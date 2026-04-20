Pemenang dan Kalah di MLS: Lionel Messi menuai pujian di hadapan penonton rekor di Mile High Stadium, tetapi apakah sudah waktunya untuk mempertanyakan taktik Mikey Varas di San Diego FC?

Don Garber menyebutnya sebagai “hari yang luar biasa bagi sepak bola di Colorado.”

Dan dalam beberapa hal, dia benar. Empower Field, yang biasanya menjadi kandang Denver Broncos, dipenuhi oleh 75.584 penonton yang memadati tribun untuk menyaksikan Rapids menjamu Inter Miami. Ini merupakan jumlah penonton terbesar kedua dalam sejarah liga, dan sungguh luar biasa melihat kerumunan sebesar itu menyaksikan pertandingan Major League Soccer.

Tentu saja, pada akhirnya, ini adalah hari Messi. Colorado bermain dengan baik. Miami bermain sedikit lebih baik. Messi mencetak gol penentu yang gemilang. Tentu saja, itu bukan hasil yang diinginkan oleh pendukung tuan rumah. Tapi pertandingannya? Itu adalah pertandingan yang benar-benar luar biasa. Dan jika mereka menyukainya? Nah, itu bahkan bukan 90 menit terbaik di akhir pekan ini.

Dan itu bukan satu-satunya pertandingan yang layak ditonton di MLS. Akhir pekan ini benar-benar pesta gol di mana-mana. Lebih dari setengah pertandingan menampilkan lebih dari tiga gol. Enam pertandingan memiliki lebih dari lima gol. Itu tidak lain adalah hiburan. Itulah intinya di sini. Ini adalah Matchday 8 yang dramatis.

GOAL mengulas pekan pertandingan yang sarat gol di Major League Soccer...