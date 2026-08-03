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Pemilik bersama LAFC Larry Berg terpilih sebagai komisioner MLS berikutnya, siap menggantikan Don Garber setelah 27 tahun menjabat
- AFP
Pertemuan penting
Keputusan itu dibuat pada Senin setelah serangkaian pertemuan penting di New York City. Pemilik yang mewakili seluruh 30 klub MLS ikut serta dalam pemungutan suara tersebut, dengan supermayoritas dua pertiga, atau 20 suara, dibutuhkan agar Berg terpilih. Ia akan menjadi komisaris ketiga dalam sejarah liga, meski waktu transisi dari Garber belum diumumkan. Berg akan diwajibkan menjual sahamnya di LAFC, dan mulai menjabat pada 1 Januari 2027.
Liga mengonfirmasi penunjukan Berg dalam sebuah pernyataan:
"Major League Soccer hari ini mengumumkan bahwa Larry Berg telah ditunjuk sebagai Komisaris liga berikutnya. Berg, Co-Managing Owner Los Angeles Football Club (LAFC) dan Co-Chair Komite Sporting and Competition Major League Soccer, dipilih setelah proses perencanaan suksesi yang komprehensif yang dipimpin oleh MLS Board of Governors, dengan Korn Ferry, CAA, dan The Miles Group bertindak sebagai penasihat sepanjang pencarian. Berg akan secara resmi diperkenalkan pada 4 Agustus di markas MLS di Midtown Manhattan dan akan mulai menjabat sebagai Komisaris pada 1 Januari 2027," bunyi pernyataan itu.
- ZUMA Press Wire
Latar belakang sepak bola yang kuat
Berg tampaknya menjadi kandidat ideal untuk menggantikan Garber, berkat rekam jejak yang solid di MLS. Saat ini ia menjabat sebagai wakil ketua komite olahraga dan kompetisi, dan dilaporkan mendapat dukungan signifikan dari dewan dalam beberapa pekan terakhir, berkat hubungan baiknya di seluruh liga. Ia juga dilaporkan memegang peran penting dalam penerapan apa yang disebut MLS 3.0, serangkaian perubahan luas yang bertujuan membawa liga melesat ke era modern. Kedekatannya dengan perubahan-perubahan tersebut membuatnya menjadi favorit untuk peran ini.
"Saya merasa terhormat memimpin Major League Soccer memasuki era berikutnya," kata Berg dalam sebuah pernyataan. "Berkat visi dan komitmen begitu banyak orang, Major League Soccer telah meraih kesuksesan luar biasa, tetapi saya percaya peluang terbesar kami masih ada di depan. Kami memiliki peluang luar biasa untuk memperkuat kualitas kompetisi kami, mengembangkan lebih banyak pemain kelas dunia, memperdalam hubungan kami dengan para pendukung, dan terus mengangkat posisi Major League Soccer dalam sepak bola global. Bersama para pemilik kami, klub, pemain, mitra, pendukung, dan staf liga, saya sangat antusias dengan apa yang akan datang berikutnya."
- MLS Soccer
Warisan Garber
Garber akan dikenang sebagai komisioner yang membawa MLS memasuki era modernnya. Sebelumnya merupakan eksekutif terkemuka di NFL, Garber mengambil alih pada 1999. Saat itu, hanya ada 12 waralaba MLS. Kini jumlahnya menjadi 30, dengan sebagian besar bermain di stadion khusus sepak bola.
Garber meraih keberhasilan besar dalam mengamankan kedatangan legenda Inggris David Beckham dan perubahan aturan skuad setelahnya. Belakangan ini, di bawah kepemimpinannya, MLS mengumumkan peralihan ke kalender musim gugur-musim semi yang akan diterapkan untuk musim 2027-28. Kontrak komisioner saat ini berakhir pada 2027, dan ia mengatakan kepada SBJ bahwa ia berencana tetap berada di posisinya "dalam kapasitas tertentu" hingga akhir kontraknya. Liga mengumumkan Garber akan menjabat sebagai komisioner hingga akhir musim, sebelum menjadi chairman liga untuk sisa masa kontraknya.
Tantangan yang dihadapi Berg
Komisioner baru itu tidak akan kekurangan tugas saat ia melangkah menuju era baru MLS. Meski Garber menyaksikan pemungutan suara yang menyetujui kalender musim gugur-musim semi, Berg akan menjadi sosok yang harus memastikan perubahan besar itu berjalan mulus. Hal yang sama berlaku untuk pembicaraan yang dilaporkan mengenai pelonggaran aturan roster. Para pemilik bertemu di Charlotte sebelum All-Star Game untuk membahas potensi penyesuaian, termasuk penghapusan sistem kontrol roster yang sangat spesifik dan kerap memaksa klub-klub MLS memangkas anggaran mereka.
Ada pula pertanyaan mengenai Collective Bargaining Agreement yang kian mendekat. CBA saat ini berakhir pada 31 Januari 2028. Setiap perubahan besar yang dibuat di liga, terutama terkait gaji pemain, tentu harus dilakukan seiring dengan negosiasi CBA
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