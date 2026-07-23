Ilicali secara terbuka membantah klaim-klaim negatif terkait upaya perekrutan pemain klubnya dan memilih untuk memberikan klarifikasi langsung kepada para pendukung: "Kepada keluarga besar Hull City," tulis pemilik asal Turki itu dalam sebuah postingan di X. "Kami membaca puluhan rumor transfer yang tidak benar di berbagai tempat. Kami merasa terganggu oleh klaim bahwa kami telah ditolak serta penggunaan nama klub kami untuk menarik perhatian. Kami telah bekerja secara intensif selama dua bulan. Saya yakin kami akan membangun tim yang akan membuat kita semua bangga. Untuk mencegah spekulasi yang tidak benar dan memberikan informasi lebih lanjut kepada Anda, berikut ini adalah situasi transfer terbaru kami, yang mencakup beberapa petunjuk..."