Pemenang Piala Dunia Joan Capdevila mengajukan permohonan mendesak kepada Donald Trump setelah permohonan visanya ke AS untuk pertandingan final ditolak

Dihadapkan pada kendala diplomatik tersebut, mantan bek Villarreal itu meluapkan rasa frustrasinya di media sosial, meminta intervensi langsung dari Gedung Putih dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Dalam unggahannya di X, Capdevila memohon: "AKU BUTUH BANTUAN @realDonaldTrump! Mereka baru saja memberitahuku bahwa aku tidak bisa bepergian ke final bersama anak-anakku karena permohonan ESTA-ku ditolak.

"Adakah yang bisa membantu saya dalam hal ini? Anda tidak tahu betapa bersemangatnya saya untuk berada di sana bersama semua rekan setim saya di tahun 2010 dan tim ini untuk mendukung mereka.

"Saya tidak percaya mereka tidak mengizinkan saya masuk ke AS... dan bahwa saya akan melewatkan momen seperti ini bersama anak-anak saya yang sangat mencintai sepak bola. Jika ada yang tahu cara mengatasi masalah ini, saya akan berterima kasih seumur hidup kepada Anda."