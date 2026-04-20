MLS Winners and Losers GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Pemenang dan Kalah di MLS: Lionel Messi menuai pujian di hadapan penonton rekor di Mile High Stadium, tetapi apakah sudah waktunya untuk mempertanyakan taktik Mikey Varas di San Diego FC?

Mulai dari rekor jumlah penonton di Colorado hingga pertandingan-pertandingan seru dengan skor tinggi, GOAL mengulas kembali aksi-aksi menarik di MLS selama akhir pekan ini...

Don Garber menyebutnya sebagai “hari yang luar biasa bagi sepak bola di Colorado.”

Dan dalam beberapa hal, dia benar. Empower Field, yang biasanya menjadi kandang Denver Broncos, dipenuhi oleh 75.584 penonton yang memadati tribun untuk menyaksikan Rapids menjamu Inter Miami. Ini merupakan jumlah penonton terbesar kedua dalam sejarah liga, dan sungguh luar biasa melihat kerumunan sebesar itu menyaksikan pertandingan Major League Soccer. 

Tentu saja, pada akhirnya, ini adalah hari Messi. Colorado bermain dengan baik. Miami bermain sedikit lebih baik. Messi mencetak gol penentu yang gemilang. Tentu saja, itu bukan hasil yang diinginkan oleh pendukung tuan rumah. Tapi pertandingannya? Itu adalah pertandingan yang benar-benar luar biasa. Dan jika mereka menyukainya? Nah, itu bahkan bukan 90 menit terbaik di akhir pekan ini. 

Dan itu bukan satu-satunya pertandingan yang layak ditonton di MLS. Akhir pekan ini benar-benar pesta gol di mana-mana. Lebih dari setengah pertandingan menampilkan lebih dari tiga gol. Enam pertandingan memiliki lebih dari lima gol. Itu tidak lain adalah hiburan. Itulah intinya di sini. Ini adalah Matchday 8 yang dramatis.

GOAL mengulas pekan pertandingan yang sarat gol di Major League Soccer...

  Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado Rapids

    PEMENANG: Lionel Messi

    Tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya ada di benak Messi pada menit ke-79 pertandingan Inter Miami melawan Colorado Rapids. Namun, mungkin kira-kira begini: "Aku tidak akan membiarkan tim kehilangan poin di hadapan penonton terbanyak kedua dalam sejarah MLS." Messi sudah terbiasa dengan momen-momen besar, dan pria ini pernah bermain di final Piala Dunia. Namun, momen ini terasa seperti salah satu saat di mana emosi sedikit mengambil alih. Pemain Argentina ini telah melakukan hal yang biasa dilakukannya di akhir kariernya selama sebagian besar pertandingan melawan Rapids, menyumbang sedikit di sana-sini, masuk dan keluar dari permainan.

    Namun, di akhir babak kedua, dia bangkit. Dia mengambil bola di area pertahanan Colorado, lalu menunduk, mengontrol bola dengan lembut, dan menerobos pertahanan Rapids. Golnya pun benar-benar indah: tanpa mengangkat kaki, melewati bek, dan masuk ke sudut atas gawang. Messi sudah mencetak gol seperti itu ratusan kali, dan di sini pun tak kalah spektakuler.

    Tentu saja, ini terjadi di akhir pekan yang aneh bagi Miami. Javier Mascherano meninggalkan klub pada Selasa, yang mengejutkan dunia MLS. Bek Miami, Noah Allen, mengatakan bahwa para pemainlah yang harus membalikkan keadaan:

    "Di atas segalanya, kami harus mengambil alih situasi dan kembali ke jalur kemenangan, yang merupakan tugas yang belum selesai yang harus kami selesaikan. Tentu saja, kami juga perlu menyempurnakan beberapa hal selama beberapa hari ini; tetapi, seperti yang baru saja saya katakan, kami harus terus bekerja dan terus berkembang, karena kami masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Jadi, selangkah demi selangkah, kami akan berkembang," katanya setelah pertandingan.

    Kemenangan 3-2 adalah awal yang baik.

  New York Red Bulls v New England Revolution

    PEMENANG: Michael Bradley

    Prinsip dan ide taktis memang bagus. Sebagian besar pelatih memilikinya, dan jika mereka menerapkannya dengan tepat, maka kesuksesan—apa pun bentuknya—dapat diraih. Masalahnya, tak ada rencana yang benar-benar tak terkalahkan, dan beberapa pelatih sangat kaku dalam gaya bermain mereka (ini dikenal sebagai teorema Ange Postecoglou). Michael Bradley bukanlah sosok yang sepenuhnya mengutamakan sistem, tetapi ia memang suka memainkan satu gaya sepak bola tertentu. Terkadang, hal itu membuat Red Bulls sulit dikalahkan. Di lain waktu, mereka bisa saja mengalami kelemahan yang fatal di lini belakang.

    Dan itulah yang terjadi pada Sabtu saat mereka menghadapi Montreal yang sedang terpuruk. Red Bulls, berdasarkan semua metrik statistik, mendominasi tim Kanada tersebut, yang memecat pelatihnya seminggu yang lalu. Namun, Montreal bermain cerdik dan mencetak dua dari empat gol mereka melalui serangan balik dalam kemenangan 4-1 mereka. Gaya permainan Bradley bisa sangat bagus. Namun, gaya tersebut juga memiliki kelemahan. Ini adalah salah satu hari ketika lawan memanfaatkan kelemahan tersebut.

  Diego Luna RSL 2026

    PEMENANG: Diego Luna

    Awal musim ini berjalan sulit bagi Diego Luna, yang harus berjuang melawan cedera di awal musim dan absen dari pemusatan latihan Tim Nasional AS. Dalam dua penampilannya pertama musim ini, ia hanya bermain selama 64 menit dan belum mencetak gol maupun memberikan assist. Singkatnya, itu adalah awal musim yang ingin dilupakan.

    Namun kini ia tampak jauh lebih seperti gelandang serang yang disukai Mauricio Pochettino. Ia telah menyumbang tiga gol dalam dua pertandingan terakhirnya, dua di antaranya tercipta pada Sabtu lalu saat melawan San Diego. Luna tampil sangat aktif sepanjang pertandingan, awalnya bermain sebagai gelandang kiri sebelum menghabiskan hampir 70 menit bermain di mana-mana, berlari ke mana-mana, dan menciptakan peluang di mana-mana. Ia membuka skor pada menit kelima dengan penyelesaian yang rapi memanfaatkan kesalahan San Diego, dan memberikan assist untuk gol kedua tak lama setelahnya.




  Mikey Varas

    KALAH: Mikey Varas

    Meski Luna begitu gembira, ada alasan bagi San Diego untuk bersikap pesimis. Mereka memukau liga dengan permainan sepak bola mereka musim lalu, dan performa itu cukup baik untuk membawa mereka melaju jauh di babak playoff.

    Namun, tahun ini, performa mereka tidak seimpresif sebelumnya. San Diego menghadapi banyak tantangan yang sama dengan yang dialami Red Bulls belakangan ini. Mereka terpaku pada satu gaya bermain. Dan saat ini, gaya itu tidak berhasil. Sepak bola modern jauh lebih kompleks daripada sekadar "menendang bola jauh" atau "memainkan bola dari belakang". Hal-hal ini cenderung bergantung pada situasi dan berubah dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Namun, bagi San Diego, ini adalah masalah prinsip. Mereka terus bermain dengan umpan pendek. Dan mereka terus terjebak dalam pola permainan tersebut.

  Brian Schmetzer

    PEMENANG: Brian Schmetzer

    Apresiasi untuk Brian Schmetzer, yang selalu berhasil menemukan cara untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Pelatih kepala Seattle Sounders ini akan segera merayakan 10 tahun kariernya di posisi tersebut, dan mudah dipahami mengapa ia bertahan selama ini. Singkatnya, Seattle jarang tampil buruk. Mereka selalu termasuk di antara tim-tim terbaik di Wilayah Barat, dan bahkan saat sedang mengalami masa-masa sulit, mereka tetap menjadi pesaing tetap di babak playoff yang selalu sulit dikalahkan.

    Ini adalah pekan yang jarang terjadi bagi Schmetzer, yang melihat timnya tersingkir dari CONCACAF Champions Cup pada Rabu. Mereka membutuhkan kemenangan untuk bangkit di MLS. Dan mereka melakukannya, menghancurkan St. Louis CITY S.C. dalam kemenangan 4-1 yang cukup meyakinkan. Cristian Roldan kembali mencetak gol, dan Sounders kini mulai menemukan ritme mereka di kompetisi MLS. Ada lebih dari sekadar memiliki manajer yang baik dalam hal ini, tetapi Schmetzer sepertinya selalu menemukan cara.

  FC Cincinnati

    PEMENANG: FC Cincinnati

    FC Cincinnati seharusnya selalu tampil cukup bagus. Memang, lini serang mereka sedikit lebih lemah tahun ini—itulah sebabnya muncul rumor Neymar yang terlalu berlebihan—tetapi mereka memiliki pemain berkualitas di seluruh lini. Ditambah lagi dengan kehadiran Evander dan Kevin Denkey, tim ini seharusnya menjadi salah satu tim terbaik di MLS. Namun, ternyata tidak selalu berjalan sesuai rencana.

    Ini adalah musim yang naik-turun bagi Cincy, yang terus kebobolan gol. Mereka telah kebobolan 19 gol sejauh ini, dan meskipun mereka bisa merasa lega setelah berhasil meraih hasil imbang 3-3, ini tetap merupakan hasil yang mengecewakan bagi tim yang bermain jauh di bawah potensinya.

  Los Angeles Football Club v San Jose Earthquakes

    PEMENANG: Timo Werner dan San Jose Earthquakes

    Timo Werner mengatakan ia membutuhkan perubahan — itulah yang membawanya ke MLS tahun ini. Bruce Arena dan San Jose Earthquakes juga membutuhkannya, setelah nyaris gagal lolos ke babak playoff. Pada awal musim ini, tampaknya kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan.

    San Jose muncul sebagai salah satu kejutan terbesar di MLS, menduduki peringkat kedua di Wilayah Barat dan memiliki poin yang sama, yaitu 21 poin, dengan pemuncak klasemen Vancouver Whitecaps. Hasil yang mengesankan ini diraih saat mereka menghancurkan Los Angeles FC, salah satu favorit MLS Cup pramusim, dengan skor 4-1, di mana Werner mencetak gol pertamanya di liga untuk memastikan kemenangan timnya.

    Masih terlalu dini, tetapi Werner dan inti pemain muda yang menjanjikan membuat Quakes berpeluang mengakhiri puasa playoff yang telah berlangsung sejak 2020.