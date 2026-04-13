MLS Winners & Losers (04.13.2026)
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Pemenang dan Kalah di MLS: Julian Hall adalah pemain muda terbaik sejati di MLS, German Berterame berhasil mengakhiri rentetan hasil buruknya, dan Tata Martino mungkin sedang dalam masalah serius

Hasilnya sangat bervariasi, dan beberapa manajer ternama menampilkan performa kepelatihan yang bisa menentukan nasib musim ini.

Ini adalah pekan yang penting bagi siapa pun yang suka menyoroti kurangnya keseimbangan di MLS. Jadwal pertandingannya pun terasa aneh. Inter Miami harus puas dengan hasil imbang 2-2. LAFC, yang sebelumnya tak terkalahkan, dikalahkan oleh Portland yang sedang terpuruk. San Diego FC kembali menelan kekalahan. Tak ada yang bisa diprediksi dari liga ini, dan itulah mengapa kita menyukainya.

Namun, jika dilihat lebih dalam, ada beberapa alur cerita menarik yang mulai muncul. Julian Hall, yang sering kali menjadi nomor dua di belakang Cavan Sullivan dalam persaingan untuk gelar pemain muda terbaik MLS, terus tampil mengesankan. German Berterame menunjukkan bahwa dia mungkin bukanlah rekrutan yang buruk. Dan seorang manajer ternama mungkin saja baru saja meraih hasil yang akan menyelamatkan posisinya.

GOAL mengulas Pemenang dan Kalah di MLS setelah akhir pekan yang penuh gejolak...

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    PEMENANG: Julian Hall

    Pemain muda terbaik di MLS bukanlah Cavan Sullivan, setidaknya untuk saat ini. Alasannya sederhana: Julian Hall bermain lebih baik. Memang, striker New York Red Bulls itu telah diberi lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, tetapi Hall jelas telah memanfaatkannya dengan baik. Dia mengawali musim dengan mencetak gol dan kini lebih sering memberikan umpan gol. Saat melawan Miami, ia memang tidak mencetak gol, tetapi perannya sangat krusial dalam setiap serangan. Pemain asal Amerika Serikat ini memberikan dua assist yang brilian dan mungkin saja bisa mencetak satu atau dua gol sendiri. Piala Dunia kali ini mungkin masih terlalu dini bagi Hall, tetapi ia sedang berkembang menjadi talenta yang sesungguhnya.

    • Iklan
  • Mikey Varas Getty

    PECUNDANG: Mikey Varas

    Apa yang sedang terjadi di San Diego? Tahun lalu, mereka menampilkan permainan sepak bola terbaik di liga dan tampil sangat konsisten sepanjang musim, secara rutin mengumpulkan poin, serta benar-benar layak mencapai babak playoff sejauh yang mereka raih. Namun, tahun ini, situasinya tampak sedikit goyah. Anda mungkin mengira bahwa lini seranglah yang menjadi titik lemah tim ekspansi ini, terutama tanpa kehadiran Chucky Lozano yang telah didepak.

    Namun, justru di lini pertahananlah segalanya menjadi bermasalah. San Diego telah kebobolan setidaknya dua gol dalam masing-masing dari enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi dan belum pernah menang sejak 11 Maret. Disiplin juga menjadi masalah. Mereka melakukan pelanggaran terbanyak kedua di liga dan telah tiga kali kehilangan pemain karena kartu merah di MLS saja. Akhir pekan lalu menjadi gambaran sempurna dari tim ini sejauh ini. Tim asuhan Mikey Varas sempat unggul 1-0, namun perlahan-lahan kehilangan keunggulan tersebut. Mereka tertinggal 2-1 pada babak pertama dan seorang pemainnya diusir dari lapangan hanya dua menit setelah babak kedua dimulai, yang cukup memadamkan harapan untuk bangkit.

    Varas kini telah memimpin tim ini dalam enam pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan. Posisinya memang aman, tetapi pelatih kepala yang baru ini menghadapi periode yang sulit. Akan menarik untuk melihat bagaimana mereka keluar dari situasi sulit ini.

  • German Beterame Getty

    PEMENANG: German Berterame

    Akhirnya.

    Apakah Inter Miami benar-benar membutuhkan striker sesering ini? Atau, lebih tepatnya, apakah mereka benar-benar perlu menghabiskan dana pemain khusus untuk seorang striker? Hampir pasti tidak. Berterame mahal dan, sejauh ini, dia belum benar-benar cocok. Alasan saat itu adalah dia akan memberikan kedalaman skuad yang krusial untuk CONCACAF Champions Cup. Nah, Miami sudah tersingkir dari turnamen itu, dan pertandingan-pertandingan terakhir menunjukkan bahwa Herons, secara sederhana, bermain lebih baik saat dia tidak bermain.

    Namun pada Sabtu lalu, ia menunjukkan di mana nilainya bisa terlihat: sebagai kehadiran di dalam kotak penalti. Golnya bukanlah gol yang terlalu sulit, karena Berterame menemukan dirinya sedikit terlalu bebas di kotak penalti Red Bulls dan mencetak gol dengan tenang. Tetap saja, semua gol berharga, dan ini mungkin momen yang dibutuhkan mantan pemain Liga MX itu untuk menyesuaikan diri di MLS.

  • Emmanuel Latte Lath Atlanta United Getty

    PEMENANG: Emmanuel Latte Lath

    Apakah sudah waktunya menyebut Emmanuel Latte Lath sebagai pemain yang gagal? Atlanta United telah mengeluarkan dana besar untuk striker ini, namun ia sama sekali belum menunjukkan performa yang diharapkan selama lebih dari setahun ia bermain di liga. Tentu saja, hal itu belum tentu sepenuhnya kesalahannya. Ia pasti memiliki beberapa keluhan terkait minimnya umpan yang diterimanya selama bermain untuk Atlanta United. Menjadi penyerang tengah (No. 9) di tim yang jarang menciptakan peluang memang bukanlah tugas yang mudah.

    Namun, dia juga tidak membantu dirinya sendiri. Catatan delapan gol dalam 32 pertandingan musim lalu sangat buruk. Dan dia baru mencetak satu gol dalam tujuh pertandingan pertamanya musim ini. Akhir pekan ini menjadi momen yang sangat buruk bagi pemain asal Pantai Gading itu, karena dia sama sekali tidak bisa menemukan ritme permainannya melawan Chicago Fire yang sedang bangkit. Tentu saja, Atlanta akan mendorongnya untuk mencoba mencetak gol demi keluar dari keterpurukan ini. Namun, hingga saat itu, dia terlihat seperti pemain yang dibeli dengan harga terlalu mahal dan tidak bisa beradaptasi dengan MLS.

  • Phil NevilleGetty

    PEMENANG: Phil Neville

    Neville jelas-jelas mempertaruhkan posisinya minggu ini. Portland mengalami awal musim yang sulit dan, dengan jadwal pertandingan yang berat di depan, ada alasan untuk meyakini bahwa pelatih asal Inggris itu hanya tinggal selangkah lagi dari pemecatan jika timnya kalah. LAFC, meski bertanding di kandang sendiri, tampak seperti lawan yang paling tidak tepat untuk menorehkan prestasi heroik apa pun.

    Namun, Portland berhasil melakukannya. Mereka kalah dalam hal jumlah tembakan dari LAFC, tetapi menguasai bola lebih banyak dan tampil klinis saat dibutuhkan, berjuang keras untuk meraih kemenangan 2-1 berkat gol penentu pada menit ke-96 dari Kevin Kelsy. Neville sangat tegas dalam gaya sepak bolanya. Portland selalu berusaha menguasai bola. Mereka selalu ingin memainkan formasi 4-3-3. Ini adalah gaya bermain yang berisiko tinggi, tetapi kali ini berhasil, dan Neville akan bertahan satu hari lagi.

  • Ben Olsen Houston DynamoGetty

    PEMENANG: Ben Olsen

    Houston Dynamo membuka dompetnya musim panas ini. Klub yang dikenal sangat hemat ini mengalokasikan dana sebesar $13 juta untuk memperkuat skuad, dengan mendatangkan sejumlah pemain berbakat guna memberi Ben Olsen peluang nyata untuk naik peringkat setelah musim tanpa playoff. Dan itu tampaknya merupakan keputusan yang cerdas. Olsen adalah pelatih berpengalaman yang mampu menyusun tim yang solid, terutama di lini serang.

    Masalahnya? Pertahanan mereka sejauh ini sangat buruk. Houston telah kebobolan 16 gol sejauh ini, yang merupakan yang terburuk kedua di Wilayah Barat. Akhir pekan ini terasa sangat suram, ketika mereka kebobolan enam gol di Colorado. Rapids memang tim yang bagus, tetapi kebobolan enam gol bukanlah hal yang baik. Olsen dan rekan-rekannya harus memperketat pertahanan ke depannya.