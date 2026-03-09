Pemilik Brentford mengungkap kesepakatan murah untuk merekrut 'luar biasa' Michael Olise yang gagal karena 'biaya agen yang gila', sementara The Bees juga gagal mendapatkan Eberechi Eze dan Mykhailo Mudryk

Benham baru-baru ini berbicara di Konferensi Analitik Olahraga MIT Sloan tentang beberapa kegagalan transfer paling mencolok yang dialami klub. Ia mengungkapkan betapa dekatnya mereka dalam merekrut beberapa talenta terbaik Eropa sebelum mereka menjadi nama besar, dengan menyoroti bintang Bayern Munich saat ini, Michael Olise.

Benham memuji winger tersebut, menjelaskan: "Kemudian Michael Olise, proses pemantauannya luar biasa, di luar dugaan, tapi kami baru saja promosi dan belum terbiasa dengan biaya agen yang gila di Premier League saat itu."

Dia menjelaskan lebih lanjut tentang kegagalan tersebut, mengatakan: "Biaya agen untuk transfer itu begitu tinggi hingga kami mundur, meskipun ada bagian dari kami yang berpikir 'well, jika menggabungkan biaya agen dan biaya transfer, itu sebenarnya tidak terlalu buruk,' tapi biaya agen itu sendiri begitu gila hingga kami mundur. Selalu ada transfer yang terlewatkan."