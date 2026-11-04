Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Venezia v Monza - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Pemilihan ketua FIGC: Galliani mendaftarkan pencalonannya. Lotito mencalonkan diri sebagai anggota dewan federasi

Serie A
Italy

Pemilihan akan digelar pada Desember.

Pertandingan berikutnya
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

FRA

FRA

Adriano Galliani telah menyerahkan pencalonannya sebagai ketua federasi sepak bola melalui perwakilannya. Informasi ini diperoleh ANSA. Kemarin, Giovanni Malagò, yang saat ini menjabat komisaris FIGC, menyerahkan dokumen untuk mencalonkan diri sebagai ketua federasi. Rapat pemilihan dijadwalkan berlangsung pada 14 Desember.

  • Sementara itu, masih menurut laporan ANSA, presiden Lazio, Claudio Lotito, telah mengajukan pencalonannya untuk posisi anggota dewan federal Figc. Presiden Lazio itu, yang menjadi anggota dewan hingga Februari 2025, mendatangi kantor di via Allegri untuk menyerahkan dokumen menjelang pemilihan pada 14 Desember mendatang. Dalam pemilihan tersebut, unsur-unsur federasi akan memilih presiden Figc antara Giovanni Malagò, yang dicalonkan Serie A, dan Adriano Galliani, yang didukung Aic dan Aiac.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

FRA

FRA