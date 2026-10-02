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Pemilik Manchester City terancam! Gary Neville mempertanyakan masa depan mereka setelah putusan bersalah
Neville mempertanyakan kelayakan kepemilikan City
Neville mengeluarkan peringatan keras kepada petinggi Manchester City, dengan menyebut posisi mereka di pucuk kepemimpinan klub berada dalam ancaman serius. Pundit itu menegaskan bahwa integritas Premier League dipertaruhkan, terutama mengingat besarnya dugaan penipuan yang melibatkan ratusan juta poundsterling.
"Sulit melihat bagaimana pemilik Man City bisa memenuhi tes pemilik dan direktur di negara ini jika putusannya tetap seperti itu," kata Neville kepada Sky Sports.
"Kenyataannya, karena ada pemilik klub yang tidak semestinya, ada aturan yang jauh lebih ketat. Akan sulit bagi pemilik Man City untuk mempertahankan status mereka. Klub adalah aset yang dilindungi, aset komunitas, karena arti pentingnya bagi para suporter dan warga sebuah kota, jadi para pemilik harus mematuhi aturan dan hukum yang ditetapkan dalam tes itu."
- Getty Images Sport
Skala pelanggaran finansial tersebut
Penyelidikan panel independen menyimpulkan bahwa Manchester City telah melakukan pelanggaran aturan keuangan dalam skala besar selama periode sembilan tahun. Inti dari temuan itu adalah tuduhan bahwa klub tersebut secara artifisial menggelembungkan pendapatannya melalui kesepakatan sponsor "palsu", dengan total lebih dari £900 juta.
Neville menegaskan bahwa sekadar sanksi finansial tidak akan cukup mengingat dampak jangka panjangnya terhadap olahraga ini. "Satu-satunya hukuman yang tepat adalah menerapkan uji kelayakan pemilik dan direktur terlebih dahulu, lalu meninjau pencapaian selama periode tersebut dan menentukan apakah itu masih layak dipertahankan," katanya, seraya mencatat bahwa pencapaian itu tercoreng oleh putusan tersebut.
Ia menambahkan: "Dua hal itu akan memiliki konsekuensi paling langsung terhadap sepak bola Inggris. Jika saya adalah Man City, saya akan langsung menerima denda atau pengurangan poin, bahkan jika itu 60 poin, karena itu hanya akan merugikan Anda untuk sesaat."
Kekhawatiran atas warisan olahraga jangka panjang
Perdebatan seputar Manchester City kini bergeser ke arah legitimasi era penuh trofi mereka di bawah Pep Guardiola dan para pendahulunya. Sejak diambil alih pada 2008, klub ini telah menjadi kekuatan dominan di sepak bola Inggris, tetapi Neville meyakini kesuksesan-kesuksesan itu akan selamanya dipandang dengan kecurigaan jika banding tersebut gagal.
Merenungkan implikasi yang lebih luas bagi Premier League, Neville berbicara tentang kerusakan yang ditimbulkan terhadap reputasi global kompetisi itu. "Memiliki klub sepak bola di negara ini adalah salah satu tanggung jawab terbesar yang bisa Anda miliki. Itu harus ditanggapi dengan sangat serius. Kita tidak boleh terjebak pada denda dan pengurangan poin, fokuslah pada dua hal yang paling penting: pencapaian selama periode itu dan apa yang terjadi pada pemilik serta eksekutif yang mengawasi periode tersebut."
"Premier League adalah ekspor terbesar kami ke seluruh dunia, dan sekarang itu diseret ke lumpur karena tim terbaik selama 15 tahun terakhir, sebagaimana posisi kita saat ini, dinyatakan bersalah karena memenangkan gelar secara tidak semestinya. Itu sangat menghancurkan."
- (C)Getty Images
City meluncurkan proses banding yang komprehensif
Menanggapi temuan komisi tersebut, Manchester City secara resmi telah mengajukan banding komprehensif, dengan menggugat putusan itu atas berbagai dasar. Klub berargumen bahwa keputusan tersebut mengandung kesalahan signifikan terkait hukum, prinsip-prinsip penyelidikan, dan fakta-fakta yang disajikan.
Pertarungan hukum ini diperkirakan akan berlangsung lama, dengan klub bertekad membersihkan namanya dan menghindari sanksi berat yang disebutkan oleh Premier League, yang dapat berkisar dari denda besar hingga pengusiran penuh dari kasta tertinggi.
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