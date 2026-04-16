Pemenang Piala Dunia mengatakan kepada Lamine Yamal bahwa dia 'jauh dari status sebagai salah satu yang terbaik di dunia' dalam kritik pedasnya terhadap 'ego yang membesar-besarkan diri' sang bintang muda Barcelona

Setelah Blaugrana tersingkir dari kompetisi Eropa, Dugarry berusaha meredam antusiasme berlebihan seputar Yamal, dengan menyatakan bahwa pemain berusia 18 tahun itu terlalu banyak bicara dan kurang menunjukkan performa yang memuaskan.

Berbicara di RMC Sport, mantan striker Barcelona dan AC Milan, Dugarry, tidak segan-segan mengkritik penampilan dan citra publik sang remaja belakangan ini. “Jika kamu ingin banyak bicara, pastikan timmu mampu menang. Di dunia mana kamu hidup, Nak? Di dunia nyata, kamu tidak melakukan apa-apa,” kata pemenang Piala Dunia 1998 itu.