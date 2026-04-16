AFP
Pemenang Piala Dunia mengatakan kepada Lamine Yamal bahwa dia 'jauh dari status sebagai salah satu yang terbaik di dunia' dalam kritik pedasnya terhadap 'ego yang membesar-besarkan diri' sang bintang muda Barcelona
"Kamu hidup di dunia yang mana, sih?"
Setelah Blaugrana tersingkir dari kompetisi Eropa, Dugarry berusaha meredam antusiasme berlebihan seputar Yamal, dengan menyatakan bahwa pemain berusia 18 tahun itu terlalu banyak bicara dan kurang menunjukkan performa yang memuaskan.
Berbicara di RMC Sport, mantan striker Barcelona dan AC Milan, Dugarry, tidak segan-segan mengkritik penampilan dan citra publik sang remaja belakangan ini. “Jika kamu ingin banyak bicara, pastikan timmu mampu menang. Di dunia mana kamu hidup, Nak? Di dunia nyata, kamu tidak melakukan apa-apa,” kata pemenang Piala Dunia 1998 itu.
Meragukan reputasi kelas dunia Yamal
Meskipun Yamal mencetak gol di awal pertandingan leg kedua perempat final melawan Atletico, Dugarry berpendapat bahwa sang penyerang menghilang saat tekanan mencapai puncaknya. Ia membandingkan performa Yamal secara tidak menguntungkan dengan bintang Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, dengan menyatakan bahwa pemain muda itu belum mendekati level para pemain elit meskipun terus-menerus dibandingkan dengan para legenda masa lalu.
“Dia mencetak gol pada menit ke-4. Lalu? Dia membuktikan bahwa dia tidak masuk dalam persaingan untuk Ballon d’Or. [Ousmane] Dembele pasti akan mencetak beberapa gol lagi. Lamine kecil memiliki momen kejayaannya dan tidak lebih dari itu. Jelas, dia memiliki bakat, tetapi dia masih jauh dari menjadi salah satu yang terbaik di dunia,” tambah Dugarry.
Tuduhan tentang 'ego yang membesar-besarkan diri'
Mantan penyerang yang hanya tampil dalam 13 pertandingan untuk Barcelona selama satu-satunya musimnya di Camp Nou itu tampaknya meyakini bahwa pujian yang diterima Yamal telah memengaruhi pola pikirnya. Dugarry bahkan sampai menyarankan bahwa kegagalan Barca melaju di kompetisi Eropa terkait langsung dengan kurangnya dampak dan kerendahan hati yang ditunjukkan pemain muda asal Spanyol tersebut.
Mempertegas pandangannya, Dugarry menyatakan: “Saya sama sekali tidak yakin bahwa Barça pantas lolos melawan Atletico, mengingat penampilan Lamine Yamal. Dia memiliki ego yang membesar.”
Angka-angka Yamal menggambarkan gambaran yang berbeda
Kritik tersebut terasa sangat mencolok mengingat performa Yamal musim ini. Pemain remaja itu telah mencetak 23 gol dan 18 assist dalam 44 penampilan di semua kompetisi, membantu Barcelona unggul sembilan poin di puncak klasemen La Liga. Tim asuhan Hansi Flick dapat mengambil langkah besar lainnya menuju gelar juara kedua berturut-turut dengan mengalahkan Celta Vigo dalam laga berikutnya pada 22 April.