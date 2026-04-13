Apa yang sedang terjadi di San Diego? Tahun lalu, mereka menampilkan permainan sepak bola terbaik di liga dan tampil sangat konsisten sepanjang musim, secara rutin mengumpulkan poin, serta benar-benar layak mencapai babak playoff sejauh yang mereka raih. Namun, tahun ini, situasinya tampak sedikit goyah. Anda mungkin mengira bahwa lini seranglah yang menjadi titik lemah tim ekspansi ini, terutama tanpa kehadiran Chucky Lozano yang telah didepak.

Namun, justru di lini pertahananlah segalanya menjadi bermasalah. San Diego telah kebobolan setidaknya dua gol dalam masing-masing dari enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi dan belum pernah menang sejak 11 Maret. Disiplin juga menjadi masalah. Mereka melakukan pelanggaran terbanyak kedua di liga dan telah tiga kali kehilangan pemain karena kartu merah di MLS saja. Akhir pekan lalu menjadi gambaran sempurna dari tim ini sejauh ini. Tim asuhan Mikey Varas sempat unggul 1-0, namun perlahan-lahan kehilangan keunggulan tersebut. Mereka tertinggal 2-1 pada babak pertama dan seorang pemainnya diusir dari lapangan hanya dua menit setelah babak kedua dimulai, yang cukup memadamkan harapan untuk bangkit.

Varas kini telah memimpin tim ini dalam enam pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan. Posisinya memang aman, tetapi pelatih kepala yang baru ini menghadapi periode yang sulit. Akan menarik untuk melihat bagaimana mereka keluar dari situasi sulit ini.