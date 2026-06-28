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Winners losers World Cup group stage GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Pemenang dan yang kalah di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026: Mulai dari kisah dongeng Cape Verde dan kehebatan Lionel Messi hingga kegagalan Marcelo Bielsa serta penyelesaian akhir yang buruk dari Turkiye

Winners & losers
World Cup
L. Messi
Brazil
England
Spain
Germany
France
USA
Mexico
Canada
K. Mbappe
O. Dembele
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Cape Verde
Iran
Turkiye
Tunisia
FEATURES
Analysis

Babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 berakhir secara dramatis pada Sabtu, saat Austria mencetak gol penyeimbang pada menit ke-96 melawan Aljazair untuk lolos ke babak gugur sekaligus menyingkirkan Iran, yang semula dijadwalkan lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga di turnamen tersebut. Di tempat lain, Lionel Messi masuk sebagai pemain pengganti dan membantu Argentina mempertahankan rekor kemenangan 100 persen mereka dengan kemenangan 3-1 atas Yordania. Dengan demikian, sang pemain bernomor punggung 10 ini memperpanjang rekor golnya di putaran final menjadi 19 gol.

Namun, rival utama Messi, Cristiano Ronaldo, tak mampu membantu Portugal menggeser Kolombia dari puncak Grup K, karena Selecao harus puas bermain imbang 0-0 melawan Los Cafeteros di Miami. Di tempat lain, Republik Demokratik Kongo berhasil membalikkan keadaan untuk mengalahkan Uzbekistan dan, dengan demikian, memastikan tempat di babak 32 besar, bersama Kroasia, yang membutuhkan gol penentu pada menit ke-83 melawan Ghana untuk memastikan lolosnya mereka.

Lalu, siapa saja pemenang dan pecundang utama dari babak penyisihan grup terbesar dalam sejarah Piala Dunia ini? GOAL mengulasnya secara lengkap di bawah ini...

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Para pembawa acara bersama

    Sejauh ini, segalanya berjalan lancar bagi tuan rumah bersama Piala Dunia. Memang benar, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada semuanya tergabung dalam grup yang sangat lemah, tetapi masing-masing tim layak mendapat pujian karena berhasil memastikan tempat di babak gugur dengan masih menyisakan satu pertandingan.

    Timnas AS dan El Tri bahkan sudah memastikan posisi teratas setelah memenangkan dua pertandingan pembuka mereka — dan hal itu sangat berarti bagi tim Meksiko, karena itu berarti mereka akan bermain di kandang sendiri pada babak 32 besar — dan kembali di babak 16 besar jika mereka mengalahkan Ekuador di Azteca, sebuah arena megah dan legendaris di mana mereka belum pernah kalah dalam pertandingan Piala Dunia. Dengan demikian, Meksiko memiliki peluang nyata untuk mencapai perempat final untuk pertama kalinya sejak terakhir kali mereka menjadi tuan rumah turnamen ini pada tahun 1986.

    Sayangnya bagi Kanada, mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk bermain setidaknya satu pertandingan lagi di Vancouver setelah kalah 2-1 dari Swiss di kota yang sama. Namun, sekadar lolos dari babak penyisihan grup sudah tak dapat disangkal merupakan pencapaian besar bagi tim yang sebelumnya belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di putaran final, dengan Jesse Marsch berargumen bahwa 40 juta orang akan mengklaim bahwa mereka hadir saat kemenangan bersejarah 6-0 atas Qatar yang memukau negara yang secara tradisional dikenal sebagai "negara hoki".

    Terlebih lagi, tim Kanada tidak perlu melakukan perjalanan terlalu jauh untuk babak 32 besar. Kanada akan menghadapi Afrika Selatan dalam pertandingan yang sangat mungkin dimenangkan di Inglewood, yang berarti ada peluang nyata bahwa ketiga negara tuan rumah akan lolos ke babak 16 besar, karena timnas AS seharusnya memiliki kekuatan serangan yang jauh lebih besar daripada Bosnia & Herzegovina di Santa Clara.

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    PEMENANG: Tunisia

    Sabri Lamouchi sangat menyadari bahwa Tunisia akan menghadapi tantangan berat di grup yang berisi Swedia, Jepang, dan Belanda, namun ia menegaskan bahwa baik dirinya maupun para pemainnya sangat menantikan untuk ikut serta "dalam ajang global yang luar biasa ini". Sayangnya bagi mantan pemain internasional Prancis ini, partisipasinya berakhir secara prematur dan tragis, dengan Lamouchi dipecat setelah Tunisia kalah 5-1 dari Swedia, sehingga menjadi pelatih pertama dalam sejarah Piala Dunia yang dipecat setelah hanya satu pertandingan.

    Meski demikian, mantan manajer Nottingham Forest ini mungkin bisa sedikit merasa lega karena masalah tim nasional jauh lebih mendalam daripada sekadar masalah pelatih. Memang, ketidakmampuan Herve Renard untuk membangkitkan semangat "Elang Kartago", yang menderita dua kekalahan telak lainnya melawan Jepang dan Belanda, telah memicu perdebatan yang bisa dibilang sudah lama tertunda mengenai cara Federasi Sepak Bola Tunisia (TFF) beroperasi.

    Lagipula, Lamouchi baru direkrut lima bulan lalu untuk menggantikan Sami Trabelsi, yang memimpin tim melewati babak kualifikasi tanpa kebobolan satu gol pun, namun dipecat setelah kekalahan di babak 16 besar Piala Afrika melawan Mali melalui adu penalti.

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    PEMENANG: Sebastian Beccacece

    Sebastian Beccacece dengan cepat menegaskan bahwa kemenangan dramatis Ekuador 2-1 atas Jerman bukanlah tentang dirinya. "Ini untuk rakyat," katanya. "Para pemain telah memberi mereka tiket lolos [ke babak 32 besar], jadi biarkan mereka merayakannya bersama, dan menikmatinya."

    Namun, Beccacece juga pantas menikmatinya — dan memang begitu, sang pelatih memanjat tribun untuk memeluk keluarganya, baik setelah gol penentu kemenangan Ekuador di menit-menit akhir, maupun saat peluit akhir dibunyikan.

    Adegan-adegan itu sungguh sensasional, jenis yang mengingatkan Anda mengapa Anda menonton Piala Dunia, dan terasa semakin mengharukan mengingat fakta bahwa Beccacece kemungkinan besar akan dipecat jika Ekuador tidak berhasil menciptakan kejutan besar di New Jersey.

    Pelatih asal Argentina itu mungkin telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan membawa Ekuador finis di posisi kedua di babak kualifikasi Amerika Selatan, namun sifat defensif taktiknya dipertanyakan — terutama setelah rentetan empat hasil imbang tanpa gol berturut-turut.

    Jadi, Beccacece tampak seperti orang yang sudah dipastikan akan dipecat setelah Ekuador gagal mencetak satu gol pun dalam dua pertandingan pertama Piala Dunia. Hasil imbang 0-0 melawan Curacao menjadi pukulan telak bagi pelatih berusia 45 tahun itu, yang tahu bahwa hanya kemenangan atas Jerman yang bisa menjaga La Tri tetap bertahan di turnamen—dan dirinya tetap mempertahankan pekerjaannya.

    Oleh karena itu, Beccacece layak mendapatkan pujian setinggi-tingginya karena berhasil merancang kemenangan yang sepenuhnya pantas atas tim yang sedang dalam tren 11 kemenangan beruntun — meskipun tertinggal hanya dua menit setelah pertandingan dimulai.

    "Ini adalah kemenangan terbesar bagi Ekuador di Piala Dunia," kata sang pelatih dengan tepat setelah memastikan tempat di babak gugur dengan mengalahkan juara empat kali tersebut. "Kami bekerja keras untuk itu, kami datang dengan impian untuk menjadikan ini Piala Dunia terbaik Ekuador sepanjang sejarah, dan kini kami telah mencapainya.

    "Kami tetap tenang. Kami tetap berpegang pada strategi permainan yang sama persis. Kini, kami akan terus melangkah, dengan kerendahan hati, dengan kehati-hatian." Dan dengan seorang pelatih asal Argentina yang tiba-tiba menjadi pahlawan di Ekuador.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Iran

    Iran tersingkir dari Piala Dunia, dan hal itu sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat maupun FIFA karena, kemungkinan besar, banyak orang akan melupakan betapa memalukannya perlakuan yang diterima Amir Ghalenoei dan para pemainnya di turnamen tersebut.

    Hanya karena alasan penganiayaan politik semata, Iran—seperti yang dikatakan Ghalenoei—menjadi “tim yang paling tertindas” dalam sejarah Piala Dunia, dipaksa tiba tepat sebelum dan segera setelah dua pertandingan grup pertama mereka, yang berdampak menghancurkan pada persiapan mereka untuk kedua pertandingan tersebut. “Segalanya terasa seperti bencana bagi kami,” aku kapten Mehdi Taremi setelah hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada hari pertandingan pertama.

    Terlepas dari kenyataan itu, Iran "hanya berjarak milimeter" dari lolos ke babak 32 besar, karena gol 'penentu kemenangan' Shoja Khalilzadeh di masa tambahan waktu melawan Mesir dianulir karena offside yang sangat tipis.

    Seandainya mereka tidak mengalami "kondisi terburuk yang mungkin terjadi", ada kemungkinan besar bahwa Iran—yang merupakan tim Piala Dunia pertama yang pernah dibom oleh negara tuan rumah—akan lolos ke babak gugur. Berbicara setelah timnya yang tak terkalahkan tersingkir, Ghalenoei memohon kepada FIFA agar "jangan biarkan hal ini terjadi lagi", sekaligus mendesak "Tuan Infantino untuk bersikap tegas terhadap" Amerika Serikat. Jelas tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Infantino adalah seorang pengecut yang tidak akan melakukan apa pun selain berbicara tentang ini sebagai Piala Dunia terhebat sepanjang masa saat ia menyampaikan pidato penutupnya bulan depan.

    Namun, meskipun AS dan FIFA pasti akan berupaya sekuat tenaga untuk membuat seolah-olah Iran tidak pernah ada di sana, para pemain Ghalenoei—yang meninggalkan pesan yang menyerukan agar perdamaian, rasa hormat, dan persahabatan menjunjung tinggi di antara semua negara” setelah hasil imbang 0-0 mereka melawan Belgia di Los Angeles—telah meninggalkan jejak mereka di Piala Dunia 2026 melawan segala rintangan. “Apa yang dilakukan para pemuda ini,” kata sang pelatih, “akan tercatat dalam sejarah.”

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Turki

    Sebelum turnamen dimulai, ada kesepakatan umum bahwa ada tiga 'kuda hitam' yang jelas: Norwegia, Jepang, dan Turki. Dua tim pertama berhasil memenuhi ekspektasi; sedangkan yang terakhir tidak.

    Meskipun berhasil mengalahkan tuan rumah bersama AS, Turki justru finis di posisi terbawah grup yang oleh banyak pihak diprediksi akan mereka pimpin, dan hal yang benar-benar menyakitkan adalah mereka tersingkir setelah hanya dua pertandingan. "Semua orang sedih, semua orang menangis," ungkap gelandang serang Real Madrid, Arda Guler, setelah pasukan Vincenzo Montella menelan kekalahan mengejutkan 2-0 dari Australia yang tidak diunggulkan, disusul kekalahan 1-0 dari Paraguay yang bermain dengan 10 orang. "Kami seharusnya bisa memenangkan pertandingan-pertandingan ini. Kami sudah berusaha sangat keras, tetapi tidak berhasil. Seharusnya kami bisa mencetak beberapa gol."

    Namun, mereka tidak melakukannya. Turki hanya memecahkan rekor tembakan ke gawang terbanyak dalam dua pertandingan tanpa sekali pun mencetak gol.

    "Entah kenapa bola tidak mau masuk," keluh Montella. "Sungguh sulit untuk mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia setelah hanya dua pertandingan." Terutama bagi skuad yang relatif muda ini, yang benar-benar telah membuktikan statusnya sebagai 'kuda hitam' dengan menampilkan permainan sepak bola yang fantastis saat mencapai perempat final Kejuaraan Eropa hanya dua tahun lalu.

  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Afrika

    Empat tahun lalu di Qatar, tim Maroko yang luar biasa mencatat sejarah dengan lolos ke babak semifinal Piala Dunia. Namun, bisa dikatakan bahwa turnamen musim panas ini sudah menjadi kesuksesan yang jauh lebih besar bagi Afrika.

    Benua ini mengirimkan 10 tim ke turnamen di Amerika Utara, dan hanya satu yang pulang setelah babak penyisihan grup (Tunisia). Ini merupakan pencapaian yang benar-benar bersejarah, mengingat rekor sebelumnya bagi negara-negara CAF di babak gugur hanyalah tiga!

    "Kini setiap tim Afrika bisa bermimpi besar. Pada Piala Dunia terakhir, Maroko berhasil mencapai babak semifinal, tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya sangat menguntungkan bagi tim-tim Afrika," kata Yoane Wissa setelah membantu Kongo Demokratik lolos ke babak 32 besar berkat kemenangan 3-1 atas Uzbekistan. "Kita bisa melihat bahwa kini para pemain muda mulai muncul lebih awal, jadi itu bagus, dan hal itu menunjukkan bahwa federasi kita bisa bermimpi besar."


  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Marcelo Bielsa

    "Saya itu racun," aku Marcelo Bielsa setelah kekalahan memalukan Uruguay 5-1 dalam laga persahabatan melawan tim cadangan Amerika Serikat pada Desember lalu. "Berhubungan dengan saya hanya akan membuat keadaanmu semakin buruk. Apakah kamu mengerti maksudku?" Siapa pun yang sebelumnya tidak mengerti, pasti sudah mengerti sekarang.

    Perjalanan Uruguay di Piala Dunia benar-benar bencana, dengan La Celeste tersingkir setelah gagal memenangkan satu pertandingan pun di Grup H. Kekalahan 1-0 dari Spanyol pada Jumat lalu memastikan nasib mereka, namun Uruguay seharusnya tidak pernah berada dalam posisi di mana hasil pertandingan di Guadalajara akan memengaruhi kualifikasi mereka ke babak 32 besar.

    Sebuah tim yang menduduki peringkat ke-16 dunia seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan Arab Saudi dan Cape Verde. Namun, Uruguay justru ditahan imbang oleh kedua tim tersebut, sehingga tersingkirnya mereka di awal turnamen menjadi hal yang sayangnya sudah dapat diprediksi, terutama karena sudah jelas bahkan sebelum turnamen dimulai bahwa ada banyak hal yang tidak beres di balik layar.

    Seperti yang kami tulis menjelang laga pembuka Uruguay, Bielsa adalah seorang jenius yang penuh kekurangan, sosok yang sulit dan terkutuk dengan kecenderungan untuk melelahkan para pemainnya, sehingga tidaklah mengejutkan melihat masa jabatannya berakhir dengan perselisihan.

    “Jika Anda bertanya kepada saya bagaimana masa jabatan saya [bersama tim nasional] akan dikenang, ini adalah masa jabatan yang tidak meninggalkan apa-apa,” aku pelatih asal Argentina itu. “Saya tidak meninggalkan apa pun bagi sepak bola Uruguay.” Hal ini sungguh menyedihkan, namun tak dapat disangkal kebenarannya.


  • PEMENANG: Cape Verde

    Anda mungkin akan sering mendengar pembicaraan dalam beberapa hari ke depan tentang bagaimana Cape Verde membuktikan bahwa perluasan Piala Dunia menjadi 48 tim adalah langkah yang tepat. Jangan hiraukan itu. Cape Verde tidak lolos melalui jalan pintas. Mereka lolos berdasarkan prestasi, memuncaki grup yang berisi Kamerun. Dan mereka tidak merebut tempat di babak 32 besar melalui posisi ketiga. Mereka finis di peringkat kedua di grup mereka tanpa kalah satu pertandingan pun, yang merupakan pencapaian paling luar biasa bagi negara terkecil berdasarkan luas wilayah yang pernah lolos ke putaran final.

    “Jujur, ini gila,” kata gelandang Deroy Duarte setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga imbang 0-0 melawan Arab Saudi yang memastikan lolosnya mereka ke babak 32 besar. “Saya merasa seperti sedang bermimpi. Kami sangat bahagia. Semoga semua warga Cape Verde juga bahagia. Mulai besok, kami akan fokus pada pertandingan berikutnya.”

    Dan pertandingan berikutnya adalah melawan Argentina, yang berarti bek tengah kelahiran Dublin, Roberto Lopes—yang direkrut oleh Blue Sharks melalui LinkedIn—akan mendapat kesempatan untuk bermain melawan Lionel Messi.

    “Bagi saya, dia adalah yang terhebat sepanjang masa,” kata bek tengah Shamrock Rovers itu. “Sungguh kesempatan yang luar biasa untuk menguji diri sendiri. Ini prestasi yang luar biasa bagi kami sebagai pemain untuk berhadapan dengan lawan sekelas itu.”

    Tentu saja, tak ada yang akan memberi Lopes & kawan-kawan peluang untuk mengalahkan juara bertahan, tetapi Bubista dan para pemainnya tak lagi takut pada tim mana pun di dunia sepak bola. “Bagi kami,” kata sang pelatih, “tak ada yang mustahil.”


  • dembele(C)Getty Images

    PEMENANG: Para Bintang Sepak Bola Terkemuka

    Lucu kalau dipikir-pikir sekarang, tapi ada tanda tanya besar seputar sejumlah pemain unggulan turnamen ini sebelum babak penyisihan grup dimulai. Lionel Messi hanya bermain selama 20 menit dalam dua laga persahabatan Argentina karena kelelahan otot pada paha belakang kirinya, namun ia mencetak lima gol dalam dua penampilan pertamanya sekaligus melampaui Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia.

    Lamine Yamal juga mengalami masalah cedera setelah absen di akhir musim 2025-26 Barcelona, tetapi ia menandai penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dengan mencetak gol pembuka saat Spanyol menghancurkan Arab Saudi pada pertandingan hari kedua. Sementara itu, Kylian Mbappe tiba di Amerika Utara dalam kondisi fisik prima — beberapa penggemar Real Madrid merasa ia sengaja menghemat tenaganya untuk Piala Dunia — namun Didier Deschamps sekali lagi harus membela karakter kaptennya bahkan sebelum kampanye Prancis dimulai, menyusul klaim-klaim bahwa sang penyerang bukanlah pemain tim sejati. Mbappe membalasnya dengan mencetak empat gol dalam dua penampilannya pertama.

    Vinicius Jr juga tak membuang waktu untuk membungkam para pengkritiknya. Pemain sayap ini telah lama menjadi sasaran kritik di negara asalnya, Brasil, karena gagal menampilkan performa yang sama seperti di klubnya saat membela tim nasional — namun ia tampil gemilang saat Selecao kesulitan melawan Maroko dan berhasil meniru jejak rekan senegaranya yang legendaris, Jairzinho (1970), Romario (1994), Rivaldo, dan Ronaldo (keduanya pada 2002), dengan mencetak gol di ketiga pertandingan fase grup.

    Adapun Cristiano Ronaldo, ia telah menghabiskan sebagian besar kariernya untuk membuktikan bahwa orang-orang salah, dan setelah gagal mencetak gol melawan Republik Demokratik Kongo, ia mencetak gol pada pertandingan berikutnya melawan Uzbekistan, sehingga menjadi pemain pertama yang mencetak gol di enam Piala Dunia.

    Dengan Mohamed Salah yang membawa Mesir ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah, Harry Kane yang mengincar Sepatu Emas lagi, Erling Haaland yang menggebrak turnamen sebelum secara strategis ditarik keluar, serta pemegang Ballon d’Or Ousmane Dembele yang mencetak hat-trick melawan Norwegia, tak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua bintang terbesar Piala Dunia ini memukau di babak penyisihan grup, yang tentu saja menjadi pertanda sangat baik bagi sisa turnamen.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Gianni Infantino

    Sama sekali tidak mengejutkan siapa pun, Presiden FIFA Gianni Infantino telah membuat kekacauan total dalam Piala Dunia 2026, baik di dalam maupun di luar lapangan. 

    Sebagaimana telah diuraikan di situs ini, format 48 tim yang mengharuskan adanya klasemen peringkat ketiga itu tidak adil dan konyol, sementara pengenalan jeda hidrasi, seperti yang sudah diduga, benar-benar mematikan momentum; sebuah keputusan memalukan yang disamarkan sebagai upaya melindungi pemain, padahal pada kenyataannya tidak lebih dari langkah sinis lain untuk menghasilkan pendapatan iklan sebanyak mungkin bagi pemegang hak siar turnamen tersebut. 

    Tidak mengherankan, para pendukung di seluruh dunia melihat dengan jelas pembelaan Infantino yang menghina kecerdasan publik atas penghentian pertandingan bahkan di arena ber-AC atau saat hujan dengan dalih 'kesetaraan', dan mereka dengan tepat mencemooh jeda-jeda tersebut di setiap pertandingan.

    Dan itu hanya para penggemar yang cukup beruntung bisa benar-benar hadir di pertandingan. Jutaan dan jutaan pendukung lainnya di seluruh dunia terhalang untuk ikut serta dalam pesta olahraga terbesar ini, tidak dapat menghadiri sebagian besar pertandingan di Amerika Serikat karena harga tiket, hotel, dan transportasi yang sangat mahal—atau sekadar karena mereka memiliki warna kulit atau agama yang ‘salah’. 

    Sekali lagi, semua ini sama sekali tidak mengejutkan, karena meskipun ada banyak kekhawatiran yang diungkapkan menjelang turnamen—terutama oleh para penggemar sepak bola Afrika—Infantino menghabiskan lebih dari setahun untuk menuruti keinginan seorang ekstremis sayap kanan. Oleh karena itu, tak terelakkan bahwa FIFA akan kehilangan kendali penuh atas turnamen yang seharusnya mereka kelola—sebagaimana ditekankan oleh fakta bahwa wasit terbaik Afrika bahkan tidak bisa masuk ke Amerika Serikat.

    Infantino mengklaim bahwa ini akan menjadi Piala Dunia “paling inklusif” dalam sejarah, tetapi kenyataannya turnamen ini justru menjadi yang paling eksklusif — dan karena itu, presiden FIFA tidak boleh dimaafkan, apalagi dipilih kembali.