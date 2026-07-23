Getty Images Sport
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Pemilik Hull City membantah 'rumor transfer yang tidak benar' dan memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai kemungkinan perpindahan para pendatang baru di Liga Premier
Ilicali menanggapi spekulasi soal transfer
Hull kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris setelah absen selama sembilan tahun, menyusul kemenangan mereka di final play-off Championship pada bulan Mei. Saat mempersiapkan diri untuk musim Liga Premier 2026-27, The Tigers telah mendatangkan kiper Jack Butland, gelandang Oscar Zambrano, dan bek Matt Targett. Namun, spekulasi yang beredar luas yang menyatakan bahwa klub tersebut telah ditolak oleh beberapa pemain incaran membuat pemilik klub, Ilicali, merasa frustrasi, sehingga mendorongnya untuk menanggapi situasi tersebut secara langsung.
- Getty Images Sport
Pemilik memberikan rincian biaya transfer
Ilicali secara terbuka membantah klaim-klaim negatif terkait upaya perekrutan pemain klubnya dan memilih untuk memberikan klarifikasi langsung kepada para pendukung: "Kepada keluarga besar Hull City," tulis pemilik asal Turki itu dalam sebuah postingan di X. "Kami membaca puluhan rumor transfer yang tidak benar di berbagai tempat. Kami merasa terganggu oleh klaim bahwa kami telah ditolak serta penggunaan nama klub kami untuk menarik perhatian. Kami telah bekerja secara intensif selama dua bulan. Saya yakin kami akan membangun tim yang akan membuat kita semua bangga. Untuk mencegah spekulasi yang tidak benar dan memberikan informasi lebih lanjut kepada Anda, berikut ini adalah situasi transfer terbaru kami, yang mencakup beberapa petunjuk..."
Persentase menunjukkan kemajuan pencapaian target
Dalam postingannya, Ilicali mencantumkan bendera-bendera negara beserta persentase kemungkinan terjadinya transfer, termasuk bendera Jepang dengan angka 99%, yang menurut laporan BBC Radio Humberside mengacu pada gelandang berstatus bebas transfer Hidemasa Morita. Bendera-bendera Yunani, Swedia, Australia, Kroasia, dan Portugal juga disertakan, mengisyaratkan kemungkinan transfer seperti perekrutan kiper Olympiakos, Konstantinos Tzolakis. Transparansi yang tidak biasa ini didukung oleh dukungan finansial yang serius, dengan Ilicali memperoleh pinjaman jembatan sebesar £55 juta untuk memperkuat daya saing mereka di bursa transfer.
- Getty Images Sport
Tigers bersiap menghadapi laga pembuka melawan United
Para pendukung Hull kini menanti pengumuman resmi terkait para calon pemain baru ini sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Manajer Sergej Jakirovic dihadapkan pada tugas mendesak untuk mengintegrasikan para pemain barunya menjadi tim yang kompak selama persiapan pramusim. Ujian berat menanti The Tigers pada pekan pembuka musim Liga Premier 2026-27, saat mereka menjamu Manchester United pada 22 Agustus.
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