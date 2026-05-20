Pemilik Hull mendesak agar timnya langsung promosi ke Liga Premier, bukan melalui final play-off melawan Middlesbrough, setelah Southampton didiskualifikasi akibat skandal penyadapan

Ilicali meyakini bahwa solusi paling logis untuk krisis Championship saat ini adalah dengan langsung mengangkat The Tigers ke divisi utama. Setelah Southampton didiskualifikasi karena melakukan spionase terhadap lawan, EFL memutuskan untuk menempatkan Middlesbrough di final, meskipun Boro gagal memenangkan laga semifinal mereka. Namun, Ilicali berpendapat bahwa sebagai finalis asli yang tersisa, Hull seharusnya tidak perlu menghadapi lawan pengganti.

Berbicara melalui Asist Analiz, pemilik asal Turki itu menjelaskan sikap yang diambil oleh tim hukumnya, dengan mengatakan: "Dalam keadaan normal, dua tim telah mencapai final dan satu tim telah didiskualifikasi. Pendapat pengacara kami adalah bahwa kami harus langsung naik ke Liga Premier, tetapi mereka sedang memeriksanya saat ini. Kami tidak bisa mengatakan apa pun yang pasti. Ini adalah situasi yang agak rumit."