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Pemenang gelar bersama Man Utd menjelaskan mengapa skuad angkatan 2026 belum bisa dianggap sebagai penantang gelar, sementara Michael Carrick dipuji karena telah mengembalikan dua kualitas penting ke Old Trafford
Man Utd menanti gelar juara Liga Premier pertama mereka sejak era Ferguson
Sir Alex Ferguson pensiun 13 tahun lalu dengan gelar juara liga ke-13 di tangannya. Ia juga membawa kesuksesan di kancah Eropa ke Theatre of Dreams dan berharap telah meninggalkan fondasi yang kokoh bagi para manajer penerusnya untuk mengembangkan tim.
Namun, kenyataannya tidak demikian. Manajer-manajer seperti David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Erik ten Hag, dan Ruben Amorim gagal mengembalikan dominasi di kandang sendiri — sementara mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana ‘tetangga yang riuh’ City justru berjaya.
Arus mulai berbalik lagi pada musim 2025-26, ketika mantan gelandang Carrick—yang memenangkan lima gelar saat bermain di bawah asuhan Ferguson—segera membalikkan nasib tim setelah ditunjuk sebagai manajer sementara. Sejak itu, ia dianugerahi kontrak berdurasi dua tahun.
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Apakah Manchester United akan menjadi salah satu pesaing gelar juara Liga Premier pada musim 2026-27?
Harapan dan optimisme kembali tumbuh di kubu merah Manchester, seiring dengan disusunnya rencana-rencana besar baik di dalam maupun di luar lapangan; banyak yang berpendapat bahwa perekrutan cerdas pada jendela transfer musim panas dapat membawa United membidik posisi teratas di klasemen Liga Premier 2026-27.
Saat ditanya apakah ia melihat hal itu bisa terjadi, mantan bek Setan Merah yang pernah menjuarai gelar, Pallister—dalam wawancara bersama SpreadexSports—mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir beberapa rekrutan baru bisa membuat perbedaan besar. Apakah saya pikir mereka siap bersaing memperebutkan gelar? Pendapat jujur saya saat ini adalah tidak, saya rasa tidak. Saya pikir kami masih perlu sedikit membangun tim.
“Saya rasa semua orang sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan Michael. Saya tidak berpikir tim ini bermain brilian. Menurut saya, ada dua atau tiga pertandingan—terutama laga kandang melawan Man City—di mana kami bermain sangat baik. Ada juga beberapa pertandingan di akhir musim di mana kami bermain sangat baik dan menang dengan meyakinkan.
“Namun, menurut saya, yang dia bawa ke tim adalah ketangguhan serta semangat berjuang demi lambang klub dan demi klub itu sendiri, serta menambah sedikit lebih banyak hal itu, seperti yang dilakukan Ole [Gunnar Solskjaer] saat pertama kali datang.
“Tapi sekarang kita harus memberi Michael kesempatan untuk mendatangkan pemain-pemain pilihannya sendiri. Dia sudah mengevaluasi segalanya. Berikan dia kesempatan untuk mendatangkan beberapa pemain berkualitas dan lihat ke mana hal itu akan membawa kita. Dia telah mengembalikan suasana positif ke United. Para penggemar bisa merasakannya. Saya yakin para pemain juga merasakannya. Sekarang kita akan melihat apakah dia bisa melangkah ke tahap berikutnya.”
Apakah bintang pinjaman Rashford masih memiliki masa depan di Man Utd?
Banyak spekulasi beredar mengenai kedatangan dan kepergian pemain, dengan Marcus Rashford berada dalam posisi yang cukup unik karena menjadi sorotan dalam kedua perbincangan tersebut. Setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona, transfer permanen pun mulai dibicarakan. Namun, belum ada kesepakatan yang tercapai, dan lulusan akademi Setan Merah ini mungkin saja akan kembali bergabung ke skuad di Old Trafford.
Ketika ditanya tentang apa yang seharusnya terjadi dengan pemain yang saat ini sedang bertugas bersama timnas Inggris di Piala Dunia, Pallister mengatakan: “Saya sudah pernah menyatakan secara terbuka bahwa saya tidak akan memanggilnya kembali. Perbedaannya sekarang adalah Michael Carrick telah bekerja dengannya. Michael Carrick mengenal kepribadiannya. Michael Carrick tahu apakah dia bisa memaksimalkan potensinya jika dia memang kembali.
“Apakah Marcus ingin kembali? Bukankah dia pernah dikutip mengatakan bahwa dia senang tetap di luar? Dia pemain berkualitas. Dia anak United. Jika bisa membawa kembali Marcus seperti dua atau tiga tahun lalu, itu pasti keputusan yang mudah. Namun, mengingat bagaimana semuanya berakhir, saya tidak begitu yakin apakah ada jalan kembali baginya.
“Manajer yang menangani pemain berbeda-beda bisa memiliki pandangan masing-masing mengenai hal ini. Jika Michael merasa bisa mengubah Marcus—baik dari segi kepribadian maupun bahasa tubuhnya di lapangan—dan membuatnya bermain seperti saat dia membela Manchester United di tahun-tahun awalnya, maka dia pasti akan menjadi aset berharga bagi Manchester United. Saya pikir harus ada banyak pembicaraan antara keduanya sebelum hal itu terjadi.”
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Jendela transfer: Man Utd mengincar pemain-pemain dengan nilai transfer tinggi
Rashford masih memiliki sisa dua tahun dalam kontraknya yang menguntungkan di Manchester, yang berarti United tidak perlu menyerah pada tekanan dan menyetujui penjualan dengan harga diskon. Mereka akan bertahan untuk mendapatkan biaya transfer setinggi mungkin dalam setiap pembicaraan terkait kepindahannya.
Namun, dana yang dihasilkan akan memberi Carrick lebih banyak anggaran untuk belanja pemain baru di bursa transfer musim panas - dengan kesepakatan untuk gelandang Atalanta, Ederson, yang sudah disetujui, sementara Setan Merah juga dikaitkan erat dengan nama-nama seperti Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Brian Brobbey.