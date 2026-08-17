Kita mulai dengan San Diego FC. Ini menjadi tahun yang cukup menyedihkan bagi tim asal California Selatan tersebut, yang finis pertama di Wilayah Barat dan melaju jauh di babak playoff pada musim perdananya. Sejak saat itu, hampir semuanya berjalan buruk. Permainan mereka tidak menyatu, dan ada peluang nyata San Diego gagal lolos ke playoff. Itu akan menjadi kemunduran yang sangat besar setelah kesuksesan musim lalu.

Namun belakangan ini, ada tanda-tanda kehidupan. Permainan mereka terlihat lebih baik. Kesalahan-kesalahan yang sempat merusak musim mereka kini semakin jarang terjadi. Suasananya bagus. Dan pada Sabtu malam, semuanya berpuncak pada kemenangan besar atas LAFC.

Di tempat lain, ada pula hal-hal yang kurang bagus. Michael Bradley memulai masa baktinya sebagai manajer Red Bulls dengan sangat luar biasa. Namun, masa bulan madu itu sudah berakhir, dan timnya rapuh. Situasinya juga tidak benar-benar bagus untuk LAFC, yang mungkin masih bisa memenangi Wilayah Barat, tetapi menghadapi protes suporter di Change.org terkait Marc Dos Santos. Satu catatan juga untuk Inter Miami, yang benar-benar berada di persimpangan jalan dan dihajar Nashville SC.

GOAL melihat hasil-hasil utama serta para pemenang dan pecundang dari akhir pekan ini...







