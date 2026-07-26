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MLS Winners and Losers GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Pemenang dan Kalah di MLS: Son Heung-min kembali tampil gemilang, Antoine Griezmann mulai menemukan ritme permainannya, namun Robert Lewandowski masih butuh waktu

FEATURES
Analysis
Orlando City
Los Angeles FC
New York
A. Griezmann
H. Son
CF Montreal vs Inter Miami CF
CF Montreal
Inter Miami CF
Major League Soccer
Casemiro
R. Lewandowski

GOAL merangkum sorotan utama pekan ini di MLS, di mana para bintang baru masih berjuang menemukan ritme permainan, sementara para pemain senior membuktikan kualitas mereka

Satu pekan lagi MLS, dan ada lagi sederet cerita menarik yang patut Anda simak. Di tengah perdebatan mengenai pengembangan pemain muda, posisi masing-masing klub, dan siapa yang akan menjadi komisioner berikutnya, ada satu fakta yang terlewatkan: bahwa ini adalah produk yang sangat bagus, dan pertandingan sepak bolanya sangat layak ditonton.

Ya, memang ada hal-hal biasa seperti keseimbangan kekuatan dan ketidakpastian hasil. Namun, ada tema-tema yang lebih besar di sini yang memiliki makna. Yang pertama adalah penampilan para bintang besar di liga ini. Casemiro kini telah melakukan debut penuhnya untuk Miami. Baik Robert Lewandowski maupun Antoine Griezmann telah tampil—dengan tingkat kesuksesan yang bervariasi—untuk klub baru mereka. Son Heung-Min, meski sudah mapan saat ini, terasa seperti pemain baru bagi LAFC yang sedang bangkit.

Lalu ada juga soal pemain muda. Saat ini, New York Red Bulls menunjukkan mengapa pendekatan ini tidak selalu berhasil. Sementara itu, Philadelphia Union menjadi contoh bagus bagaimana pendekatan ini bisa berkembang pesat.

GOAL menyoroti para pemenang dan pecundang dari pekan yang menarik lainnya dalam aksi MLS...

  • 손흥민 (Son Heung-Min)Getty Images

    PEMENANG: Son Heung-Min sedang dalam performa terbaiknya

    Beberapa pemain memang terlalu hebat untuk bisa diam saja. Son mengalami kesulitan sepanjang paruh pertama musim ini dan gagal mencetak gol sebelum jeda Piala Dunia. Ia mengatakan kepadaGOAL bahwa ia sedang menyimpan performa terbaiknya untuk Piala Dunia. Pernyataan itu ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan di turnamen tersebut, karena Korea Selatan tampil mengecewakan dan tersingkir di babak penyisihan grup. Namun, pernyataan itu justru terbukti lebih dari sekadar benar sejak saat itu.

    Son tidak beristirahat setelah turnamen berakhir. Sebaliknya, ia langsung kembali beraksi bersama LAFC. Dan ia tampak seperti pemain yang bertekad untuk menampilkan permainan terbaiknya. Dalam tiga pertandingan, ia telah mencetak tiga gol dan terlihat jauh lebih santai di sepertiga akhir lapangan. Ia bukan lagi seorang striker yang memaksakan diri saat bola tak kunjung masuk ke gawang. Golnya melawan Sporting KC pada Sabtu lalu adalah gol klasik: satu langkah menjauh dari bek, lalu umpan tenang ke sudut bawah gawang. LAFC berharap masih ada lebih banyak gol yang akan datang.

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  • New York Red BullsGetty

    PEMENANG: New York Red Bulls kesulitan menemukan performa terbaiknya

    Bradley Ball menjadi sorotan di awal tahun ini. Red Bulls tampil penuh kreativitas, energi muda, dan semangat menyerang yang membara. Tak ada yang benar-benar mampu mengimbangi mereka—mulai dari tekanan tinggi, transisi cepat, hingga segala hal lainnya. Perlu ditegaskan, mereka bukanlah tim yang tiba-tiba menjadi buruk. Namun, dua pertandingan berturut-turut ini terasa berat bagi tim asuhan Michael Bradley, dan mereka telah menelan dua kekalahan beruntun.

    Statistik seolah menunjukkan bahwa mereka mendominasi Charlotte FC. Kenyataannya berbeda. Mereka kalah 2-0, kebobolan dua gol yang sebenarnya bisa dicegah di awal pertandingan, dan tak pernah benar-benar menemukan solusi untuk formasi pertahanan kokoh Charlotte. Ini, tentu saja, merupakan sisi lain dari menjadi tim yang unggul dalam transisi: ketika tempo permainan melambat, segalanya menjadi lebih rumit. Kartu merah yang diterima gelandang bertahan andalan Adri Mehmeti di akhir pertandingan hanya menambah penderitaan.

  • Antoine GriezmannGetty

    PEMENANG: Antoine Griezmann membuktikan kemampuannya di MLS

    Apakah ini pernah terlihat tidak akan berhasil? Orlando memang tampil agak kacau di paruh pertama musim ini, tetapi begitu Antoine Griezmann diberi penyerang yang bisa diandalkan untuk berduet dan skema permainan yang solid, keajaiban pun terjadi. Mungkin tidak ada pemain sepak bola yang lebih cerdas darinya dalam hal mengarahkan serangan. Griezmann adalah ahli dalam hal-hal mendasar, ditambah sentuhan kreativitas ekstra yang membuatnya semakin menonjol.

    Dia menjadi pengatur permainan Orlando saat melawan Nashville. Tidak ada pemain serang yang memiliki sentuhan bola atau umpan sukses lebih banyak darinya, dan tidak ada pemain lapangan yang mencatatkan pemulihan bola di lini belakang lebih banyak daripada tujuh kali yang dilakukannya. Dan meskipun Tyrese Spicer yang mencetak gol kemenangan yang memang pantas, Griezmann-lah yang seharusnya mendapat pujian. Dia telah tampil fantastis dalam dua pertandingan terakhir, dan Orlando mungkin mulai sedikit membalikkan keadaan.

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  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    PEMENANG: Philly menikmati momentum awal di bawah manajer barunya

    Ryan Richter langsung dijuluki "manajer sementara" saat Philadelphia Union merekrutnya pada Mei 2026. Sebelumnya, ia memimpin Union 2, dan Philly pada dasarnya membutuhkan solusi cepat setelah berpisah dengan Bradley Carnell. Richter ada di sana, dan Union sedang putus asa.

    Namun, sejak dia mengambil alih, Union telah meraih dua kemenangan berturut-turut, dan menampilkan permainan yang memukau. Ada banyak alasan di balik hal ini. Pertama, sangat mungkin bahwa Union hanya sedang bersemangat. Inilah yang biasanya terjadi saat manajer baru datang: orang baru masuk, permainan sepak bola menjadi lebih baik. Namun, Richter mungkin juga menemukan formula yang tepat di sini. Ia telah mengambil langkah yang tepat. Milan Iloski tetap mempertahankan posisinya di lini depan — dan kini telah mencetak gol dalam lima pertandingan berturut-turut. Cavan Sullivan, yang berusia 16 tahun, menjadi pemain inti yang tak terbantahkan. Pada dasarnya, Richter telah memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk bermain. Dan hal itu berhasil.

  • Robert LewandowskiGetty

    PEMENANG: Peran Lewandowski masih belum jelas

    Baiklah, belum tentu saatnya panik besar-besaran hanya karena Robert Lewandowski gagal mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut. Terkadang, pesepakbola membutuhkan sedikit waktu untuk beradaptasi, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, Lewandowski belum bermain secara konsisten selama dua bulan terakhir. Kedua, Chicago Fire tampil cukup baik tanpa kehadirannya. Mereka mungkin termasuk dalam daftar calon peraih Supporters' Shield, dan Hugo Cuypers sempat bersaing ketat dalam perebutan Golden Boot (meski penurunan performa memang tak terhindarkan).

    Jadi, masukkan penyerang baru ke dalam skuad—seseorang yang kurang lincah dan sedikit kehilangan sentuhan—dan segalanya menjadi goyah. Itulah dilema Lewandowski. Penyerang asal Polandia itu menjadi starter saat melawan Miami dan masuk sebagai pemain pengganti saat melawan NYCFC—dan gagal mencetak gol di kedua pertandingan tersebut. Dia hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran sepanjang dua pertandingan itu. Chicago juga kalah di kedua pertandingan tersebut. Beri waktu, tapi statistik awalnya agak kurang meyakinkan.

  • imago-sport-1080479016.jpgEyepix Group

    PEMENANG: Miami terus melaju tanpa Leo


    Perjalanannya memang tidak selalu mulus, tapi tetap efektif.

    Sejak kembali dari jeda Piala Dunia, Inter Miami telah memenangkan dua pertandingan berturut-turut, mengalahkan Chicago Fire dan CF Montreal dengan selisih total dua gol. Hasil-hasil tersebut memperpanjang rekor kemenangan beruntun Miami menjadi enam pertandingan. Lionel Messi memang pantas memenangkan dua penghargaan Landon Donovan MLS MVP terakhir berkat kontribusinya yang luar biasa bagi The Herons, namun dengan dirinya dan Rodrigo De Paul yang masih dalam masa pemulihan pasca Piala Dunia, para pemain pendukung telah membuktikan bahwa mereka mampu mengambil alih peran.

    Luis Suarez telah mencetak tiga gol dalam dua kemenangan tersebut, sementara Casemiro beradaptasi dengan mulus di lini tengah pada debut klubnya melawan Montreal. Namun, tidak semuanya kabar baik, karena Pemain Terpilih Germán Berterame sedang memulai proses pemulihannya setelah mengalami cedera pada bahu kiri dan hidungnya akibat tabrakan mengerikan saat melawan Montreal. Secara keseluruhan, bagaimanapun, pelatih sementara Guillermo Hoyos menunjukkan bahwa ia mampu membantu Miami menemukan cara untuk menang dan mempertahankan performa tim hingga Messi dan De Paul kembali.