2 miliar tersebut menegaskan komitmennya terhadap klub menjelang perayaan seratus tahun klub yang akan datang. Setelah mengambil alih klub pasca kebangkrutan pada 2004, ia telah mengubah Napoli menjadi peserta tetap Liga Champions dan juara Scudetto. Saat ini, ia memandang dirinya sebagai "jiwa dan raga" organisasi tersebut dan tidak bersedia menyerahkan kendali.
Presiden yang sedang merayakan ulang tahun ke-77 ini lebih fokus pada masa depan struktural jangka panjang klub daripada keuntungan cepat. Meskipun ia dikenal mendengarkan tawaran, tindakannya secara konsisten menunjukkan bahwa pintu untuk penjualan penuh tetap tertutup rapat.
Perhatian kini beralih ke era pasca-Conte
Setelah isu akuisisi mereda, De Laurentiis kini mengalihkan perhatiannya pada masa depan olahraga klub dalam waktu dekat. Salah satu tujuan utamanya adalah mencari manajer yang tepat untuk memimpin tim pasca kepergian Antonio Conte.
Maurizio Sarri muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Conte, dengan klub menawarkan mantan manajer Chelsea itu kontrak dua tahun plus opsi perpanjangan untuk musim ketiga guna memastikan kembalinya sang legenda ke Naples. Namun, ia dikabarkan justru akan kembali ke Atalanta, memaksa De Laurentiis untuk mencari pengganti di tempat lain.