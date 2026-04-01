Pemenang Piala Dunia Mario Götze menandatangani perpanjangan kontrak di klub Bundesliga

Götze akan terus mengenakan seragam Eintracht Frankfurt setelah musim ini berakhir. Seperti yang diumumkan secara resmi oleh tim peringkat ketujuh Bundesliga pada Rabu lalu, gelandang serang berusia 33 tahun itu telah memperpanjang kontraknya yang semula akan berakhir dengan tambahan dua tahun. Langkah ini memastikan sang pemain senior melanjutkan perjalanannya bersama The Eagles, yang dimulai pada 2022 setelah ia pindah dari PSV.

"Eintracht Frankfurt sangat berarti bagi saya. Saya sudah berada di sini selama hampir empat tahun dan sejauh ini saya sangat menikmati waktu saya di sini. Saya dan keluarga merasa sangat nyaman di Frankfurt," jelas Götze dalam pengumuman tersebut.

Gelandang jenius yang membawa Jerman meraih gelar Piala Dunia keempatnya dengan gol legendarisnya di final melawan Argentina ini, merefleksikan sisa waktunya sebagai pemain profesional: "Pada fase karier saya saat ini, banyak faktor yang berperan - saya tahu bahwa karier sepak bola itu terbatas. Oleh karena itu, saya sangat menghargai setiap momen di lapangan dan di stadion. Kegembiraan sepak bola dan klub ini meyakinkan saya untuk memperpanjang kontrak saya."