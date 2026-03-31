Pemenang Piala Dunia akan bergabung dengan Spurs?! Tottenham 'mendekati' bek legendaris Serie A dalam upaya mereka membentuk tim pelatih Roberto De Zerbi
De Zerbi telah setuju untuk mengambil alih tugas berat menyelamatkan klub dari degradasi yang mengejutkan musim ini, menyusul pemecatan pelatih sementara Igor Tudor baru-baru ini. Spurs hanya memiliki tujuh pertandingan tersisa untuk memastikan kelangsungan mereka di kasta tertinggi. Untuk memperkuat staf kepelatihannya, mantan pelatih Brighton ini segera menghubungi Nesta. Tuttosport melaporkan bahwa pria berusia 50 tahun itu saat ini sedang mempertimbangkan tawaran untuk menjadi asisten pelatih di London Utara, yang akan menjadi pengalaman kepelatihannya yang pertama di sepak bola Inggris dan baru kedua kalinya ia bekerja di luar negaranya.
Rincian penawaran pelatihan
Peran yang ditawarkan kepada mantan bek tersebut dianggap sangat penting bagi tim yang sedang mengalami kesulitan besar di lini belakang. Sepanjang kariernya, Nesta sejauh ini hanya pernah menjabat sebagai pelatih kepala, memimpin tim-tim di Amerika Serikat dan Italia. Memasuki posisi sebagai asisten pelatih akan menjadi perubahan yang signifikan, namun daya tarik Liga Premier sangatlah kuat. Pihak manajemen mengandalkan keahliannya dalam bertahan dan mentalitas elitnya untuk membawa tim ini terhindar dari degradasi. Jika ia menerima tawaran posisi asisten pelatih, ia akan membawa kualitas yang tepat yang dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang yang sangat rentan.
Latar Belakang Duo Italia
Sebelum beralih ke dunia kepelatihan, bek legendaris ini berhasil mengangkat dua trofi Liga Champions dan menorehkan prestasi gemilang dengan menjuarai Piala Dunia 2006. Namun, perjalanan karier kepelatihannya belakangan ini sangat mengecewakan. Ia dipecat oleh Monza pada Desember lalu sebelum kembali ditunjuk hanya tujuh minggu kemudian, namun pada akhirnya gagal mencegah tim tersebut terdegradasi ke Serie B setelah finis di peringkat ke-20. Sementara itu, De Zerbi telah menganggur sejak meninggalkan Marseille pada Februari lalu akibat perselisihan di jajaran direksi. Bergabungnya keduanya bisa menjadi kesempatan sempurna bagi keduanya untuk menghidupkan kembali karier masing-masing di liga sepak bola paling menantang di dunia.
Apa langkah selanjutnya bagi Tottenham?
Prioritas utama bagi jajaran kepelatihan baru adalah laga tandang yang menantang melawan Sunderland di Stadium of Light akhir pekan depan. Pelatih yang baru ditunjuk itu baru akan memimpin tim di kandang pada 18 April, saat mereka menjamu mantan klubnya, Brighton. Spurs saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen dan hanya unggul satu poin dari zona degradasi.