Konsorsium di balik tawaran ambisius tersebut diyakini dipimpin oleh Matt Rizzetta, presiden keturunan Italia-Amerika dari Napoli Basket dan Campobasso. Rizzetta juga merupakan pendiri dan mitra pengelola Underdog Global Partners, sebuah firma yang berspesialisasi dalam pengelolaan aset olahraga dan pengembangan properti. Proyek yang diusulkan bertujuan untuk membangun pusat olahraga multifungsi di Naples, yang mengintegrasikan klub sepak bola dengan basket serta investasi infrastruktur besar-besaran.

Meskipun telah dilakukan kontak dan diskusi langsung selama berbulan-bulan, pembicaraan tersebut tidak pernah mencapai tahap uji tuntas formal. Saat dihubungi saat dalam perjalanan ke Philadelphia, Rizzetta tetap bungkam melalui kantor persnya, dengan menyatakan bahwa ia "tidak memberikan komentar" dan "tidak mengetahui masalah tersebut."

Namun, pernyataan lebih lanjut dari Campobasso menyebutkan: "Presiden Matt Rizzetta, seperti yang sering terjadi di dunia olahraga dan investasi internasional, sering dihubungi oleh berbagai pihak dan kelompok yang tertarik mengembangkan peluang di kancah sepak bola Italia dan di luarnya. Beberapa kegiatan dan evaluasi, selain itu, tentu saja tetap dilindungi oleh perjanjian kerahasiaan, sebagaimana biasanya terjadi dalam operasi jenis ini."