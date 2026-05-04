Goal.com
Live
MLS Winners and Losers May 4GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Pemenang dan Kalah di MLS: Martin Ojeda mendominasi Inter Miami asuhan Lionel Messi, Evander kembali tajam dalam mencetak gol, dan apakah Bruce Arena adalah pelatih terbaik di liga?

FEATURES
Inter Miami CF
Orlando City
Major League Soccer
Toronto FC
San Jose
Chicago
FC Cincinnati
Columbus
Minnesota United
B. Arena
Evander Ferreira

Pertandingan antara Miami dan Orlando menghadirkan laga klasik khas Florida, namun akhir pekan ini berjalan campur aduk bagi beberapa manajer ternama di MLS.

Apakah pertandingan antara Orlando City SC dan Inter Miami benar-benar bisa disebut derby? Sejujurnya, narasi ini terasa agak dipaksakan. Tidak ada ketegangan yang berarti di sini, tidak ada kemarahan yangmeluap. Jika kedua tim ini benar-benar saling benci, mereka tidak menunjukkan hal itu secara nyata. Sebenarnya, yang dibutuhkan pertandingan ini adalah laga klasik, sesuatu yang patut dikenang. Nah, bagaimana dengan salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah Musim Reguler MLS? Miami sedang unggul 3-0 dan terlihat seolah-olah akan terus menambah gol dari situ.

Namun, Orlando bangkit dengan hebat, mencetak empat gol berturut-turut, dan membuat Miami kalah 4-3 di kandang barunya. Ini bukanlah bencana bagi Lionel Messi dan kawan-kawan. Namun, hasilnya sangat tipis.

Namun, ada momen-momen besar lainnya di MLS akhir pekan ini. Evander, yang selalu masuk dalam perbincangan MVP, menunjukkan performa layaknya MVP dalam kemenangan besar untuk Cincy. Cristian Roldan mengalami hari yang buruk - dan menggambarkan mengapa dia mungkin masih berada di ambang pemanggilan timnas AS. Dan Henrik Rydstrom menunjukkan tepatnya mengapa begitu sulit untuk mengikuti jejak legenda klub.

GOAL merangkum para Pemenang dan Pecundang dari akhir pekan yang memikat lainnya di Major League Soccer...

  • Martin Ojeda Orlando City 2026Getty

    PEMENANG: Martin Ojeda

    Ada seorang penyerang asal Argentina yang menjadi sorotan utama di Nu Stadium pada Sabtu malam, dan namanya bukanlah Lionel Messi. Martin Ojeda, sejujurnya, adalah sosok berbakat di sepertiga akhir lapangan. Ia, pada kenyataannya, merupakan salah satu dari sedikit hal positif yang dimiliki Orlando City yang secara umum tampil cukup buruk tahun ini. Namun, yang tidak disangka darinya adalah mencetak hat-trick ke gawang Inter Miami dan membawa The Lions meraih kemenangan bersejarah atas rival mereka di Florida.

    Namun, konvensi jarang berlaku di liga ini, dan Ojeda tampil gemilang. Dua gol pertamanya sangat indah - putaran instingtif dan penyelesaian sudut yang tajam. Gol ketiganya adalah tendangan penalti yang tenang. Dan Orlando memang pantas meraih kemenangan tersebut.

    • Iklan
  • Guillermo HoyosGetty

    PEMENANG: Guillermo Hoyos

    Mereka menjuluki Guillermo Hoyos sebagai 'bapak baptis Messi.' Dan memang ada alasannya. Hoyos adalah sosok yang selalu hadir dalam kehidupan pemain Argentina itu, dan ketika Inter Miami sedang mencari manajer, ternyata pria ini sedang menganggur, menunggu untuk dipilih. Adapun rekam jejak manajerial Hoyos? Yah, itu agak campur aduk. Memang, dia sudah melatih di berbagai tempat, tapi kesuksesan yang konsisten sepertinya bukan keahlian utamanya.

    Sejujurnya, ini adalah kekalahan pertamanya sebagai pelatih. Namun, kekalahan ini cukup mengkhawatirkan. Dan yang lebih mengecewakan lagi? Fakta bahwa sang manajer hanya menjawab satu pertanyaan dalam konferensi pers sebelum keluar dengan marah.



  • San Jose Earthquakes v Los Angeles Football ClubGetty Images Sport

    PEMENANG: Bruce Arena

    San Jose benar-benar menjadi kisah inspiratif di liga yang mungkin membutuhkan lebih banyak kisah semacam itu. MLS, belakangan ini, hanya berfokus pada nama-nama besar, uang besar, dan pengeluaran besar. Earthquakes tidak seperti itu. Mereka memiliki nilai skuad terendah di liga. Tim ini sebagian besar terdiri dari talenta-talenta Amerika. Mereka memiliki kehadiran yang kuat di NCAA. Semuanya terasa agak kuno — dalam arti tertentu.

    Dan mereka juga memiliki pelatih bergaya lama. Bruce Arena pernah mengalami puncak yang luar biasa dan kegagalan yang menghancurkan sebagai manajer USMNT. Namun, ia juga tahu cara merakit tim pemenang, seperti yang dibuktikan selama masa jabatannya di MLS, di mana ia telah memenangkan sembilan trofi besar. Dan ia sedang melakukannya dengan San Jose. Tim asal California ini, dengan selisih yang cukup jauh, adalah tim terbaik di MLS musim ini. Dan hal itu dicapai dengan cara lama. Tentu saja, Timo Werner adalah bintang yang menonjol. Namun, ada tim papan atas di sekelilingnya, dan mereka kembali membuktikannya saat bertandang ke Toronto dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1.

  • Henrik RydstromGetty

    PEMENANG: Henrik Rydstrom

    Apa yang lebih sulit: menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool, atau Wilfried Nancy di Columbus Crew? Terlepas dari candaan itu, coba pikirkan. Keduanya adalah manajer elit yang membawa kesuksesan luar biasa bagi klubnya. Keduanya menerapkan gaya sepak bola yang unik. Keduanya juga sosok yang sangat disukai. Selalu sulit untuk keluar dari bayang-bayang seorang legenda, dan Henrik Rydstrom belum sepenuhnya berhasil melakukannya.

    Ya, ada sedikit nasib buruk yang menimpa Crew - terutama cedera ACL yang dialami Wessam Abou Ali. Namun, Rydstrom belum bisa menunjukkan banyak hal. Crew kalah dari Minnesota yang tidak diperkuat James Rodriguez pada hari Sabtu. Ini adalah kekalahan kelima mereka musim ini, dan sulit untuk melihat bagaimana mereka bisa membalikkan keadaan dalam waktu dekat.

  • EvanderGetty

    PEMENANG: Evander

    Senang melihat Evander kembali tampil gemilang. Pemain asal Brasil ini mengalami awal musim yang sulit, mengalami cedera ringan pada pertandingan pertama Cincinnati dan kesulitan menemukan ritme permainannya setelah itu. Namun belakangan ini, ia berhasil mengembalikan sebagian pesona "samba" lamanya. Dan ia tampil luar biasa pada Sabtu lalu saat melawan Chicago.

    Ia mencetak tiga gol, termasuk tendangan penalti krusial pada menit ke-97, untuk mengalahkan rival dari Konferensi Timur. Cincinnati belum sepenuhnya meyakinkan. Dan mereka mungkin kekurangan satu pemain di lini serang. Namun, kembalinya performa Evander akan menjadi hal yang sangat penting.

  • Cristian Roldan Getty

    PEMENANG: Cristian Roldan

    Dari pemain idaman Mauricio Pochettino menjadi sosok yang terlalu sering melakukan kesalahan? Baiklah, mungkin itu terlalu keras bagi Roldan, yang sebenarnya adalah gelandang MLS yang sangat hebat. Dia adalah pemain berpengalaman di liga ini yang mampu melakukan segalanya. Dia mungkin tidak mendapatkan apresiasi yang pantas. Namun, dia mengalami hari yang berat pada Sabtu lalu.

    Sebuah upaya umpan balik berubah menjadi umpan yang sangat mudah dimanfaatkan saat Seattle kehilangan poin dari Sporting KC yang sedang terpuruk. Akan ada hari-hari lain, tapi ini bukanlah momen yang bagus bagi calon pemain Timnas AS di Piala Dunia.