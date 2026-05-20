Pemilik Hull mendesak agar timnya langsung promosi ke Liga Premier, bukan melalui final play-off melawan Middlesbrough, setelah Southampton didiskualifikasi akibat skandal penyadapan
Upaya hukum untuk promosi otomatis
Ilicali meyakini bahwa solusi paling logis untuk krisis Championship saat ini adalah dengan langsung mengangkat The Tigers ke divisi utama. Setelah Southampton didiskualifikasi karena melakukan spionase terhadap lawan, EFL memutuskan untuk menempatkan Middlesbrough di final, meskipun Boro gagal memenangkan laga semifinal mereka. Namun, Ilicali berpendapat bahwa sebagai finalis asli yang tersisa, Hull seharusnya tidak perlu menghadapi lawan pengganti.
Berbicara melalui Asist Analiz, pemilik asal Turki itu menjelaskan sikap yang diambil oleh tim hukumnya, dengan mengatakan: "Dalam keadaan normal, dua tim telah mencapai final dan satu tim telah didiskualifikasi. Pendapat pengacara kami adalah bahwa kami harus langsung naik ke Liga Premier, tetapi mereka sedang memeriksanya saat ini. Kami tidak bisa mengatakan apa pun yang pasti. Ini adalah situasi yang agak rumit."
Kekacauan pasca putusan kasus Spygate
Kontroversi ini bermula dari terungkapnya fakta bahwa Southampton mengirim seorang magang untuk mengamati sesi latihan Middlesbrough menjelang laga semifinal mereka. Meskipun The Saints telah mengakui pelanggaran peraturan tersebut, mereka saat ini sedang mempermasalahkan tingkat keparahan hukuman yang dijatuhkan. CEO klub, Phil Parsons, telah mengonfirmasi bahwa klub mengajukan banding atas keputusan pekan ini yang mencoret mereka dari babak play-off dan menjatuhkan pengurangan poin di masa mendatang.
Ketidakpastian ini telah menempatkan Hull City dalam posisi yang sulit secara olahraga. Mereka telah menghabiskan lebih dari seminggu untuk mempersiapkan tantangan taktis khusus melawan satu lawan, hanya untuk mengetahui bahwa identitas lawan mereka berubah hanya beberapa hari sebelum pertandingan puncak yang dijadwalkan di Wembley. Bagi Ilicali, hal ini merupakan kerugian olahraga yang tidak adil yang membenarkan pemberian tempat promosi otomatis.
Gangguan dalam persiapan Wembley
Ilicali secara terbuka mengungkapkan bagaimana perubahan mendadak tersebut telah memengaruhi kemampuan timnya dalam mempersiapkan diri untuk pertandingan paling penting dalam dunia sepak bola. Perubahan dari persiapan menghadapi Southampton menjadi tiba-tiba harus berhadapan dengan Middlesbrough membuat staf pelatih hanya memiliki sedikit waktu untuk menyesuaikan pendekatan taktis mereka. Pemilik The Tigers itu menyoroti masalah logistik yang rumit yang saat ini dihadapi klub sambil menunggu keputusan akhir atas banding yang diajukan The Saints.
“Kami telah mempersiapkan diri menghadapi Southampton selama 10 hari. Semua perencanaan, analisis, dan kerja keras difokuskan pada mereka. Kini, dengan sisa hari menjelang final, lawan telah berubah. Besok para pemain libur, Kamis adalah sesi latihan serius terakhir. Kami akan mempersiapkan diri menghadapi lawan baru dengan satu sesi latihan,” tambah Ilicali.
Perbandingan dengan skandal-skandal sebelumnya
Sementara Hull berjuang untuk promosi, Southampton tetap fokus pada sifat "tidak proporsional" dari pengusiran mereka. The Saints menyoroti kontroversi perekrutan pemain sebelumnya, seperti insiden Leeds United pada 2019, yang hanya berujung pada denda finansial. Mereka berargumen bahwa dicabutnya hak untuk bertanding dalam laga senilai lebih dari £200 juta merupakan hukuman yang jauh melampaui apa pun yang pernah terjadi dalam sepak bola Inggris.
Namun, pimpinan Hull merasa mereka adalah korban utama dari drama ini. Dengan dipaksa bermain melawan "lucky loser" di Middlesbrough dalam waktu yang sangat singkat, mereka percaya integritas sistem play-off telah terganggu. Saat ini, final masih dijadwalkan pada 23 Mei, tetapi dengan gugatan hukum yang dilayangkan dari kedua belah pihak, jalan menuju Liga Premier belum pernah terlihat serumit ini.