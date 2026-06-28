Pemenang dan yang kalah di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026: Mulai dari kisah dongeng Cape Verde dan kehebatan Lionel Messi hingga kegagalan Marcelo Bielsa serta penyelesaian akhir yang buruk dari Turkiye

Sebastian Beccacece dengan cepat menegaskan bahwa kemenangan dramatis Ekuador 2-1 atas Jerman bukanlah tentang dirinya. "Ini untuk rakyat," katanya. "Para pemain telah memberi mereka tiket lolos [ke babak 32 besar], jadi biarkan mereka merayakannya bersama, dan menikmatinya."
Namun, Beccacece juga pantas menikmatinya — dan memang begitu, sang pelatih memanjat tribun untuk memeluk keluarganya, baik setelah gol penentu kemenangan Ekuador di menit-menit akhir, maupun saat peluit akhir dibunyikan.
Adegan-adegan itu sungguh sensasional, jenis yang mengingatkan Anda mengapa Anda menonton Piala Dunia, dan terasa semakin mengharukan mengingat fakta bahwa Beccacece kemungkinan besar akan dipecat jika Ekuador tidak berhasil menciptakan kejutan besar di New Jersey.
Pelatih asal Argentina itu mungkin telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan membawa Ekuador finis di posisi kedua di babak kualifikasi Amerika Selatan, namun sifat defensif taktiknya dipertanyakan — terutama setelah rentetan empat hasil imbang tanpa gol berturut-turut.
Jadi, Beccacece tampak seperti orang yang sudah dipastikan akan dipecat setelah Ekuador gagal mencetak satu gol pun dalam dua pertandingan pertama Piala Dunia. Hasil imbang 0-0 melawan Curacao menjadi pukulan telak bagi pelatih berusia 45 tahun itu, yang tahu bahwa hanya kemenangan atas Jerman yang bisa menjaga La Tri tetap bertahan di turnamen—dan dirinya tetap mempertahankan pekerjaannya.
Oleh karena itu, Beccacece layak mendapatkan pujian setinggi-tingginya karena berhasil merancang kemenangan yang sepenuhnya pantas atas tim yang sedang dalam tren 11 kemenangan beruntun — meskipun tertinggal hanya dua menit setelah pertandingan dimulai.
"Ini adalah kemenangan terbesar bagi Ekuador di Piala Dunia," kata sang pelatih dengan tepat setelah memastikan tempat di babak gugur dengan mengalahkan juara empat kali tersebut. "Kami bekerja keras untuk itu, kami datang dengan impian untuk menjadikan ini Piala Dunia terbaik Ekuador sepanjang sejarah, dan kini kami telah mencapainya.
"Kami tetap tenang. Kami tetap berpegang pada strategi permainan yang sama persis. Kini, kami akan terus melangkah, dengan kerendahan hati, dengan kehati-hatian." Dan dengan seorang pelatih asal Argentina yang tiba-tiba menjadi pahlawan di Ekuador.