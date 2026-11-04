Adriano Galliani telah menyerahkan pencalonannya sebagai ketua federasi sepak bola melalui perwakilannya. Informasi ini diperoleh ANSA. Kemarin, Giovanni Malagò, yang saat ini menjabat komisaris FIGC, menyerahkan dokumen untuk mencalonkan diri sebagai ketua federasi. Rapat pemilihan dijadwalkan berlangsung pada 14 Desember.
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Pemilihan ketua FIGC: Galliani mendaftarkan pencalonannya. Lotito mencalonkan diri sebagai anggota dewan federasi
Pertandingan berikutnya
Sementara itu, masih menurut laporan ANSA, presiden Lazio, Claudio Lotito, telah mengajukan pencalonannya untuk posisi anggota dewan federal Figc. Presiden Lazio itu, yang menjadi anggota dewan hingga Februari 2025, mendatangi kantor di via Allegri untuk menyerahkan dokumen menjelang pemilihan pada 14 Desember mendatang. Dalam pemilihan tersebut, unsur-unsur federasi akan memilih presiden Figc antara Giovanni Malagò, yang dicalonkan Serie A, dan Adriano Galliani, yang didukung Aic dan Aiac.
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