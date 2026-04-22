Pemilik bersama Wrexham, Rob Mac dan Ryan Reynolds, mengirimkan undangan ke Las Vegas kepada Frank Lampard dan skuad Coventry setelah keberhasilan meraih gelar juara Championship
Penawaran menarik untuk para juara
Dalam langkah yang memadukan pesona Hollywood dengan permainan psikologis sepak bola yang penuh tekanan, Mac telah menghubungi Coventry setelah mereka dinobatkan sebagai juara Championship. Setelah The Sky Blues memastikan gelar juara setelah menghancurkan Portsmouth 5-1 pada hari Selasa, Mac dengan cepat menawarkan "hadiah" yang berpotensi membantu ambisi promosi Wrexham sendiri. Melalui media sosial, Mac menandai rekannya, Reynolds, untuk mengusulkan perjalanan dengan semua biaya ditanggung ke Nevada.
"Selamat untuk @Coventry_City!!!!" tulis Mac di X. "Teman saya @VancityReynolds dan saya ingin menawarkan perjalanan kelas satu ke @Vegas. Silakan bersiap-siap di pagi hari dan kembali tepat waktu untuk kickoff pada hari Minggu. Sedikit terlambat juga tidak masalah."
Lampard tetap rendah hati di tengah kemeriahan
Meskipun para pemain diberi kebebasan untuk merayakan prestasi luar biasa mereka, manajer Lampard tetap bersikap lebih tenang. Mantan pelatih Chelsea ini telah memimpin musim yang luar biasa yang membawa The Sky Blues kembali ke Liga Premier setelah absen selama 25 tahun. Meskipun mendapat undangan dari petinggi Wrexham, Lampard tidak berniat bergabung dengan para pemainnya untuk berpesta dalam waktu lama.
Saat berbicara dengan talkSPORT Sports Bar, Lampard mengungkapkan rencananya yang sederhana: "Saya akan pulang. Saya sudah agak tua dan sekarang lebih suka bersikap rendah hati. Dulu, saya pasti akan keluar selama tiga hari. Para pemain bisa keluar malam ini, saya sudah memberi mereka libur beberapa hari dan mereka pantas mendapatkannya, karena mereka sudah bekerja keras sepanjang musim dan ini adalah momen untuk dinikmati."
Upaya Wrexham untuk mencatat sejarah terus berlanjut
Taruhannya sangat tinggi bagi Wrexham saat mereka bersiap bertandang ke Coventry Building Society Arena pada hari Minggu. Saat ini berada di peringkat keenam klasemen dengan 70 poin, tim asuhan Phil Parkinson itu masih bertahan di posisi terakhir zona play-off berkat selisih gol, unggul atas Hull City. Kemenangan atas sang juara hampir menjadi keharusan, dan tawaran Mac’s Vegas merupakan upaya bercanda untuk memastikan lawan datang dengan "efek samping gelar" yang signifikan. Namun, Lampard menuntut profesionalisme: "Mereka harus siap menghadapi Wrexham karena kami perlu tampil baik di laga kandang terakhir dan semoga kami bisa meraih piala setelah pertandingan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
The Sky Blues diperkirakan akan secara resmi dinobatkan sebagai juara dan menerima trofi setelah pertandingan hari Minggu. Bagi Wrexham, ini adalah ujian berat pertama dari dua ujian besar yang akan mereka hadapi untuk menutup musim ini. Setelah bertandang ke Midlands, mereka akan menjamu Middlesbrough yang berada di peringkat kelima pada 2 Mei dalam pertandingan yang bisa menentukan nasib mereka di babak playoff.