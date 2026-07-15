Pemenang Liga Champions tiga kali sedang menjajaki kemungkinan merekrut Djed Spence, sementara bintang Tottenham tersebut 'terbuka' terhadap kemungkinan transfer mengejutkan

Inter telah memulai negosiasi dengan Tottenham terkait kemungkinan transfer Spence, menurut Fabrizio Romano. Klub raksasa Italia tersebut sedang mencari bek sayap kanan baru setelah Denzel Dumfries hengkang ke Real Madrid awal bulan ini. Spence yang berusia 25 tahun dikabarkan terbuka terhadap kemungkinan bergabung dengan juara bertahan Serie A tersebut, yang tengah berupaya memperkuat timnya setelah meraih gelar Scudetto ke-21.

Kepindahan ini akan menjadi perubahan nasib yang luar biasa bagi seorang pemain yang awalnya kesulitan beradaptasi di Tottenham Hotspur Stadium. Di bawah bimbingan Cristian Chivu, Inter sedang mencari opsi serbaguna untuk memperkuat skuad mereka guna mempertahankan gelar juara dan melangkah jauh di kompetisi Eropa. Spence telah menjalani beberapa masa peminjaman untuk memulihkan performanya, dan salah satunya terjadi di Italia, di mana ia tampil dalam 16 pertandingan Serie A bersama Genoa pada paruh akhir musim 2023-24. Pengalaman sebelumnya ini menjadikannya profil yang menarik dan berisiko rendah bagi jajaran petinggi Nerazzurri.







