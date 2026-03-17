Goal.com
Live
Diterjemahkan oleh

Pemenang dan Kalah di MLS: James Rodriguez dan Josh Sargent Akhirnya Melakukan Debut, dan Apakah Sudah Saatnya Khawatir soal Son Heung-Min?

Pekan ke-4 MLS tidak mengecewakan karena beberapa pemain baru yang menjadi sorotan melakukan debutnya, dan apakah posisi Pat Noonan di FC Cincinnati semakin terancam?

James Rodriguez akhirnya turun ke lapangan bersama Minnesota United. Namun, itu mungkin satu-satunya kabar baik bagi tim Loons yang tampak kehilangan performa terbaiknya sejak kehilangan Eric Ramsay ke West Brom pada masa jeda musim (kabar baiknya: dia kini sudah bisa diturunkan lagi).

Namun, Minnesota bukanlah satu-satunya tim yang sedang kesulitan. Satu bulan setelah musim MLS dimulai, klasemen sudah menceritakan kisah yang aneh: ada beberapa tim yang sangat bagus - sebagian besar di Wilayah Barat - dan beberapa tim yang secara mengejutkan tampil buruk. Orlando City baru-baru ini berpisah dengan manajer lama mereka, Oscar Pareja, yang telah memberikan kontribusi luar biasa. Mungkinkah Pat Noonan menghadapi pertanyaan serupa? Kekalahan 6-1 dari New England Revolution yang sebelumnya sedang terpuruk tidak dapat dijelaskan, terutama bagi tim Cincinnati yang, di atas kertas, merupakan salah satu tim paling lengkap di MLS.

Sementara itu, Toronto FC berharap kebangkitan mereka sudah di depan mata. The Reds akhirnya memperkenalkan Josh Sargent di BMO Field setelah menyelesaikan transfer yang berpotensi menjadi rekor MLS. Toronto belum terlihat sama sejak kemenangan MLS Cup mereka hampir satu dekade lalu. Bisakah Sargent menjadi pemicu yang mengembalikan masa-masa kejayaan?

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Pekan ke-4 di MLS.

  • Petar Musa, FC DallasGetty

    PEMENANG: Petar Musa

    Petar Musa biasanya tidak disebut-sebut sebagai daya tarik utama yang wajib ditonton di MLS. Kemungkinan besar Anda tidak akan menjumpai jersey Musa di luar wilayah Dallas, dan pertandingan FC Dallas biasanya tidak menjadi tiket terlaris di kota saat mereka bertandang ke stadion lain seperti halnya Lionel Messi, Son Heung-min, atau kini James Rodriguez.

    Namun, ia mungkin adalah penyerang terbaik di liga yang tidak mengenakan nomor punggung 10 untuk Inter Miami. Musa membuktikannya pada Sabtu malam melawan pertahanan San Diego FC yang tangguh di kandang lawan, dengan mencetak hat-trick yang luar biasa untuk memaksa hasil imbang 3-3. Ini melanjutkan awal yang mengesankan bagi pemain internasional Kroasia tersebut, yang kini telah mencetak lima gol dalam empat pertandingan.

    Meskipun Musa belum menjadi nama yang dikenal luas di Amerika Serikat, ia jelas meninggalkan kesan mendalam di luar negeri. Tahun lalu, AS melaporkan bahwa klub-klub Liga Premier sedang mengincar striker ini. Transfer tersebut tidak terwujud, tetapi jika ia terus mempertahankan performa ini — terutama jika ia masuk skuad Piala Dunia Kroasia — ia bisa menjadi target transfer bernilai tinggi musim panas ini.

  • Vancouver Whitecaps FC v Minnesota United FCGetty Images Sport

    PEMENANG: James Rodriguez

    Sejujurnya, ini terlalu kejam bagi Rodríguez, yang telah berjuang keras untuk memulihkan kebugarannya menjelang debutnya yang telah lama dinantikan bersama Minnesota. Namun, tampaknya sang bintang Kolombia itu tidak akan banyak membantu jika Loons terus mengalami kesulitan seperti ini.

    Tim yang bagus tidak akan kalah dengan selisih enam gol. Meskipun lawan mereka adalah Vancouver Whitecaps yang bermain sangat kompak, tekanan pasti ada pada manajer baru Cameron Knowles. Minnesota telah kebobolan 11 gol dalam empat pertandingan pembuka mereka, yang merupakan rekor terburuk kedua di liga.

    Selain kehilangan Dayne St. Clair, susunan pemain ini sebagian besar sama dengan yang mencapai semifinal Wilayah Barat musim lalu — hanya saja kini ditambah dengan peningkatan besar berkat Rodríguez. Organisasi taktis dan mentalitas pertahanan yang kokoh menjadi pendorong keberhasilan tersebut. Sejauh ini tahun ini, keduanya belum terlihat.

    Itu menjadi tanggung jawab Knowles.

  • Toronto FC v New York Red BullsGetty Images Sport

    PEMENANG: Josh Sargent

    Sargent nyaris menjadi pahlawan lewat sentuhan pertamanya. Striker baru Toronto itu masuk sebagai pemain pengganti dan, dalam situasi tendangan bebas, berhasil menyentuh bola tepat di depan gawang, namun upayanya langsung diblok oleh barisan pertahanan New York Red Bulls.

    Itu bukan satu-satunya peluang yang terbuang percuma bagi Sargent. Ia juga gagal memanfaatkan situasi satu lawan satu setelah menerima umpan terobosan yang sempurna. Peluang-peluang yang terlewatkan itu terbukti mahal karena tim tamu menyamakan kedudukan di menit-menit akhir untuk memaksa hasil imbang 1-1, namun masih ada alasan untuk optimis. Bagi seorang pemain yang baru berlatih sekitar delapan hari bersama klub, kesesuaiannya dalam skema Robin Fraser langsung terlihat. Mengingat harga transfer Sargent, Anda bisa membayangkan gol-gol akan segera datang.

    Yang tak kalah penting, semangat kembali terasa di Toronto. Secara historis, The Reds merupakan salah satu tim paling ambisius di MLS, dengan dukungan yang fanatik yang menjadikan kota terbesar di Kanada ini salah satu pasar sepak bola terbaik di Amerika Utara saat tim tersebut kompetitif. Masalahnya, mereka belum kompetitif selama hampir satu dekade. Langkah-langkah yang gagal seperti era Lorenzo Insigne membuat kursi kosong semakin banyak menjadi pemandangan biasa di BMO Field.

    Namun pada Sabtu lalu, begitu Sargent melangkah ke lapangan, ada antusiasme yang nyata di tribun penonton. Langkah-langkah seperti perekrutan Sargent—bersama dengan pertukaran pemain tahun lalu untuk Djordje Mihailovic—berarti ekspektasi kini harus lebih tinggi. Bagi Fraser, itu kemungkinan berarti lolos ke playoff atau gagal total. Kita lihat saja apakah dia bisa membawa tim ke sana.

  • Los Angeles Football Club v FC DallasGetty Images Sport

    PEMENANG: Son Heung-Min

    "Kemenangan adalah deodoran terbaik."

    Bagi LAFC, kalimat terkenal John Madden terasa sangat tepat saat ini. Madden sering menggunakannya untuk menggambarkan bagaimana kemenangan dapat menutupi kekurangan yang nantinya bisa merugikan tim. Namun, saat ini, sulit untuk menemukan banyak masalah bagi LAFC. Mereka memiliki rekor sempurna 4-0-0 dan mengumpulkan 12 poin, tepat di belakang Vancouver Whitecaps berdasarkan selisih gol. Mereka belum kebobolan satu gol pun dan tampak seperti calon juara musim ini.

    Namun, jika ada area yang perlu dikhawatirkan, mungkin itu adalah lini serang mereka. LAFC telah mencetak delapan gol sepanjang musim ini, tetapi mengingat bakat penyerang yang mereka miliki, wajar untuk bertanya-tanya apakah angka tersebut seharusnya lebih tinggi. Sebagian dari pertanyaan itu mungkin terkait dengan Son Heung-Min.

    Bintang asal Korea Selatan ini belum mencetak gol musim ini, yang tampak hampir tak masuk akal mengingat performanya musim lalu. Pada 2025, ia mencetak sembilan gol dan tiga assist dalam 10 penampilan. Tahun ini, ia sudah mencatatkan tiga assist, namun belum seakurat biasanya di depan gawang, dengan hanya dua tembakan tepat sasaran.

    Dengan tim yang secara umum tampil prima, topik ini sebagian besar terlewatkan. Namun, begitu LAFC kehilangan poin, sorotan pasti akan semakin tertuju pada Pemain Terpilih yang banyak diharapkan bersaing untuk gelar MVP MLS. Tanda-tanda frustrasi sudah terlihat jelas - terutama pada laga pembuka melawan Miami, ketika ia meluapkan kekesalannya kepada manajer baru Marc Dos Santos setelah diganti sebelum peluit akhir berbunyi. Tetap pantau perkembangannya.

  • New York City FC v Colorado RapidsGetty Images Sport

    PEMENANG: NYCFC

    The Athletic baru-baru ini melakukan jajak pendapat terhadap para manajer umum MLS, dan salah satu hasil yang paling menonjol adalah penghargaan tinggi yang diberikan kepada Pascal Jansen dari New York City FC, yang menempati posisi kedua di bawah Jesper Sorensen sebagai pelatih terbaik liga menurut pandangan mereka. Melihat awal musim 2026 NYCFC, tampaknya penilaian mereka tepat.

    The Pigeons sedang melesat, memimpin klasemen Wilayah Timur dengan rekor kuat 3-0-1. Yang lebih mengesankan, Jansen melakukannya dengan skuad yang tidak memiliki striker andalan setelah kehilangan Alonso Martínez akibat cedera selama jendela transfer internasional November lalu dan melihat transfer besar untuk Moussa Sylla gagal tepat sebelum musim dimulai.

    Sebagai gantinya, ia berkreasi, terkadang menempatkan Nicolás Fernández Mercau yang tingginya 5 kaki 6 inci sebagai false nine. Hasilnya? Mercau memimpin tim dengan empat gol, dan NYCFC memiliki salah satu serangan paling berbahaya di MLS dengan 11 gol dalam empat pertandingan.

    Masih terlalu dini untuk membicarakan kandidat Pelatih Terbaik Tahun Ini, tetapi Jansen sudah mulai mengukuhkan dirinya sebagai salah satu manajer terkemuka di MLS.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    PEMENANG: Negara Bagian Ohio

    Andai saja Philadelphia Union tidak mengalami awal musim yang mengejutkan dengan rekor 0-4-0 dan St. Louis tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan pada dua musim terakhir, Columbus mungkin saja menjadi tim terburuk di MLS saat ini.

    Sulit dipercaya, tetapi Crew hanya mengumpulkan dua poin dari empat pertandingan. Columbus belum tampil bagus sejauh ini, tetapi masalah di lini seranglah yang paling mengkhawatirkan. Crew hanya mencetak empat gol meskipun memiliki Wessam Abou Ali yang dalam kondisi prima bersama Diego Rossi. Segalanya tidak berjalan lancar bagi manajer baru Henrik Rydström.

    Meskipun banyak perhatian tertuju pada Rydström, mungkin juga wajar untuk mempertanyakan Daniel Gazdag. Didatangkan dalam transfer besar-besaran untuk menggantikan produksi yang hilang akibat kepergian Cucho Hernandez, Gazdag hanya mencatatkan delapan kontribusi gol dalam 28 penampilan liga. Tim ini membutuhkan lebih banyak dari bintang Hungaria mereka.

    Di sisi lain rivalitas Hell is Real, FC Cincinnati juga sedang kesulitan - dan mereka mungkin menjadi contoh apa yang terjadi ketika strategi "running it back" gagal. Meskipun klub kemungkinan akan membantahnya, kekalahan telak tahun lalu di tangan Inter Miami pasti tidak diterima dengan baik mengingat kekuatan skuad ini. FCC bisa dibilang salah satu tim paling lengkap di MLS, namun mereka runtuh dalam kekalahan 4-0 dari juara eventual di semifinal.

    Musim ini, selain mengalahkan Atlanta United, tim asuhan Pat Noonan telah kalah dari tiga tim yang sedang kesulitan - Minnesota United, Toronto FC, dan New England - yang masing-masing meraih kemenangan pertama mereka tahun ini.

    Noonan tetap menjadi salah satu manajer paling dihormati di MLS. Namun, dengan adanya calon manajer berpengalaman yang berpotensi tersedia - Eric Ramsay, Oscar Pareja, Patrick Vieira, dan bahkan Wilfried Nancy (meskipun hal itu sulit dibayangkan mengingat rivalitas yang ada) - tekanan akan semakin meningkat jika hasil pertandingan tidak segera membaik.

