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Evander, FC CincinnatiGetty
Thomas Hindle

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Pemenang dan pecundang MLS: Evander minta maaf karena mencetak gol-gol penentu kemenangan, Kai Wagner kembali, dan San Diego FC tak belajar dari kesalahan mereka

Winners & losers
Major League Soccer
FEATURES
FC Cincinnati
Chicago
Seattle
San Diego FC
Evander Ferreira
K. Wagner
R. Lewandowski

Dengan jeda Piala Dunia yang benar-benar sudah berakhir, GOAL melihat para pemenang dan pecundang dari satu pekan MLS lainnya yang menarik.

MLS telah menemukan penerus Don Garber dalam diri Larry Berg, tetapi untuk saat ini, fokus tetap ada di lapangan. Tanda paling jelasnya? Lionel Messi bermain sepak bola lagi. Jeda Piala Dunia resmi berakhir. Sang bintang utama kembali. Saatnya serius lagi.

Inter Miami tampaknya belum menerima memo itu. The Herons kesulitan melawan Columbus Crew dan lolos dari kekalahan dalam hasil imbang kandang 2-2 yang hambar.

Di tempat lain, ada kabar baik untuk Philadelphia Union, yang menyadari bahwa memiliki bek kiri yang mampu melepaskan umpan silang bisa menghasilkan lebih banyak peluang (siapa sangka?). Lalu ada Evander, yang tetap sangat piawai menendang bola dengan sangat keras ke gawang.

Secara keseluruhan, ini enak ditonton. Sayangnya, Leagues Cup kini akan menghentikan momentum liga. Meski begitu, itu pasti akan kembali.

GOAL melihat para pemenang dan pecundang dari satu pekan aksi MLS yang kembali menarik...

  • EvanderGetty

    PEMENANG: Evander

    Hal pertama yang dilakukan Evander setelah mencetak gol dari jarak tepat 38,5 yard dari gawang adalah meminta maaf kepada pelatihnya. Manajer FC Cincinnati, Pat Noonan, kabarnya mengadakan pertemuan dengan skuadnya pada awal pekan, memohon kepada mereka untuk melepaskan tembakan dengan kualitas lebih baik dan lebih sabar dalam menyerang. Dengan sedikit lebih cerdik di sepertiga akhir lapangan, menurutnya, Cincinnati bisa naik ke level berikutnya.

    Jadi, ketika Evander melakukan satu sentuhan, mendongak, mengangkat bahu, lalu menghantam bola masuk ke gawang dari area parkir, secara teknis ia mengabaikan instruksi pelatihnya. Namun, ia juga mencetak gol kemenangan dalam comeback yang sangat luar biasa atas San Jose. Cincinnati tertinggal 2-0 di kandang dan tampak akan menelan dua kekalahan beruntun. Lalu Evander mengambil alih. Ia memberi assist untuk gol pertama dengan cungkilan rapi ke jalur lari Bryan Ramirez. Ia juga memberi assist untuk gol kedua, menemukan Tom Barlow di area yang mirip, dan sang penyerang menuntaskannya. Lalu tibalah gol ketiga yang benar-benar luar biasa.

    Semua ini terjadi, tentu saja, dengan sang gelandang serang tetap terlihat setenang biasanya. Namun saat laga usai, catatan statistiknya berbunyi: satu gol, dua assist, tujuh peluang diciptakan dan, tentu saja, Man of the Match.

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  • Brian SchmetzerGetty

    PECUNDANG: Brian Schmetzer

    Apa yang sedang terjadi di Seattle? Setidaknya satu hal yang selalu bisa dikatakan tentang Sounders adalah mereka selalu ada di papan atas. Tim asuhan Brian Schmetzer berhasil lolos ke playoff dalam sembilan dari 10 musim terakhir. Dalam semua penampilan itu kecuali satu, mereka finis di empat besar. Kemampuan mereka untuk melangkah jauh memang bisa dipertanyakan, terutama setelah tersingkir di putaran pertama oleh Minnesota United lewat adu penalti tahun lalu. Namun, konsistensi memang menjadi ciri khas Schmetzer.

    Maka, cukup membingungkan melihat tim terbaik dari Pacific Northwest itu menelan enam kekalahan beruntun, rekor baru klub. Yang lebih mengejutkan lagi, dan mungkin sedikit mematahkan semangat, dua dari enam kekalahan itu terjadi saat melawan Portland, yang sudah ditangani pelatih kepala ketiga mereka musim ini. Kekalahan pada Sabtu malam terasa sangat suram, kalau bukan karena Sounders sebenarnya sempat unggul lebih dulu. Namun mereka runtuh seiring pertandingan berjalan. Cedera Paul Arriola pada menit keempat menjadi pukulan bagi skuad yang memang sudah menipis.

    Dan sementara Portland mampu mengendalikan pertandingan dan mencetak gol penentu kemenangan di akhir laga yang memang pantas mereka dapatkan, Sounders justru terlihat kehilangan energi dan ide. Mereka hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran pada babak kedua, dan hanya mencatat tujuh sentuhan di kotak penalti lawan setelah jeda. Segalanya terlihat agak suram saat ini. Dan dengan Leagues Cup yang sudah di depan mata, sulit melihat dari mana keadaan akan membaik.


  • imago-sport-1080642409.jpgPropaganda Photo

    PEMENANG: Robert Lewandowski

    Yah, ini memang akan terjadi pada satu titik. Ada adegan lucu sebelum laga Wilayah Timur Chicago Fire melawan Charlotte. Robert Lewandowski benar-benar tidak tahu harus pergi ke mana. Dalam cuplikan singkat yang ditangkap kamera Apple TV saat ia berjalan masuk ke stadion, legenda Polandia itu terlihat meminta petunjuk arah kepada seorang petugas keamanan saat ia memasuki bagian dalam Soldier Field yang luas.

    Bagaimanapun, tempat ini memang baru baginya. Namun pada hari Sabtu, ia membuatnya terasa seperti rumah sendiri. Hal yang begitu istimewa dari Lewandowski belakangan ini adalah cara ia mampu bergerak. Ia tidak pernah mengandalkan kecepatan atau atletisme. Lewandowski adalah salah satu striker tangguh yang mengandalkan naluri tajam sekaligus kemampuan memelintir tubuhnya untuk menemukan sudut-sudut yang mustahil. Kedua golnya menjadi contoh yang sangat baik untuk itu. Gol pertama lahir dari gerakan memutar dan penyelesaian mematikan ke sudut bawah, dengan gerakan pinggul bak pemain yang jauh lebih muda. Gol kedua berawal dari sentuhan kecil untuk menjauhkan bola dari seorang bek tengah, lalu sapuan halus untuk menutup sudut dan menciptakan ruang yang tepat cukup bagi sontekan kaki bagian dalam yang mulus ke sudut bawah.

    Beberapa pertandingan pertamanya di liga memang sedikit sulit. Tapi jangan salah. Lewandowski sudah tiba.


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  • Tata MartinoGetty

    PECUNDANG: Tata Martino

    Tata Martino mengklaim sebelum musim ini bahwa kembali ke Atlanta United adalah ide yang bagus:

    "Saya tahu ada pepatah yang mengatakan bahwa kesempatan kedua tidak selalu yang terbaik. Namun dalam kasus saya, saya pernah melakukannya sekali sebelumnya, dan kami mampu meraih kesuksesan," katanya kepada GOAL pada November.

    Cukup mudah untuk mempercayainya. Atlanta baru saja melewati musim yang buruk, tetapi telah berinvestasi hanya 12 bulan sebelumnya. Skuad mereka terlihat cukup bagus untuk setidaknya beralih dari penghuni dasar Wilayah Timur menjadi penantang playoff. Dan meski Martino meminta kesabaran, ada ekspektasi bahwa pria yang membawa mereka menjuarai MLS Cup kurang dari satu dekade sebelumnya setidaknya bisa membalikkan keadaan.

    Ternyata beberapa situasi lebih sulit dibalikkan daripada yang lain. Atlanta sama sekali tidak bisa bangkit. Mereka jarang dihajar telak, tetapi tidak ada klub MLS yang kalah lebih banyak, dan mereka memiliki poin paling sedikit di liga. Kekecewaan terbaru? Kekalahan 3-2 dari Philadelphia setelah sempat unggul 2-0 pada menit ke-66. Secara adil, Atlanta bermain dengan 10 orang dan dalam mode bertahan hidup. Namun kebobolan dua kali pada masa injury time adalah perkembangan yang cukup kelam. Kabar yang beredar, Romelu Lukaku bisa segera datang, tidak lama setelah Emmanuel Latte Lath dipinjamkan ke Union Berlin. Itu tentu akan menjadi dorongan yang disambut baik.

  • Kai WagnerGetty

    PEMENANG: Kai Wagner

    Strategi transfer Philadelphia lucu. Kira-kira seperti ini: punya dua dari empat bek terbaik di liga, lalu melepas keduanya pada bursa transfer yang sama. Melihat salah satunya kesulitan menjaga konsistensi bersama rival di Wilayah Barat. Lalu membeli kembali yang satunya tujuh bulan setelah melepasnya. Wagner adalah pemegang rekor assist sepanjang masa klub, dan memiliki kaki kiri yang mematikan. Tanpa diragukan, ia juga merupakan pemain terbaik Union saat mereka memburu Supporters' Shield 2025, dengan mencatatkan 11 assist sekaligus memainkan peran kunci dalam pertahanan terbaik di MLS.

    Kepulangannya menjadi sesuatu yang cukup luar biasa. Union mungkin sedang kesulitan saat ia datang. Namun dengan Wagner kembali, mereka menemukan lagi performa lama mereka. Ia mencatatkan tiga assist dalam tiga pertandingan, dan membuat dua assist yang sangat brilian untuk memimpin kebangkitan telat Union atas Atlanta pada Sabtu malam. Apakah ini hanya lonjakan sesaat bagi tim yang memang tidak mungkin memburuk lagi masih harus dilihat. Tentu saja, NY Red Bulls, Seattle, dan Atlanta adalah rangkaian laga yang cukup bersahabat. Namun Anda hanya bisa mengalahkan siapa pun yang ada di depan Anda, dan Wagner kembali terlihat sangat mirip dengan bek kiri terbaik di MLS.

  • Mikey Varas Getty

    Pihak yang merugi: Mikey Varas

    Untuk kesekian kalinya, San Diego, kenapa kami bermain dari belakang? Ya, juara Wilayah Barat musim lalu memainkan sepak bola yang sangat enak ditonton. Namun, itu juga sangat mudah ditebak dan, pada saat-saat tertentu, sangat mudah dihentikan. Meski begitu, Varas tetap pada pendiriannya dengan bersikeras agar San Diego menjaga bola tetap di bawah. Mereka menjadi tim terbawah di liga dalam jumlah sapuan per pertandingan, dan berada di peringkat ke-25 dalam xG lawan. Artinya: mereka tidak menendang bola terlalu jauh dan ketika kehilangan bola, lawan mendapatkan transisi bola dengan kualitas tinggi. Lebih sering daripada tidak, lawan juga mampu mengonversinya.

    Dan itulah tepatnya yang terjadi saat melawan Minnesota. San Diego kebobolan gol yang sepenuhnya bisa dicegah pada menit ketiga, ketika tim tuan rumah memanfaatkan permainan ceroboh. Mereka bangkit untuk meraih hasil imbang 1-1, dan bahkan bisa saja menang. Namun, kegigihan Varas untuk terus bermain dengan satu cara itu kini sudah menjadi merugikan.