Pemenang dan pecundang Leagues Cup: Cavan Sullivan menampilkan performa terbaik dalam karier mudanya, Robert Lewandowski menunjukkan kelasnya, dan Kris Valde meledak kepada para penggemar di Providence Park

Akhirnya, peta persaingan Leagues Cup mulai sedikit lebih jelas. Kehadiran 36 tim dalam sebuah turnamen dengan dua liga terpisah memang bisa menjadi agak rumit, terutama ketika hanya delapan yang bisa lolos ke fase gugur, mungkin tidak cukup jika melihat besarnya peserta, tetapi itu pembahasan untuk lain hari.

Bagaimanapun, kini sudah ada beberapa kepastian. Dua klub MLS, Vancouver dan Minnesota, dipastikan tersingkir dari kompetisi. Sebanyak 10 klub Liga MX juga sudah selesai. Menjelang matchday terakhir, pada dasarnya semuanya masih terbuka.

Meski begitu, beberapa tim sejauh ini benar-benar telah menempatkan diri mereka dalam posisi yang baik.

Austin dan Charlotte telah menuntaskan tugas mereka. Chicago Fire, yang mulai bisa memaksimalkan Robert Lewandowski, telah masuk ke persaingan. LAFC berhasil melewati jadwal yang sulit. Philadelphia Union masih punya peluang. Namun, ada juga beberapa yang berada dalam bahaya. Inter Miami, favorit di atas kertas, bisa gagal lolos setelah kalah pada akhir pekan. Momentum Portland Timbers mungkin saja terhenti total. Jika dirangkai semuanya, matchday terakhir tampak akan sangat menarik.

Dan menjelang beberapa hari yang kacau, GOAL melihat para pemenang & pecundang dari akhir pekan ini...







