AFP
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Pemenang Piala Dunia Joan Capdevila mengajukan permohonan mendesak kepada Donald Trump setelah permohonan visanya ke AS untuk pertandingan final ditolak
Tokoh terkenal asal Spanyol dilarang masuk
Mantan bek kiri La Roja, Capdevila, mengalami kemunduran besar setelah pihak berwenang AS menolak izin perjalanan ESTA-nya menjelang pertandingan puncak turnamen tersebut. Pria berusia 48 tahun itu awalnya berencana membawa anak-anaknya ke New York untuk menghadiri reuni akbar bersama mantan rekan-rekan setimnya yang menjuarai Piala Dunia 2010. Penolakan izin perjalanan yang tak terduga itu memaksa legenda Spanyol tersebut untuk mengajukan banding langsung kepada pemerintah AS dalam upaya menyelamatkan perjalanan impian keluarganya.
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Seruan putus asa kepada presiden
Dihadapkan pada kendala diplomatik tersebut, mantan bek Villarreal itu meluapkan rasa frustrasinya di media sosial, meminta intervensi langsung dari Gedung Putih dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Dalam unggahannya di X, Capdevila memohon: "AKU BUTUH BANTUAN @realDonaldTrump! Mereka baru saja memberitahuku bahwa aku tidak bisa bepergian ke final bersama anak-anakku karena permohonan ESTA-ku ditolak.
"Adakah yang bisa membantu saya dalam hal ini? Anda tidak tahu betapa bersemangatnya saya untuk berada di sana bersama semua rekan setim saya di tahun 2010 dan tim ini untuk mendukung mereka.
"Saya tidak percaya mereka tidak mengizinkan saya masuk ke AS... dan bahwa saya akan melewatkan momen seperti ini bersama anak-anak saya yang sangat mencintai sepak bola. Jika ada yang tahu cara mengatasi masalah ini, saya akan berterima kasih seumur hidup kepada Anda."
Pertandingan persahabatan Iran disalahkan
Dalam wawancara selanjutnya dengan stasiun radio Spanyol COPE, Capdevila mengungkapkan alasan birokratis di balik larangan perjalanannya oleh pihak imigrasi AS. Mengenai akar penyebab penolakan visa tersebut, ia meyakini hal itu bermula dari partisipasinya dalam pertandingan eksibisi amal di Teheran satu dekade lalu. Hambatan administratif serupa sebelumnya juga menimpa Wasit Terbaik CAF Tahun Ini, Omar Artan, yang ditolak masuk di Bandara Internasional Miami akibat kebijakan perbatasan AS yang ketat.
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Hitung mundur terakhir dimulai sekarang
Spanyol kini harus tetap fokus di lapangan tanpa kehadiran beberapa tokoh legendaris mereka yang biasanya memberi dukungan dari tribun penonton saat mereka berhadapan dengan juara bertahan Argentina. Pasukan asuhan Luis de la Fuente memiliki ambisi besar untuk meraih prestasi bersejarah dengan menjuarai Euro dan Piala Dunia secara beruntun, setelah berhasil mengalahkan Prancis di babak semifinal. Pertandingan di MetLife Stadium ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi generasi baru bintang-bintang La Roja saat mereka berupaya menggulingkan tim raksasa dunia asuhan Lionel Messi.
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