Goal.com
LiveTiket
Live Scores, Stats, and the Latest News
Euro W+Ls GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Pemenang dan pecundang musim Eropa 2025-26: Mulai dari PSG yang mempertahankan gelar Liga Champions mereka dan trio penyerang Bayern Munich yang agresif, hingga penderitaan Arne Slot dan Real Madrid yang terjerumus ke dalam kekacauan

Winners & losers
Champions League
Paris Saint-Germain
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Chelsea
Liverpool
Tottenham Hotspur
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Real Madrid
Barcelona
Bayern Munich
Inter
AC Milan
P. Guardiola
A. Slot
E. ten Hag
O. Glasner
D. Malen
C. Fabregas
P. Sage
C. Chivu
Bodoe/Glimt
FEATURES

Musim klub Eropa berakhir dengan dramatis pada Sabtu lalu, saat Paris Saint-Germain mengalahkan Arsenal melalui adu penalti untuk mempertahankan gelar Liga Champions mereka. Sejak Real Madrid hampir satu dekade lalu, belum ada tim yang berhasil mempertahankan gelar tersebut, sehingga malam ini benar-benar menjadi momen bersejarah bagi pasukan Luis Enrique. Namun, kekalahan ini tidak seharusnya mengurangi gemilangnya musim bersejarah Arsenal, mengingat The Gunners baru saja menjuarai Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.

Di tempat lain, Bayern Munich memecahkan segudang rekor dalam perjalanannya meraih gelar Bundesliga lagi, sementara Barcelona juga dinobatkan sebagai juara liga domestik untuk musim kedua berturut-turut setelah meninggalkan Real Madrid yang dilanda krisis jauh di belakang mereka di La Liga.

Sementara itu di Italia, Antonio Conte berpisah dengan Napoli hanya setahun setelah meraih Scudetto, yang musim ini dimenangkan dengan mudah oleh Inter, sementara kedua rival tradisional mereka, Juventus dan AC Milan, gagal lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen tersebut.

Namun, siapa saja pemenang dan pecundang utama musim sepak bola Eropa 2025-26? GOAL mengulasnya secara lengkap di bawah ini...

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    PEMENANG: Mikel Arteta

    Mikel Arteta mengakui bahwa emosi yang paling mendominasi dirinya di akhir final Liga Champions adalah "rasa sakit" — dan hal itu sangat bisa dimengerti. Arsenal hanya tinggal selangkah lagi, yakni adu penalti, untuk menggulingkan PSG sebagai raja sepak bola Eropa, dan pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa ia membutuhkan waktu untuk melupakan kekalahan di Budapest.

    Namun, rasa sakit itu akan segera berganti menjadi kebanggaan, dan bukan hanya pada para pemainnya. Dia mungkin tidak akan mengatakannya di depan umum, tetapi Arteta berhak untuk sangat bangga atas usahanya sendiri selama sembilan bulan terakhir - karena musim ini tidak diragukan lagi merupakan musim yang menentukan bagi manajer Arsenal tersebut.

    Setelah lima musim penuh tanpa trofi, sang pelatih asal Spanyol itu harus meraih gelar juara, dan meskipun April yang penuh kecemasan kembali memicu kekhawatiran akan kegagalan di saat-saat krusial, ia berhasil membawa The Gunners meraih gelar Liga Premier pertama sejak 2004.

    Tentu saja, ini bukanlah kemenangan bagi 'The Beautiful Game'; Arsenal membawa 'menang dengan cara yang tidak indah' ke level yang sama sekali berbeda dengan taktik mengulur waktu, akting, dan ketergantungan yang menyedihkan pada tendangan bebas untuk mencetak gol. Memang, kemenangan 1-0 atas Burnley yang secara efektif memastikan gelar tersebut cukup menggambarkan pendekatan Arsenal, dengan David Raya dan Leandro Trossard berpura-pura cedera di detik-detik akhir kemenangan atas tim terburuk kedua di liga yang diraih melalui sundulan dari tendangan sudut.

    Namun, meski Thierry Henry pun mengakui bahwa ia kurang terkesan dengan gaya bermain sinis Arteta, mantan penyerang Prancis itu merasa, sama seperti semua pihak yang terkait dengan klub, bahwa tujuan menghalalkan cara—dan kenyataannya, kekeringan gelar yang menyiksa Arsenal telah berakhir.

    Jadi, katakanlah apa pun yang Anda inginkan tentang Arteta dan metodenya. Atau jumlah waktu dan uang yang dihabiskannya untuk membawa The Gunners ke titik ini. Namun, ia layak mendapatkan rasa hormat karena telah mengubah 'spesialis kegagalan' menjadi tim terbaik di Inggris. Prosesnya mungkin tidak indah, tetapi tidak dapat disangkal bahwa proses tersebut efektif.

    • Iklan
  • Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    PEMENANG: Cesc Fabregas

    Saat Cesc Fabregas memberikan pengarahan kepada para pemain Como dalam sebuah rapat singkat setelah pertandingan terakhir musim ini di kandang Cremonese, ia berkata kepada mereka, "Kalian akan dikenang selamanya." Dan memang begitu.

    Dengan kemenangan 4-1 di Stadio Giovanni Zini, Como lolos ke Liga Champions - sebuah pencapaian yang benar-benar bersejarah bagi klub yang sebelumnya bahkan belum pernah bermain di kompetisi Eropa.

    Fabregas bersikeras bahwa semua ini berkat para pemainnya, namun mantan gelandang Spanyol itu adalah motor utama di balik salah satu kebangkitan paling luar biasa dan tercepat dalam sejarah sepak bola modern. Seolah-olah perlu diingatkan, Como masih berkompetisi di Serie B saat Fabregas pertama kali tiba di Sinigaglia sebagai pemain, dan ia memainkan peran kunci dalam membangun klub dari nol.

    "Saya selalu mengatakan bahwa saya harus mengambil banyak keputusan di sini, karena saya praktis diberi kendali penuh atas urusan sepak bola, dan hampir tidak ada apa-apa saat kami memulai," kata pria berusia 39 tahun itu kepada DAZN Italia. "Hari ini saya berbincang dengan dua fisioterapis yang bersama kami empat tahun lalu saat saya datang untuk bermain, dan kami membahas fakta bahwa kami tidak memiliki lapangan latihan, jadi kami melakukan pijat di atas meja di ruang belakang sebuah bar! Sekarang, kami berada di Liga Champions!"

    Dan Fabregas pantas mendapat pujian setinggi langit karena mewujudkan mimpi yang tampaknya mustahil itu, tidak hanya dengan tim sepak bola terbaik di Serie A—tetapi juga yang termuda.

    Tentu saja, tantangan bagi Como sekarang adalah mempertahankan sang juara Piala Dunia ini, karena direktur olahraga Carlalberto Ludi mungkin benar ketika ia mengatakan bahwa Fabregas adalah pelatih yang bahkan lebih baik daripada saat ia masih menjadi pemain.

  • AC Milan v AC Monza - Trofeo BerlusconiGetty Images Sport

    PEMENANG: AC Milan

    Saat membahas masalah infrastruktur sepak bola Italia dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport dan Corriere della Sera menjelang akhir musim Serie A, pemilik AC Milan yang sedang mendapat kritikan, Gerry Cardinale, menuduh Inter "tidak tampil maksimal" di final Liga Champions tahun lalu. Nerazzurri mungkin telah dikalahkan oleh PSG, tetapi sulit untuk memahami mengapa pendiri RedBird, Cardinale, merasa perlu menyebut rival sekota Milan tersebut. 

    Sepak bola Italia mungkin memiliki banyak masalah, tetapi Inter tentu bukan salah satunya. Pertandingan di Munich adalah penampilan kedua mereka di final Liga Champions dalam tiga musim, sementara Milan kini gagal lolos ke babak final selama dua tahun berturut-turut - dan Rossoneri cukup mewakili cara yang kacau dalam pengelolaan sebagian besar tim Serie A. 

    Meskipun menghabiskan lebih banyak dana selama jendela transfer musim panas lalu daripada rival-rival mereka di kasta tertinggi, dan tidak terbebani oleh kompetisi Eropa, Milan berubah dari menantang Inter untuk gelar juara menjadi membuang peluang finis di empat besar dengan kalah dalam enam dari 10 pertandingan terakhir mereka.

    Kekalahan telak mereka di kandang dari Cagliari sangat memalukan, dengan Milan yang membuka skor, namun akhirnya kalah telak dari tim yang tidak memiliki apa-apa lagi yang dipertaruhkan. 

    Cardinale menanggapi "kegagalan yang tak terbantahkan" ini dengan memecat tidak hanya pelatih Massimiliano Allegri, tetapi juga CEO Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, dan direktur teknis Geoffrey Moncada. Pemecatan ini tak akan meredakan kemarahan para pendukung. Mereka sangat kecewa dengan keputusan memecat mantan direktur teknis Paolo Maldini pada 2023—hanya setahun setelah legenda klub itu mengantarkan kesuksesan Scudetto yang mengejutkan—namun bersedia memberi waktu kepada Cardinale dan timnya untuk membuktikan diri. 

    Kini, kesabaran telah habis. Aksi protes terhadap Cardinale dan penasihat khususnya, Zlatan Ibrahimovic, sudah terjadi bahkan sebelum kekalahan telak melawan Cagliari. Setelah itu, ultras Curva Sud menggantung spanduk di luar hotel tempat ia menginap yang bertuliskan, "Cardinale, pulanglah! Malu!"

    Tidak ada indikasi bahwa pria asal Amerika itu berniat mengabulkan permintaan mereka, tetapi jika ia tetap bertahan di San Siro - dan laporan awal menunjukkan bahwa ia berniat mengambil peran yang lebih aktif mulai saat ini - ia bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dengan melihat apa yang dilakukan Inter, juara Serie A yang baru saja dinobatkan, untuk membantunya memahami di mana letak kesalahan Milan.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    PEMENANG: Barcelona

    Menjelang El Clásico terakhir musim ini, tim media sosial Barcelona mengunggah foto skuad mereka yang sedang tersenyum disertai tulisan, "Satu keluarga besar." Itu adalah sindiran yang tidak terlalu halus kepada rival bebuyutan Blaugrana, Real Madrid, yang mengalami kekacauan total menjelang pertandingan di Camp Nou, dengan pertengkaran di ruang ganti antara Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde hanyalah salah satu dari beberapa perselisihan di balik layar di ibu kota Spanyol.

    Berbeda jauh dengan para pemain bayaran Madrid, Barca benar-benar tampak seperti sekelompok saudara saat ini - dan bukan hanya karena begitu banyak anggota skuad mereka yang berasal dari La Masia. Salah satu alasan utama mengapa pelatih Hansi Flick baru saja mendapat perpanjangan kontrak adalah karena pelatih asal Jerman itu benar-benar telah menumbuhkan semangat tim yang luar biasa sejak mengambil alih dua tahun lalu - di tengah atmosfer tegang pasca pemecatan yang ditangani dengan buruk terhadap legenda klub Xavi - dan rasa kebersamaan itu mengantarkan tim Catalan menuju gelar Liga kedua secara berturut-turut.

    Memang, tersingkir dari Liga Champions oleh Atletico Madrid sangat menyakitkan bagi Barca, sementara ketidakdisiplinan mereka, ditambah dengan garis pertahanan tinggi Flick yang terkenal, terus menimbulkan keraguan atas kemampuan tim ini untuk meraih gelar Liga Champions pertama sejak 2015.

    Namun, ini adalah tim muda dan berbakat yang dipimpin oleh Lamine Yamal yang luar biasa, yang kemungkinan besar akan terus berkembang, terutama karena upaya Barca dalam menyeimbangkan keuangan telah memastikan kembalinya mereka ke regulasi keuangan 1-1 La Liga yang terkenal—itulah mengapa mereka sudah merekrut Anthony Gordon dan optimis bisa mendatangkan Julian Alvarez juga (meski Atletico Madrid mengejeknya dengan lucu).

    Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, ini adalah waktu yang cukup tepat untuk menjadi penggemar Barca, dengan klub mereka mendekati stabilitas sementara Madrid telah terjerumus ke dalam kekacauan total. Seperti yang dikatakan direktur olahraga Deco, ini terasa seperti "awal dari era baru" kesuksesan di Camp Nou.

  • Florentino PerezGetty Images

    PEMENANG: Florentino Perez

    Pada 15 Mei, Barcelona mencatat sejarah dengan memastikan gelar Liga setelah menang dalam laga El Clasico. Kemenangan tersebut juga memastikan bahwa Real Madrid akan menutup musim kedua berturut-turut tanpa gelar besar, sehingga menambah tekanan pada Presiden klub Florentino Pérez, yang telah mengambil keputusan keliru dengan memecat Xabi Alonso pada Januari dan menggantikannya dengan pelatih pemula Álvaro Arbeloa.

    Hanya dua tahun setelah meraih gelar ganda, Madrid pada dasarnya telah hancur, baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan Fede Valverde berakhir di rumah sakit setelah salah satu dari beberapa keributan di ruang ganti pada minggu menjelang kekalahan telak 2-0 di Camp Nou.

    Di tengah atmosfer ketegangan tinggi dan malu yang ekstrem, Perez naik ke panggung dalam konferensi pers dadakan pada 17 Mei dan menyatakan, "Selamat siang, saya menyesal harus memberitahu Anda bahwa saya tidak akan mengundurkan diri." Ini adalah pembuka yang sangat provokatif untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, karena Perez sebenarnya tidak datang untuk membela masa jabatannya, melainkan menyerang "musuhnya" yang diduga berusaha mengakhiri masa jabatannya secara prematur.

    Selama pidato marah yang luar biasa selama satu jam, pria berusia 79 tahun itu menyerang media karena menerbitkan "berita palsu" dan diduga bersekongkol melawan dirinya, menepis kekhawatiran tentang kondisi fisiknya dengan menyebut dirinya sebagai "hewan supernatural", serta menuduh baik Barcelona maupun La Liga melakukan korupsi.

    Pada dasarnya, Perez bertindak seperti 'Trump sepenuhnya' — dan seseorang seharusnya tidak pernah bertindak seperti 'Trump sepenuhnya'. Dia terlihat benar-benar tidak terkendali, dan ada kemungkinan keputusan mengejutkannya untuk memanggil pemilihan — hanya setahun setelah memastikan masa jabatan ketujuhnya — bisa berbalik merugikannya.

    Untuk pertama kalinya sejak ia kembali menjabat pada 2009, masa jabatan Perez akan menghadapi persaingan, dengan pencalonan taipan energi terbarukan Enrique Riquelme yang telah disetujui secara resmi. Jadi, meskipun Perez tidak akan mengundurkan diri, kini ada peluang nyata bahwa ia bisa dipaksa keluar.

  • FBL-EUR-C1-INTER-BODO/GLIMTAFP

    PEMENANG: Bodo/Glimt

    Setelah Bodo/Glimt tidak hanya mengalahkan Inter untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions, tetapi juga mempermalukan finalis musim lalu di San Siro, pelatih Kjetil Knutsen nyaris kehabisan kata-kata, "Sebuah tim dari kota kecil di utara... Bisakah kalian percaya?!" Dan jawabannya adalah tidak, kami benar-benar tidak bisa.

    Di era sepak bola yang didominasi—dan karenanya dihancurkan—oleh uang, kita semua sudah terbiasa melihat klub-klub elit yang sama berpartisipasi di babak gugur Liga Champions setiap tahun. Namun, debutan turnamen Bodo/Glimt membuktikan bahwa mimpi masih bisa terwujud, bahwa klub-klub yang dikelola dengan sangat baik mampu mengalahkan tim-tim besar.

    Ingat, Bodo tidak lolos ke babak play-off secara kebetulan; mereka mengalahkan Manchester City asuhan Pep Guardiola di lapangan plastik yang terkenal itu sebelum bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Atletico Madrid asuhan Diego Simeone di Metropolitano.

    Sementara itu, setelah kesuksesan menakjubkan mereka di San Siro, Pemain Terbaik Pertandingan Jens Petter Hauge mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari "proyek hebat" ini - dan ini benar-benar sesuatu yang istimewa.

    Bodo baru promosi ke kasta tertinggi Norwegia pada 2018 dan kini mereka dipandang sebagai panutan di seluruh Eropa.

    "Perjalanan kami untuk mencapai posisi saat ini cukup panjang," kata Knutsen, dan hal yang luar biasa adalah bahwa tim Norwegia ini tidak berniat berpuas diri, karena mereka baru saja memulai pembangunan stadion baru yang diharapkan dapat memungkinkan Bodo untuk terus melakukan kejutan mengalahkan tim-tim besar.

    "Selalu ada peluang dalam sepak bola," kata Knutsen, "bahkan jika Anda berasal dari kota kecil."

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-RELEGATION-PADERBORN-WOLFSBURGAFP

    PEMENANG: Wolfsburg

    Meskipun berhasil memastikan tiket ke Liga Champions, Oliver Glasner meninggalkan Wolfsburg pada akhir musim 2020-21 karena 'hubungan yang tidak harmonis' dengan direktur olahraga Jorg Schmadtke dan beberapa tokoh kunci di ruang ganti, termasuk kapten Josuha Guilavogui, yang dengan jujur mengakui, "Saya senang dia sudah pergi."

    Sayangnya bagi Wolfsburg, mereka tidak pernah sama lagi sejak Glasner pergi dan, pada hari Senin, mereka terdegradasi dari Bundesliga setelah 29 musim berturut-turut di liga utama Jerman.

    Menurut anggota dewan Diego Benaglio, ada air mata di ruang ganti setelah kekalahan krusial di babak play-off melawan Paderborn - dan, menurut sumber lain, bahkan ada tindakan vandalisme, dengan bek Jeanuel Belocian melampiaskan frustrasinya pada sebuah pintu. Seperti yang dikatakan pelatih Dieter Hecking kepada Sat.1, "Ketika Anda terdegradasi, itu menyakitkan."

    Hecking dan beberapa pemain bergaji tinggi, termasuk Christian Eriksen, kini diperkirakan akan hengkang - namun kekhawatiran utama para pendukung adalah bahwa degradasi ini dapat mengakibatkan produsen mobil Jerman Volkswagen mengakhiri hubungan jangka panjangnya dengan klub.

    Jika hal itu terjadi, mungkin akan butuh waktu lama sebelum kita melihat Wolfsburg kembali ke Bundesliga - apalagi ke Liga Champions.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    PEMENANG: Christian Chivu

    Christian Chivu langsung menghilang ke dalam terowongan setelah Inter memastikan gelar Serie A — dan bukan hanya karena ia merasa para pemainnya layak mendapatkan sorotan sepenuhnya. "Saya pergi untuk merokok," ungkap mantan bek Nerazzurri itu kepada DAZN Italia. "Saya punya beberapa kebiasaan buruk, maaf!"

    Sebenarnya tidak perlu bagi Chivu untuk meminta maaf. Sebaliknya, justru orang lainlah yang seharusnya meminta maaf kepadanya karena telah meremehkan mantan bos Parma itu setelah hanya meraih tiga poin dari tiga pertandingan pertamanya sebagai pelatih Inter.

    Chivu lebih kesal dengan "ejekan dan penghinaan terhadap tim", tetapi banyak pakar yang merasa pria berusia 45 tahun yang belum berpengalaman itu tidak mampu menggantikan Simone Inzaghi, yang mengundurkan diri setelah kekalahan telak di final Liga Champions musim lalu. Namun, Chivu berhasil melakukan pekerjaan yang baik dalam membangkitkan skuad yang tampak sudah mati dan terkubur setelah kekalahan telak 5-0 dari PSG di Munich.

    Akibatnya, meskipun masih ada keraguan mengenai kredibilitas kepelatihan Chivu setelah kekalahan memalukan di Liga Champions melawan Bodo/Glimt, presiden klub Beppe Marotta kini berharap pelatih asal Rumania itu tetap memimpin "selama bertahun-tahun ke depan" - dan hal ini dapat dimengerti.

    Chivu tidak hanya merebut Scudetto, ia juga mengangkat trofi Coppa Italia, menjadikannya pelatih Inter pertama yang membawa pulang kedua trofi tersebut dalam satu musim sejak Jose Mourinho yang meraih treble.

  • SV Werder Bremen v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    PEMENANG: Erik ten Hag

    Erik ten Hag mengatakan bahwa kembali ke FC Twente sebagai direktur teknis merupakan hal yang "luar biasa" sekaligus "istimewa". "Saya sudah menjadi pendukung di Het Diekman sejak masih kecil," kata pria asal Belanda itu pada bulan Januari. "Karier sepak bola dan kepelatihan saya dimulai di sini."

    Namun, tidak mungkin Ten Hag membayangkan akan kembali ke De Grolsch Veste pada tahap kariernya saat ini - dan tentu saja tidak setelah menggantikan Xabi Alonso sebagai bos Bayer Leverkusen pada Mei lalu.

    Ten Hag tahu bahwa ia memiliki tugas berat untuk menggantikan sosok yang telah meraih gelar ganda tanpa terkalahkan - terutama karena begitu banyak pemain kunci yang mengikuti Alonso keluar dari BayArena, termasuk Florian Wirtz dan Jeremie Frimpong.

    Meskipun demikian, mantan pelatih Manchester United ini sangat yakin dapat memulihkan reputasinya sebagai manajer top setelah pemecatannya yang merugikan di Old Trafford. "Ini adalah tantangan yang menarik untuk membangun sesuatu bersama di masa perubahan ini dan mengembangkan tim yang ambisius," kata Ten Hag.

    Namun, ia dipecat setelah hanya dua pertandingan Bundesliga (satu kekalahan dan satu hasil imbang) — menjadikannya masa jabatan terpendek dalam sejarah kasta tertinggi sepak bola Jerman. Ten Hag tak heran marah atas keputusan tersebut, menyebutnya "belum pernah terjadi sebelumnya", yang memang benar, dan mengklaim bahwa ia layak mendapatkan "waktu dan kepercayaan" yang dibutuhkan untuk meraih "kesuksesan dan trofi".

    Namun, direktur pelaksana Simon Rolfes mengatakan bahwa klub tidak punya pilihan lain selain bertindak di tengah laporan bahwa Ten Hag, hanya dalam waktu tiga bulan, telah berselisih dengan hampir semua orang di klub!

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Unai Emery

    Setahun yang lalu pada waktu yang sama, suasana di Aston Villa dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Gagal lolos ke Liga Champions, sebagaimana diungkapkan Ezri Konsa, merupakan "pukulan telak bagi para pemain". Namun, hal itu juga menjadi pukulan pahit dari segi finansial, karena berarti anggaran transfer yang semakin terbatas bagi klub yang sudah menghadapi masalah yang tak perlu diragukan lagi terkait Peraturan Laba dan Keberlanjutan (PSR) Liga Premier.

    Jendela transfer musim panas yang tak mengejutkan dan mengecewakan hampir tak mampu mengangkat semangat di Villa Park, dan para penggemar benar-benar takut akan degradasi setelah menyaksikan tim mereka gagal memenangkan satu pun dari lima pertandingan pertama mereka. Pada tahap itu, gagasan Villa finis di peringkat keempat dan memenangkan trofi Eropa pertama dalam tiga dekade akan terasa seperti lelucon.

    Namun, mantan direktur eksekutif Paul Faulkner benar ketika menyebut Unai Emery sebagai "seorang jenius", dan pelatih asal Spanyol itu memimpin kebangkitan luar biasa yang berujung pada kembalinya Villa ke Liga Champions berkat kemenangan menegangkan atas Liverpool, sebelum kemudian menampilkan performa layaknya seorang raja masa depan di final Liga Europa.

    "Dia luar biasa sebagai manajer," kata Faulkner kepada BBC. "Tim ini kesulitan di bawah pendahulunya, Steven Gerrard, dan dia berhasil mengubahnya. Dia masih memiliki banyak pemain yang sama, mereka hanya menambah sedikit ke skuad, tapi sebagian besar pemain ini sudah ada di sana sejak lama, bahkan sebelum manajer ini datang. Anda bisa melihat bagaimana dia berhasil menyatukan tim ini dan meraih hasil yang konsisten. Itu benar-benar luar biasa."

    Akibatnya, seorang pria yang pernah diejek tanpa ampun di Arsenal kini dianggap sebagai legenda hidup di Villa.

  • FBL-FRA-CUP-LENS-VICTORY-PARADEAFP

    PEMENANG: Pierre Sage

    Pierre Sage mengungkapkan pekan lalu bahwa ia telah dihubungi oleh beberapa klub yang sedang mencari pelatih baru, dan hal itu sama sekali tidak mengejutkan. Apa yang telah dicapai pria berusia 47 tahun itu bersama Lens sungguh luar biasa.

    Saat musim dimulai, tidak ada yang tahu pasti apa yang bisa diharapkan dari tim yang finis di peringkat kedelapan tahun lalu, terutama karena mereka kehilangan tiga pemain kunci, yaitu Neil El-Aynaoui, Andy Diouf, dan Facundo Medina. Oleh karena itu, tujuan utama Sage adalah menghindari degradasi.

    Namun, dengan cepat menjadi jelas bahwa sesuatu yang istimewa sedang terjadi di Lens, dengan Sage berhasil mengintegrasikan sejumlah pemain baru ke dalam tim, termasuk Florian Thauvin dan Odsonne Eduoard, sekaligus memaksimalkan potensi pemain seperti Malang Sarr.

    Melawan segala rintangan, Lens terlibat dalam persaingan gelar yang sengit dengan PSG yang perkasa, dan bahkan mungkin bisa finis di posisi pertama jika Ligue 1 tidak mengambil keputusan memalukan untuk memindahkan laga puncak klasemen di Stade Bollaert-Delelis karena bertabrakan dengan jadwal perempat final Liga Champions PSG melawan Liverpool.

    Meski begitu, finis sebagai runner-up memastikan tiket ke Liga Champions, dan kemenangan 3-1 atas Nice membuat Lens mengangkat trofi Coupe de France untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Seperti yang dikatakan Sage, ini adalah "puncak dari musim yang luar biasa" - dan mungkin akan membawa pemain Prancis ini bergabung dengan klub yang lebih besar.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD-PROTESTAFP

    PEMENANG: Kepemilikan di beberapa klub

    Pada bulan Maret dilaporkan bahwa pemilik Liverpool, Fenway Sports Group, telah membatalkan rencananya untuk mengakuisisi klub sepak bola lain. Alasan di balik keputusan tersebut belum diungkapkan, namun tak bisa dipungkiri bahwa hal itu setidaknya berkaitan dengan betapa buruknya hasil yang diperoleh para investor lain dari model kepemilikan multi-klub (MCO).

    City Football Group baru saja menyaksikan Girona terdegradasi dari La Liga - hanya 16 bulan setelah pasukan Michel bermain di Liga Champions.

    Degradasi Girona jelas menjadi kendala serius bagi tim perekrutan Manchester City, yang mengirim dua pemain muda lagi, Vitor Reis dan Claudio Echeverri, ke Estadi Montilivi untuk mendapatkan pengalaman berharga di tim utama klub afiliasi mereka. Namun, ini jelas pukulan yang jauh lebih besar bagi para pendukung klub Catalan tersebut, yang kini mempertanyakan manfaat menjadi bagian yang bergantung pada model MCO.

    Sementara itu, menurut laporan terbaru dari Prancis, salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, sedang berusaha keras untuk menjual Nice - namun hal itu tidak akan mudah, mengingat suasana yang memanas di Allianz Riviera saat ini. Memang, tak ada seorang pun dari perusahaan miliarder Inggris tersebut, INEOS, yang berani menghadiri pertandingan terakhir Nice di musim Ligue 2 karena takut akan balasan dari para penggemar yang frustrasi, yang sebelumnya telah menyerang para pemain klub pada Desember lalu. Mereka memang benar untuk menjauh, karena para ultras menyerbu lapangan di akhir pertandingan imbang 0-0 melawan Metz yang mengirim Nice ke babak play-off promosi/degradasi.

    BlueCo, di sisi lain, menghadapi tidak hanya satu, tetapi dua kelompok suporter yang memprotes kepemilikan mereka pada April, saat suporter Strasbourg menyeberangi Selat Inggris untuk bergabung dengan rekan-rekan mereka dari Chelsea di Stamford Bridge dalam upaya bersama untuk mengusir Todd Boehly & Co. dari klub masing-masing.

    David Cook, penyelenggara aksi unjuk rasa lintas batas tersebut, mengatakan bahwa ini bisa menjadi "momen bersejarah dalam dunia sepak bola, dengan para pendukung dari dua negara berbeda berbaris bersama dalam upaya untuk membawa perubahan" - dan kita hanya bisa berharap bahwa dia benar.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-WOLFSBURGAFP

    PEMENANG: Trio penyerang Bayern Munich

    Meskipun telah mengantarkan Bayern Munich meraih gelar ganda musim ini, trio penyerang fenomenal asuhan Vincent Kompany—Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise—mungkin harus terlebih dahulu menjuarai Liga Champions bersama sebelum mereka diakui sebagai salah satu trio penyerang terhebat dalam sejarah sepak bola.

    Namun, gelar Liga Champions memang satu-satunya yang mereka butuhkan, karena mereka sudah memiliki segalanya dalam hal atribut serangan. Diaz adalah pemain yang sangat dinamis yang hampir selalu tampil gemilang di pertandingan besar, Olise memiliki kemampuan untuk melewati lawan dengan mudah, sementara tidak ada penyerang nomor 9 yang lebih lengkap di dunia sepak bola saat ini selain Kane.

    Akibatnya, ketiganya akan berangkat ke Piala Dunia dengan peluang nyata untuk bersaing memperebutkan Ballon d'Or tahun ini, setelah sebelumnya memecahkan rekor di Bundesliga musim ini dengan mencetak 104 keterlibatan gol secara bersama-sama.

    Kane, Diaz, dan Olise juga mencetak 109 gol di semua kompetisi - menurut Opta, trio satu-satunya yang mencetak lebih banyak gol dalam satu musim sejak 2013 adalah trio Barcelona: Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar, pada musim 2015-16 - dan meskipun memiliki karakter yang sangat berbeda, pemain Inggris, Kolombia, dan Prancis ini saling melengkapi dengan sempurna.

    Memang, legenda Bayern, Lothar Matthaus, mungkin mengatakannya dengan tepat ketika ia membandingkan mereka dengan jam tangan Swiss, "Satu roda gigi pas dengan yang berikutnya, ada koordinasi yang tepat antara bagian-bagiannya, sehingga hasil akhirnya adalah sebuah karya seni total berkualitas tinggi."

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-MARSEILLEAFP

    PEMENANG: Marseille

    Marseille telah lama dianggap sebagai salah satu klub paling kacau di dunia sepak bola. Namun, bahkan menurut standar OM sendiri, musim ini benar-benar luar biasa.

    Menjelang laga pembuka Ligue 1 mereka di Rennes, banyak yang berpendapat bahwa tim asuhan Roberto De Zerbi mungkin benar-benar mampu menantang Paris Saint-Germain dalam perebutan gelar juara. Namun, kekacauan melanda ruang ganti setelah kekalahan memalukan 1-0 di Roazhon Park, dengan Adrien Rabiot dan Jonathan Rowe terlibat dalam perkelahian fisik yang oleh De Zerbi disamakan dengan "perkelahian di bar" dan pada akhirnya menyebabkan klub memecat kedua pemain tersebut.

    Marseille sebenarnya pulih dengan cukup baik dari insiden memalukan tersebut, namun performa mereka terus naik-turun. Hanya seminggu setelah tersingkir dari Liga Champions oleh Club Brugge, OM menderita kekalahan telak 5-0 dari PSG di Parc des Princes, yang membuat De Zerbi berada dalam keadaan "putus asa total".

    Pelatih asal Italia itu mengundurkan diri hanya tiga hari kemudian dan meskipun penggantinya, Habib Beye, berhasil mengamankan tiket ke Liga Europa pada hari terakhir musim ini, ia juga akan hengkang di tengah ketidakstabilan ruang ganti yang semakin memanas.

    Berdasarkan laporan terbaru, tidak ada kekurangan minat untuk menjadi pelatih Marseille berikutnya, tetapi dibutuhkan sosok yang sangat istimewa untuk memulihkan ketertiban di Velodrome dan membentuk tim yang layak didapatkan oleh kota yang gila sepak bola ini.

  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    PEMENANG: Donyell Malen

    Ketika Roma meminjam Donyell Malen dari Aston Villa selama jendela transfer musim dingin, pelatih Gian Piero Gasperini memuji pemain asal Belanda itu sebagai "tipe pemain yang tepat" yang dibutuhkan timnya. Namun, tidak semua orang begitu yakin. Malen hanya mencetak tujuh gol dalam 35 penampilan di Liga Premier sejak bergabung dengan Villa dari Borussia Dortmund pada tahun 2024. Namun, Gasperini tahu betul apa yang dia bicarakan.

    Mengatakan bahwa Malen menggebrak Serie A adalah pernyataan yang terlalu meremehkan. Pemain berusia 27 tahun itu tampil luar biasa, memecahkan rekor liga Mario Balotelli untuk jumlah gol terbanyak sebagai pemain yang didatangkan pada Januari (12) dengan mencetak 14 gol dalam hanya 18 penampilan, sehingga finis di posisi kedua di belakang Lautaro Martinez dalam perebutan gelar Capocannoniere.

    Gelandang Roma, Bryan Cristante, menggambarkan Malen sebagai "senjata tambahan", dan itu adalah deskripsi yang cukup tepat untuk seorang penyerang yang membawa Giallorossi finis di empat besar, sehingga memastikan klub tersebut lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun.

    Kualifikasi ke kompetisi Eropa juga mengaktifkan kewajiban pembelian sebesar €25 juta dalam kesepakatan pinjaman Malen, dan biaya tersebut tampak seperti penawaran yang sangat menguntungkan.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    PEMENANG: Arne Slot

    Segalanya memang berjalan begitu cepat di dunia sepak bola. Arne Slot mengangkat trofi Liga Premier di akhir musim pertamanya bersama Liverpool; ia dipecat di akhir musim keduanya. Pria asal Belanda ini pasti merasa diperlakukan tidak adil dengan pemecatannya - terutama karena kemenangan gelar yang mengejutkan itu. Ia juga akan berargumen bahwa ia sangat sial dengan cedera selama musim 2025-26 dan bahwa ketidakpatuhan Mohamed Salah sama sekali tidak membantunya.

    Namun, fakta bahwa Slot dipecat pada Sabtu lalu sama sekali tidak mengejutkan. Bahkan, bisa dengan mudah dikatakan bahwa ia seharusnya dipecat lebih awal. Slot sama sekali tidak pulih dari rentetan hasil terburuk Liverpool dalam 71 tahun. Bahkan ketika mereka mulai mengumpulkan poin lagi, penampilan mereka tetap mengerikan—dan sudah jelas jauh sebelum akhir musim bahwa ia benar-benar kehabisan ide.

    Para pendukung mungkin bisa mentoleransi kekalahan jika saja kekalahan tersebut tidak selalu disertai dengan penampilan yang suram, dan meskipun ada banyak alasan, tidak pernah ada bukti bahwa Slot bisa membalikkan keadaan. Akibatnya, tampaknya ia kehilangan tidak hanya dukungan para pendukung, tetapi juga para pemainnya sendiri, sehingga Liverpool tidak punya pilihan lain selain dengan enggan memecat pria yang membawa mereka meraih gelar Premier League kedua mereka.

    Sepak bola memang terkadang merupakan permainan yang kejam.


  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO-PODIUMAFP

    PEMENANG: Oliver Glasner

    Ada kekhawatiran yang sangat nyata bahwa musim Crystal Palace akan berantakan ketika Oliver Glasner mengonfirmasi niatnya untuk mundur sehari setelah terungkap bahwa klub telah menyetujui penjualan kapten Marc Guehi ke Manchester City pada Januari.

    Menurut pelatih asal Austria itu, keputusan tersebut telah diambil berbulan-bulan sebelumnya, namun waktu pengumumannya sangat krusial dan memicu kekhawatiran bahwa ia mungkin akan hengkang sebelum penutupan jendela transfer musim dingin - terutama karena Manchester United saat itu masih mencari manajer baru.

    Pada akhirnya, Glasner menyelesaikan sisa kontraknya dan mengakhiri masa jabatannya dengan cara terbaik dengan membawa Palace meraih gelar Conference League - hanya setahun setelah ia memimpin kemenangan mengejutkan di final Piala FA atas Manchester City.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum jelas. Palace belum menunjuk penggantinya sementara pilihan Glasner tampaknya jauh lebih terbatas daripada yang diperkirakan.

    Namun, akan menjadi kejutan besar jika tim papan atas tidak segera merekrutnya, karena apa yang ia capai bersama tim yang sebelumnya belum pernah meraih gelar besar sungguh luar biasa dan pasti akan menjadi sumber inspirasi bagi klub-klub kecil di seluruh Eropa.

    "Jika Palace bisa melakukannya, setiap tim harus percaya bahwa mereka juga bisa melakukannya," kata mantan striker Eagles, Clinton Morrison, dengan antusias di BBC Radio 5 Live. "Saya tidak menyangka akan melihat ini dalam hidup saya dan saya tidak menyangka dia akan memberikan dampak sebesar ini pada Crystal Palace, tetapi Anda harus selalu tetap percaya karena momen-momen seperti inilah yang menjadi tujuan hidup Anda."

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    PEMENANG: Manchester City

    19 Mei 2026 - Para pendukung Manchester City mungkin belum pernah mengalami hari yang lebih menyedihkan selama dekade terakhir. Saat mereka masih berusaha menerima kabar yang dapat dipercaya bahwa pelatih kesayangan mereka, Pep Guardiola, telah memutuskan untuk mundur pada akhir musim, mereka kemudian harus menyaksikan dengan tak berdaya bagaimana harapan Guardiola untuk mengakhiri masa jabatannya dengan gelar Liga Premier ketujuh sirna di Bournemouth.

    Tentu saja, keputusan Guardiola untuk hengkang musim panas ini — alih-alih menunggu kontraknya berakhir tahun depan — tidak terlalu mengejutkan. Sudah beredar rumor bahwa ia akan memutuskan untuk pensiun terlepas dari apa yang terjadi di fase akhir musim. Dan dua gelar piala domestik masih menjadi cara yang bagus bagi Guardiola untuk menutup masa jabatannya yang dipenuhi trofi, sekaligus menunjukkan bahwa tim terbaru yang dibangunnya memiliki peluang untuk melanjutkan era kesuksesan tak tertandingi yang ia pimpin di Etihad.

    Namun, Guardiola bukan satu-satunya yang pergi. Kapten inspiratif City, Bernardo Silva, juga akan hengkang, dan kepergiannya akan sangat dirasakan baik di dalam maupun di luar lapangan, terutama jika Rodri mengikuti jejaknya keluar dari pintu. Dan siapa yang tahu apakah Erling Haaland akan menahan godaan untuk bergabung dengan klub elit sejati?!

    Jangan salah, ini adalah masa-masa yang sangat tidak pasti bagi City, yang tersingkir dari Liga Champions oleh tim Real Madrid yang buruk dengan sangat mudah. Terlepas dari semua uang yang mereka miliki, Guardiola selalu menjadi aset paling berharga mereka, sang jenius pelatih yang diinginkan semua orang untuk bekerja sama dengannya. Enzo Maresca sama sekali tidak memiliki aura yang sama atau rekam jejak kesuksesan yang terbukti, yang berarti kepanikan yang diduga terjadi di jalanan London utara sebulan lalu telah berganti menjadi kecemasan di sekitar bagian biru kota Manchester.

  • PEMENANG: FC Thun

    Sepuluh tahun setelah kemenangan ajaib Leicester City di Liga Premier, kita kembali disuguhi kisah dongeng sepak bola lainnya — kali ini di Swiss.

    FC Thun berada dalam bahaya serius untuk bangkrut tujuh tahun lalu dan terdegradasi ke divisi dua Swiss pada akhir musim 2019-20. Tim dari kota kecil dengan sekitar 45.000 penduduk ini berhasil kembali ke kasta tertinggi musim panas lalu, tetapi satu-satunya tujuan mereka saat musim ini dimulai hanyalah bertahan.

    Namun, berkat manajemen yang luar biasa dari mantan striker Swiss Mauro Lustrinelli, Thun berhasil menjuarai liga untuk pertama kalinya dalam sejarah 128 tahun mereka. Ini adalah pencapaian yang benar-benar luar biasa dan kisah kemenangan tak terduga yang begitu mengharukan hingga bahkan dirayakan oleh rival-rival mereka yang dikalahkan.

    "Itulah mengapa kami mencintai sepak bola," kata pemain sayap Young Boys, Christian Fassnacht, kepada BBC Sport setelah mantan klubnya memastikan gelar juara awal bulan ini, "karena sepak bola memiliki aturannya sendiri, dan kisah-kisah seperti ini tersebar ke seluruh dunia. Seluruh dunia sepak bola Swiss turut berbahagia untuk Thun."

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Paris Saint-Germain

    Pertanyaan yang muncul setelah Luis Enrique membawa PSG meraih gelar Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut adalah, apakah ia tertarik untuk bertahan satu musim lagi? Dan jawabannya tampaknya ya. Tak lama setelah ia mengangkat trofi tersebut, pelatih asal Spanyol itu sudah membicarakan rencana untuk memperkuat skuadnya selama jendela transfer musim panas.

    Tentu saja, meskipun mempertahankan persaingan yang ketat untuk memperebutkan posisi sangat penting bagi tim yang sukses mana pun, Luis Enrique tidak diragukan lagi adalah kunci harapan PSG untuk menjadi tim pertama sejak Real Madrid yang memenangkan tiga Liga Champions berturut-turut.

    Akibatnya, para pendukung pasti akan semakin bersemangat setelah presiden klub Nasser Al-Khelaifi mengungkapkan kepada TNT Sports bahwa ia "sangat yakin" mantan bos Barcelona itu akan tetap tinggal di Paris.

    "Ini semua tentang proyek," kata pria asal Qatar itu, "dan Luis Enrique adalah pemimpin terbaik untuk proyek ini. Dia adalah pelatih terbaik di dunia."

    Sangat sedikit orang yang akan membantah pernyataan itu, yang berarti PSG benar-benar memiliki peluang besar untuk mempertahankan gelar juara Eropa mereka. Mereka memiliki tim pemenang Liga Champions termuda ketiga sepanjang masa, dan sejumlah pemain akademi berbakat yang sedang naik daun, jadi jika Luis Enrique juga mendapatkan pemain baru yang diinginkannya pada musim panas nanti, PSG bisa kembali tak terhentikan musim depan.