"Pemeriksaan yang belum pernah saya lihat seumur hidup!" - Pelatih Prancis Didier Deschamps kesal terhadap petugas keamanan AS menjelang Piala Dunia
Masalah logistik yang rumit di Amerika Serikat
Deschamps tidak terkesan dengan protokol keamanan yang ketat di bandara-bandara Amerika. Pelatih yang sedang menyempurnakan skuadnya menjelang Piala Dunia 2026 itu mengakui bahwa ketatnya pemeriksaan tersebut melampaui apa pun yang pernah ia alami selama kariernya yang panjang.
Berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan hari Minggu melawan Kolombia di Maryland, Deschamps mengungkapkan keterkejutannya atas protokol ketat yang dihadapi saat kedatangan. "Saat kedatangan, kami menghabiskan waktu yang sangat lama di bandara, dengan pemeriksaan yang belum pernah saya lihat seumur hidup. Kami sedang beradaptasi," jelas sang pelatih kepada para wartawan.
Waktu perjalanan dan persiapan turnamen
Pemusatan latihan saat ini dianggap sebagai gladi resik menjelang Piala Dunia 2026, yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Meskipun tim ini menikmati suhu yang lebih sejuk selama periode ini, Deschamps sangat menyadari bahwa jarak yang sangat jauh dan waktu tempuh akan menjadi faktor utama saat turnamen dimulai pada bulan Juni. "Soal suhu, kami tidak ada masalah. Kami memiliki masalah yang sudah saya ketahui dan masih ada, terutama terkait waktu perjalanan," kata Deschamps.
Menyesuaikan diri dengan lingkungan di Amerika
Staf kepelatihan Prancis, termasuk asisten pelatih Guy Stephan, telah melakukan survei lokasi dan berbicara dengan para pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia Antarklub untuk mengumpulkan informasi. Deschamps merasa khawatir dengan jarak antara fasilitas latihan dan lokasi pertandingan, dengan mencatat bahwa kewajiban media saja bisa memakan waktu perjalanan 45 menit sekali jalan.
"Fakta bahwa kami pernah ke Boston merupakan latihan yang lebih penting bagi kami karena kami akan berada di sana," jelas Deschamps. "Saya berada di sana bersama Guy Stephan untuk semifinal dan final Piala Dunia Antarklub, untuk berbicara dengan para pemain yang ada di sana, ada berbagai situasi yang menimbulkan komplikasi lebih atau kurang. Kami harus memastikan kami membatasi hal-hal tersebut dan beradaptasi. Akan ada panas ekstra musim panas ini, pemulihan akan menjadi penting. Namun, kewajiban media berada di stadion pertandingan, yang berjarak 45 menit dari tempat latihan. Bermain pada pukul 15.00 atau 17.00, tidak banyak waktu sebelum pertandingan. Pada pukul 21.00, kami bisa mengatasinya. Kami akan beradaptasi dan melakukan yang terbaik untuk menghemat energi dalam segala hal di luar lapangan."
Tes penting menjelang pengumuman daftar skuad akhir
Kemenangan pada Kamis lalu di Gillette Stadium melawan Brasil telah memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi, karena Les Bleus akan kembali ke stadion yang sama untuk menghadapi Norwegia dalam laga fase grup pada 26 Juni. Pertandingan persahabatan berikutnya melawan Kolombia menjadi kesempatan terakhir bagi Deschamps untuk mengevaluasi skuadnya sebelum mengumumkan daftar pemain definitif untuk turnamen musim panas ini.