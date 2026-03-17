Pemenang dan Kalah di MLS: James Rodriguez dan Josh Sargent Akhirnya Melakukan Debut, dan Apakah Sudah Saatnya Khawatir soal Son Heung-Min?

James Rodriguez akhirnya turun ke lapangan bersama Minnesota United. Namun, itu mungkin satu-satunya kabar baik bagi tim Loons yang tampak kehilangan performa terbaiknya sejak kehilangan Eric Ramsay ke West Brom pada masa jeda musim (kabar baiknya: dia kini sudah bisa diturunkan lagi).

Namun, Minnesota bukanlah satu-satunya tim yang sedang kesulitan. Satu bulan setelah musim MLS dimulai, klasemen sudah menceritakan kisah yang aneh: ada beberapa tim yang sangat bagus - sebagian besar di Wilayah Barat - dan beberapa tim yang secara mengejutkan tampil buruk. Orlando City baru-baru ini berpisah dengan manajer lama mereka, Oscar Pareja, yang telah memberikan kontribusi luar biasa. Mungkinkah Pat Noonan menghadapi pertanyaan serupa? Kekalahan 6-1 dari New England Revolution yang sebelumnya sedang terpuruk tidak dapat dijelaskan, terutama bagi tim Cincinnati yang, di atas kertas, merupakan salah satu tim paling lengkap di MLS.

Sementara itu, Toronto FC berharap kebangkitan mereka sudah di depan mata. The Reds akhirnya memperkenalkan Josh Sargent di BMO Field setelah menyelesaikan transfer yang berpotensi menjadi rekor MLS. Toronto belum terlihat sama sejak kemenangan MLS Cup mereka hampir satu dekade lalu. Bisakah Sargent menjadi pemicu yang mengembalikan masa-masa kejayaan?

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Pekan ke-4 di MLS.