Pemenang dan Kalah di MLS: Timo Werner mengantarkan San Jose Earthquakes meraih kemenangan, Kevin Denkey kembali tampil gemilang, kekhawatiran semakin meningkat terkait Inter Miami milik Lionel Messi

Apa yang sedang terjadi dengan Inter Miami? Beberapa hari terakhir ini terasa aneh di Florida Selatan. Javier Mascherano hengkang tanpa upacara perpisahan, dan The Herons belum benar-benar menyusun rencana suksesi yang jelas. Direktur olahraga mereka kini menjabat sebagai manajer, dan belum ada tanda-tanda bahwa akan ada wajah baru di bangku cadangan dalam waktu dekat. Dan di lapangan, hasilnya pun aneh, sebuah tren yang berlanjut dengan hasil imbang 1-1 melawan New England Revolution pada hari Sabtu.

Tapi tidak semuanya buruk. Di tempat lain, musim ini terlihat cukup bagus. Timo Werner mencetak gol dengan mudah untuk San Jose. Kevin Denkey, yang tampil sedikit mengecewakan pada 2025, kini tampil lebih baik bersama FC Cincinnati. Dan manajer Atlanta United, Tata Martino, meraih kemenangan yang mungkin saja menyelamatkan posisinya.

Dan tentu saja, segalanya tetap tak terduga seperti biasa. Montreal mungkin akan kembali tampil bagus. New York Red Bulls terus berputar-putar di tempat. Semuanya benar-benar kacau, sedikit tidak masuk akal, dan sempurna dengan caranya sendiri.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari akhir pekan yang menarik lainnya dalam aksi MLS...