Pemilik Brentford mengungkap kesepakatan murah untuk merekrut 'luar biasa' Michael Olise yang gagal karena 'biaya agen yang gila', sementara The Bees juga gagal mendapatkan Eberechi Eze dan Mykhailo Mudryk
Yang lolos: Biaya gila-gilaan Olise
Benham baru-baru ini berbicara di Konferensi Analitik Olahraga MIT Sloan tentang beberapa kegagalan transfer paling mencolok yang dialami klub. Ia mengungkapkan betapa dekatnya mereka dalam merekrut beberapa talenta terbaik Eropa sebelum mereka menjadi nama besar, dengan menyoroti bintang Bayern Munich saat ini, Michael Olise.
Benham memuji winger tersebut, menjelaskan: "Kemudian Michael Olise, proses pemantauannya luar biasa, di luar dugaan, tapi kami baru saja promosi dan belum terbiasa dengan biaya agen yang gila di Premier League saat itu."
Dia menjelaskan lebih lanjut tentang kegagalan tersebut, mengatakan: "Biaya agen untuk transfer itu begitu tinggi hingga kami mundur, meskipun ada bagian dari kami yang berpikir 'well, jika menggabungkan biaya agen dan biaya transfer, itu sebenarnya tidak terlalu buruk,' tapi biaya agen itu sendiri begitu gila hingga kami mundur. Selalu ada transfer yang terlewatkan."
Ketinggalan Eze dan Marmoush
Tim perekrutan juga mengidentifikasi bintang Arsenal saat ini, Eberechi Eze, saat ia masih bermain di Queens Park Rangers, jauh sebelum transfer besar-besaran senilai £67,5 juta ke London Utara pada musim panas lalu. Demikian pula, mereka memantau penyerang Manchester City saat ini, Omar Marmoush, yang kemudian bergabung dengan Eintracht Frankfurt secara gratis dari Wolfsburg pada musim panas 2023.
Benham mengungkapkan angka yang mengejutkan rendah, mengatakan: "Saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa kita bisa merekrut Eze seharga £4 juta pada 2019. Kita juga bisa merekrut Marmoush secara gratis sekitar tiga tahun lalu."
Menyoroti kesepakatan yang terlewatkan, pemilik klub menambahkan: "[Kami bisa saja merekrut keduanya] dengan total sekitar £4 juta. Pada musim panas saat kami promosi ke Premier League, sebenarnya ada dua pemain yang dipantau dengan sangat baik, sangat baik."
Pengejaran yang rumit terhadap Mudryk
Sebelum pindah besar-besaran ke London setahun kemudian, bintang Chelsea saat ini, Mykhailo Mudryk, menjadi incaran utama klub London tersebut. Ketika pemain Ukraina itu mulai menonjol di Shakhtar Donetsk, The Bees dua kali ditolak tawaran mereka pada Januari 2022, dengan nilai sekitar £12 juta dan £15 juta.
Benham menjelaskan situasi tersebut, mencatat: "Salah satunya adalah Mudryk, yang mungkin sedikit rumit jika kami menandatanganinya, meskipun kami cukup dekat untuk menandatanganinya dengan biaya rendah, sekitar €20 juta. Akhirnya, dia pindah dengan biaya sekitar €80 juta, meskipun saat ini dia sedang menjalani larangan bermain karena kasus doping." Mudryk belum tampil untuk The Blues sejak November 2024.
Pelajaran yang dipetik di level tertinggi
Pengakuan jujur ini menyoroti kesulitan yang dihadapi klub-klub kecil saat berusaha merekrut talenta elit di tengah pengaruh finansial para perantara. Lompatan ke Premier League secara signifikan mengubah lanskap negosiasi mereka, namun klub tersebut berhasil meneguhkan posisinya sebagai klub papan atas meskipun mengalami beberapa kegagalan tipis.
Skenario yang melibatkan para bintang ini menjadi pengingat keras tentang margin tipis dalam perekrutan pemain profesional. Menutup pemikirannya tentang peluang-peluang besar yang terlewatkan ini, Benham dengan sederhana menyatakan: "Selalu ada yang akan Anda sesali."
