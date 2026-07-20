Pemenang dan pecundang Piala Dunia 2026: Mulai dari Lionel Messi dan Kylian Mbappé yang memukau turnamen serta pertahanan kokoh Spanyol, hingga perpisahan yang menyedihkan dari Cristiano Ronaldo dan Neymar serta Christian Pulisic yang gagal memanfaatkan momentumnya

Saat mengemukakan gagasan tentang Piala Dunia yang diikuti 64 tim, Infantino mengatakan bahwa ia yakin "setiap negara seharusnya diizinkan untuk bermimpi ikut serta dalam Piala Dunia." Namun, jelas bahwa yang ia maksud adalah setiap negara kecuali Palestina, di mana pada 3 Juli, kiper Saleem Khader al-Ashqar menjadi anggota ke-567 dari komunitas sepak bola negara tersebut yang dibunuh oleh pasukan Israel selama genosida yang juga telah merenggut nyawa dan anggota tubuh seluruh generasi anak-anak.

Tidak mengherankan, FIFA mengabaikan kematian Al-Ashqar. Sama seperti mereka mengabaikan pembunuhan Mohammed al-Wahidi, seorang mantan guru bahasa Inggris yang bekerja untuk Komite Bantuan Mesir di Gaza dan sedang mengorganisir acara nonton bareng Piala Dunia di kota tersebut. Memang, Al-Wahidi tewas akibat serangan udara Israel yang juga merenggut nyawa dua saudara laki-laki berusia delapan dan sepuluh tahun, hanya beberapa jam sebelum penayangan pertandingan babak 16 besar antara Mesir dan Argentina.

Pembantaian yang tak masuk akal itu hanya memperjelas secara tragis mengapa pelatih Mesir, Hossam Hassan, menuduh dunia sepak bola telah mengecewakan seluruh rakyat Mesir pada malam sebelum timnya kalah 3-2 di Atlanta.

"Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah aib bagi kita," katanya kepada wartawan dalam konferensi pers prapertandingan. "Pertama-tama, ini adalah aib bagi para pengambil keputusan yang mengabaikan nasib manusia. Namun, ini juga aib bagi seluruh dunia, bukan hanya dunia Arab; ini aib bagi semua orang.

"Jika ada orang di dunia ini yang tidak peduli pada rakyat Palestina, maka mereka bukanlah manusia—entah mereka Arab, Eropa, atau Amerika. Di mana pun di dunia, termasuk di Eropa atau Amerika, jika ada yang menyakiti seekor hewan, kita melihat hak-hak hewan diperjuangkan dan seluruh dunia bereaksi. Namun, sudah menjadi hal biasa mendengar bahwa dua atau tiga ribu orang tewas dalam satu hari akibat serangan rudal.

"Terlepas dari agama... saya adalah manusia sebelum menjadi orang Arab atau apa pun. Pesan saya, karenanya, adalah menggunakan sepak bola sebagai kekuatan lunak. Saya mendesak kalian semua, media, semua atlet di seluruh dunia, terlepas dari identitas mereka, mungkin kita bisa menyampaikan pesan bersama.

"Pesan itu adalah sebagai berikut: ‘Biarkan rakyat Palestina hidup tenang, biarkan mereka ada, biarkan mereka menjalani hidup mereka sendiri.’”