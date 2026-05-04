Apakah pertandingan antara Orlando City SC dan Inter Miami benar-benar bisa disebut derby? Sejujurnya, narasi ini terasa agak dipaksakan. Tidak ada ketegangan yang berarti di sini, tidak ada kemarahan yangmeluap. Jika kedua tim ini benar-benar saling benci, mereka tidak menunjukkan hal itu secara nyata. Sebenarnya, yang dibutuhkan pertandingan ini adalah laga klasik, sesuatu yang patut dikenang. Nah, bagaimana dengan salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah Musim Reguler MLS? Miami sedang unggul 3-0 dan terlihat seolah-olah akan terus menambah gol dari situ.

Namun, Orlando bangkit dengan hebat, mencetak empat gol berturut-turut, dan membuat Miami kalah 4-3 di kandang barunya. Ini bukanlah bencana bagi Lionel Messi dan kawan-kawan. Namun, hasilnya sangat tipis.

Namun, ada momen-momen besar lainnya di MLS akhir pekan ini. Evander, yang selalu masuk dalam perbincangan MVP, menunjukkan performa layaknya MVP dalam kemenangan besar untuk Cincy. Cristian Roldan mengalami hari yang buruk - dan menggambarkan mengapa dia mungkin masih berada di ambang pemanggilan timnas AS. Dan Henrik Rydstrom menunjukkan tepatnya mengapa begitu sulit untuk mengikuti jejak legenda klub.

GOAL merangkum para Pemenang dan Pecundang dari akhir pekan yang memikat lainnya di Major League Soccer...