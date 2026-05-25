Pemenang dan pecundang musim Liga Premier 2025-26: Mikel Arteta dan Bruno Fernandes menunjukkan performa gemilang - namun para pengambil keputusan di Liverpool dan Chelsea harus menjawab sejumlah pertanyaan

Slot mungkin bisa dikategorikan sebagai 'pemenang' — semata-mata karena ia masih menjabat sebagai pelatih Liverpool. Meskipun memimpin salah satu upaya mempertahankan gelar terburuk dalam sejarah Liga Premier, pelatih asal Belanda itu berhasil mengakhiri musim ini, yang bukanlah hal mudah, terutama mengingat kritik Mohamed Salah yang tak terlalu terselubung terhadap gaya permainan tim dan menurunnya standar di ruang ganti.

Namun, meskipun Slot masih mendapat dukungan dari manajemen, menjadi sangat jelas selama hasil imbang melawan Chelsea di Anfield pada bulan Mei bahwa para penggemar telah kehilangan kepercayaan pada pria yang membawa Liverpool meraih gelar ke-20 Liga Inggris yang menyamai rekor hanya setahun yang lalu. Mereka sudah menyanyikan nama Xabi Alonso sebelum akhir kekalahan memalukan di Piala FA melawan Manchester City - dan siapa yang bisa menyalahkan mereka?

Mereka sudah bosan dengan alasan-alasan Slot dan ketidakmampuannya yang memalukan untuk mengatasi kelemahan pertahanan timnya, lini tengah yang tidak berfungsi, atau barisan penyerang yang tidak produktif - semua hal tersebut berkontribusi pada Liverpool yang terseok-seok melewati garis finis dan lolos ke Liga Champions di akhir musim yang sulit dan tanpa trofi.

Tentu saja, para pendukung tidak hanya kecewa dengan Slot. Mereka tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya yang harus disalahkan atas kemunduran luar biasa The Reds.

CEO Sepak Bola Fenway Sports Group (FSG) Michael Edwards dan direktur olahraga Liverpool Richard Hughes adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas belanja besar-besaran senilai £450 juta pada musim panas lalu yang justru melemahkan tim terkuat di Inggris. Memang, dari 10 pemain yang datang ke Anfield musim panas lalu, hanya satu, Hugo Ekitike, yang bisa dikategorikan sebagai kesuksesan mutlak - dan bahkan dia menghadapi masa depan yang tidak pasti setelah mengalami robekan tendon Achilles pada April.

Meskipun sesekali menunjukkan kilasan kelasnya yang tak diragukan, Florian Wirtz yang dibeli seharga £100 juta seringkali mengecewakan, Giorgi Mamardashvili tak terlihat sebagai peningkatan dari Caoimhin Kelleher, apalagi Alisson Becker, Jeremie Frimpong kesulitan menjaga performa dan kebugaran, sementara Alexander Isak, yang menjadi rekor transfer termahal Inggris, tampak seperti salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah sepak bola.

Oleh karena itu, awal musim depan terasa seperti momen penentu bagi Slot, Edwards, dan Hughes. Ketiganya akan habis kontraknya pada 2027 dan, saat ini, tidak ada keinginan di antara para penggemar agar salah satu dari mereka diberikan perpanjangan kontrak.