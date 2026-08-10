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Leagues Cup W/LGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Pemenang dan pecundang Leagues Cup: Cavan Sullivan menampilkan performa terbaik dalam karier mudanya, Robert Lewandowski menunjukkan kelasnya, dan Kris Valde meledak kepada para penggemar di Providence Park

FEATURES
Analysis
Leagues Cup
Inter Miami CF
Chicago
Philadelphia
R. Lewandowski
C. Sullivan

Matchday kedua Leagues Cup yang kacau memberi sedikit gambaran lebih jelas soal siapa yang mungkin lolos ke fase gugur, dengan banyak penampilan apik

Akhirnya, peta persaingan Leagues Cup mulai sedikit lebih jelas. Kehadiran 36 tim dalam sebuah turnamen dengan dua liga terpisah memang bisa menjadi agak rumit, terutama ketika hanya delapan yang bisa lolos ke fase gugur, mungkin tidak cukup jika melihat besarnya peserta, tetapi itu pembahasan untuk lain hari.

Bagaimanapun, kini sudah ada beberapa kepastian. Dua klub MLS, Vancouver dan Minnesota, dipastikan tersingkir dari kompetisi. Sebanyak 10 klub Liga MX juga sudah selesai. Menjelang matchday terakhir, pada dasarnya semuanya masih terbuka.

Meski begitu, beberapa tim sejauh ini benar-benar telah menempatkan diri mereka dalam posisi yang baik.

Austin dan Charlotte telah menuntaskan tugas mereka. Chicago Fire, yang mulai bisa memaksimalkan Robert Lewandowski, telah masuk ke persaingan. LAFC berhasil melewati jadwal yang sulit. Philadelphia Union masih punya peluang. Namun, ada juga beberapa yang berada dalam bahaya. Inter Miami, favorit di atas kertas, bisa gagal lolos setelah kalah pada akhir pekan. Momentum Portland Timbers mungkin saja terhenti total. Jika dirangkai semuanya, matchday terakhir tampak akan sangat menarik.

Dan menjelang beberapa hari yang kacau, GOAL melihat para pemenang & pecundang dari akhir pekan ini...



  • PEMENANG: Cavan Sullivan

    Manajer baru Philadelphia Union Ryan Richter telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menangani Cavan Sullivan. Prinsip utamanya? Biarkan bocah itu bermain. Saat Jim Curtin lebih dulu dan kemudian Bradley Carnell berhati-hati dalam pendekatan mereka terhadap remaja yang sangat berbakat itu, Richter justru melepas rem tangan. Dalam lima pertandingan Richter sebagai pelatih, empat di antaranya berakhir dengan kemenangan, menit bermain Sullivan tercatat: 85, 89, 89, 90, dan 60.

    Sepak bola pada dasarnya adalah olahraga yang menuntut pemain belajar sambil bermain, dengan sepak bola senior sangat penting untuk membantu pemain muda berkembang. Dan Sullivan sedang menjalaninya sepenuhnya. Tentu, masih ada beberapa kekurangan, momen-momen ketika remaja itu masih terlalu lama memegang bola atau mencoba melakukan sedikit terlalu banyak. Tetapi pada Sabtu malam, ia bermain luar biasa selama satu jam. Remaja itu mencetak satu gol dan membuat satu assist. Ia sukses melewati semua dribelnya dan melakukan kerja keras yang krusial saat Union meraih kemenangan 3-1 atas Necaxa untuk menjaga peluang mereka tetap hidup di Leagues Cup.

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  • PECUNDANG: Kris Velde

    Velde sebenarnya tidak bermain terlalu buruk dalam kekalahan 3-1 Portland dari raksasa Liga MX, Club America. Ia mencetak gol penyeimbang yang benar-benar indah pada menit ke-20, meliuk melewati lini pertahanan untuk membawa Timbers yang tampil loyo kembali ke dalam pertandingan. Namun, yang terjadi setelah itu justru mendefinisikan malamnya. Ketika ditanya soal atmosfer, yang menampilkan begitu banyak jersey Club America, Velde memberikan jawaban yang cukup tegas:

    "Sial, sial, sial, sial. Banyak sekali [jersey] kuning di kandang kami sendiri. Saya belum pernah melihat ini seumur hidup saya. Saya tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi," katanya kepada para reporter setelah laga.

    Mungkin jangan lakukan itu di stadion kandang Anda sendiri?



  • Robert LewandowskiGetty

    PEMENANG: Robert Lewandowski

    Selalu terasa bahwa Lewandowski hanya butuh sedikit pemantik untuk benar-benar hidup. Setelah gagal mencetak gol dalam dua laga pertamanya di MLS, striker Polandia itu mulai menemukan ritmenya. Mungkin yang lebih penting, ia juga kembali mengingatkan dunia tentang betapa bagusnya dirinya.

    Ia mencetak dua gol melawan Charlotte pada 1 Agustus, dan keduanya merupakan penyelesaian khas seorang striker. Laga pada Minggu malam pun sempat terlihat akan menjadi malam yang cukup membuat frustrasi. Sepanjang 90 menit, Lewandowski menciptakan peluang terbanyak di lapangan, mencatat sentuhan terbanyak di kotak penalti lawan, dan melepaskan tembakan paling banyak. Rasanya seperti salah satu hari seperti itu. Lalu, gol itu pun datang. Ia bereaksi paling cepat terhadap bola rebound untuk mencetak gol ketiga Chicago malam itu dalam kemenangan meyakinkan 3-1.

    Gol tap-in-nya bukan hanya mengunci pertandingan, tetapi juga menegaskan sesuatu: Lewandowski sangat berpengalaman. Pemain lain mungkin sudah kehilangan kesabaran, menyerah, atau, ya, berhenti mencoba. Namun, pemain Polandia itu menunggu momennya, dan meski golnya terkesan berantakan, gol itu memang sangat layak ia dapatkan.

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  • Casemiro Inter MiamiGetty

    Pecundang: Inter Miami

    Tentu saja, ada beberapa keadaan yang meringankan dalam kekalahan 2-1 Inter Miami dari Monterrey pada Sabtu malam. Yang paling utama adalah absennya Lionel Messi akibat wafatnya sang ayah. Ada hal-hal yang lebih besar daripada sepak bola, dan kehilangan pemain bintang Anda, apalagi karena situasi seburuk itu, adalah hal yang sulit diatasi.

    Namun, tetap ada pertandingan sepak bola yang harus dimainkan. Dan Miami jauh dari kata meyakinkan saat bermain di kandang. Manajer Guillermo Hoyos menurunkan kurang lebih kekuatan penuh di kandang. Tetapi tanpa Luis Suarez yang terkena skorsing, Messi yang absen, dan German Berterame yang cedera, Inter Miami cukup tumpul dalam menyerang. Kelemahan defensif mereka yang sudah familiar juga kembali terlihat, dan mereka tak bisa banyak mengeluh ketika mantan pemain Chicago Fire, Hugo Cuypers, mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 yang menempatkan harapan Miami di Leagues Cup dalam bahaya nyata. Yang jelas, Miami boleh saja kalah dalam pertandingan. Tak ada tim yang benar-benar sempurna.

    Namun, laga ini memang memunculkan beberapa pertanyaan yang lebih besar tentang semesta pasca-Messi yang, tanpa diragukan lagi, harus mulai mereka persiapkan. Saat ia pergi, siapa yang mengambil alih kendali? Sabtu malam tidak memberi banyak jaminan.

  • Seattle SoundersGetty

    PEMENANG: Seattle Sounders

    Seattle benar-benar membutuhkan ini! Ini menjadi periode yang menyedihkan bagi Sounders, yang menorehkan rentetan tujuh kekalahan beruntun yang menyamai rekor franchise dari 16 Mei hingga 5 Agustus. Tidak ada yang berjalan baik bagi raksasa MLS itu, yang tak punya jawaban atas menumpuknya masalah cedera di lini tengah, dengan Cristian Roldan sebagai yang utama di antaranya, serta lini belakang yang tak mampu berhenti kebobolan gol.

    Nah, pada Sabtu malam, Roldan kembali ke starting XI. Dan bukan kebetulan mereka terlihat jauh lebih efektif. Keseimbangan itu ada. Seattle mengendalikan pertandingan sepanjang laga, lebih banyak menguasai bola, hanya membiarkan satu "peluang besar", dan menciptakan banyak hal bagus dari permainan mereka sendiri. Queretaro FC tak mampu mengatasi pahlawan kultus Paul Rothrock di sisi kiri, yang menawarkan banyak kreativitas dan energi, serta menyumbang dua assist dalam kemenangan 3-0. Ini akan menjadi beberapa hari yang berat. Seattle harus mengalahkan Chivas, kemungkinan dengan margin yang cukup meyakinkan, untuk mengamankan tempat di fase gugur. Namun, ini adalah hasil yang memberi mereka peluang dan juga mengakhiri keterpurukan.

  • Vancouver WhitecapsGetty

    PECUNDANG: Vancouver Whitecaps

    Ternyata, era pasca-Sebastian Berhalter di Vancouver mungkin sedikit lebih sulit dijalani daripada yang semula diperkirakan. Sementara Berhalter bermain penuh 90 menit untuk Middlesbrough dalam debut penuhnya dan mencatat assist untuk gol kemenangan dalam kemenangan 1-0 atas Wrexham, mantan rekan-rekan setimnya justru kesulitan di kandang. Whitecaps tampil tanpa Andrés Cubas, yang mengenakan ban kapten dalam laga pertama mereka di Leagues Cup. Gelandang tangguh itu belakangan muncul dalam pembicaraan transfer, dan Jumat menegaskan betapa krusialnya dia bagi Whitecaps.

    Tim asal Kanada itu benar-benar kewalahan tanpa dirinya, dan bahkan kembalinya Thomas Muller pun tidak mampu menghentikan FC Juarez membawa pulang tiga poin vital pada Jumat malam. Lembar statistik memang menceritakan dominasi Vancouver dan oportunisme Juarez, dengan tim tamu mencetak tiga gol dari enam tembakan. Namun kenyataannya, Vancouver sangat rapuh, penuh kesalahan, dan terlalu mudah diserang lewat serangan balik. Mereka kini tersingkir dari turnamen yang diharapkan banyak pihak bisa mereka persaingi.