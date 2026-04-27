Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Pemenang dan Kalah di MLS: Timo Werner mengantarkan San Jose Earthquakes meraih kemenangan, Kevin Denkey kembali tampil gemilang, kekhawatiran semakin meningkat terkait Inter Miami milik Lionel Messi

Akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang penting bagi para penyerang MLS, namun Lionel Messi dan Inter Miami masih terjebak dalam performa yang aneh setelah kembali meraih hasil yang kurang memuaskan.

Apa yang sedang terjadi dengan Inter Miami? Beberapa hari terakhir ini terasa aneh di Florida Selatan. Javier Mascherano hengkang tanpa upacara perpisahan, dan The Herons belum benar-benar menyusun rencana suksesi yang jelas. Direktur olahraga mereka kini menjabat sebagai manajer, dan belum ada tanda-tanda bahwa akan ada wajah baru di bangku cadangan dalam waktu dekat. Dan di lapangan, hasilnya pun aneh, sebuah tren yang berlanjut dengan hasil imbang 1-1 melawan New England Revolution pada hari Sabtu.

Tapi tidak semuanya buruk. Di tempat lain, musim ini terlihat cukup bagus. Timo Werner mencetak gol dengan mudah untuk San Jose. Kevin Denkey, yang tampil sedikit mengecewakan pada 2025, kini tampil lebih baik bersama FC Cincinnati. Dan manajer Atlanta United, Tata Martino, meraih kemenangan yang mungkin saja menyelamatkan posisinya.

Dan tentu saja, segalanya tetap tak terduga seperti biasa. Montreal mungkin akan kembali tampil bagus. New York Red Bulls terus berputar-putar di tempat. Semuanya benar-benar kacau, sedikit tidak masuk akal, dan sempurna dengan caranya sendiri.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari akhir pekan yang menarik lainnya dalam aksi MLS...

  • St. Louis CITY SC v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    PEMENANG: Timo Werner

    Bagus sekali, San Jose. Musim panas lalu tampak cukup suram ketika Quakes harus kehilangan motor serangan utama mereka, Cristian Espinoza, yang hengkang sebagai pemain bebas transfer. Ide-ide yang ada pun terbatas, dan selain satu atau dua pemain muda yang menjanjikan, tak ada sosok utama yang jelas di lini serang. Kedatangan Werner mengubah segalanya. Hal itu mungkin sudah cukup jelas. Striker asal Jerman ini, terlepas dari segala kritik, selalu mampu mencetak gol.

    Namun, sedikit yang bisa memprediksi seberapa cepat dia akan beradaptasi di MLS. Ini adalah langkah manajemen yang brilian dari Bruce Arena, yang secara bertahap memasukkan Werner ke dalam starting XI. Dan kini sang pemain Jerman sudah menetap di sana, angka-angka pun mulai berdatangan. Dia mencetak dua gol di babak kedua untuk membalikkan defisit 2-1 sendirian pada Sabtu malam. San Jose berada di puncak klasemen Wilayah Barat. Werner telah menyumbang tujuh gol. Semua ini terlihat seperti kesempurnaan.

  • FBL-MLS-INTER MIAMI-REVOLUTIONAFP

    PEMENANG: Lionel Messi

    Situasi di Miami terasa aneh. Sampai saat ini, belum jelas mengapa Javier Mascherano hengkang. Alasan pribadi menjadi pernyataan resmi, namun rumor ketidakpuasan di ruang ganti mengisyaratkan adanya masalah yang lebih besar di balik layar. Ditambah lagi dengan adanya pemahaman tak terucap bahwa Messi selalu memegang kendali, ini adalah masa yang menarik bagi para penggemar Miami.

    Biasanya, hasil di lapangan bisa menutupi masalah di ruang ganti. Tapi tidak di sini. Miami harus puas dengan hasil imbang 1-1 yang terasa wajar. German Berterame mencetak gol, tetapi Messi mengalami malam yang mengecewakan. Ini sebenarnya adalah salah satu pertandingan di mana ia paling terlibat musim ini. Namun, ia tidak memberikan kontribusi gol, dan ia meninggalkan lapangan dengan cemberut saat pertandingan berakhir. Ada sesuatu yang sedang terjadi di sini.

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    PEMENANG: Tata Martino

    Ini adalah pekan yang suram bagi Martino, yang mengakui bahwa seandainya ia tidak begitu sukses pada masa jabatannya yang pertama di Atlanta, mungkin saat ini ia sedang mencari pekerjaan baru. Itu penilaian yang keras, tapi mungkin memang adil. Atlanta mengawali musim dengan sangat buruk. Para pemain bintang yang didatangkan tahun lalu masih belum menunjukkan performa terbaiknya.

    Mereka menguasai bola dengan baik dan pertahanannya biasa-biasa saja. Namun, serangan mereka sama sekali tidak terlihat. Serangan itu belum sepenuhnya hidup pada hari Sabtu, tetapi sudah cukup. Tim Martino mencetak gol dari dua tembakan tepat sasaran mereka, dan menahan Toronto hanya dengan satu tembakan. Apakah Martino sedang dalam masa percobaan? Mungkin. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat disambut baik.

  • Portland Timbers v San Diego FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    PEMENANG: Chucky Lozano

    Baiklah, apa yang harus dilakukan Lozano agar mendapat kesempatan bermain di sini? Apa yang sebenarnya dia lakukan hingga membuat semua orang begitu marah? San Diego sedang mengalami rentetan hasil yang sangat buruk. Mereka telah kalah tujuh kali berturut-turut. Serangan mereka kekurangan ide. Yang mereka butuhkan adalah suntikan semangat, pemicu, atau sosok kreatif yang bisa memberikan sesuatu yang sedikit berbeda di sepertiga akhir lapangan. Nah, ternyata mereka sudah memilikinya.

    Mereka hanya tidak mau memainkannya. Lozano telah diasingkan sejak awal musim, dan San Diego sangat merindukannya. Pelatih kepala Mikey Varas mengatakan "tidak ada kemungkinan" dia bermain untuk tim lagi, dan ketidakpuasan penggemar semakin meningkat. Detail perselisihan mereka masih belum jelas. Tapi ada sesuatu yang salah di sini.

  • New York Red Bulls v FC CincinnatiGetty Images Sport

    PEMENANG: Kevin Denkey

    Selalu terasa agak aneh bahwa pencetak gol terbanyak Belgia pindah ke MLS. Tentu saja, ini bukan bentuk penghinaan terhadap liga tersebut. Hanya saja, ini merupakan jalur yang cukup unik bagi seorang talenta papan atas. Namun terlepas dari bagaimana ia bisa sampai di sini, Denkey masih sedikit mengecewakan pada tahun 2025. Memang, ia mencetak 18 gol, tetapi rasanya ia seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi.

    Bagaimanapun, Cincy mempertahankannya musim dingin ini di tengah kabar ketertarikan klub-klub Eropa, dan dia telah membalas kepercayaan mereka. Denkey mencetak dua gol saat melawan New York Red Bulls asuhan Michael Bradley. Dia kini telah mengoleksi delapan gol dan tiga assist musim ini. Musim keduanya di MLS bisa jadi istimewa.

  • Pascal JansenGetty

    PEMENANG: Pascal Jansen

    Sudah bisa diprediksi bahwa Jansen akan menghadapi masa-masa sulit. Ia membuktikan diri sebagai pelatih yang sangat efektif pada tahun 2025, dan membawa NYCFC ke babak playoff yang memang pantas mereka raih. Namun, cedera yang dialami bintang utama Alonzo Martinez pasti akan membuat musim ini menjadi berat. Klub tidak mencari pengganti yang jelas di bursa transfer, dan masih kekurangan pemain bintang.

    Hasilnya adalah musim yang naik-turun, dipenuhi dengan penampilan solid namun juga ketidakkonsistenan yang menjengkelkan. Hal itu terlihat pada hari Sabtu. NYCFC tidak bermain buruk di Montreal, tetapi mereka juga tidak bermain bagus. Montreal bermain cukup bertahan. NYCFC tidak menciptakan banyak peluang. Montreal menang 1-0. Jika ada alasan untuk merekrut pemain penyerang yang berpengaruh, inilah saatnya.