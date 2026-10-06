Carvajal sedang dalam negosiasi untuk bergabung dengan Getafe sebagai pemain bebas transfer setelah kepergiannya dari Madrid. Bek kanan berusia 34 tahun itu tidak memiliki klub sejak kontraknya berakhir pada 30 Juni. Menurut laporan surat kabar Spanyol ABC, pembicaraan antara kedua pihak berjalan dengan baik.

Bek berpengalaman itu bisa segera menjalani tes medis jelang kemungkinan kepindahan. Potensi transfer ini muncul setelah laporan dari Italia mengaitkan bek veteran tersebut dengan beberapa klub Serie A pekan lalu. Namun, bertahan di ibu kota Spanyol kini tampak menjadi hasil yang paling mungkin.