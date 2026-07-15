Getty Images Sport
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Pemenang Liga Champions tiga kali sedang menjajaki kemungkinan merekrut Djed Spence, sementara bintang Tottenham tersebut 'terbuka' terhadap kemungkinan transfer mengejutkan
Nerazzurri mengincar Spence sebagai pengganti Dumfries
Inter telah memulai negosiasi dengan Tottenham terkait kemungkinan transfer Spence, menurut Fabrizio Romano. Klub raksasa Italia tersebut sedang mencari bek sayap kanan baru setelah Denzel Dumfries hengkang ke Real Madrid awal bulan ini. Spence yang berusia 25 tahun dikabarkan terbuka terhadap kemungkinan bergabung dengan juara bertahan Serie A tersebut, yang tengah berupaya memperkuat timnya setelah meraih gelar Scudetto ke-21.
Kepindahan ini akan menjadi perubahan nasib yang luar biasa bagi seorang pemain yang awalnya kesulitan beradaptasi di Tottenham Hotspur Stadium. Di bawah bimbingan Cristian Chivu, Inter sedang mencari opsi serbaguna untuk memperkuat skuad mereka guna mempertahankan gelar juara dan melangkah jauh di kompetisi Eropa. Spence telah menjalani beberapa masa peminjaman untuk memulihkan performanya, dan salah satunya terjadi di Italia, di mana ia tampil dalam 16 pertandingan Serie A bersama Genoa pada paruh akhir musim 2023-24. Pengalaman sebelumnya ini menjadikannya profil yang menarik dan berisiko rendah bagi jajaran petinggi Nerazzurri.
- Getty Images Sport
Penebusan diri di tingkat internasional pada Piala Dunia
Minat dari klub yang tiga kali menjuarai Liga Champions ini muncul di saat nilai pasar Spence sedang berada di puncaknya. Meskipun awalnya ada keraguan seputar masuknya dia ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia, bek ini telah menjadi bagian penting dalam skema permainan Thomas Tuchel. Bermain sambil menahan rasa sakit dengan mengenakan masker pelindung setelah mengalami patah rahang pada bulan Mei, Spence berperan penting dalam kemenangan Three Lions di babak perempat final melawan Norwegia.
Penampilannya sebagai pemain pengganti telah membuatnya berpeluang menjadi starter dalam laga semifinal melawan Argentina. Sepanjang turnamen, ia telah menunjukkan kecepatan dan gaya bermain langsung yang menjadi ciri khas permainannya selama musim penampilannya yang menonjol di Nottingham Forest. Spence sebelumnya telah tampil mengesankan saat dipinjamkan dari Middlesbrough ke Forest, dan menjadi bintang dalam kembalinya klub tersebut ke Liga Premier sebagai juara play-off Championship musim 2021-22. Setelah tampil dalam 30 pertandingan Liga Premier bersama Spurs musim lalu, ia akhirnya membuktikan bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi sepak bola.
Jalan dari Middlesbrough ke San Siro
Jika kesepakatan ini terwujud, hal itu akan menandai babak terbaru dalam beberapa tahun karier Spence yang penuh perpindahan namun pada akhirnya sukses. Sejak bergabung dengan Tottenham dari Middlesbrough pada 2022, ia telah tampil dalam 85 pertandingan untuk klub tersebut, meskipun perjalanannya menuju tim utama jauh dari kata mulus. Masa-masa peminjaman di Rennes, Leeds United, dan Genoa menjadi langkah penting untuk mengasah kemampuannya sebelum ia akhirnya menancapkan diri sebagai pemain inti di bawah sorotan Premier League.
Dengan 13 penampilan untuk timnas Inggris yang kini tercatat atas namanya dan semifinal turnamen besar yang akan segera berlangsung, Spence bukan lagi pemain muda yang masih mentah saat meninggalkan Championship. Pindah ke San Siro akan memberinya kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar besar dan bermain di Liga Champions secara rutin.
- Getty Images Sport
Perubahan taktik yang mungkin terjadi di Milan
Fleksibilitas taktis merupakan salah satu alasan utama Inter memburu bek kelahiran London ini, yang kontraknya saat ini berlaku hingga musim panas 2029 dengan opsi perpanjangan selama satu tahun lagi. Meskipun secara alami bermain sebagai bek kanan, Spence telah membuktikan bahwa ia dapat tampil efektif di sisi kiri atau bahkan lebih ke depan. Bagi Spurs, hal ini merupakan kesempatan untuk meraup keuntungan dari seorang pemain yang akhirnya mencapai potensi penuhnya, sementara Inter berupaya mendapatkan pengganti untuk salah satu bintang paling berpengaruh mereka.
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