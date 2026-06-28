Pemenang dan yang kalah di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026: Mulai dari kisah dongeng Cape Verde dan kehebatan Lionel Messi hingga kegagalan Marcelo Bielsa serta penyelesaian akhir yang buruk dari Turkiye

Sejauh ini, segalanya berjalan lancar bagi tuan rumah bersama Piala Dunia. Memang benar, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada semuanya tergabung dalam grup yang sangat lemah, tetapi masing-masing tim layak mendapat pujian karena berhasil memastikan tempat di babak gugur dengan masih menyisakan satu pertandingan.

Timnas AS dan El Tri bahkan sudah memastikan posisi teratas setelah memenangkan dua pertandingan pembuka mereka — dan hal itu sangat berarti bagi tim Meksiko, karena itu berarti mereka akan bermain di kandang sendiri pada babak 32 besar — dan kembali di babak 16 besar jika mereka mengalahkan Ekuador di Azteca, sebuah arena megah dan legendaris di mana mereka belum pernah kalah dalam pertandingan Piala Dunia. Dengan demikian, Meksiko memiliki peluang nyata untuk mencapai perempat final untuk pertama kalinya sejak terakhir kali mereka menjadi tuan rumah turnamen ini pada tahun 1986.

Sayangnya bagi Kanada, mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk bermain setidaknya satu pertandingan lagi di Vancouver setelah kalah 2-1 dari Swiss di kota yang sama. Namun, sekadar lolos dari babak penyisihan grup sudah tak dapat disangkal merupakan pencapaian besar bagi tim yang sebelumnya belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di putaran final, dengan Jesse Marsch berargumen bahwa 40 juta orang akan mengklaim bahwa mereka hadir saat kemenangan bersejarah 6-0 atas Qatar yang memukau negara yang secara tradisional dikenal sebagai "negara hoki".

Terlebih lagi, tim Kanada tidak perlu melakukan perjalanan terlalu jauh untuk babak 32 besar. Kanada akan menghadapi Afrika Selatan dalam pertandingan yang sangat mungkin dimenangkan di Inglewood, yang berarti ada peluang nyata bahwa ketiga negara tuan rumah akan lolos ke babak 16 besar, karena timnas AS seharusnya memiliki kekuatan serangan yang jauh lebih besar daripada Bosnia & Herzegovina di Santa Clara.