Ketika Manchester United dan Man City terlibat dalam kesepakatan yang benar-benar mengejutkan pada hari terakhir bursa transfer pada bulan September lalu, banyak yang lebih mengangkat alis melihat langkah United daripada City. Setan Merah menerima uang lebih banyak untuk Grace Clinton daripada yang mereka bayarkan untuk Jess Park, saat kedua pemain internasional Inggris itu bertukar klub, tetapi hal itu terasa bertentangan dengan apa yang dibutuhkan United. Ini adalah tim yang sangat membutuhkan kedalaman skuad menjelang musim pertama mereka di Liga Champions. Jadi, kesepakatan satu masuk, satu keluar bukanlah jawabannya, meskipun Park adalah pemain yang bagus.

Namun, hampir setahun berlalu, meski poin tersebut masih berlaku dan kurangnya kedalaman skuad menjadi faktor kunci dalam kelemahan United musim ini, jelas bahwa memang Park dan The Red Devils yang keluar sebagai pemenang dari kesepakatan ini. Hal itu karena Clinton, yang sebelumnya menjadi sorotan dalam dua tahun sebelumnya hingga masuk ke timnas Inggris dan menjadi starter reguler di tim Sarina Wiegman, mengalami musim yang buruk.

Sebagian besar hal itu disebabkan oleh keberuntungan yang buruk. Clinton tiba di City dengan cedera ringan dan telah menghadapi beberapa cedera lagi sejak itu, sehingga membatasi kemampuannya untuk masuk ke skuad utama Jeglertz. Penampilan tim juga membuat hal itu lebih sulit, terutama karena City tidak memiliki kompetisi Eropa yang membuat kebutuhan rotasi menjadi lebih besar. Namun, mengakhiri musim WSL dengan hanya dua kali menjadi starter pasti akan menjadi kekecewaan besar bagi Clinton.

Bagaimana musim depan bagi gelandang The Lionesses ini? Seharusnya situasinya akan berbeda, mengingat Jeglertz dan klub jelas menginginkannya, ditambah fakta bahwa jadwal pertandingan akan lebih padat berkat partisipasi di Liga Champions. Namun, hal ini juga bergantung pada sang pemain berusia 23 tahun, yang talenta-nya tak terbantahkan, untuk tetap bugar. Transfer ini masih bisa menjadi sukses bagi pemain dan klub, namun musim pertama memang berat.