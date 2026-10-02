Neville mengeluarkan peringatan keras kepada petinggi Manchester City, dengan menyebut posisi mereka di pucuk kepemimpinan klub berada dalam ancaman serius. Pundit itu menegaskan bahwa integritas Premier League dipertaruhkan, terutama mengingat besarnya dugaan penipuan yang melibatkan ratusan juta poundsterling.

"Sulit melihat bagaimana pemilik Man City bisa memenuhi tes pemilik dan direktur di negara ini jika putusannya tetap seperti itu," kata Neville kepada Sky Sports.

"Kenyataannya, karena ada pemilik klub yang tidak semestinya, ada aturan yang jauh lebih ketat. Akan sulit bagi pemilik Man City untuk mempertahankan status mereka. Klub adalah aset yang dilindungi, aset komunitas, karena arti pentingnya bagi para suporter dan warga sebuah kota, jadi para pemilik harus mematuhi aturan dan hukum yang ditetapkan dalam tes itu."