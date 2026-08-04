Pemenang dan pecundang MLS: Evander minta maaf karena mencetak gol-gol penentu kemenangan, Kai Wagner kembali, dan San Diego FC tak belajar dari kesalahan mereka

MLS telah menemukan penerus Don Garber dalam diri Larry Berg, tetapi untuk saat ini, fokus tetap ada di lapangan. Tanda paling jelasnya? Lionel Messi bermain sepak bola lagi. Jeda Piala Dunia resmi berakhir. Sang bintang utama kembali. Saatnya serius lagi.

Inter Miami tampaknya belum menerima memo itu. The Herons kesulitan melawan Columbus Crew dan lolos dari kekalahan dalam hasil imbang kandang 2-2 yang hambar.

Di tempat lain, ada kabar baik untuk Philadelphia Union, yang menyadari bahwa memiliki bek kiri yang mampu melepaskan umpan silang bisa menghasilkan lebih banyak peluang (siapa sangka?). Lalu ada Evander, yang tetap sangat piawai menendang bola dengan sangat keras ke gawang.

Secara keseluruhan, ini enak ditonton. Sayangnya, Leagues Cup kini akan menghentikan momentum liga. Meski begitu, itu pasti akan kembali.

GOAL melihat para pemenang dan pecundang dari satu pekan aksi MLS yang kembali menarik...