Pemerintah Senegal mendesak dilakukannya penyelidikan terkait 'korupsi' terhadap CAF sehubungan dengan keputusan untuk membatalkan hasil final Piala Afrika demi menguntungkan Maroko

Merasa geram atas pembatalan tersebut, pemerintah telah secara resmi meminta penyelidikan independen. Seorang juru bicara pemerintah mengeluarkan pernyataan yang tajam, menuntut pertanggungjawaban atas apa yang ia gambarkan sebagai keputusan yang ilegal dan sangat tidak adil. Ia menyatakan: "Keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat serius ini bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip dasar etika olahraga, terutama keadilan, loyalitas, dan penghormatan terhadap kejujuran dalam pertandingan. Hal ini berakar pada penafsiran peraturan yang jelas-jelas keliru. Dengan mempertanyakan hasil yang dicapai pada akhir pertandingan yang dimainkan dengan benar dan dimenangkan sesuai dengan aturan permainan, CAF secara serius merusak kredibilitasnya sendiri dan kepercayaan yang sah yang diberikan oleh rakyat Afrika kepada lembaga-lembaga olahraga kontinental. Senegal tidak dapat mentolerir keputusan administratif yang menghapus komitmen, prestasi, dan keunggulan olahraga. Senegal dengan tegas menolak upaya pengambilalihan yang tidak beralasan ini. Senegal menyerukan penyelidikan internasional independen terhadap dugaan korupsi di dalam badan pengurus CAF."