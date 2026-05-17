Goal.com
LiveTiket
WSL Winners & losers GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Pemenang dan pecundang musim WSL 2025-26: Khadija Shaw dan Man City terbukti tak terbendung, sementara Chelsea harus memulai dari awal lagi dan Man Utd dihadapkan pada keputusan besar terkait masa depan Marc Skinner

Winners & losers
WSL
Manchester City Women
K. Shaw
V. Miedema
Chelsea FC Women
Manchester United Women
London City Lionesses
Liverpool FC Women
Brighton & Hove Albion Women
Tottenham Hotspur Women
Leicester City WFC
A. Jeglertz
M. Skinner
Women's football
FEATURES
G. Geyoro
G. Clinton
D. Vidosic

Seiring berakhirnya musim Liga Super Wanita pada Sabtu lalu, sebuah tim selain Chelsea berhasil mengangkat trofi untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir, dengan kemeriahan perayaan Manchester City menandai berakhirnya musim yang dipenuhi kejutan dan peristiwa tak terduga.

Kemenangan pertama Cityzens di WSL dalam 10 tahun terakhir adalah salah satunya, meskipun sudah terlihat sejak awal musim bahwa tim asuhan Andree Jeglertz akan menduduki puncak klasemen. Hal lain yang menarik adalah cara mengecewakan yang ditunjukkan Chelsea—yang sebelumnya memenangkan enam gelar berturut-turut—dalam mempertahankan gelar mereka, dengan proses perombakan tim yang tampaknya akan dilakukan di kubu biru London pada musim panas ini.

Namun, ada banyak cerita menarik di seluruh divisi, bukan hanya dalam perebutan gelar. Bagaimana performa London City Lionesses yang kaya raya di musim debut mereka di kasta tertinggi? Apakah mereka akan menjadi 'kejutan' musim 2025-26, ataukah ada tim lain yang akan melakukannya? Dan setelah jendela transfer musim panas yang mencatatkan pengeluaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepak bola wanita, bagaimana performa para pemain baru tersebut di WSL? Ketegangan tersebut terutama terkait dengan tiga bintang liga yang dibeli dengan biaya tujuh digit.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan banyak lagi, telah terjawab selama sembilan bulan terakhir, saat GOAL menganalisis pemenang dan pecundang musim WSL 2025-26...

  • Andree Jeglertz Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Andree Jeglertz

    Ketika Jeglertz tiba di Manchester musim panas lalu, reputasinya sedang tidak terlalu baik. Meskipun memiliki prestasi seperti gelar juara Liga Champions dan dua penghargaan Manajer Terbaik Tahun Ini di Swedia dalam riwayat kariernya, pria berusia 54 tahun itu mengambil alih jabatan di Man City tepat setelah mengalami kekecewaan besar di Kejuaraan Eropa 2025. Memimpin tim Denmark yang diperkuat bintang Bayern Munich, Pernille Harder, ia gagal membawa timnya meraih poin apa pun saat mereka tersingkir di babak penyisihan grup.

    Namun, cara Jeglertz merespons musim panas yang mengecewakan itu sangat luar biasa. Memimpin tim City yang belum pernah memenangkan gelar WSL selama 10 tahun, dan masih menyimpan luka mendalam akibat kegagalan kampanye 2023-24 mereka, ia berhasil mengarahkan kelompok ini melewati dampak negatif dari kekecewaan tersebut melalui manajemen pemain yang hebat dan pelatihan yang luar biasa.

    Penyesuaian taktis Jeglertz sangat efektif. Hal ini memungkinkan Vivianne Miedema bersinar, membentuk kemitraan yang luar biasa dengan Khadija Shaw yang sangat produktif, yang menjadi inti serangan yang tak kenal lelah, namun bukan satu-satunya faktor di dalamnya. Kemampuannya untuk memberikan fondasi kepada para pemainnya dan kemudian membiarkan mereka berekspresi di atasnya telah berjalan dengan sempurna.

    Bagaimana tim ini akan tampil ke depannya adalah pertanyaan besar. Dengan Shaw yang tampaknya akan hengkang, adaptasi dan perekrutan harus tepat sasaran. Namun, para penggemar City dapat merasa optimis melihat betapa tegasnya Jeglertz telah membuktikan nilainya sebagai pelatih musim ini setelah kekecewaan musim panas lalu.

    • Iklan
  • Olivia McLoughlin Leicester Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Leicester City

    Ketika Leicester City memecat pelatih kepala Amandine Miquel hanya 10 hari sebelum dimulainya musim WSL ini, hal itu terasa bukan pertanda baik untuk tahun yang akan datang. Sembilan bulan berlalu, dan firasat itu terbukti benar, dalam musim yang akan berakhir dengan The Foxes menghadapi Charlton Athletic di babak play-off degradasi pekan depan.

    Terlepas dari banyaknya cedera yang diderita musim lalu, Miquel menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pelatih wanita terbaik yang sedang naik daun dengan membawa Leicester lolos dari degradasi dengan relatif mudah. Memutuskan hubungan dengannya tidak masuk akal secara umum, apalagi saat pramusim hampir berakhir dan musim baru akan segera dimulai.

    Rick Passmoor pun masuk, seorang pria dengan segudang pengalaman sepanjang kariernya yang panjang, namun ini adalah pekerjaan kepelatihan pertamanya di level elit sejak 2017. Ada beberapa hasil bagus di awal, dengan kemenangan atas Liverpool dan hasil imbang melawan Everton membuat Passmoor mendapatkan posisi tersebut secara permanen setelah awalnya datang sebagai pelatih interim. Namun, Leicester belum pernah menang dalam 2026, kalah dalam semua 11 pertandingan yang mereka mainkan, sehingga terpuruk di posisi terakhir di WSL dan harus menghadapi playoff degradasi.

    Segalanya bergantung pada pekan depan, ketika mereka bertandang ke London untuk menghadapi Charlton. Degradasi akan menjadi pukulan telak bagi tim yang telah berada di papan atas sejak promosi pada 2021, sementara dampak tambahan yang mungkin ditimbulkan oleh degradasi tim pria ke divisi ketiga juga patut dikhawatirkan.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Khadija Shaw

    Terakhir kali Man City terlibat dalam persaingan ketat perebutan gelar WSL, Shaw harus menyaksikan klimaksnya dari pinggir lapangan. Setelah menjadi pemain kunci sepanjang musim 2023-24, dengan mencetak 21 gol hanya dalam 18 pertandingan, cedera kaki menghalanginya untuk ikut serta di akhir musim saat City kehilangan keunggulan mereka di puncak klasemen dan Chelsea menyelinap masuk untuk merebut gelar WSL kelima berturut-turut.

    Tahun lalu, cedera kembali menghantui, dengan Shaw menjadi salah satu dari banyak pemain yang tidak bisa bermain dalam sebagian besar musim, sehingga City tidak bisa bersaing untuk trofi tersebut lagi. Mereka tampak siap melakukannya saat paruh musim mendekat, hingga daftar pemain yang absen semakin panjang sehingga hal itu menjadi mustahil.

    Kali ini, situasinya berbeda. Shaw selalu tampil untuk membantu City mengatasi semua rintangan tersebut dan memenangkan WSL untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Dia meraih Sepatu Emas ketiga berturut-turut atas prestasinya, setelah mencetak 21 gol dalam 22 pertandingan, serta medali juara yang telah lama diidamkan oleh dirinya dan rekan-rekannya.

    Sepertinya berperan kunci dalam membawa trofi itu akan menjadi hadiah perpisahannya. Kontrak Shaw di Manchester akan berakhir musim panas ini, dan semua tanda menunjukkan dia tidak hanya akan hengkang secara gratis, tetapi juga bergabung dengan rival WSL, Chelsea. Ini merupakan pukulan telak bagi klub yang baru saja menikmati masa kejayaan luar biasa, dan orang pasti bertanya-tanya hambatan apa dalam negosiasi yang begitu besar sehingga menghalangi City untuk memberikan perpanjangan kontrak yang diinginkan oleh striker yang mungkin terbaik di planet ini, terutama ketika semua laporan menunjukkan bahwa dia ingin tetap bertahan.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-MAN-UNITEDAFP

    PEMENANG: Marc Skinner

    Jika melihat musim Manchester United di semua kompetisi, ada beberapa hal yang patut disyukuri. Perjalanan mereka hingga perempat final Liga Champions, pada penampilan perdana mereka di kompetisi tersebut, sangat mengesankan, begitu pula fakta bahwa Setan Merah kembali berhasil mencapai final turnamen piala besar. Kedatangan Jess Park dan Julia Zigiotti Olme pada bursa transfer musim panas juga menjadi kisah sukses tersendiri.

    Namun, di WSL, ini merupakan tahun yang sangat mengecewakan bagi United. Tim asuhan Marc Skinner memulai musim dengan baik, tak terkalahkan dalam tujuh pertandingan pertama, sebelum kekurangan kedalaman skuad terlihat pada November, saat tim kesulitan menghadapi jadwal ganda akibat partisipasi di Liga Champions.

    Investasi musim panas yang terbatas tentu harus diperhitungkan dalam performa United musim ini, tak diragukan lagi, namun klub sedikit menebusnya pada Januari dan rekrutan yang didatangkan, meski terlihat bagus di atas kertas, belum memberikan dampak yang diharapkan. Penggunaan rutin Ellen Wangerheim di sayap, padahal ia adalah penyerang tengah alami, telah menimbulkan pertanyaan tentang Skinner, sementara ketidakmampuan untuk memaksimalkan potensi Lea Schuller, seorang pencetak gol ulung sepanjang kariernya, menjadi kekhawatiran.

    Diharapkan bahwa perjalanan United ke Chelsea pada hari terakhir akan menjadi pertandingan krusial, dalam pertarungan satu pertandingan untuk memperebutkan tempat terakhir di Liga Champions. Namun, The Red Devils hanya mampu memenangkan satu dari lima pertandingan WSL mereka menjelang pertandingan penutup musim tersebut, sehingga mereka tersingkir dari persaingan untuk sepak bola Eropa lebih awal.

    Tanpa kemenangan liga atas salah satu dari lima tim teratas divisi, ditambah hasil mengecewakan melawan West Ham dan Brighton selama periode buruk tersebut, telah memicu ketidakpuasan di kalangan suporter dan menambah tekanan pada Skinner saat klub mengevaluasi musim yang campur aduk.

    United telah mendukung manajer tersebut sepanjang musim dan kontraknya masih berlaku hingga 2027, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Namun, terlepas dari pencapaian terbaik yang diraih musim ini, sulit untuk tidak mempertanyakan kinerja manajer mengingat betapa mengecewakannya kampanye WSL musim ini.

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    PEMENANG: Vivianne Miedema

    Vivianne Miedema telah kembali. Beberapa tahun terakhir ini terasa berat bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa WSL tersebut, sejak ia mengalami cedera ACL yang parah pada akhir 2022. Operasi lutut lainnya pun menyusul, ditambah cedera-cedera kecil di sana-sini yang membatasi kemampuannya untuk kembali ke performa terbaiknya, yang berada di level kelas dunia. Namun, musim ini, pemain asal Belanda ini telah mencetak dua digit gol dan dua digit penampilan sebagai starter untuk pertama kalinya di WSL sejak musim 2021-22, sehingga memainkan peran kunci dalam kemenangan gelar Man City.

    Hanya Shaw dan Alessia Russo yang terlibat langsung dalam lebih banyak gol musim ini daripada Miedema, yang juga mencatatkan lima assist. Kemitraannya dengan Shaw menjadi tontonan yang memukau, dengan serangan dua arah dari area tengah yang menimbulkan masalah serius bagi banyak lawan City.

    Sisi getirnya adalah sepertinya ini akan menjadi musim penuh satu-satunya bagi duet Miedema-Shaw, dengan Shaw tampaknya akan hengkang. Bagaimana Jeglertz beradaptasi jika hal itu memang terjadi akan menarik untuk disaksikan. Apakah Miedema akan menjadi No.9? Atau apakah klub merekrut penyerang tengah lain agar Miedema dapat terus bersinar sebagai No.10?

    Bagaimanapun juga, kabar baiknya adalah pemain asal Belanda ini sudah kembali bugar sepenuhnya dan kembali bermain di level elit. Itu adalah hal positif besar yang dapat dimanfaatkan oleh juara WSL baru ini.

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    PEMENANG: Chelsea

    Dua belas bulan lalu, Chelsea tampak tak terhentikan. The Blues tak pernah kalah dalam satu pertandingan pun di kompetisi domestik pada tahun pertama Sonia Bompastor memimpin tim, dengan meraih gelar Piala Liga, Piala FA, dan WSL, serta mencatatkan musim tanpa kekalahan pertama dalam sejarah WSL pada musim yang terdiri dari 22 pertandingan. Oleh karena itu, harus menghadapi musim seperti ini setelah pencapaian tersebut sungguh mengecewakan.

    Setelah rentetan enam gelar WSL berturut-turut, ada kesadaran bahwa rekor tersebut pasti akan berakhir pada suatu saat, dan menikmati periode kesuksesan yang begitu berkelanjutan memang luar biasa. Namun, seperti yang diungkapkan wakil kapten Erin Cuthbert awal musim ini: "Itu tidak membuatnya lebih baik atau membuat saya merasa lebih lega terhadap [kegagalan merebut gelar]."

    Chelsea harus menghadapi banyak cedera musim ini dan hal itu tentu berperan, sementara kurangnya investasi pada Januari menjadi kejutan besar mengingat hal tersebut dan fakta bahwa beberapa pemain mendekati akhir kontrak mereka, dengan Catarina Macario dan Guro Reiten pindah ke NWSL sebelum akhir musim, yang semakin menguras kedalaman skuad yang sudah tipis.

    Ini adalah musim panas yang krusial bagi Chelsea, setelah musim yang terasa seperti masa transisi. Millie Bright telah pensiun, Macario dan Reiten telah pergi, dan ada banyak nama lain yang kontraknya habis, termasuk Sam Kerr dan Lucy Bronze. Oleh karena itu, jendela transfer ini adalah kesempatan bagi Bompastor untuk benar-benar meninggalkan jejaknya pada tim ini, membentuknya sesuai visinya.

    Melakukan langkah-langkah yang tepat akan sangat penting agar Chelsea dapat kembali ke puncak WSL. Memenangkan Piala Liga meskipun segala rintangan adalah hal positif, tetapi cara The Blues runtuh dalam kekalahan semifinal Piala FA melawan Man City, kebobolan dua gol dalam lima menit terakhir, merupakan gambaran dari pekerjaan yang harus dilakukan Bompastor untuk mengembalikan tim ini ke posisi semula.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Tottenham

    Sepertinya Tottenham kembali ke jalur yang benar. Di musim pertamanya sebagai pelatih klub, mantan asisten pelatih Manchester United ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa, membawa Spurs meraih musim terbaik mereka sepanjang sejarah di WSL—sebuah pencapaian yang menyamai peringkat terbaik sebelumnya di posisi kelima sekaligus mencetak rekor baru dalam perolehan poin.

    Memang, kita pernah mengalami hal ini sebelumnya. Hanya dua musim lalu, Robert Vilahamn datang dan membawa klub finis di posisi keenam serta mencapai final besar pertama mereka, di Piala FA. Setahun kemudian, pengaruhnya memudar saat Spurs tergelincir ke peringkat ke-11 dalam klasemen yang terdiri dari 12 tim, yang berujung pada kepergiannya.

    Apa yang membuatnya berbeda di bawah Ho? Musim depan akan memberi kita jawaban lebih jelas, tetapi Tottenham terasa lebih konsisten dalam pertandingan melawan tim-tim di bawah mereka dan lebih mengancam saat berhadapan dengan tim-tim di atas mereka, meskipun hasilnya mungkin tidak mencerminkan hal terakhir. Juga patut dicatat bahwa Spurs adalah salah satu tim yang paling terdampak selama Piala Asia, kehilangan kedua bek tengah starter mereka untuk turnamen tersebut dan kemudian Clare Hunt untuk sisa musim setelah cedera selama turnamen.

    Ditambah dengan dampak positif dari keempat pemain yang didatangkan pada Januari - dan keenam pemain baru musim ini secara keseluruhan, yang tidak ada yang berusia di atas 24 tahun - ada banyak alasan untuk merasa bahwa Spurs dapat terus melaju dari sini, daripada mengalami penurunan peringkat seperti tahun lalu.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Grace Geyoro

    Biaya transfer di sepak bola wanita melonjak tajam musim panas lalu. Setelah Naomi Girma menjadi pemain pertama yang dibanderol dengan harga satu juta dolar pada Januari 2025, Olivia Smith menyusul sebagai pemain pertama dengan nilai transfer satu juta poundsterling beberapa bulan kemudian, dan tren ini pun benar-benar meledak, dengan biaya transfer tujuh digit untuk Lizbeth Ovalle dan Alyssa Thompson menyusul. Namun, kepindahan Grace Geyoro ke London City Lionesses pada hari terakhir bursa transfer WSL melampaui semuanya, saat ia meninggalkan Paris Saint-Germain dalam transfer dengan rekor dunia.

    Geyoro sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea pada jendela transfer sebelumnya dan tiba di sudut lain London sebagai pemain kelas dunia sejati. Dalam 11 musim di Paris, ditambah delapan tahun di tim nasional Prancis, ia telah membuktikan kualitasnya berulang kali, bahkan naik menjadi kapten PSG sebelum kepergiannya.

    Fakta bahwa pemain berusia 28 tahun ini kesulitan untuk benar-benar meninggalkan jejak di WSL, tentu saja, menjadi kejutan yang nyata. London City memang tidak bersaing di papan atas, tapi tim yang baru promosi ini tidak menjalani musim yang buruk, dan mereka berada di posisi tengah klasemen sepanjang musim. Namun, momen-momen menonjol dari Geyoro, yang menutup tahun dengan satu gol dan tanpa assist dari 19 pertandingan, sulit ditemukan.

    Mungkin musim depan akan berbeda. Ini adalah masa pertama Geyoro bermain di luar negaranya dan dampak dari penyesuaian diri terhadap lingkungan baru dengan bahasa, budaya, dan gaya bermain yang baru bisa saja terabaikan. Namun, sulit untuk mengabaikan betapa tenangnya musim pertama di WSL yang dialami oleh pemain termahal dalam sejarah sepak bola wanita ini.

  • Dario Vidosic Brighton 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Dario Vidosic

    Setelah menunjukkan sekilas potensi mereka musim lalu, Brighton kini telah naik ke level yang lebih tinggi pada musim ini, di tahun kedua masa kepelatihan Dario Vidosic. Terutama sejak awal tahun ini, sepertinya segalanya berjalan sangat lancar bagi The Seagulls, sehingga para penggemar pun sangat optimis bahwa tren positif ini akan berlanjut musim depan.

    Enam pertandingan terakhir Brighton musim ini membuktikannya: Kemenangan atas Arsenal di perempat final Piala FA; kemenangan 3-2 atas Man City yang hampir pasti menjadi juara, yang menunda perayaan gelar mereka; satu poin di kandang Manchester United, setelah Setan Merah mencetak gol pada menit ke-94; hasil imbang lain melawan The Gunners, yang mengakhiri ambisi gelar mereka; kemenangan atas Liverpool di semifinal Piala FA, meski sempat tertinggal 2-0; dengan kekalahan dramatis di menit-menit akhir dari Spurs pada hari terakhir sebagai satu-satunya kekecewaan.

    "Kami telah menampilkan performa yang sangat baik sepanjang musim, tapi mungkin belum mendapatkan hasil yang pantas kami dapatkan," kata Fran Kirby, mantan pemain internasional Inggris yang perannya dalam proyek Brighton tak bisa diremehkan, kepada The Argus selama periode tersebut. "Semua mulai bersatu dalam hal gaya bermain yang kami inginkan, cara kami bermain, dan budaya di dalam tim."

    Tentu saja masih ada area yang perlu ditingkatkan oleh tim ini, dan jendela transfer musim panas akan menarik, terutama mengingat seberapa baik klub ini biasanya beroperasi di pasar transfer. Namun, ada begitu banyak alasan untuk optimis dan penasaran tentang bagaimana musim 2026-27 Brighton bisa berjalan, sementara kejayaan Piala FA masih menjadi target yang mungkin diraih.

  • Grace Clinton Man City Women 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Grace Clinton

    Ketika Manchester United dan Man City terlibat dalam kesepakatan yang benar-benar mengejutkan pada hari terakhir bursa transfer pada bulan September lalu, banyak yang lebih mengangkat alis melihat langkah United daripada City. Setan Merah menerima uang lebih banyak untuk Grace Clinton daripada yang mereka bayarkan untuk Jess Park, saat kedua pemain internasional Inggris itu bertukar klub, tetapi hal itu terasa bertentangan dengan apa yang dibutuhkan United. Ini adalah tim yang sangat membutuhkan kedalaman skuad menjelang musim pertama mereka di Liga Champions. Jadi, kesepakatan satu masuk, satu keluar bukanlah jawabannya, meskipun Park adalah pemain yang bagus.

    Namun, hampir setahun berlalu, meski poin tersebut masih berlaku dan kurangnya kedalaman skuad menjadi faktor kunci dalam kelemahan United musim ini, jelas bahwa memang Park dan The Red Devils yang keluar sebagai pemenang dari kesepakatan ini. Hal itu karena Clinton, yang sebelumnya menjadi sorotan dalam dua tahun sebelumnya hingga masuk ke timnas Inggris dan menjadi starter reguler di tim Sarina Wiegman, mengalami musim yang buruk.

    Sebagian besar hal itu disebabkan oleh keberuntungan yang buruk. Clinton tiba di City dengan cedera ringan dan telah menghadapi beberapa cedera lagi sejak itu, sehingga membatasi kemampuannya untuk masuk ke skuad utama Jeglertz. Penampilan tim juga membuat hal itu lebih sulit, terutama karena City tidak memiliki kompetisi Eropa yang membuat kebutuhan rotasi menjadi lebih besar. Namun, mengakhiri musim WSL dengan hanya dua kali menjadi starter pasti akan menjadi kekecewaan besar bagi Clinton.

    Bagaimana musim depan bagi gelandang The Lionesses ini? Seharusnya situasinya akan berbeda, mengingat Jeglertz dan klub jelas menginginkannya, ditambah fakta bahwa jadwal pertandingan akan lebih padat berkat partisipasi di Liga Champions. Namun, hal ini juga bergantung pada sang pemain berusia 23 tahun, yang talenta-nya tak terbantahkan, untuk tetap bugar. Transfer ini masih bisa menjadi sukses bagi pemain dan klub, namun musim pertama memang berat.