Pemenang dan pecundang musim Eropa 2025-26: Mulai dari PSG yang mempertahankan gelar Liga Champions mereka dan trio penyerang Bayern Munich yang agresif, hingga penderitaan Arne Slot dan Real Madrid yang terjerumus ke dalam kekacauan

Saat membahas masalah infrastruktur sepak bola Italia dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport dan Corriere della Sera menjelang akhir musim Serie A, pemilik AC Milan yang sedang mendapat kritikan, Gerry Cardinale, menuduh Inter "tidak tampil maksimal" di final Liga Champions tahun lalu. Nerazzurri mungkin telah dikalahkan oleh PSG, tetapi sulit untuk memahami mengapa pendiri RedBird, Cardinale, merasa perlu menyebut rival sekota Milan tersebut.
Sepak bola Italia mungkin memiliki banyak masalah, tetapi Inter tentu bukan salah satunya. Pertandingan di Munich adalah penampilan kedua mereka di final Liga Champions dalam tiga musim, sementara Milan kini gagal lolos ke babak final selama dua tahun berturut-turut - dan Rossoneri cukup mewakili cara yang kacau dalam pengelolaan sebagian besar tim Serie A.
Meskipun menghabiskan lebih banyak dana selama jendela transfer musim panas lalu daripada rival-rival mereka di kasta tertinggi, dan tidak terbebani oleh kompetisi Eropa, Milan berubah dari menantang Inter untuk gelar juara menjadi membuang peluang finis di empat besar dengan kalah dalam enam dari 10 pertandingan terakhir mereka.
Kekalahan telak mereka di kandang dari Cagliari sangat memalukan, dengan Milan yang membuka skor, namun akhirnya kalah telak dari tim yang tidak memiliki apa-apa lagi yang dipertaruhkan.
Cardinale menanggapi "kegagalan yang tak terbantahkan" ini dengan memecat tidak hanya pelatih Massimiliano Allegri, tetapi juga CEO Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, dan direktur teknis Geoffrey Moncada. Pemecatan ini tak akan meredakan kemarahan para pendukung. Mereka sangat kecewa dengan keputusan memecat mantan direktur teknis Paolo Maldini pada 2023—hanya setahun setelah legenda klub itu mengantarkan kesuksesan Scudetto yang mengejutkan—namun bersedia memberi waktu kepada Cardinale dan timnya untuk membuktikan diri.
Kini, kesabaran telah habis. Aksi protes terhadap Cardinale dan penasihat khususnya, Zlatan Ibrahimovic, sudah terjadi bahkan sebelum kekalahan telak melawan Cagliari. Setelah itu, ultras Curva Sud menggantung spanduk di luar hotel tempat ia menginap yang bertuliskan, "Cardinale, pulanglah! Malu!"
Tidak ada indikasi bahwa pria asal Amerika itu berniat mengabulkan permintaan mereka, tetapi jika ia tetap bertahan di San Siro - dan laporan awal menunjukkan bahwa ia berniat mengambil peran yang lebih aktif mulai saat ini - ia bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dengan melihat apa yang dilakukan Inter, juara Serie A yang baru saja dinobatkan, untuk membantunya memahami di mana letak kesalahan Milan.