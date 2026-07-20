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World Cup winners + losers GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Pemenang dan pecundang Piala Dunia 2026: Mulai dari Lionel Messi dan Kylian Mbappé yang memukau turnamen serta pertahanan kokoh Spanyol, hingga perpisahan yang menyedihkan dari Cristiano Ronaldo dan Neymar serta Christian Pulisic yang gagal memanfaatkan momentumnya

Winners & losers
World Cup
L. Messi
C. Ronaldo
J. Bellingham
K. Mbappe
Neymar
England
T. Tuchel
Argentina
Spain
Germany
Brazil
Portugal
USA
Senegal
Egypt
Japan
Curacao
Cape Verde
Uzbekistan
D. Deschamps
J. Marsch
Vozinha
S. Lopes Cabral
FEATURES

Piala Dunia 2026 berakhir di New Jersey pada hari Minggu, saat Spanyol secara layak dinobatkan sebagai juara setelah meraih kemenangan 1-0 yang sulit atas Argentina yang hanya bermain dengan 10 pemain, dalam salah satu pertandingan final terburuk dalam sejarah turnamen tersebut. Pemain pengganti La Roja, Ferran Torres, mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan yang pada dasarnya merupakan pertarungan antara serangan dan pertahanan, bahkan sebelum Enzo Fernandez secara bodoh diusir dari lapangan akibat kartu kuning kedua pada menit terakhir waktu normal.

Terjadi pula insiden tak menyenangkan setelah peluit akhir dibunyikan, di mana gelandang Argentina Leandro Paredes—yang beruntung tidak diusir dari lapangan selama pertandingan—menyerang lebih dari satu pemain Spanyol saat mereka memasuki lapangan untuk merayakan kemenangan yang diraih berkat pertahanan yang disiplin dan penguasaan lini tengah yang apik.

Dalam hal itu, Spanyol adalah pemenang yang paling layak, pada dasarnya penyelamat dari ‘Sepak Bola yang Indah’. Namun, siapa lagi yang bisa meninggalkan Piala Dunia dengan kepala tegak? Dan siapa yang seharusnya menundukkan kepala karena malu?

Di bawah ini, GOAL merangkum para pemenang dan pecundang terbesar dari turnamen yang tak dapat disangkal dramatis namun juga sangat menyedihkan ini...

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Erling Haaland

    Erling Haaland sudah kehabisan tenaga jauh sebelum pertandingan perempat final Norwegia yang berakhir dengan kekalahan telak dan sangat disayangkan melawan Inggris usai. Namun, meski sang penyerang bernomor punggung 9 itu kelelahan secara fisik akibat kekalahan 2-1 di Miami, ia juga merasa bangga atas apa yang telah ia dan negaranya raih di Piala Dunia.

    Norwegia pada dasarnya mengejutkan Amerika Serikat, dengan striker bintang mereka dan para pendukung yang mendayung perahu menjadi sensasi di dunia maya, membuat Haaland kesulitan mencerna semuanya.

    "Saya rasa popularitas saya sedikit meningkat, begitulah kira-kira, tapi sulit bagi saya untuk memproses semuanya saat ini ketika saya menengok kembali pertandingan-pertandingan itu," akunya setelah mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan, termasuk dua gol dalam kemenangan mengejutkan 2-1 atas Brasil, juara dunia lima kali.

    "Sungguh istimewa bisa menjadi bagian dari ajang seperti ini – sesuatu yang dulu saya tonton dari pinggir lapangan, dan kini saya mengalaminya secara langsung. Saya benar-benar terharu ketika memikirkan betapa bagusnya penampilan kami, rasa persatuan di Norwegia, serta energi positif dan kegembiraan yang kami rasakan baik di sana maupun di sini.

    "Hal-hal ini terasa seperti mimpi. Dan saya rasa semua ini telah mengubah saya sebagai seorang individu."

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  • Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Neymar

    "Aku sudah berusaha, aku sudah berusaha, tapi sekarang, semuanya sudah berakhir," kata Neymar dengan nada emosional setelah kekalahan Brasil di babak 16 besar Piala Dunia melawan Norwegia di New Jersey menandai berakhirnya karier internasionalnya yang telah menutup lingkaran penuh. "Aku memulai di sini, dan aku mengakhiri di sini."

    Tempat pertandingan bukanlah satu-satunya aspek yang pas dalam pertandingan terakhir Neymar untuk Brasil. Ada juga cara dia mengakhiri kariernya, di mana sang penyerang membiarkan dirinya terlibat dalam perang kata-kata dengan kiper Norwegia, Orjan Nyland, yang tidak lain hanya membuang-buang waktu — karena hal itu dengan tepat menggambarkan seorang pemain yang hampir selalu salah dalam menentukan prioritasnya.

    Neymar adalah talenta generasi, yang bisa dibilang diberkahi dengan bakat alami yang setara dengan Lionel Messi, dan ada masa-masa selama mereka bermain bersama di Barcelona di mana ia tampak ditakdirkan untuk mewarisi tahta sang pemain Argentina sebagai pemain terbaik di dunia.

    Namun, hal itu tak pernah terjadi, karena meski Neymar mungkin seberbakat Messi, ia tak pernah seprofesional Messi, sehingga tubuhnya mulai mengkhianatinya saat ia masih berusia 20-an. Akibatnya, sementara Messi berhasil bersinar di Piala Dunia lain pada usia 39 tahun, empat tahun setelah menjuarainya di Qatar, Neymar sudah habis kariernya pada usia 34 tahun tanpa pernah mewujudkan potensi penuhnya.

    Sejujurnya, “Mr. Glass” dunia sepak bola ini sudah “habis” jauh sebelum kembalinya ia ke tempat debutnya bersama Brasil pada Agustus 2010; meskipun ia telah meraih banyak prestasi selama berada di puncak kariernya, ia sebenarnya bisa mencapai jauh lebih banyak lagi jika benar-benar berusaha sekuat tenaga.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Kylian Mbappé

    Sebagaimana ditekankan oleh Wayne Rooney dan banyak pihak lainnya, Kylian Mbappe tidak pantas memenangkan Sepatu Emas karena gol-gol yang dicetaknya setelah Prancis tersingkir. Namun, aturan adalah aturan, dan kemenangan pemain asal Prancis itu membuatnya menjadi orang pertama yang menjadi top skor di dua turnamen berbeda.

    Yang lebih penting lagi, dua gol Mbappe dalam pertandingan perebutan tempat ketiga yang tidak berarti itu membuatnya menggeser Messi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia — yang merupakan pencapaian paling luar biasa bagi seorang pemain berusia 27 tahun.

    Mengingat usianya, ada kemungkinan besar bahwa Mbappé akan mencetak rekor yang tak akan pernah terpecahkan.

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  • nagelsmann(C)Getty Images

    PEMENANG: Julian Nagelsmann

    Jerman jelas memiliki masalah yang lebih besar daripada pelatihnya. Setelah kekalahan memalukan di babak 32 besar musim panas ini melawan Paraguay, Die Mannschaft masih belum pernah memenangkan satu pun pertandingan di babak gugur—atau bahkan menjaga gawang tetap bersih—sejak mengalahkan Argentina 1-0 di final Piala Dunia 2014. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Jurgen Klopp memiliki tugas berat di depannya.

    Namun, ia seharusnya bisa mengatasinya dengan lebih baik daripada pendahulunya, Julian Nagelsmann, yang reputasinya memang pantas tercoreng setelah Jerman tersingkir lebih awal.

    Meskipun usianya baru 38 tahun, Nagelsmann telah lama dipuji sebagai ahli taktik yang sangat berbakat - namun kinerjanya bersama tim nasional dan Bayern Munich tidak benar-benar mendukung reputasi yang begitu tinggi tersebut.

    Jerman mungkin telah menghancurkan Curacao di pertandingan pembuka, sementara keputusan VAR yang mengerikan merugikan mereka pada babak perpanjangan waktu dalam pertandingan melawan Paraguay, tetapi mereka, sebagian besar, sangat mudah ditebak dan biasa-biasa saja dalam permainan membangun serangan mereka.

    Kai Havertz menolak menyalahkan bosnya. Namun, semua orang lain melakukannya, sehingga “pengunduran diri” Nagelsmann pasca-Piala Dunia sama sekali tidak mengejutkan.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Christian Pulisic

    Di tengah segala reaksi negatif seputar kekalahan telak Amerika Serikat dari Belgia di babak 16 besar, Christian Pulisic mengatakan bahwa satu hal positif dari sudut pandang pribadinya adalah setidaknya ia akan mendapat “waktu untuk beristirahat” setelah perjalanannya di turnamen ini harus berakhir sedikit lebih awal akibat cedera. Sungguh mudah memahami alasannya: Pulisic telah lama didera masalah kebugaran sepanjang kariernya, dan ia tentu akan mendapat manfaat dari masa istirahat ini.

    Namun, setelah salah satu kekalahan paling mengecewakan dalam sejarah sepak bola Amerika, pembicaraan tentang istirahat dan pemulihan adalah hal terakhir yang ingin didengar oleh publik yang masih terkejut dari pemain bintang mereka, dan reaksi keras tersebut menjadi semakin brutal karena dipimpin oleh Landon Donovan.

    "Kenyataannya, dia baru saja keluar dari pertandingan sistem gugur Piala Dunia di kandang sendiri, dengan kakinya masih utuh. Karena kamu harus menyeretku keluar dari lapangan," kata legenda USMNT itu dalam 'Unfiltered Podcast' bersama ikon Amerika lainnya, Tim Howard. "Dan aku akan meninju wajah dokter itu dan berkata, ‘Kamu tidak akan mengeluarkan aku dari lapangan. 'Berikan apa pun yang perlu kamu berikan padaku, dan aku akan tetap di lapangan.'

    "Aku mulai menengok ke belakang, Tim, dan ini lebih dari sekadar tren sekarang. Benar-benar begitu. Misalnya, saat pertandingan mudah, dan itu kualifikasi kandang, dan lawannya Jamaika, ya. Tapi di momen-momen krusial dan pertandingan besar, dia memang belum melakukannya. Dan aku tidak sedang mengkritik, aku hanya mengatakannya secara faktual. Dia memang seperti itu pada titik ini."

    Dan jika itu bukan Donovan yang mengkritik Pulisic sebagai pemain dan sebagai pribadi, kami tak berani membayangkan apa yang mungkin dia katakan saat dia benar-benar ingin menyerang habis-habisan!

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Iran

    Iran tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia, dan hal itu sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat maupun FIFA karena banyak orang sudah melupakan betapa memalukannya perlakuan yang diterima Amir Ghalenoei dan para pemainnya di turnamen tersebut. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin, bahkan melakukan “tarian kegembiraan” setelah Iran tersingkir—yang menunjukkan dengan jelas sifat picik dan pendendam dari pemerintahan Donald Trump.

    Hanya karena alasan penganiayaan politik semata, Iran, sebagaimana dikatakan Ghalenoei, menjadi “tim yang paling tertindas” dalam sejarah Piala Dunia, dipaksa tiba tepat sebelum dan segera setelah dua pertandingan grup pertama mereka, yang berdampak sangat merugikan pada persiapan mereka untuk kedua pertandingan tersebut.

    "Segalanya terasa seperti bencana bagi kami," aku kapten Mehdi Taremi setelah hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada hari pertandingan pertama. Terlepas dari kenyataan itu, Iran "hanya berjarak beberapa milimeter" dari lolos ke babak 32 besar, karena gol "penentu kemenangan" Shoja Khalilzadeh di masa tambahan waktu melawan Mesir dianulir karena offside yang sangat tipis.

    Seandainya mereka tidak mengalami "kondisi terburuk yang mungkin terjadi", ada kemungkinan besar bahwa Iran—yang merupakan tim Piala Dunia pertama yang pernah dibom oleh negara tuan rumah—akan lolos ke babak gugur. Berbicara setelah timnya yang tak terkalahkan tersingkir, Ghalenoei memohon kepada FIFA untuk "jangan biarkan hal ini terjadi lagi", sekaligus mendesak "Tuan Infantino untuk berani melawan" Amerika Serikat.

    Tentu saja hal itu tidak mungkin terjadi. Infantino adalah seorang pengecut bermuka dua yang memuji para pemain Iran di ruang ganti setelah hasil imbang mereka melawan Selandia Baru, tetapi sama sekali tidak melakukan apa pun untuk membantu perjuangan mereka di depan publik, karena ia tidak ingin melakukan apa pun yang akan menimbulkan keraguan terhadap klaimnya yang jujur saja menghina, bahwa Piala Dunia adalah “acara paling luar biasa” sepanjang masa.

    Namun, meski FIFA berusaha keras membuat seolah-olah Iran tidak pernah ada di sana, para pemain Ghalenoei—yang meninggalkan pesan yang menyerukan “damai, rasa hormat, dan persahabatan harus menjunjung tinggi di antara semua bangsa” setelah hasil imbang 0-0 mereka melawan Belgia di Los Angeles—tetap berhasil meninggalkan jejak mereka di Piala Dunia 2026. “Apa yang dilakukan para pemuda ini,” kata sang pelatih, “akan tercatat dalam sejarah.”

  • Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PECUNDANG: Para korban VAR

    Para penggemar sepak bola di seluruh dunia merasa gembira karena Luka Modric memutuskan untuk terus bermain setelah Kroasia tersingkir secara mengejutkan di babak penyisihan grup Euro 2024. Salah satu legenda sepak bola ini tidak pantas mengakhiri kariernya dalam situasi yang begitu mengecewakan. Namun, ternyata, jika ia memutuskan pensiun segera setelah Italia menyamakan kedudukan pada menit ke-98 di Leipzig, Modric mungkin terhindar dari perpisahan yang jauh lebih menyakitkan di Toronto.

    Kroasia tampaknya pantas memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu dalam laga babak 32 besar melawan Portugal ketika Josko Gvardiol menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-13 waktu tambahan — dan gol sang bek itu, tak mengherankan, memicu perayaan yang meriah di pinggir lapangan.

    Namun, gol tersebut secara kontroversial dianulir oleh Video Assistant Referee (VAR), yang teknologi ala “Snickometer”-nya diduga mendeteksi sentuhan sekecil apa pun dari Igor Matanovic yang membuat Mario Pasalic berada dalam posisi offside sebelum bola mencapai Gvardiol.

    “Saya tidak akan banyak berkomentar mengenai hal itu, tetapi saya akan mengatakan bahwa wasitnya sangat buruk,” kata pelatih Kroasia, Zlatko Dalic. “Anda bisa melihat sejauh mana emosi telah dipadamkan, dan secara keseluruhan, semua keputusan ini membuat Anda mundur selangkah dan benar-benar menghilangkan kegembiraan dalam sepak bola.

    "Kita sudah terlalu jauh dengan VAR. VAR mematikan emosi, ia mematikan segalanya di dalam diri Anda." Jerman, Mesir, Norwegia, dan korban-korban VAR lainnya yang tak terhitung jumlahnya di Piala Dunia ini pasti akan setuju.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Senegal

    Habib Diarra mengakui bahwa ia tidak tahu harus berkata apa setelah Senegal tersingkir dari Piala Dunia. Singa Teranga sempat unggul 2-0 atas Belgia dengan hanya tersisa empat menit di Seattle, namun entah bagaimana mereka membiarkan lawan mereka—yang tampil sangat buruk—memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Kemudian, saat adu penalti sudah di depan mata, Lamine Camara melakukan pelanggaran yang berujung penalti, yang dieksekusi dengan baik oleh Youri Tielemans sehingga Senegal harus pulang lebih awal.

    Sungguh menggoda untuk merasa kasihan pada tim asuhan Pape Thiaw, yang kurang beruntung karena harus berada di grup yang sama dengan Prancis dan Norwegia, namun Diarra merasa mereka tidak layak mendapat simpati setelah tersingkir di babak 32 besar.

    "Kami sangat hancur, ini sangat sulit diterima, tapi sebuah pertandingan berlangsung selama 90 menit," katanya. "Saat berada di lapangan, Anda harus memberikan segalanya - tapi itu bukan yang kami lakukan. Kami hanya bisa menyalahkan diri sendiri."

    Dan dia benar. Terlepas dari kontroversi seputar keputusan penalti, tidak dapat dipungkiri bahwa Senegal telah merugikan diri sendiri — dan bukan hanya sekali.

    Perjalanan mereka di turnamen ini diwarnai oleh berbagai masalah di luar lapangan, termasuk perselisihan mengenai bonus yang belum dibayarkan dan kebuntuan kontrak antara pelatih dan federasi sepak bola negara tersebut, sementara Papa Gueye mengungkapkan setelah kekalahan telak dari Belgia bahwa ia tidak akan bermain lagi untuk tim nasional di bawah staf teknis saat ini, sehingga pemecatan Thiaw yang terjadi kemudian sama sekali tidak mengejutkan.

    Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, ini memang merupakan kampanye Piala Dunia yang penuh gejolak bagi tim Senegal, yang sebelumnya telah menimbulkan kekacauan dengan aksi walk-off mereka di Piala Afrika awal tahun ini.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    JUARA: Maroko

    Piala Dunia 2026 menegaskan kekuatan sepak bola Afrika, dengan sembilan dari 10 tim kualifikasi benua tersebut berhasil lolos ke babak 32 besar. Namun, sama sekali tidak mengejutkan bahwa Maroko melaju lebih jauh daripada tim-tim lainnya, dengan “Singa Atlas” tersebut berhasil mencapai perempat final di Amerika Utara. Dan siapa tahu, seandainya mereka tidak mengalami nasib sial harus bertemu Prancis lagi, kebanggaan Afrika ini mungkin saja bisa menyamai prestasi bersejarah mereka sebagai peringkat keempat di Qatar 2022?

    Tentu saja ada argumen yang bisa dikemukakan bahwa tim Maroko kali ini bahkan lebih kuat, mengingat mereka tak diragukan lagi memiliki ancaman serangan yang lebih besar, dan jika pencetak gol terbanyak Ismael Saibari dalam kondisi fit saat menghadapi Prancis di Foxborough, pertandingan perempat final mereka mungkin akan berakhir berbeda.

    “Tentu saja kami kecewa karena kalah,” kata Mohamed Ouahbi setelah timnya kalah 2-0, “dan kami membutuhkan lebih banyak opsi di bangku cadangan saat menghadapi cedera, absennya pemain, dan kelelahan. Namun masa depan akan cerah jika kami terus seperti ini.

    "Kami tahu bahwa kami mewakili lebih dari sekadar satu negara. Kami mewakili rakyat Maroko, serta banyak negara di Asia dan Afrika. Banyak orang melihat diri mereka dalam tim ini, dan kami akan terus bekerja keras untuk meraih gelar juara di masa depan."

    Trofi besar tentu saja sangat mungkin diraih. Ingatlah bahwa Ouahbi baru mengambil alih tim senior pada bulan Maret, setelah menunjukkan kinerja yang luar biasa di level junior, yang berarti Maroko berhak untuk bermimpi menjadi juara Piala Dunia Afrika pertama saat mereka menjadi tuan rumah bersama turnamen tersebut empat tahun mendatang.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PECUNDANG: Sepak Bola Asia

    Pelatih Uzbekistan, Fabio Cannavaro, mengatakan bahwa "selain Jepang, Australia, dan mungkin Iran, setiap tim [Asia] perlu meningkatkan performa" — dan dia memang benar. Piala Dunia menjadi bencana bagi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dengan hanya dua dari sembilan wakilnya yang berhasil lolos dari babak penyisihan grup — dan baik Jepang maupun Australia pun langsung tersingkir di babak 32 besar.

    Akibatnya, dari 29 pertandingan yang dimainkan tim-tim Asia di Amerika Utara, mereka hanya meraih tiga kemenangan, yaitu Korea Selatan mengalahkan Ceko, Australia mengejutkan Turki, dan Jepang mengalahkan Tunisia.

    Terlebih lagi, Irak, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uzbekistan asuhan Cannavaro semuanya finis di posisi terbawah grup masing-masing, yang hanya semakin memperkuat argumen mereka yang berpendapat bahwa AFC tidak layak mendapatkan tiga slot tambahan untuk Piala Dunia 2026 yang diperluas.

    Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa mengakui bahwa tim-tim Asia memiliki “banyak pekerjaan yang harus dilakukan” dalam beberapa tahun mendatang untuk “mengejar ketertinggalan” dari para elit sepak bola – namun “jarak yang tipis ke level teratas” yang ia bicarakan justru tampak seperti jurang yang dalam pada Piala Dunia 2026.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Thomas Tuchel

    Pertandingan perebutan tempat ketiga-keempat hanyalah laga yang tak berarti, tanpa makna yang sesungguhnya, dan sifat seru namun tak masuk akal dari laga mendebarkan dengan 10 gol antara Prancis dan Inggris pada Sabtu lalu justru kembali memicu perdebatan mengenai apakah gol dan assist yang tercatat dalam pertandingan tersebut harus dihitung dalam catatan keseluruhan seorang pemain, mengingat pertandingan semacam itu hampir tak mirip dengan sepak bola turnamen sesungguhnya karena sama sekali tidak ada risiko dan tekanan.

    Namun, kemenangan di Miami sangat berarti bagi Thomas Tuchel, karena hal itu memungkinkannya untuk memberikan sudut pandang positif terhadap kampanye yang berantakan akibat taktik negatifnya.

    Mengingat reaksi keras yang wajar terhadap manajemen pertandingan Tuchel yang buruk saat melawan Argentina, pelatih asal Jerman itu enggan terlalu membesar-besarkan prestasi timnya, namun ia segera menyoroti bahwa The Three Lions telah meraih medali Piala Dunia pertama mereka sejak mengangkat trofi pada tahun 1966.

    Posisi ketiga ini juga akan membantu Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) untuk membenarkan keputusan mereka mempertahankan Tuchel selama dua tahun lagi, meskipun strategi mundur yang pengecut yang ia usulkan dalam kekalahan memalukan dan mengejutkan di semifinal seharusnya membuatnya langsung dipecat.

    Tuchel seharusnya menjadi taktik yang lebih unggul daripada Sir Gareth Southgate, tetapi ia justru menunjukkan sebaliknya di Piala Dunia 2026. Inggris tidak menampilkan satu pun penampilan yang solid dalam delapan pertandingan (mereka bahkan hampir membuang keunggulan 4-0 melawan Prancis jika Michael Olise tidak gagal memanfaatkan peluang termudah), dan tidak akan mendekati empat besar jika bukan karena jadwal yang mudah dan beberapa keputusan wasit yang sangat menguntungkan.

    Dalam konteks tersebut, Tuchel pasti bersyukur atas pertandingan perebutan tempat ketiga, karena dampak dari kegagalan ini akan jauh lebih sulit ditanggung tanpa adanya pertandingan tersebut. Seperti yang dikatakan Danny Murphy kepada BBC, “Tuchel akan tetap mempertahankan jabatannya, tetapi menurut saya ia seharusnya tidak. [Inggris] gagal mencapai final Piala Dunia karena taktiknya.”

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    PEMENANG: Didier Deschamps

    Dalam postingan perpisahannya untuk Didier Deschamps, Mbappé menulis, "Orang-orang tidak selalu tahu cara menghargai kehebatanmu, tetapi waktu dan sejarah akan mengatasinya." Dan mungkin Mbappé benar. Mungkin bertahun-tahun dari sekarang, orang-orang akan menengok kembali masa jabatan Deschamps selama 14 tahun sebagai pelatih Prancis dan menganggapnya sukses karena ia berhasil memenangkan Piala Dunia—yang jelas merupakan hal yang sangat sulit untuk dicapai.

    Namun, bahkan selama kemenangan tahun 2018 itu, ada perasaan bahwa Prancis sebenarnya bisa saja lebih hebat daripada sekadar penjumlahan kemampuan para pemainnya, dan perasaan itu semakin menguat di tahun-tahun berikutnya, saat skuad yang kekuatannya terus meningkat justru terus gagal mencapai hasil maksimal di turnamen-turnamen besar, terutama di Kejuaraan Eropa.

    Terlebih lagi, penampilan Prancis di Jerman dua tahun lalu benar-benar memalukan mengingat kualitas talenta yang mereka miliki, dan tuduhan pun dengan tepat diarahkan kepada Deschamps yang sangat pragmatis, yang beruntung masih bisa mempertahankan jabatannya.

    Mungkin justru karena alasan itulah, Deschamps tampak terlambat melepas rem tangan menjelang Piala Dunia musim panas ini, tetapi ketika saatnya tiba—saat mereka sekali lagi harus berhadapan dengan Spanyol—ternyata tidak ada yang benar-benar berubah. Terlepas dari para pemain individu yang fantastis, Prancis tetap menjadi tim yang pada dasarnya bermasalah.

    Les Bleus memiliki salah satu barisan penyerang paling tangguh yang pernah ada di Piala Dunia, namun mereka nyaris tak berdaya melawan La Roja, yang mengalahkan mereka dengan telak di Dallas. Mbappe mengatakan dalam postingannya di media sosial bahwa para pemain telah “mengecewakan” Deschamps, tetapi bagi kita semua, rasanya justru Deschamps-lah yang telah mengecewakan Prancis—tim yang menjadi favorit mutlak untuk memenangkan Piala Dunia 2026 namun akhirnya hanya finis di peringkat keempat.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Lionel Messi

    Piala Dunia 2026 berakhir dengan air mata bagi Lionel Messi. Apa yang mungkin menjadi pertandingan terakhirnya di kancah internasional itu berakhir dengan kekalahan yang menghancurkan, di mana sang pemain bernomor punggung 10 hanya mampu melakukan 55 sentuhan bola selama penampilan Argentina di final hari Minggu yang bahkan lebih mengerikan daripada pertunjukan paruh waktu.

    Namun, jika boleh dikatakan, apa yang dilakukan Messi di Amerika Utara bahkan lebih menakjubkan daripada penampilannya di Qatar empat tahun lalu. Di usia 39 tahun, ia dianugerahi Bola Perak dan Sepatu Perak, setelah mencetak delapan gol dan mencatatkan empat assist.

    Sederhananya, ia membawa tim Argentina yang cukup biasa-biasa saja ke final ketiga yang menyamai rekornya, dengan aksi heroiknya di menit-menit akhir melawan Inggris yang menegaskan kejeniusannya yang tak lekang oleh waktu.

    Seperti yang dikatakan Wayne Rooney dalam siaran BBC, “Piala Dunia ini benar-benar telah mengukuhkan status Messi sebagai pemain terhebat sepanjang masa.”

  • Marcelo Bielsa Addresses The MediaGetty Images Sport

    PEMENANG: Marcelo Bielsa

    "Saya itu racun," aku Marcelo Bielsa setelah kekalahan memalukan Uruguay 5-1 dalam laga persahabatan melawan tim cadangan Amerika Serikat pada November lalu. "Berhubungan dengan saya hanya akan membuat keadaanmu semakin buruk. Apakah kamu mengerti maksudku?" Siapa pun yang sebelumnya tidak mengerti, pasti sudah mengerti sekarang.

    Perjalanan Uruguay di Piala Dunia benar-benar bencana, dengan La Celeste tersingkir setelah gagal memenangkan satu pertandingan pun di Grup H. Kekalahan 1-0 dari Spanyol memastikan nasib mereka, tetapi Uruguay seharusnya tidak pernah berada dalam posisi di mana hasil pertandingan di Guadalajara itu akan memengaruhi kelolosan mereka ke babak 32 besar.

    Sebuah tim yang saat itu menduduki peringkat ke-16 dunia seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan Arab Saudi dan Cape Verde. Namun, Uruguay justru ditahan imbang oleh kedua tim tersebut, sehingga tersingkirnya mereka di awal turnamen menjadi hal yang sayangnya sudah dapat diprediksi, terutama karena sudah jelas bahkan sebelum turnamen dimulai bahwa ada yang tidak beres di balik layar.

    Seperti yang kami tulis menjelang laga pembuka Uruguay, Bielsa adalah seorang jenius yang penuh kekurangan, sosok mirip Rust Cohle yang terkutuk dengan kecenderungan untuk melelahkan orang-orang di sekitarnya, sehingga tidaklah mengejutkan melihat masa jabatannya berakhir dengan perselisihan.

    “Jika Anda bertanya kepada saya bagaimana masa jabatan saya [bersama tim nasional] akan dikenang, ini adalah masa jabatan yang tidak meninggalkan apa-apa,” aku pelatih asal Argentina itu. “Saya tidak meninggalkan apa pun bagi sepak bola Uruguay.” Hal ini sungguh menyedihkan, tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    PEMENANG: Jude Bellingham

    Rasa frustrasi Jude Bellingham tak tertahankan saat Inggris kalah di semifinal melawan Argentina, namun hal itu bisa dimengerti. Pasti tidak mudah bagi seorang pemuda berusia 23 tahun yang terkenal mudah emosi itu untuk menyadari bahwa seorang pria yang usianya hampir dua kali lipat darinya masih bermain di level yang tak pernah bisa ia capai.

    Namun, turnamen ini tetap menjadi sebuah kemenangan bagi Bellingham, yang posisinya di tim asuhan Tuchel sempat menjadi bahan perdebatan sengit sebelum laga pembuka Inggris melawan Kroasia. Beberapa pakar bahkan masih bersikeras bahwa pemain dengan karakter yang begitu ekspresif seharusnya ditinggalkan di rumah demi menjaga keharmonisan tim.

    Inggris, bagaimanapun, pasti akan tersesat di Amerika Utara tanpa Bellingham, yang menunjukkan tepatnya mengapa ia begitu percaya diri dengan kontribusi krusialnya melawan tim-tim seperti Kroasia, Panama, Meksiko, dan Norwegia, sebelum memastikan kemenangan di pertandingan perebutan tempat ketiga dengan tendangan solo yang luar biasa yang memamerkan keterampilan halusnya.

    Gol luar biasa di masa injury time di Miami itu membuat Bellingham menjadi pemain Inggris dengan jumlah gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia, dengan tujuh gol, dan kami sangat yakin bahwa gol-gol lainnya akan menyusul empat tahun mendatang. Memang, pada saat itu, status Bellingham sebagai pemain inti seharusnya tidak perlu lagi diperdebatkan. Seluruh tim kemungkinan besar akan dibangun di sekitar seorang pemain yang mungkin bukan Messi, tetapi bisa saja menggantikannya sebagai pemain terbaik di dunia setelah sang pemain Argentina pensiun.

  • FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARAFP

    PEMENANG: Jesse Marsch

    Kanada mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Sebuah negara yang sebelumnya belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di putaran final berhasil melaju ke babak gugur, terutama berkat kemenangan telak 6-0 atas Qatar, sebelum kemudian mencapai babak 16 besar lewat gol penentu yang dramatis di masa tambahan waktu melawan Afrika Selatan—sebuah momen yang membangkitkan kebanggaan dan antusiasme besar di seluruh negeri yang secara tradisional dikenal sebagai negara hoki.

    Sayangnya, kenangan yang paling melekat dari perjalanan Kanada di Piala Dunia ini justru adalah wawancara Jess Marsch yang tanpa sengaja terdengar lucu setelah timnya tersingkir dari turnamen akibat kekalahan 3-0 dari Maroko. Menurut Marsch, tim Kanada sebenarnya lebih unggul di Houston, dan ia juga menyatakan, "Saya lebih memilih menjadi kami daripada mereka."

    Pelatih asal Amerika Serikat itu berhak merasa sangat bangga atas apa yang dicapai para pemainnya di Piala Dunia, tetapi bahkan para pemain itu sendiri pasti merasa malu dengan pernyataan pelatih mereka, yang tanpa alasan merendahkan tim Maroko yang jauh lebih unggul, dan sama sekali tidak mengubah persepsi yang sudah meluas bahwa Marsch adalah salah satu tokoh paling suka pamer di dunia sepak bola.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Lini pertahanan Spanyol

    Pertama-tama, akan menjadi kelalaian jika kami tidak menyebut kinerja luar biasa yang ditunjukkan oleh pemenang Golden Ball, Rodri, dalam melindungi barisan pertahanan Spanyol — terutama ketika ia didampingi oleh Fabian Ruiz di lini tengah, setelah Luis de la Fuente mengambil keputusan berani namun brilian dengan menempatkan bintang Barcelona, Pedri, di bangku cadangan.

    Perlu juga disebutkan bahwa kemenangan Spanyol di Piala Dunia ini merupakan kemenangan tim, sebuah kemenangan kolektif, karena setiap anggota skuad bersedia bekerja keras demi kebaikan bersama.

    Namun, kami harus secara khusus memberikan pujian kepada Pedro Porro, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, dan terutama Pau Cubarsi yang berusia 19 tahun.

    Keempatnya tampil luar biasa dari awal hingga akhir dan menjadi alasan utama mengapa Spanyol mencetak sejarah dengan hanya kebobolan satu gol dalam perjalanan meraih gelar juara Piala Dunia — dan kiper Unai Simon hanya perlu melakukan 10 penyelamatan dalam delapan pertandingan, yang merupakan rekor bersejarah sekaligus angka yang sulit dipercaya.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    PEMENANG: Skotlandia

    Skotlandia membawa beberapa pendukung terbaik ke Piala Dunia, namun juga salah satu tim terburuk. Setelah lolos dengan cara yang begitu mendebarkan, tim asuhan Steve Clarke yang sangat konservatif itu tersingkir tanpa perlawanan berarti setelah hanya memenangkan satu pertandingan, melawan Haiti, berkat tendangan John McGinn yang membentur pemain lawan, dan hanya mampu melepaskan tujuh tembakan tepat sasaran dalam tiga pertandingan fase grup.

    Akibatnya, bahkan mantan pemain internasional Skotlandia seperti Craig Burley dan Steve Nicol pun tidak ingin negara mereka diuntungkan oleh format yang tidak masuk akal ini, yang mengakibatkan delapan tim peringkat ketiga lolos ke babak 32 besar.

    "Jika mereka lolos, tidak apa-apa," kata Burley kepada ESPN saat peluang lolos masih terbuka meskipun Skotlandia kalah 3-0 dari Brasil di Miami. "Tapi seharusnya tidak ada perayaan jika ini adalah tim Skotlandia pertama yang lolos ke babak grup, karena itu sebenarnya hanya karena kebetulan belaka.

    "Saya tidak masalah jika Skotlandia tersingkir atau tim mana pun yang berada di sana [di bagian bawah klasemen peringkat ketiga] karena, maaf... Saya tahu begitulah cara sistem gugur bekerja dengan 48 tim, tapi kita justru sedang menghargai kemedian yang total di sini."

    Burley tentu saja tidak salah. Meskipun mempertimbangkan fakta bahwa Skotlandia berada di grup yang sulit bersama dua tim 10 besar, Brasil dan Maroko, fakta bahwa mereka masih bersaing untuk lolos ke babak 32 besar telah merusak kredibilitas kompetisi ini, seperti yang juga segera diakui oleh rekan senegaranya, Nicol.

    "Piala Dunia seharusnya menjadi ajang bagi para elit," kata legenda Liverpool itu. "Ini adalah medali yang paling diinginkan oleh setiap pemain, terlepas dari negara mana pun mereka bermain. Dan nilainya telah terdevaluasi ketika ada tim-tim tertentu yang lolos padahal mereka sama sekali tidak pantas berada di sana."

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Cape Verde

    Lupakan Inggris, Argentina, Prancis, atau Spanyol — Cape Verde-lah yang menjadi sorotan utama Piala Dunia 2026, sebuah dongeng sepak bola yang mengingatkan kita semua mengapa masih repot-repot menonton olahraga yang sudah tak begitu indah lagi.

    Hampir tidak ada yang mengharapkan apa-apa dari negara terkecil berdasarkan luas daratan yang pernah mencapai babak final - namun Cape Verde nyaris menciptakan kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan memaksa Argentina ke tepi jurang dalam pertandingan epik babak 32 besar di Miami.

    Tentu saja semuanya berakhir dengan air mata, tetapi pemandangan Nuno Costa yang dihibur oleh putranya di tribun penonton setelah pertandingan hanyalah salah satu dari sejuta kenangan tak terlupakan yang diciptakan oleh tim terbaik turnamen ini — termasuk tendangan yang dirayakan di seluruh dunia oleh Sidny Lopes Cabral.

    Cape Verde juga berhasil menahan imbang Spanyol tanpa kebobolan dalam laga pembuka turnamen mereka, berkat kontribusi yang tak kecil dari seorang kiper berusia 40 tahun yang sedang menganggur (Vozinha) dan seorang bek kelahiran Dublin berusia 34 tahun yang direkrut melalui LinkedIn (Pico Lopes), sementara hasil imbang melawan Arab Saudi yang memastikan lolos ke babak gugur membuat pemain terbaik pertandingan, Deroy Duarte, merasa seolah-olah ia “hidup dalam mimpi”.

    Hal itu jelas tidak terasa nyata, itu pasti, tetapi seperti yang dikatakan pelatih Bubista, Cape Verde membuktikan musim panas ini bahwa “tidak ada yang mustahil”, dan untuk itu kita semua harus bersyukur selamanya.

  • Cristiano RonaldoGetty Images

    PEMENANG: Cristiano Ronaldo

    Setelah mencetak dua gol ke gawang Uzbekistan, Cristiano Ronaldo berteriak ke arah kamera, "Aku kembali! Aku kembali!" Namun, jelas dia belum benar-benar kembali, dan sejujurnya, orang tak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia pernah benar-benar ada di sana sejak awal. Bahkan, mungkin akan lebih baik bagi semua pihak yang terlibat—termasuk 'CR7' sendiri—jika skorsingnya untuk dua pertandingan pembuka tetap berlaku.

    Karena yang kita saksikan berkeliaran di arena-arena di Amerika Utara bukanlah Ronaldo yang sesungguhnya—atau, setidaknya, bukan sosok yang kita kenal sebagai pencetak gol, pemecah rekor, dan peraih trofi selama hampir dua dekade. Penyerang berusia 41 tahun yang memimpin lini depan Portugal itu lebih mirip potongan karton—bahkan dengan gerakan yang lebih sedikit lagi.

    Terlepas dari pandangan Anda terhadap Ronaldo, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, penampilannya kali ini sulit untuk ditonton, seperti kecelakaan mobil yang sudah bisa diprediksi dari jauh. Bahwa Roberto Martinez berada di balik kemudi tentu saja tidak mengejutkan, dan lisensi kepelatihannya seharusnya dicabut setelah ia menyia-nyiakan 'Generasi Emas' lainnya.

    Seorang manajer yang lebih tangguh pasti sudah mengarahkan Ronaldo untuk pensiun dari tim nasional, terutama setelah malu-maluinnya Euro 2024, tapi dia malah menghabiskan empat tahun memanjakan keinginan seorang individu, padahal dia bisa saja membangun tim pemenang Piala Dunia—dan dengan konsekuensi bencana yang sudah bisa diprediksi bagi Portugal dan pemain terhebat sepanjang masa mereka.

    Ronaldo bersikeras sepanjang waktu bahwa warisannya tidak akan terpengaruh oleh peristiwa musim panas ini — tetapi dia salah. Dan bukan karena dia gagal memenangkan Piala Dunia. Melainkan karena dia menghalangi tim berbakat yang berusaha mati-matian untuk meraihnya.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Hossam Hassan

    Saat mengemukakan gagasan tentang Piala Dunia yang diikuti 64 tim, Infantino mengatakan bahwa ia yakin "setiap negara seharusnya diizinkan untuk bermimpi ikut serta dalam Piala Dunia." Namun, jelas bahwa yang ia maksud adalah setiap negara kecuali Palestina, di mana pada 3 Juli, kiper Saleem Khader al-Ashqar menjadi anggota ke-567 dari komunitas sepak bola negara tersebut yang dibunuh oleh pasukan Israel selama genosida yang juga telah merenggut nyawa dan anggota tubuh seluruh generasi anak-anak.

    Tidak mengherankan, FIFA mengabaikan kematian Al-Ashqar. Sama seperti mereka mengabaikan pembunuhan Mohammed al-Wahidi, seorang mantan guru bahasa Inggris yang bekerja untuk Komite Bantuan Mesir di Gaza dan sedang mengorganisir acara nonton bareng Piala Dunia di kota tersebut. Memang, Al-Wahidi tewas akibat serangan udara Israel yang juga merenggut nyawa dua saudara laki-laki berusia delapan dan sepuluh tahun, hanya beberapa jam sebelum penayangan pertandingan babak 16 besar antara Mesir dan Argentina.

    Pembantaian yang tak masuk akal itu hanya memperjelas secara tragis mengapa pelatih Mesir, Hossam Hassan, menuduh dunia sepak bola telah mengecewakan seluruh rakyat Mesir pada malam sebelum timnya kalah 3-2 di Atlanta.

    "Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah aib bagi kita," katanya kepada wartawan dalam konferensi pers prapertandingan. "Pertama-tama, ini adalah aib bagi para pengambil keputusan yang mengabaikan nasib manusia. Namun, ini juga aib bagi seluruh dunia, bukan hanya dunia Arab; ini aib bagi semua orang.

    "Jika ada orang di dunia ini yang tidak peduli pada rakyat Palestina, maka mereka bukanlah manusia—entah mereka Arab, Eropa, atau Amerika. Di mana pun di dunia, termasuk di Eropa atau Amerika, jika ada yang menyakiti seekor hewan, kita melihat hak-hak hewan diperjuangkan dan seluruh dunia bereaksi. Namun, sudah menjadi hal biasa mendengar bahwa dua atau tiga ribu orang tewas dalam satu hari akibat serangan rudal.

    "Terlepas dari agama... saya adalah manusia sebelum menjadi orang Arab atau apa pun. Pesan saya, karenanya, adalah menggunakan sepak bola sebagai kekuatan lunak. Saya mendesak kalian semua, media, semua atlet di seluruh dunia, terlepas dari identitas mereka, mungkin kita bisa menyampaikan pesan bersama.

    "Pesan itu adalah sebagai berikut: ‘Biarkan rakyat Palestina hidup tenang, biarkan mereka ada, biarkan mereka menjalani hidup mereka sendiri.’”

  • Trump InfantinoGetty Images

    PENGGAGAL: Kredibilitas FIFA

    Piala Dunia sebelumnya pernah diselenggarakan oleh para diktator fasis, junta militer, dan pihak-pihak yang memanfaatkan olahraga untuk menutupi kejahatan—namun tahun 2026 justru menjadi tahun di mana kompetisi ini kehilangan seluruh kredibilitasnya karena Infantino membuatnya terasa seperti tahun 1984.

    Memulai perang membuat Donald Trump mendapatkan hadiah perdamaian bahkan sebelum undian dilakukan, sementara larangan perjalanannya mencegah jutaan orang untuk hadir, termasuk wasit terbaik Afrika, sehingga membuat omong kosong dari kebanggaan Infantino bahwa ini akan menjadi Piala Dunia yang paling "inklusif" sepanjang masa.

    Ketika jurnalis berani mengajukan pertanyaan, mereka disuruh “tenang, santai”, dan fokus hanya pada sepak bola — namun bahkan itu pun mustahil karena esensi permainan itu sendiri telah diubah, dari dua babak menjadi empat kuarter, demi menghasilkan pendapatan iklan yang lebih besar bagi pemegang hak siar Amerika.

    Tentu saja, itu tak seberapa dibandingkan dengan pengakuan Trump bahwa ia telah meminta Infantino untuk meninjau kartu merah Folarin Balogun saat melawan Bosnia & Herzegovina—setelah para pejabat FIFA menghabiskan berjam-jam membantah bahwa panggilan telepon antara keduanya pernah terjadi.

    Turnamen ini tidak hanya ternoda; pada dasarnya turnamen ini telah berubah menjadi satu kebohongan besar, sehingga ada sesuatu yang cukup pas mengenai fakta bahwa setelah kontroversi Spidercam yang konyol selama pertandingan Norwegia melawan Inggris, FIFA secara harfiah menyuruh kita untuk mengabaikan bukti yang kita lihat dan dengar. Itu pada dasarnya adalah perintah terakhir, dan yang paling penting, dari Infantino, serta membuka jalan bagi pemilihannya kembali tanpa lawan tahun depan.

    Sayangnya, sepak bola yang sesungguhnya memang sudah hilang.