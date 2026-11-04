Sementara itu, masih menurut laporan ANSA, presiden Lazio, Claudio Lotito, telah mengajukan pencalonannya untuk posisi anggota dewan federal Figc. Presiden Lazio itu, yang menjadi anggota dewan hingga Februari 2025, mendatangi kantor di via Allegri untuk menyerahkan dokumen menjelang pemilihan pada 14 Desember mendatang. Dalam pemilihan tersebut, unsur-unsur federasi akan memilih presiden Figc antara Giovanni Malagò, yang dicalonkan Serie A, dan Adriano Galliani, yang didukung Aic dan Aiac.