Pemenang dan Kalah di MLS: Son Heung-min kembali tampil gemilang, Antoine Griezmann mulai menemukan ritme permainannya, namun Robert Lewandowski masih butuh waktu

Satu pekan lagi MLS, dan ada lagi sederet cerita menarik yang patut Anda simak. Di tengah perdebatan mengenai pengembangan pemain muda, posisi masing-masing klub, dan siapa yang akan menjadi komisioner berikutnya, ada satu fakta yang terlewatkan: bahwa ini adalah produk yang sangat bagus, dan pertandingan sepak bolanya sangat layak ditonton.

Ya, memang ada hal-hal biasa seperti keseimbangan kekuatan dan ketidakpastian hasil. Namun, ada tema-tema yang lebih besar di sini yang memiliki makna. Yang pertama adalah penampilan para bintang besar di liga ini. Casemiro kini telah melakukan debut penuhnya untuk Miami. Baik Robert Lewandowski maupun Antoine Griezmann telah tampil—dengan tingkat kesuksesan yang bervariasi—untuk klub baru mereka. Son Heung-Min, meski sudah mapan saat ini, terasa seperti pemain baru bagi LAFC yang sedang bangkit.

Lalu ada juga soal pemain muda. Saat ini, New York Red Bulls menunjukkan mengapa pendekatan ini tidak selalu berhasil. Sementara itu, Philadelphia Union menjadi contoh bagus bagaimana pendekatan ini bisa berkembang pesat.

GOAL menyoroti para pemenang dan pecundang dari pekan yang menarik lainnya dalam aksi MLS...