Pemenang gelar Liga Premier Leicester menawarkan bantuan kepada klub dalam upaya menghindari degradasi ke Liga Satu

Albrighton mengungkapkan bahwa ia dan beberapa mantan rekan setimnya yang pernah menjuarai gelar siap dan bersedia membantu Leicester di saat-saat sulit ini, meskipun klub belum menghubungi mereka. Mantan pemain sayap yang telah tampil dalam 313 pertandingan untuk klub tersebut dan mengangkat tiga trofi besar ini merasa sedih melihat kondisi klub lamanya saat ini.

Pemain berusia 34 tahun ini mengungkapkan keinginan bersama di antara para legenda tahun 2016 untuk memberikan kontribusi kembali kepada institusi yang telah menciptakan sejarah. "Kami semua mengatakan bahwa jika kami bisa mendapatkan pekerjaan di salah satu klub lama kami, kami akan memilih Leicester," kata Albrighton kepada Daily Mail. "Kami tidak semuanya tumbuh besar sebagai pendukung Leicester, tapi kami sekarang adalah penggemar berat dan kami hanya ingin membantu sebanyak mungkin. Entah mengapa, hal itu belum terwujud."