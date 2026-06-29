Pemenang gelar bersama Man Utd menjelaskan mengapa skuad angkatan 2026 belum bisa dianggap sebagai penantang gelar, sementara Michael Carrick dipuji karena telah mengembalikan dua kualitas penting ke Old Trafford

Harapan dan optimisme kembali tumbuh di kubu merah Manchester, seiring dengan disusunnya rencana-rencana besar baik di dalam maupun di luar lapangan; banyak yang berpendapat bahwa perekrutan cerdas pada jendela transfer musim panas dapat membawa United membidik posisi teratas di klasemen Liga Premier 2026-27.

Saat ditanya apakah ia melihat hal itu bisa terjadi, mantan bek Setan Merah yang pernah menjuarai gelar, Pallister—dalam wawancara bersama SpreadexSports—mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir beberapa rekrutan baru bisa membuat perbedaan besar. Apakah saya pikir mereka siap bersaing memperebutkan gelar? Pendapat jujur saya saat ini adalah tidak, saya rasa tidak. Saya pikir kami masih perlu sedikit membangun tim.

“Saya rasa semua orang sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan Michael. Saya tidak berpikir tim ini bermain brilian. Menurut saya, ada dua atau tiga pertandingan—terutama laga kandang melawan Man City—di mana kami bermain sangat baik. Ada juga beberapa pertandingan di akhir musim di mana kami bermain sangat baik dan menang dengan meyakinkan.

“Namun, menurut saya, yang dia bawa ke tim adalah ketangguhan serta semangat berjuang demi lambang klub dan demi klub itu sendiri, serta menambah sedikit lebih banyak hal itu, seperti yang dilakukan Ole [Gunnar Solskjaer] saat pertama kali datang.

“Tapi sekarang kita harus memberi Michael kesempatan untuk mendatangkan pemain-pemain pilihannya sendiri. Dia sudah mengevaluasi segalanya. Berikan dia kesempatan untuk mendatangkan beberapa pemain berkualitas dan lihat ke mana hal itu akan membawa kita. Dia telah mengembalikan suasana positif ke United. Para penggemar bisa merasakannya. Saya yakin para pemain juga merasakannya. Sekarang kita akan melihat apakah dia bisa melangkah ke tahap berikutnya.”