Pemenang dan pecundang musim Eropa 2025-26: Mulai dari PSG yang mempertahankan gelar Liga Champions mereka dan trio penyerang Bayern Munich yang agresif, hingga penderitaan Arne Slot dan Real Madrid yang terjerumus ke dalam kekacauan

Mikel Arteta mengakui bahwa emosi yang paling mendominasi dirinya di akhir final Liga Champions adalah "rasa sakit" — dan hal itu sangat bisa dimengerti. Arsenal hanya tinggal selangkah lagi, yakni adu penalti, untuk menggulingkan PSG sebagai raja sepak bola Eropa, dan pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa ia membutuhkan waktu untuk melupakan kekalahan di Budapest.

Namun, rasa sakit itu akan segera berganti menjadi kebanggaan, dan bukan hanya pada para pemainnya. Dia mungkin tidak akan mengatakannya di depan umum, tetapi Arteta berhak untuk sangat bangga atas usahanya sendiri selama sembilan bulan terakhir - karena musim ini tidak diragukan lagi merupakan musim yang menentukan bagi manajer Arsenal tersebut.

Setelah lima musim penuh tanpa trofi, sang pelatih asal Spanyol itu harus meraih gelar juara, dan meskipun April yang penuh kecemasan kembali memicu kekhawatiran akan kegagalan di saat-saat krusial, ia berhasil membawa The Gunners meraih gelar Liga Premier pertama sejak 2004.

Tentu saja, ini bukanlah kemenangan bagi 'The Beautiful Game'; Arsenal membawa 'menang dengan cara yang tidak indah' ke level yang sama sekali berbeda dengan taktik mengulur waktu, akting, dan ketergantungan yang menyedihkan pada tendangan bebas untuk mencetak gol. Memang, kemenangan 1-0 atas Burnley yang secara efektif memastikan gelar tersebut cukup menggambarkan pendekatan Arsenal, dengan David Raya dan Leandro Trossard berpura-pura cedera di detik-detik akhir kemenangan atas tim terburuk kedua di liga yang diraih melalui sundulan dari tendangan sudut.

Namun, meski Thierry Henry pun mengakui bahwa ia kurang terkesan dengan gaya bermain sinis Arteta, mantan penyerang Prancis itu merasa, sama seperti semua pihak yang terkait dengan klub, bahwa tujuan menghalalkan cara—dan kenyataannya, kekeringan gelar yang menyiksa Arsenal telah berakhir.

Jadi, katakanlah apa pun yang Anda inginkan tentang Arteta dan metodenya. Atau jumlah waktu dan uang yang dihabiskannya untuk membawa The Gunners ke titik ini. Namun, ia layak mendapatkan rasa hormat karena telah mengubah 'spesialis kegagalan' menjadi tim terbaik di Inggris. Prosesnya mungkin tidak indah, tetapi tidak dapat disangkal bahwa proses tersebut efektif.