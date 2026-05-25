Mark Doyle

Pemenang dan pecundang musim Liga Premier 2025-26: Mikel Arteta dan Bruno Fernandes menunjukkan performa gemilang - namun para pengambil keputusan di Liverpool dan Chelsea harus menjawab sejumlah pertanyaan

Musim Liga Premier 2025-26 berakhir dengan dramatis pada hari Minggu, saat Tottenham berhasil mengalahkan Everton dengan susah payah sehingga West Ham harus terdegradasi, meskipun West Ham sendiri menang 3-0 atas Leeds United. Sementara itu, di wilayah timur laut Inggris, Sunderland secara mengejutkan mengalahkan Chelsea untuk mengamankan tempat di Liga Europa, sekaligus menghalangi juara Piala Dunia Antarklub tersebut untuk lolos ke kompetisi antarkontinen apa pun pada musim depan.

Di ujung lain negeri, Manchester City mengucapkan selamat tinggal dengan penuh rasa sayang kepada pelatih ikonik dan sangat sukses mereka, Pep Guardiola, tepat saat legenda hidup Liverpool, Mohamed Salah, menutup babak sembilan tahun yang sensasional di Anfield.

Tentu saja, luapan emosi terbesar mungkin terjadi di Selhurst Park, di mana para pendukung Arsenal yang telah lama menderita menyaksikan tim mereka mengangkat trofi Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.

Namun, siapa saja pemenang terbesar musim 2025-26? GOAL mengulasnya secara mendalam...

  Arsenal v Sunderland - Premier League

    PEMENANG: Pelatih taktik bola mati

    Tentu saja ada banyak sekali alasan di balik kegagalan Liverpool mempertahankan gelar juara, namun ketidakmampuan mereka menghadapi situasi bola mati jelas menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi. Seperti yang disesalkan pelatih Arne Slot menjelang laga terakhir timnya musim ini melawan Brentford, permainan sepak bola telah banyak berubah dalam setahun terakhir, dan The Reds harus menanggung konsekuensi berat karena gagal beradaptasi.

    Ingat, Liverpool tidak mendatangkan pelatih tendangan bebas yang mumpuni di bawah Slot; mereka hanya mempromosikan Aaron Briggs ke posisi tersebut pada September tahun lalu dan hal itu tidak berjalan baik. Briggs sudah pergi pada Desember dan sulit untuk tidak merasa sedikit simpati terhadap pria yang awalnya direkrut sebagai 'pelatih pengembangan individu'.

    Memang, jika musim 2025-26 tidak mengajarkan kita apa pun, setidaknya hal ini menegaskan bahwa memiliki pelatih tendangan bebas yang kuat adalah hal yang mutlak diperlukan. Tendangan sudut, tendangan bebas, dan lemparan ke dalam kini lebih penting dari sebelumnya, seperti yang ditekankan oleh fakta menakjubkan bahwa tim yang mencetak gol terbanyak dari situasi bola mati di masing-masing dari empat liga teratas Inggris semuanya dinobatkan sebagai juara.

    Jadi, jika Liverpool ingin memiliki peluang untuk merebut kembali gelar juara musim depan, mereka jelas harus mencari sosok seperti Nicolas Jover atau Austin MacPhee selama musim panas nanti.

  FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOL

    PEMENANG: Tim ahli Liverpool

    Slot mungkin bisa dikategorikan sebagai 'pemenang' — semata-mata karena ia masih menjabat sebagai pelatih Liverpool. Meskipun memimpin salah satu upaya mempertahankan gelar terburuk dalam sejarah Liga Premier, pelatih asal Belanda itu berhasil mengakhiri musim ini, yang bukanlah hal mudah, terutama mengingat kritik Mohamed Salah yang tak terlalu terselubung terhadap gaya permainan tim dan menurunnya standar di ruang ganti.

    Namun, meskipun Slot masih mendapat dukungan dari manajemen, menjadi sangat jelas selama hasil imbang melawan Chelsea di Anfield pada bulan Mei bahwa para penggemar telah kehilangan kepercayaan pada pria yang membawa Liverpool meraih gelar ke-20 Liga Inggris yang menyamai rekor hanya setahun yang lalu. Mereka sudah menyanyikan nama Xabi Alonso sebelum akhir kekalahan memalukan di Piala FA melawan Manchester City - dan siapa yang bisa menyalahkan mereka?

    Mereka sudah bosan dengan alasan-alasan Slot dan ketidakmampuannya yang memalukan untuk mengatasi kelemahan pertahanan timnya, lini tengah yang tidak berfungsi, atau barisan penyerang yang tidak produktif - semua hal tersebut berkontribusi pada Liverpool yang terseok-seok melewati garis finis dan lolos ke Liga Champions di akhir musim yang sulit dan tanpa trofi.

    Tentu saja, para pendukung tidak hanya kecewa dengan Slot. Mereka tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya yang harus disalahkan atas kemunduran luar biasa The Reds.

    CEO Sepak Bola Fenway Sports Group (FSG) Michael Edwards dan direktur olahraga Liverpool Richard Hughes adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas belanja besar-besaran senilai £450 juta pada musim panas lalu yang justru melemahkan tim terkuat di Inggris. Memang, dari 10 pemain yang datang ke Anfield musim panas lalu, hanya satu, Hugo Ekitike, yang bisa dikategorikan sebagai kesuksesan mutlak - dan bahkan dia menghadapi masa depan yang tidak pasti setelah mengalami robekan tendon Achilles pada April.

    Meskipun sesekali menunjukkan kilasan kelasnya yang tak diragukan, Florian Wirtz yang dibeli seharga £100 juta seringkali mengecewakan, Giorgi Mamardashvili tak terlihat sebagai peningkatan dari Caoimhin Kelleher, apalagi Alisson Becker, Jeremie Frimpong kesulitan menjaga performa dan kebugaran, sementara Alexander Isak, yang menjadi rekor transfer termahal Inggris, tampak seperti salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah sepak bola.

    Oleh karena itu, awal musim depan terasa seperti momen penentu bagi Slot, Edwards, dan Hughes. Ketiganya akan habis kontraknya pada 2027 dan, saat ini, tidak ada keinginan di antara para penggemar agar salah satu dari mereka diberikan perpanjangan kontrak.

  Manchester United v Newcastle United - Premier League

    PEMENANG: Ruben Amorim

    Masa kepelatihan Ruben Amorim di Manchester United sudah terlihat suram saat ia dicopot dari jabatannya pada 5 Januari. Namun, kesuksesan Michael Carrick bersama skuad yang sama selama enam bulan terakhir telah benar-benar mencoreng reputasi sang pelatih asal Portugal yang dulu begitu cemerlang.

    Meskipun tidak terbebani oleh kompetisi Eropa, United asuhan Amorim hanya berada di peringkat keenam saat ia dipecat. Di bawah Carrick, mereka akhirnya finis di posisi ketiga, dan mengumpulkan poin Liga Premier lebih banyak daripada manajer mana pun selama paruh kedua musim ini.

    Yang benar-benar memalukan bagi Amorim, bagaimanapun, adalah bahwa Carrick tidak melakukan hal yang revolusioner dari segi taktik. Ia melakukan perubahan paling jelas yang bisa dibayangkan, perubahan yang ditolak mentah-mentah oleh Amorim yang sangat keras kepala. Carrick menghilangkan formasi pertahanan tiga orang, menempatkan Bruno Fernandes di posisi terbaiknya di belakang striker nomor 9, dan membawa kembali Kobbie Mainoo yang anehnya diabaikan ke dalam tim.

    Amorim masih berusia 41 tahun dan kerja kerasnya di Sporting CP tidak boleh dilupakan. Namun, kenangan yang melekat dari masa jabatannya di Inggris adalah sosok pelatih yang kebingungan dan panik memindahkan bidak di papan taktik saat kekalahan di Carabao Cup melawan Grimsby Town pada Agustus lalu.

  Manchester United v Nottingham Forest - Premier League

    PEMENANG: Bruno Fernandes

    Ada pandangan yang menyatakan bahwa Pemain Terbaik Musim Ini harus selalu berasal dari tim juara. Namun, itu benar-benar omong kosong. Meskipun sepak bola adalah olahraga tim, kita sedang membicarakan penghargaan individu, dan pemain terbaik di liga tidak selalu bermain di tim terbaik di liga.

    Tahun ini adalah contoh yang sempurna. David Raya, Declan Rice, dan Gabriel Magalhaes memang tampil sangat baik untuk juara Arsenal - tetapi Bruno Fernandes tak diragukan lagi adalah pemain terbaik musim ini. Dia mungkin bukan sosok yang terlalu disukai, tetapi tidak ada pemain sepak bola lain di liga ini yang sepenting pemain asal Portugal itu bagi Manchester United.

    Sederhananya: Setan Merah bahkan tidak akan mendekati posisi ketiga jika bukan karena kapten mereka, yang memecahkan rekor assist Liga Premier yang sebelumnya dipegang bersama oleh Kevin De Bruyne dan Thierry Henry. Itu adalah pencapaian bersejarah dan penghargaan yang pantas bagi seorang pemain yang tidak pernah benar-benar mendapatkan pengakuan yang layak - meskipun ia adalah pemain nomor 10 paling kreatif dan pekerja keras di dunia sepak bola selama lima tahun terakhir.

  Liam Rosenior Chelsea

    PEMENANG: BlueCo

    Seiring berakhirnya musim ini, sebenarnya ada sedikit optimisme yang hati-hati di sekitar Stamford Bridge. Menurut laporan, pemilik Chelsea yang sering dikritik, BlueCo, akhirnya memutuskan untuk memperbarui strategi perekrutan pemain mereka dengan memasukkan pemain-pemain yang sudah teruji—bukan hanya berfokus pada merekrut sebanyak mungkin talenta muda berbakat—dan perubahan pendekatan yang sudah lama ditunggu-tunggu ini tak diragukan lagi membantu klub meyakinkan Xabi Alonso untuk menggantikan Liam Rosenior sebagai pelatih tetap pada musim panas ini. Sangat mungkin juga bahwa tidak adanya kompetisi sepak bola Eropa akan membantu pelatih asal Spanyol ini, karena ia hampir selalu memiliki waktu seminggu untuk mempersiapkan para pemainnya menghadapi pertandingan Liga Premier.

    Namun, tidak dapat disangkal bahwa musim Liga Premier 2025-26 Chelsea benar-benar merupakan bencana.

    The Blues sempat dijagokan sebagai calon penantang gelar setelah kemenangan di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu di Amerika Serikat, namun mereka sudah tersingkir dari persaingan saat keputusan bencana diambil untuk memecat Enzo Maresca karena dianggap menunjukkan ketidakpatuhan dan menggantikannya dengan 'orang dalam' Rosenior.

    Dalam perkembangan yang sama sekali tidak mengejutkan siapa pun, mantan manajer Strasbourg itu gagal memenangkan hati ruang ganti yang masih setia pada Maresca dengan gaya bicaranya yang kaku, dan ia dipecat hanya empat bulan lebih sedikit setelah menandatangani kontrak konyol berdurasi lima setengah tahun, setelah rentetan lima kekalahan beruntun di liga tanpa mencetak satu gol pun yang menghancurkan harapan tim untuk finis di lima besar.

    Gagal lolos ke Liga Champions menjadi pukulan finansial besar bagi keuangan klub, yang semakin mendapat sorotan, sehingga bahkan penampilan di final Piala FA di bawah pelatih interim Calum McFarlane tak mampu mengangkat semangat para pendukung, beberapa di antaranya berjalan di Wembley Way di belakang spanduk bertuliskan, 'BlueCo out! Kami ingin Chelsea kami kembali.'

    Kemungkinan kecil keinginan mereka terwujud - setidaknya belum saat ini - tetapi jika masa jabatan Alonso dimulai dengan lambat, tekanan hanya akan semakin meningkat pada Todd Boehly & Co. Karena meskipun Chelsea mungkin adalah 'juara dunia', ada perasaan yang semakin kuat bahwa pemilik mereka termasuk yang paling tidak mengerti apa-apa dalam dunia sepak bola saat ini.

  Chelsea v Fulham - Premier League

    PEMENANG: Enzo Maresca

    Seorang manajer yang menganggur sejak dipecat di tengah musim mungkin tampak seperti pilihan yang aneh untuk salah satu 'pemenang' kami. Namun, enam bulan terakhir ini berjalan sangat baik bagi Enzo Maresca.

    Keputusan pelatih asal Italia ini untuk mengkritik klubnya setelah kemenangan rutin atas Everton pada bulan Desember mungkin terkesan aneh, tetapi, seperti yang kami tulis saat itu, Maresca tahu persis apa yang dilakukannya. Dia secara efektif mengundurkan diri dari pekerjaannya di Stamford Bridge - karena dia sudah dipersiapkan untuk pekerjaan lain di Etihad Stadium.

    Memang, beberapa pihak mempertanyakan kredibilitas Maresca sebagai pengganti Pep Guardiola di Manchester City di luar hubungan kerja mereka sebelumnya, tetapi kinerjanya di Chelsea telah dipandang sangat positif sejak kepergiannya.

    The Blues benar-benar hancur di bawah kepemimpinan Liam Rosenior pada paruh kedua musim ini, dan sangat signifikan bahwa pemain kunci seperti Enzo Fernandez dan Marc Cucurella merasa terpaksa untuk secara terbuka menyesali keputusan klub untuk memecat Maresca, otak di balik kemenangan telak atas Paris Saint-Germain di final Piala Dunia Antarklub musim panas lalu.

    Pada dasarnya, dipecat oleh para badut yang mengelola sirkus di Stamford Bridge adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada Maresca, yang kini akan bekerja untuk klub yang dikelola jauh lebih baik.

  Ange Postecoglou

    PEMENANG: Ange Postecoglou

    Dalam konferensi pers luar biasa pada 18 Oktober, Ange Postecoglou menanggapi spekulasi yang semakin menguat seputar masa depannya sebagai pelatih Nottingham Forest dengan membela karier kepelatihannya secara penuh semangat; dalam kesempatan itu, ia dengan tegas menyatakan bahwa "kisahnya" di City Ground akan berakhir persis seperti yang terjadi di semua klub sebelumnya: "Saya bersama trofi."

    Namun, keesokan harinya, Postecoglou sudah tidak ada lagi, dipecat hanya 18 menit setelah timnya kalah 3-0 di kandang dari Chelsea. Pelatih asal Australia itu tentu saja punya banyak alasan untuk merasa diperlakukan tidak adil. Ia baru memimpin tim selama 39 hari - menjadikannya manajer tetap dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Liga Premier.

    Namun, ia gagal memenangkan satu pun dari delapan pertandingan yang dipimpinnya di semua kompetisi, dan kalah dalam enam di antaranya, termasuk laga Carabao Cup di Swansea City.

    Postecoglou adalah sosok yang hebat dengan filosofi sepak bola yang sangat berani, tetapi masa jabatannya yang buruk di Forest sayangnya sama sekali tidak mengubah persepsi yang tidak disukainya sebagai "manajer gagal yang beruntung mendapatkan kesempatan lain" di Liga Premier begitu cepat setelah dipecat oleh Spurs.

  Crystal Palace v Arsenal - Premier League

    PEMENANG: Mikel Arteta

    Musim ini tak diragukan lagi merupakan musim penentu bagi Mikel Arteta di Arsenal. Setelah lima musim penuh tanpa trofi, pelatih asal Spanyol itu harus meraih gelar juara, dan meskipun April yang penuh ketegangan kembali memicu kekhawatiran akan kegagalan di saat-saat krusial, ia berhasil membawa The Gunners meraih gelar Liga Premier pertama mereka sejak 2004.

    Tentu saja, ini bukanlah kemenangan yang indah bagi 'The Beautiful Game'; Arsenal membawa 'kemenangan yang tidak indah' ke level yang sama sekali berbeda dengan taktik membuang-buang waktu, akting, dan ketergantungan yang menyedihkan pada tendangan bebas untuk mencetak gol. Memang, kemenangan 1-0 atas Burnley yang secara efektif memastikan gelar juara cukup menggambarkan pendekatan Arsenal, dengan David Raya dan Leandro Trossard berpura-pura cedera di detik-detik akhir kemenangan atas tim terburuk kedua di liga yang diraih melalui sundulan dari tendangan sudut.

    Meski begitu, meski Thierry Henry pun mengakui bahwa ia kurang terkesan dengan gaya bermain sinis Arteta, mantan penyerang Prancis itu merasa, sama seperti semua pihak yang terkait dengan klub, bahwa tujuan menghalalkan cara—dan kenyataannya, Arsenal kini berada di ambang meraih gelar ganda Premier League dan Liga Champions yang bersejarah.

    Jadi, katakanlah apa pun yang Anda inginkan tentang Arteta dan metodenya. Atau jumlah waktu dan uang yang dihabiskannya untuk membawa The Gunners sampai ke titik ini. Namun, ia layak mendapatkan rasa hormat karena telah mengubah 'spesialis kegagalan' menjadi tim terbaik di Inggris - dan berpotensi di Eropa. Prosesnya mungkin tidak indah, tetapi tidak dapat disangkal bahwa proses tersebut efektif.

  FBL-ENG-PR-MAN CITY-ASTON VILLA

    PEMENANG: Manchester City

    19 Mei 2026 - Para pendukung Manchester City bisa dibilang belum pernah mengalami hari yang lebih menyedihkan selama dekade terakhir. Saat mereka masih berusaha menerima kabar yang dapat dipercaya bahwa pelatih kesayangan mereka, Pep Guardiola, telah memutuskan untuk mundur pada akhir musim, mereka kemudian harus menyaksikan dengan tak berdaya bagaimana harapan Guardiola untuk mengakhiri masa jabatannya dengan gelar Liga Premier ketujuh sirna di Bournemouth.

    Tentu saja, keputusan Guardiola untuk hengkang musim panas ini — alih-alih menunggu kontraknya berakhir tahun depan — tidak terlalu mengejutkan. Sudah beredar rumor bahwa ia akan memutuskan untuk pensiun terlepas dari apa yang terjadi di fase akhir musim. Dan dua gelar piala domestik masih menjadi cara yang bagus bagi Guardiola untuk menutup masa jabatannya yang dipenuhi trofi, sekaligus menunjukkan bahwa tim terbaru yang dibangunnya memiliki peluang untuk melanjutkan era kesuksesan tak tertandingi yang ia pimpin di Etihad.

    Namun, Guardiola bukan satu-satunya yang pergi. Kapten inspiratif City, Bernardo Silva, juga akan hengkang. Kehilangannya akan sangat dirasakan baik di dalam maupun di luar lapangan, terutama jika Rodri mengikuti jejaknya keluar. Dan siapa yang tahu apakah Erling Haaland akan menahan godaan untuk bergabung dengan klub elit sejati?!

    Jangan salah, ini adalah masa-masa yang sangat tidak pasti bagi City. Terlepas dari semua uang yang mereka miliki, Guardiola selalu menjadi aset paling berharga mereka, sang jenius kepelatihan yang diinginkan semua orang untuk bekerja sama dengannya. Aura semacam itu tidak mungkin tergantikan, yang berarti kepanikan yang diduga terjadi di jalanan London utara sebulan lalu kini telah berganti menjadi kecemasan di sekitar bagian biru kota Manchester.

  Aston Villa Trophy Parade

    PEMENANG: Unai Emery

    Setahun yang lalu pada waktu yang sama, suasana di Aston Villa dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Gagal lolos ke Liga Champions, seperti yang diungkapkan Ezri Konsa, merupakan "pukulan telak bagi para pemain". Namun, hal itu juga menjadi pukulan telak dari segi finansial, karena berarti anggaran transfer yang semakin terbatas bagi klub yang sudah lama diketahui memiliki masalah dengan Peraturan Keuntungan dan Keberlanjutan Liga Premier.

    Jendela transfer musim panas yang tidak mengesankan, seperti yang sudah diduga, hampir tidak meningkatkan semangat di sekitar Villa Park dan para penggemar benar-benar takut tim mereka akan terdegradasi setelah menyaksikan tim mereka gagal memenangkan satu pun dari lima pertandingan pertama mereka.

    Pada tahap itu, gagasan Villa finis di peringkat keempat dan memenangkan trofi Eropa pertama dalam tiga dekade akan terasa seperti lelucon. Namun, seperti yang ditekankan oleh mantan CEO Paul Faulkner, Unai Emery adalah "seorang jenius", dan pelatih asal Spanyol itu memimpin kebangkitan luar biasa yang berpuncak pada kembalinya Villa ke Liga Champions berkat kemenangan menegangkan atas Liverpool, sebelum kemudian menampilkan performa layaknya raja masa depan di final Liga Europa.

    "Dia luar biasa sebagai manajer," kata Faulkner kepada BBC. "Tim ini kesulitan di bawah pendahulunya, Steven Gerrard, dan dia berhasil mengubahnya. Dia masih memiliki banyak pemain yang sama, mereka memang menambah sedikit pemain ke skuad, tapi sebagian besar tim ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum manajer ini datang. Anda bisa melihat bagaimana dia berhasil menyatukan tim ini dan meraih hasil yang konsisten. Itu benar-benar luar biasa."

    Akibatnya, seorang pria yang pernah diejek tanpa ampun di Arsenal kini dianggap sebagai legenda hidup di Villa.

  Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8

    PEMENANG: Harvey Elliott

    Setelah kemenangan telak Aston Villa atas Freiburg di Liga Europa, Harvey Elliott menulis di Instagram, "Sudah ditakdirkan sejak aku menandatangani kontrak! Ayo, Villa! Aku berperan besar! Terlepas dari semua candaan, para penggemar Villa, terima kasih banyak atas segalanya! Nikmati saja."

    Perpaduan antara ketulusan dan humor yang merendahkan diri sendiri memang khas Elliott, tetapi hal itu justru membuat orang semakin merasa kasihan kepada salah satu tokoh paling disukai dalam dunia sepak bola saat ini.

    Pindah ke Villa seharusnya menjadi titik balik bagi pemuda berbakat ini yang meninggalkan Liverpool musim panas lalu demi mendapatkan waktu bermain reguler. Namun, pemain berusia 23 tahun ini belum bermain sama sekali sejak Maret karena Villa tidak ingin memicu kewajiban pembelian sebesar £35 juta dalam kesepakatan pinjamannya dengan membiarkannya mencapai 10 penampilan liga untuk klub.

    Meskipun ada rumor bahwa mantan direktur olahraga Monchi merekrut pemain yang tidak diinginkan Unai Emery, Emery sendiri belum pernah menjelaskan secara jelas mengapa Elliott dengan cepat dianggap tidak dibutuhkan lagi.

    "Mengungkapkan alasan keputusan ini saat ini sangat sulit, atau mungkin mudah, tapi ini bukan waktunya," kata Emery awal bulan ini sambil juga memuji profesionalisme dan kepribadian sang pemain. "Permohonan maaf saya untuk Harvey Elliott selalu ada di pikiran saya setiap hari."

    Penyesalan sang pelatih asal Spanyol itu jelas patut dikagumi. Namun, hal itu sama sekali tidak berguna bagi Elliott, yang tiba di Villa Park dengan harapan masuk skuad Piala Dunia Inggris dan kini kembali ke Anfield menghadapi masa depan yang tidak pasti setelah kehilangan satu tahun penuh dalam kariernya. Ini adalah bukti karakternya yang luar biasa bahwa ia masih bisa melihat sisi lucu dari situasi yang sangat menyedihkan.


  Leeds United v Sunderland - Premier League

    JUARA: Kejuaraan

    Seperti yang ditunjukkan musim ini, kompetisi Championship sangat ketat. Klub-klub rela melakukan apa saja demi memastikan promosi ke Liga Premier, baik itu mengambil risiko kebangkrutan dengan menghabiskan dana yang sangat besar untuk pemain—atau sekadar memata-matai sesi latihan lawan!

    Tentu saja, masalahnya adalah meskipun sangat sulit untuk keluar dari Championship, sangat mudah untuk langsung kembali ke sana. Akibatnya, sebelum musim Liga Premier dimulai, ekspektasinya adalah bahwa ketiga tim yang baru promosi itu akan terdegradasi untuk tahun ketiga berturut-turut. Namun, hanya Burnley yang gagal menghindari degradasi.

    Leeds United mungkin dalam masalah menjelang April, tetapi mereka secara matematis aman dengan tiga pertandingan tersisa berkat rentetan tak terkalahkan yang mencakup kemenangan bersejarah atas Manchester United di Old Trafford, artinya Daniel Farke berubah dari orang yang sudah mati berjalan menjadi calon penerima penghargaan kebebasan kota!

    Yang lebih menakjubkan lagi, Regis Le Bris melakukan pekerjaan yang jauh lebih luar biasa di Stadium of Light. Memang, Sunderland menghabiskan dana yang cukup besar musim panas lalu, tetapi tak ada yang mengira mereka akan berada di peringkat ketujuh setelah imbang 0-0 melawan Manchester City pada Hari Tahun Baru - apalagi finis di posisi itu. Namun, The Black Cats memenangkan dua pertandingan terakhir mereka, tandang ke Everton dan kandang melawan Chelsea, untuk lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 1973 - dan hanya setahun setelah memenangkan final play-off Championship di Wembley.

    Akibatnya, Le Bris, Farke, dan semua pihak yang terkait dengan kedua klub layak mendapatkan pujian setinggi langit karena telah membuktikan bahwa tim yang baru promosi masih bisa tidak hanya bertahan - tetapi juga berkembang - di Liga Premier.

  Crystal Palace v Newcastle United - Premier League

    PEMENANG: Eddie Howe

    Newcastle United memastikan tempat di Liga Champions pada hari terakhir musim 2024-25. Pada hari Minggu, mereka bahkan tak punya peluang untuk lolos ke Liga Konferensi — yang hanya semakin menegaskan betapa jauhnya Eddie Howe dan timnya telah terpuruk selama setahun terakhir.

    Sejujurnya, sang pelatih tidak bisa disalahkan atas gol Alexander Isak yang membuat seluruh rencana pramusimnya berantakan. Juga bukan salahnya jika Newcastle gagal total mendatangkan target transfer utama mereka untuk menggantikan striker asal Swedia itu.

    Namun, Howe belum mampu memaksimalkan potensi Nick Woltemade dan, khususnya, Yoane Wissa, yang terbukti menjadi salah satu rekrutan terburuk di Premier League musim ini. Bukan seolah-olah Anthony Elanga atau Jacob Ramsey telah menunjukkan peningkatan di bawah asuhannya, sementara para penggemar semakin frustrasi dengan taktik yang tidak inspiratif dan pergantian pemain yang dapat diprediksi dari sang manajer.

    Akibatnya, pertanyaan serius dilontarkan kepada pelatih yang mengakhiri penantian Newcastle selama 70 tahun untuk meraih trofi domestik dengan mengantarkan kemenangan mengejutkan atas Liverpool di final Carabao Cup, namun kini harus menanggung hasil akhir yang tak dapat dimaafkan di peringkat ke-12 liga utama.

    Kabar yang beredar adalah bahwa Howe masih mendapat dukungan dari CEO David Hopkinson dan direktur olahraga Ross Wilson, dan ia bersikukuh bahwa dirinya masih merupakan orang yang tepat untuk posisi tersebut. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa orang akan bertanya-tanya apakah dia masih ingin mempertahankan posisinya saat jendela transfer berakhir, mengingat ada kemungkinan nyata bahwa musim panas ini bisa berjalan lebih buruk daripada musim lalu, dengan Anthony Gordon, Sandro Tonali, dan Bruno Guimaraes dikabarkan akan hengkang dari St. James' Park.

    Newcastle mengalami kesulitan besar dalam menarik talenta-talenta top ke Tyneside bahkan setelah lolos ke Liga Champions. Bayangkan betapa sulitnya hal itu tanpa adanya tawaran sepak bola Eropa sama sekali - terutama di tengah rumor bahwa pemilik klub asal Arab Saudi berencana untuk mengurangi investasi mereka di bidang olahraga...

  West Ham United v Leeds United - Premier League

    PEMENANG: Nuno Espirito Santo

    Musim yang dialami Nuno Espirito Santo bisa dibilang salah satu yang terburuk bagi seorang manajer. Meskipun berhasil membawa Nottingham Forest lolos ke kompetisi Eropa tahun lalu, pelatih asal Portugal itu dipecat hanya setelah tiga pertandingan di awal musim 2025-26, akibat perselisihan dengan pemilik klub yang temperamental, Evangelos Marinakis, terkait keputusan menunjuk mantan direktur olahraga Arsenal, Edu, sebagai kepala sepak bola global klub dan memberikan wewenang kepada pria asal Brasil itu untuk mengurus transfer pemain.

    Nuno tidak menganggur lama, karena ia diperkenalkan sebagai pengganti Graham Potter di West Ham pada 27 September, dengan tugas menyelamatkan tim dari zona degradasi. Namun, tim Nuno baru benar-benar terlihat akan selamat pada April, saat mereka meraih tujuh poin dari sembilan poin yang mungkin diraih setelah jeda internasional Maret. Namun, West Ham tidak menang lagi hingga hari terakhir musim, dan pada tahap itu, mereka telah membiarkan Tottenham menyalip mereka di klasemen, sehingga kemenangan 3-0 atas Leeds pun sia-sia.

    Meskipun degradasi terasa seperti hukuman yang pantas bagi pemilik West Ham yang tidak kompeten, sulit untuk tidak merasa sedikit simpati terhadap Nuno. Beberapa keputusan besar tanpa diragukan lagi merugikan timnya selama beberapa bulan terakhir musim ini, sementara Unai Emery yang menurunkan tim yang lemah menjelang semifinal Liga Europa memberikan Spurs tiga poin besar di Aston Villa.

    Namun, meskipun tidak ada tim yang terdegradasi dengan 39 poin sejak Blackpool dan Birmingham City pada 2011, Nuno diberi waktu delapan bulan penuh untuk menghindari degradasi - dan gagal melakukannya. Seperti yang dia katakan sendiri segera setelah degradasi dipastikan, "Kami membaik, tapi tidak cukup."

  Nottingham Forest v Bournemouth - Premier League

    PEMENANG: Tim yang dikelola dengan baik dan berprestasi di atas ekspektasi

    Uang adalah penggerak utama sepak bola modern, yang berarti klub-klub terkaya dalam olahraga ini berhasil mengantongi hampir semua trofi yang tersedia. Namun, tim-tim dengan anggaran terbatas masih bisa mengejutkan klub-klub besar, seperti yang dibuktikan secara menakjubkan oleh Brentford, Brighton, dan Bournemouth musim ini dengan finis di paruh atas klasemen Liga Premier, meskipun ketiganya termasuk dalam lima terbawah dalam hal total gaji.

    Jangan sampai ada yang lupa, Brentford (peringkat ke-20) diperkirakan akan mengalami kesulitan besar musim ini setelah Thomas Frank pindah ke Tottenham, dengan penggantinya, mantan pelatih tendangan bebas Keith Andrews, diprediksi oleh banyak pakar akan menjadi manajer yang pertama kali dipecat. Namun, fondasi yang begitu kokoh di Gtech Community Stadium membuat pelatih asal Irlandia itu tidak hanya bertahan lebih lama dari Frank—yang dipecat oleh Spurs pada Februari—tetapi juga menyamai pencapaian terbaik Frank di kasta tertinggi, yaitu finis di peringkat kesembilan.

    Sementara itu, Brighton telah lama dianggap sebagai salah satu klub yang dikelola terbaik di sepak bola Eropa, sebuah model yang patut ditiru, sehingga tidak mengherankan melihat Fabian Hurzeler membawa The Seagulls ke Conference League, yang mereka punya peluang besar untuk menangkan musim depan.

    Adapun Bournemouth, Andoni Iraola jelas merupakan pelatih muda yang luar biasa dan layak mendapatkan posisi teratas, namun sang pelatih asal Spanyol akan menjadi yang pertama mengakui bahwa pujian atas pencapaian bersejarah Bournemouth di peringkat keenam harus dibagikan tidak hanya kepada staf pelatih dan para pemain, tetapi juga kepada semua pihak di balik layar di Vitality Stadium.

    Akibatnya, mereka akan optimis untuk tetap menjadi tim Premier League yang kompetitif bahkan setelah kepergian Iraola, karena Bournemouth telah membuktikan, bersama dengan sesama tim yang melampaui ekspektasi seperti Brentford dan Brighton, bahwa begitu banyak klub elit Inggris yang memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat.

  Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier League

    PEMENANG: Tottenham

    Spurs mungkin berhasil terhindar dari degradasi pada hari Minggu, tetapi hal itu sama sekali bukan alasan untuk bersuka cita. Seperti yang diakui bek Micky van de Ven kepada BBC Sport, "Finis di peringkat ke-17 selama dua tahun berturut-turut tidak dapat diterima bagi kami. Klub ini memiliki sejumlah pemain yang luar biasa. Sangat memalukan membiarkan situasi ini berlanjut hingga hari terakhir."

    Tentu saja, kerja bagus yang dilakukan Roberto De Zerbi sejak kedatangannya pada 31 Maret memberikan sedikit harapan untuk masa depan yang lebih cerah, tetapi jangan lupa bahwa pelatih asal Italia ini adalah sosok yang sangat menuntut dan tidak pernah ragu untuk mengungkapkan perasaannya jika merasa dikhianati oleh manajemen dalam bursa transfer - dan kini ia bekerja untuk tim yang identik dengan tanda-tanda mengejutkan dan pengambilan keputusan yang buruk (cari tahu lebih lanjut tentang Igor Tudor di Google!).

    Memang, di tengah luapan rasa lega di Tottenham Hotspur Stadium pada hari Minggu, sebuah spanduk dengan cukup ringkas merangkum perasaan frustrasi yang mendominasi di antara para penggemar: "Dijanjikan kesuksesan, yang datang justru kegagalan. ENIC keluar!".