Pemilik bersama Wrexham, Rob Mac dan Ryan Reynolds, mengirimkan undangan ke Las Vegas kepada Frank Lampard dan skuad Coventry setelah keberhasilan meraih gelar juara Championship

Dalam langkah yang memadukan pesona Hollywood dengan permainan psikologis sepak bola yang penuh tekanan, Mac telah menghubungi Coventry setelah mereka dinobatkan sebagai juara Championship. Setelah The Sky Blues memastikan gelar juara setelah menghancurkan Portsmouth 5-1 pada hari Selasa, Mac dengan cepat menawarkan "hadiah" yang berpotensi membantu ambisi promosi Wrexham sendiri. Melalui media sosial, Mac menandai rekannya, Reynolds, untuk mengusulkan perjalanan dengan semua biaya ditanggung ke Nevada.

"Selamat untuk @Coventry_City!!!!" tulis Mac di X. "Teman saya @VancityReynolds dan saya ingin menawarkan perjalanan kelas satu ke @Vegas. Silakan bersiap-siap di pagi hari dan kembali tepat waktu untuk kickoff pada hari Minggu. Sedikit terlambat juga tidak masalah."



