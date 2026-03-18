AFP
Pemerintah Senegal mendesak dilakukannya penyelidikan terkait 'korupsi' terhadap CAF sehubungan dengan keputusan untuk membatalkan hasil final Piala Afrika demi menguntungkan Maroko
CAF membatalkan hasil akhir
Badan Banding CAF secara mengejutkan membatalkan hasil final AFCON, sekaligus mencabut trofi yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh tim Senegal. Badan pengatur tersebut memutuskan bahwa tim tersebut dinyatakan kalah walkover dalam pertandingan melawan tuan rumah setelah para pemainnya meninggalkan lapangan. Adegan kacau itu terjadi menjelang akhir waktu tambahan ketika tinjauan VAR memberikan penalti di menit-menit akhir kepada tim lawan, yang membuat manajer memerintahkan para pemainnya untuk kembali ke ruang ganti. Meskipun mereka akhirnya kembali ke lapangan dan memastikan kemenangan 1-0 pada babak perpanjangan waktu, para ofisial menerapkan peraturan turnamen secara retroaktif untuk memberikan kemenangan 3-0 secara otomatis kepada tuan rumah.
Senegal menuntut penyelidikan internasional
Merasa geram atas pembatalan tersebut, pemerintah telah secara resmi meminta penyelidikan independen. Seorang juru bicara pemerintah mengeluarkan pernyataan yang tajam, menuntut pertanggungjawaban atas apa yang ia gambarkan sebagai keputusan yang ilegal dan sangat tidak adil. Ia menyatakan: "Keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat serius ini bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip dasar etika olahraga, terutama keadilan, loyalitas, dan penghormatan terhadap kejujuran dalam pertandingan. Hal ini berakar pada penafsiran peraturan yang jelas-jelas keliru. Dengan mempertanyakan hasil yang dicapai pada akhir pertandingan yang dimainkan dengan benar dan dimenangkan sesuai dengan aturan permainan, CAF secara serius merusak kredibilitasnya sendiri dan kepercayaan yang sah yang diberikan oleh rakyat Afrika kepada lembaga-lembaga olahraga kontinental. Senegal tidak dapat mentolerir keputusan administratif yang menghapus komitmen, prestasi, dan keunggulan olahraga. Senegal dengan tegas menolak upaya pengambilalihan yang tidak beralasan ini. Senegal menyerukan penyelidikan internasional independen terhadap dugaan korupsi di dalam badan pengurus CAF."
Maroko membela penerapan aturan tersebut
Sementara lawan-lawan mereka marah, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (FRMF) segera mengambil langkah untuk menjauhkan diri dari kontroversi tersebut. FRMF menegaskan bahwa protes mereka semata-mata berkaitan dengan integritas hukum, bukan sebagai bentuk penghinaan terhadap kualitas tim lawan. Menyambut putusan yang menetapkan mereka sebagai juara turnamen di kandang sendiri, mereka menyatakan: "Federasi ingin menegaskan bahwa pendekatan mereka tidak pernah dimaksudkan untuk meragukan performa olahraga tim-tim yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, melainkan semata-mata untuk meminta penerapan peraturan kompetisi." Mereka menegaskan kembali komitmen mereka untuk menghormati peraturan kompetisi Afrika.
Perselisihan hukum ini akan dibawa ke CAS
Dengan federasi kontinental dan negara tuan rumah tetap pada pendiriannya, Federasi Sepak Bola Senegal telah mengonfirmasi bahwa mereka akan membawa masalah ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga di Swiss. Mereka berharap peninjauan yudisial dari pihak eksternal dapat membatalkan keputusan diskualifikasi dan mengembalikan hasil yang dicapai di lapangan. Mereka berargumen bahwa karena para pemain kembali untuk menyelesaikan pertandingan, perubahan keputusan secara retroaktif tersebut sepenuhnya tidak sah. Namun, badan pengatur tetap berpendapat bahwa peraturan sangat jelas terkait tim yang meninggalkan lapangan. Pada akhirnya, perselisihan sengit ini ditakdirkan untuk diselesaikan di ruang sidang Eropa.
