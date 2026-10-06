Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pemenang enam gelar Liga Champions siap membuat langkah mengejutkan ke Liga setelah hengkang dari Real Madrid
Carvajal dalam pembicaraan dengan Getafe
Carvajal sedang dalam negosiasi untuk bergabung dengan Getafe sebagai pemain bebas transfer setelah kepergiannya dari Madrid. Bek kanan berusia 34 tahun itu tidak memiliki klub sejak kontraknya berakhir pada 30 Juni. Menurut laporan surat kabar Spanyol ABC, pembicaraan antara kedua pihak berjalan dengan baik.
Bek berpengalaman itu bisa segera menjalani tes medis jelang kemungkinan kepindahan. Potensi transfer ini muncul setelah laporan dari Italia mengaitkan bek veteran tersebut dengan beberapa klub Serie A pekan lalu. Namun, bertahan di ibu kota Spanyol kini tampak menjadi hasil yang paling mungkin.
- Getty Images Sport
Dorongan besar bagi skuad Bordalas
Mengamankan tanda tangan juara Eropa enam kali akan menjadi dorongan besar bagi manajer Getafe, Bordalas. Sang pelatih telah vokal soal perlunya skuad yang lebih besar untuk menghadapi jadwal yang menuntut.
Getafe saat ini berada di peringkat ke-11 di La Liga, setelah mengumpulkan delapan poin dari tujuh laga pembuka mereka. Klub itu menghadapi daftar pertandingan yang padat saat bersiap bersaing di La Liga, Copa del Rey, dan Conference League.
Carvajal akan membawa pengalaman level tertinggi yang sangat besar ke dalam skuad setelah memenangi banyak trofi selama periode suksesnya di Santiago Bernabeu. Kedatangannya akan secara signifikan memperkuat opsi di lini belakang yang tersedia bagi Bordalas.
Menyikapi kekhawatiran cedera bek kanan
Potensi perekrutan ini datang pada momen yang cukup menarik bagi Getafe, yang sudah memiliki dua bek kanan dalam skuad mereka. Pemain pinjaman Aston Villa, Andres Garcia, saat ini sedang menjalani masa peminjaman semusim di bawah asuhan Bordalas.
Sementara itu, Kiko Femenia telah menepi sejak awal September akibat robekan hamstring di kaki kirinya. Absennya Femenia membuat klub kekurangan opsi senior di sisi kanan pertahanan.
Namun, riwayat cedera Carvajal sendiri tetap menjadi pertimbangan. Veteran berusia 34 tahun itu telah mengalami beberapa masalah fisik sepanjang kariernya, sehingga pemeriksaan medis menyeluruh menjadi bagian krusial dari kesepakatan ini.
- Getty Images Sport
Mematangkan langkah karier berikutnya
Tahapan negosiasi akan terus berlanjut antara Carvajal dan Getafe saat kedua pihak berupaya menuntaskan kesepakatan ini. Lolos tes medis yang diusulkan akan menjadi syarat utama sebelum kontrak apa pun ditandatangani.
Jika kesepakatan dirampungkan, bek sayap veteran itu akan kembali beraksi di La Liga dengan warna baru. Pengumuman resmi bisa segera menyusul jika rincian yang tersisa diselesaikan antara sang pemain dan petinggi klub. Untuk saat ini, Carvajal tetap fokus mengamankan masa depannya setelah berbulan-bulan tanpa tim.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami