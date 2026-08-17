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MLS Winners and Losers GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Pemenang dan pecundang MLS: Nashville SC meraih kemenangan besar atas Inter Miami, San Diego FC bangkit, dan seberapa jauh Philadelphia Union bisa melaju bersama Cavan Sullivan?

FEATURES
Analysis
Winners & losers
Major League Soccer
Nashville SC vs Inter Miami CF
Nashville SC
Inter Miami CF
Seattle vs Vancouver Whitecaps
Seattle
Vancouver Whitecaps
C. Sullivan
L. Messi

Akhir pekan yang sibuk bagi MLS, dengan masih banyak hal selain kemenangan besar Nashville SC atas Inter Miami yang layak disambut antusias

Kita mulai dengan San Diego FC. Ini menjadi tahun yang cukup menyedihkan bagi tim asal California Selatan tersebut, yang finis pertama di Wilayah Barat dan melaju jauh di babak playoff pada musim perdananya. Sejak saat itu, hampir semuanya berjalan buruk. Permainan mereka tidak menyatu, dan ada peluang nyata San Diego gagal lolos ke playoff. Itu akan menjadi kemunduran yang sangat besar setelah kesuksesan musim lalu.

Namun belakangan ini, ada tanda-tanda kehidupan. Permainan mereka terlihat lebih baik. Kesalahan-kesalahan yang sempat merusak musim mereka kini semakin jarang terjadi. Suasananya bagus. Dan pada Sabtu malam, semuanya berpuncak pada kemenangan besar atas LAFC.

Di tempat lain, ada pula hal-hal yang kurang bagus. Michael Bradley memulai masa baktinya sebagai manajer Red Bulls dengan sangat luar biasa. Namun, masa bulan madu itu sudah berakhir, dan timnya rapuh. Situasinya juga tidak benar-benar bagus untuk LAFC, yang mungkin masih bisa memenangi Wilayah Barat, tetapi menghadapi protes suporter di Change.org terkait Marc Dos Santos. Satu catatan juga untuk Inter Miami, yang benar-benar berada di persimpangan jalan dan dihajar Nashville SC.

GOAL melihat hasil-hasil utama serta para pemenang dan pecundang dari akhir pekan ini...



  • MukhtarGetty

    PEMENANG: Hany Mukhtar

    Pertemuan Miami kontra Nashville adalah laga yang sangat menggoda.

    Di sini ada dua tim yang berada dalam situasi yang sangat berbeda. Satu-satunya kesalahan nyata Nashville musim ini datang di Leagues Cup, ketika mereka gagal melewati tiga pertandingan sulit melawan tim-tim papan atas Liga MX. Mereka sejauh ini menjadi tim paling komplet di MLS. Mereka kebobolan paling sedikit, dan dengan nyaman memiliki selisih gol terbaik di Wilayah Timur. Duet Sam Surridge-Hany Mukhtar tetap seefektif biasanya.

    Sementara itu, Miami memasuki pertandingan dalam kondisi ketidakpastian yang besar. Lionel Messi, yang kembali ke lapangan kurang dari dua pekan setelah wafatnya sang ayah, sudah kembali bermain, tetapi kepingan di sekelilingnya masih belum menyatu. Namun, di sisi lain, sosok Messi itu tetap sangat bagus. Nashville duluan. Miami berikutnya. Kembang api, bukan?

    Tidak demikian bagi Miami. Nashville menghajar mereka. Mukhtar mencetak dua gol dan memainkan peran penting dalam dua gol lainnya saat Nashville memborong empat gol. Messi mencatatkan assist yang benar-benar luar biasa untuk Telasco Segovia. Namun, ia juga gagal mengeksekusi penalti pada momen krusial dalam pertandingan. Ya, dia dua kali membentur tiang. Ya, Miami melepaskan 16 tembakan. Tetapi entah bagaimana mereka tidak pernah benar-benar terlihat akan mencetak gol. Sementara itu, Nashville begitu, begitu klinis. Dan Mukhtar tampil lebih baik daripada Messi pada malam itu.

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  • Michael Bradley NYRBGetty

    Pecundang: Michael Bradley

    Mungkin memang selalu akan ada semacam goyangan dari Red Bulls. Inilah masalahnya ketika Anda memainkan sepakbola yang begitu ekspansif dan terbuka. Anda bisa memiliki semua Adri Mehmeti di dunia, tetapi pada titik tertentu, Anda akan ketahuan juga. Dan itulah yang terjadi. Red Bulls unggul lebih dulu di Atlanta, dan, jika melihat jalannya pertandingan, mereka mungkin bisa mencetak satu atau dua gol lagi.

    Namun ada terlalu banyak ruang saat serangan balik. Dan ketika Red Bulls yang menerapkan pressing tinggi mulai kelelahan, Atlanta penuh kualitas dalam transisi. Tristan Muyumba, yang punya kegemaran untuk hal-hal spektakuler, melepaskan tendangan melengkung ke sudut atas gawang untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Lalu Fafa Picault mencetak gol sundulan yang jarang ia buat pada menit ke-82. Itu adalah laga kandang pertama Atlanta sejak 9 Mei, dan mereka memberi penonton di Mercedes-Benz sesuatu untuk disoraki.

    Bradley, sementara itu, harus memikirkan banyak hal. RBNY tidak buruk, melainkan tidak konsisten. Mereka bisa merepotkan siapa pun, tetapi kebobolan 41 gol menjadi bukti bahwa mereka perlu sedikit membenahi pertahanan.

  • Anders Dreyer Getty

    PEMENANG: Anders Dreyer

    San Diego FC membutuhkan sesuatu untuk dirayakan. Musim ini menjadi semacam pemeriksaan realitas bagi kisah penuh rasa senang tahun lalu. Ingat, mereka hanya berjarak 180 menit dari mengangkat trofi MLS Cup pada musim pertama mereka. Itu akan menjadi pencapaian luar biasa dan sebuah masterclass dalam membangun skuad.

    Namun, segalanya tidak sesederhana itu, dan tim asuhan Mikey Varas jatuh kembali ke bumi dengan keras pada 2026. Alasannya banyak. Yang jelas, kontroversi seputar Chucky Lozano tidak membantu. Namun San Diego juga tidak terlalu membantu diri mereka sendiri, dengan memainkan sepak bola penguasaan bola dan membuat terlalu banyak kesalahan sambil terlalu berlebihan saat mengolah bola. Tetapi beberapa pekan terakhir ini relatif menggembirakan. Mereka sedang dalam laju tak terkalahkan yang cukup rapi, dan berhasil meraih kemenangan besar atas LAFC pada Sabtu.

    Ini bukan kemenangan yang paling indah. Mereka kalah dalam jumlah tembakan dari LAFC, dan handball yang tidak menguntungkan pada gol Denis Bouanga di babak pertama bisa saja membuat pertandingan berbalik ke arah lain. Namun Anders Dreyer, yang belum mencapai level musim lalu, muncul pada momen yang tepat. Winger asal Denmark itu menuntaskan penalti pada menit ke-88 untuk memberi timnya kemenangan rapi 1-0 atas tim yang bisa saja naik ke puncak Wilayah Barat dengan tambahan tiga poin mereka sendiri (kami dengan sengaja mengabaikan kartu kuning kedua yang benar-benar bodoh pada menit ke-96 di sini).

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  • Marc Dos SantosGetty

    Pecundang: Marc Dos Santos

    Dan di sisi lain... ini menjadi musim yang aneh bagi Dos Santos. Steve Cherundolo memang selalu akan menjadi sosok yang sulit digantikan di kursi pelatih LAFC, meski ia kesulitan menemukan racikan taktik yang pas untuk LAFC pada awal musim lalu. Namun, reaksi fans terhadap Dos Santos terbelah. Jelas bahwa secara taktik, ada sesuatu yang belum berjalan dengan baik.

    Son Heung-Min belum mencetak gol dengan laju seperti yang diharapkan banyak orang. Para pemain baru belum membawa keseimbangan. Bahkan posisi ketiga di Wilayah Barat, dengan ruang yang masih sangat terbuka untuk terus berkembang, belum mampu mencegah munculnya petisi fans yang mendapat sorotan luas agar sang pelatih dipecat.

    Jadi, bagaimana sekarang? Nah, kekalahan 1-0 dari San Diego tidak membantu. Begitu juga fakta bahwa Son baru mencetak empat gol musim ini di MLS. Akan sulit bagi LAFC untuk membenarkan keputusan berpisah dengan pelatih yang masih bisa membawa mereka menjuarai MLS Cup. Namun, para fans tidak senang.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    PEMENANG: Cavan Sullivan

    Begitulah. Ternyata bocah ini memang bisa bermain.

    Setiap kali Cavan Sullivan tampil, mantan pelatih Bradley Carnell terlihat makin buruk. Kini jelas bahwa Philadelphia terlalu terkendali di bawah pelatih lama mereka. Terlalu banyak kehati-hatian, tidak cukup kebebasan. Apakah itu memang karakter Carnell atau arahan dari level yang lebih tinggi masih belum jelas. Namun, Union sekarang terlihat lebih lepas. Sullivan bukan satu-satunya alasan, karena ada peningkatan di berbagai aspek, sementara perekrutan Kai Wagner terlihat seperti langkah jenius. Namun, dia jelas menjadi penerima manfaat terbesar, seorang remaja yang terlalu dijaga sehingga kini bermain tanpa rasa takut.

    Ada sedikit nuansa Bukayo Saka muda di sini. Union tidak punya apa pun untuk kehilangan. Dan gelandang sayap kreatif mereka senang memikul beban itu. Sejauh ini, itu berjalan cukup baik. Sullivan mencatatkan dua assist saat menghadapi NYCFC, dan Union membalikkan ketertinggalan 2-0 untuk mengamankan kemenangan keempat beruntun di MLS. Saatnya bagi Union untuk bermimpi?

  • Craig WaibelGetty

    PECUNDANG: Craig Waibel

    Manajer Seattle Sounders Brian Schmetzer cenderung merupakan sosok yang cukup berkepala dingin. Ia juga tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya. Pada 2025, misalnya, ia mengatakan kepada GOAL bahwa ia memperkirakan gelandang muda bintangnya Obed Vargas akan dijual ke Atletico Madrid setelah kedua tim bertemu di Piala Dunia Antarklub pada tahun tersebut (transfer itu rampung pada awal 2026).

    Namun pada Minggu, Schmetzer melangkah lebih jauh. Ketika ditanya soal kemungkinan memanggil pemain dari tim MLS Next Pro milik Sounders, Schmetzer dengan cukup blak-blakan mengatakan Sounders "membutuhkan sedikit lebih dari itu." Ia juga mengkritik opsi pemain di bangku cadangannya. Semua itu tampak seperti sindiran halus kepada Direktur Olahraga Seattle Sounders Craig Waibel. Dan ia memang punya alasan, terutama karena Sounders tidak diperkuat bintang yang sangat bisa diandalkan, Jordan Morris.

    Namun penyerang senior Paul Arriola dan Jesus Ferreira juga absen. Ditambah lagi dengan absennya gelandang USMNT Cristian Roldan, situasinya terlihat tipis. Seattle kalah 2-0 dari tim Vancouver yang bagus pada Minggu dan tetap menampilkan performa yang cukup layak. Namun yang kurang di sini adalah kualitas, bukan usaha.