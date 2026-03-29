Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pemenang gelar Liga Premier Leicester menawarkan bantuan kepada klub dalam upaya menghindari degradasi ke Liga Satu
Seorang legenda yang siap menjawab panggilan
Albrighton mengungkapkan bahwa ia dan beberapa mantan rekan setimnya yang pernah menjuarai gelar siap dan bersedia membantu Leicester di saat-saat sulit ini, meskipun klub belum menghubungi mereka. Mantan pemain sayap yang telah tampil dalam 313 pertandingan untuk klub tersebut dan mengangkat tiga trofi besar ini merasa sedih melihat kondisi klub lamanya saat ini.
Pemain berusia 34 tahun ini mengungkapkan keinginan bersama di antara para legenda tahun 2016 untuk memberikan kontribusi kembali kepada institusi yang telah menciptakan sejarah. "Kami semua mengatakan bahwa jika kami bisa mendapatkan pekerjaan di salah satu klub lama kami, kami akan memilih Leicester," kata Albrighton kepada Daily Mail. "Kami tidak semuanya tumbuh besar sebagai pendukung Leicester, tapi kami sekarang adalah penggemar berat dan kami hanya ingin membantu sebanyak mungkin. Entah mengapa, hal itu belum terwujud."
- Getty Images Sport
Perjuangan untuk menghindari degradasi
Situasi di King Power kini tampak suram setelah pengurangan enam poin akibat pelanggaran aturan keuangan, yang membuat klub terpuruk di papan bawah klasemen Championship. Dengan ancaman degradasi ke divisi ketiga yang kini menjadi kemungkinan nyata, Albrighton meyakini klub kehilangan budaya khas yang dulu mengantarkan mereka ke puncak sepak bola Inggris satu dekade lalu.
Meskipun mantan gelandang Andy King saat ini menjadi bagian dari staf pelatih, Albrighton merasa masih ada ruang untuk mengintegrasikan lebih banyak pengalaman dari era ikonik tersebut. "Saya tidak mengatakan bahwa kami akan masuk dan mengubah dunia, mengubah segala sesuatu yang salah dengan klub ini," tambahnya. "Tapi orang-orang membicarakan Manchester United dan mantan pemain di klub yang memahami DNA mereka, dan saya merasa ada hal serupa di Leicester. Ada budaya di sana yang belum pernah saya lihat di tempat lain."
Mengembalikan DNA 'tanpa rasa takut'
Albrighton baru-baru ini hadir di King Power Stadium untuk menyaksikan kekalahan menyakitkan 4-3 dari Southampton, sebuah pertandingan di mana tuan rumah kehilangan keunggulan tiga gol. Mantan pemain sayap itu mencatat adanya rasa cemas yang terasa jelas di dalam stadion, yang mengindikasikan bahwa identitas "tanpa rasa takut" yang menjadi ciri khas klub tersebut telah digantikan oleh rasa gentar di kalangan para pemain dan suporter lokal.
"Saya merasakan ketakutan yang sangat besar baik di lapangan maupun di antara penonton," kenang Albrighton mengenai kekalahan telak melawan The Saints. "Ketika mereka unggul 3-0, saya ingin mereka menikmati momen itu. Saya tahu ini sulit dan ini adalah masa-masa yang menegangkan, tetapi saya telah melihat hal ini dalam beberapa pertandingan. Kata 'tak kenal takut' adalah bagian dari identitas klub dan penting untuk tidak melupakannya."
- Getty Images Sport
Menunggu telepon berdering
Meskipun sangat ingin membantu, Albrighton mengakui bahwa ia belum menerima kabar apa pun dari petinggi Leicester terkait kemungkinan peran tersebut. Ia menyebutkan bahwa klub masa kecilnya, Aston Villa, langsung menghubunginya begitu ia pensiun sebagai pemain. Ia berkata: "Belum pernah ada kontak dari klub mengenai hal ini. Saat saya pensiun, Aston Villa menghubungi saya. Saya pernah bermain untuk mereka dan tumbuh sebagai penggemar Villa, jadi saya bersyukur atas kesempatan untuk pergi dan melatih. Saya mungkin berpikir 'Saya berharap Leicester melakukan hal yang sama', meskipun melatih mungkin bukan untuk saya. Saya sangat ingin berkendara ke Leicester setiap hari dan berada di lingkungan itu."