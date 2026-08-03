Berg tampaknya menjadi kandidat ideal untuk menggantikan Garber, berkat rekam jejak yang solid di MLS. Saat ini ia menjabat sebagai wakil ketua komite olahraga dan kompetisi, dan dilaporkan mendapat dukungan signifikan dari dewan dalam beberapa pekan terakhir, berkat hubungan baiknya di seluruh liga. Ia juga dilaporkan memegang peran penting dalam penerapan apa yang disebut MLS 3.0, serangkaian perubahan luas yang bertujuan membawa liga melesat ke era modern. Kedekatannya dengan perubahan-perubahan tersebut membuatnya menjadi favorit untuk peran ini.

"Saya merasa terhormat memimpin Major League Soccer memasuki era berikutnya," kata Berg dalam sebuah pernyataan. "Berkat visi dan komitmen begitu banyak orang, Major League Soccer telah meraih kesuksesan luar biasa, tetapi saya percaya peluang terbesar kami masih ada di depan. Kami memiliki peluang luar biasa untuk memperkuat kualitas kompetisi kami, mengembangkan lebih banyak pemain kelas dunia, memperdalam hubungan kami dengan para pendukung, dan terus mengangkat posisi Major League Soccer dalam sepak bola global. Bersama para pemilik kami, klub, pemain, mitra, pendukung, dan staf liga, saya sangat antusias dengan apa yang akan datang berikutnya."