Pemenang Piala Dunia Mario Götze menandatangani perpanjangan kontrak di klub Bundesliga
Gotze menandatangani kontrak baru
Götze akan terus mengenakan seragam Eintracht Frankfurt setelah musim ini berakhir. Seperti yang diumumkan secara resmi oleh tim peringkat ketujuh Bundesliga pada Rabu lalu, gelandang serang berusia 33 tahun itu telah memperpanjang kontraknya yang semula akan berakhir dengan tambahan dua tahun. Langkah ini memastikan sang pemain senior melanjutkan perjalanannya bersama The Eagles, yang dimulai pada 2022 setelah ia pindah dari PSV.
"Eintracht Frankfurt sangat berarti bagi saya. Saya sudah berada di sini selama hampir empat tahun dan sejauh ini saya sangat menikmati waktu saya di sini. Saya dan keluarga merasa sangat nyaman di Frankfurt," jelas Götze dalam pengumuman tersebut.
Gelandang jenius yang membawa Jerman meraih gelar Piala Dunia keempatnya dengan gol legendarisnya di final melawan Argentina ini, merefleksikan sisa waktunya sebagai pemain profesional: "Pada fase karier saya saat ini, banyak faktor yang berperan - saya tahu bahwa karier sepak bola itu terbatas. Oleh karena itu, saya sangat menghargai setiap momen di lapangan dan di stadion. Kegembiraan sepak bola dan klub ini meyakinkan saya untuk memperpanjang kontrak saya."
Juara Piala Dunia menghadapi tantangan di klub Bundesliga
Meskipun kontraknya telah diperpanjang, beberapa pekan terakhir ini tidak luput dari rintangan di bidang olahraga bagi Götze. Di bawah asuhan pelatih baru Albert Riera, pemain berpengalaman ini baru-baru ini kehilangan tempatnya di starting XI. Sebelum jeda internasional, saat kekalahan 2-1 melawan Mainz 05, gelandang serang yang memiliki kemampuan teknis mumpuni ini secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad pertandingan sama sekali. Meskipun demikian, kepercayaan antara pemain dan klub tampaknya tetap kokoh.
Götze sendiri memandang fase saat ini sebagai bagian dari proses dan tetap bersemangat. "Kami memiliki beberapa tantangan yang harus diatasi saat ini. Tapi kami siap menghadapinya," tegasnya mengenai situasi olahraga SGE. Meskipun tempat di Liga Champions tampaknya sulit dijangkau musim ini, Götze sudah memiliki tujuan besar yang jelas di matanya untuk tahun-tahun mendatang: "Dan siapa tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan. Memenangkan piala lagi, misalnya, adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya nikmati."
Krösche memuji peran kepemimpinan Götze
Bagi direktur olahraga Markus Krösche, nilai mantan pemain profesional Dortmund dan Bayern Munich ini tak perlu diragukan lagi. Meskipun perannya di lapangan telah berubah, Götze berperan sebagai mentor yang tak tergantikan di dalam skuad muda Frankfurt. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 148 pertandingan kompetitif bersama Eintracht, mencetak 12 gol, dan memberikan 18 assist.
"Mario adalah pemain yang sangat penting dan sosok yang sama pentingnya bagi tim dan klub," puji Krösche kepada pemain paling berpengalamannya. Pimpinan bidang olahraga tersebut menekankan bahwa dampak Götze jauh melampaui sepak bola semata: "Ia telah mengalami hampir segalanya dalam karier profesionalnya, melewati masa-masa puncak dan keterpurukan, dan dengan demikian memperoleh pengalaman yang sangat berharga yang kini ingin ia bagikan kepada banyak pemain muda di klub kami."
Menyambut laga melawan Koln
Kabar perpanjangan kontrak ini datang pada saat yang sangat strategis, mengingat laga Bundesliga melawan Koln akan segera digelar pada Minggu Paskah. Pada musim ini, ia telah tampil dalam 26 pertandingan di Bundesliga, Liga Champions, dan DFB-Pokal, meskipun ia belum mencetak gol, namun telah menyumbang dua assist selama periode tersebut.