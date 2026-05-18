Pemenang dan Kalah di MLS: Hugo Cuypers memburu rekor, Sam Sarver menyuguhkan celetukan-celetukan lucu, dan Inter Miami asuhan Lionel Messi meraih kemenangan perdana di Nu Stadium

Seorang penyerang FC Dallas menyuguhkan salah satu momen paling menghibur di musim ini sejauh ini, sementara Miami meraih kemenangan kandang yang meyakinkan.

Sam Sarver, kamu benar-benar legenda.

Musim ini sangat membutuhkan sedikit ketegangan, sedikit canda tawa. Kualitas sepak bola di MLS belum pernah sebaik ini. Ada berbagai macam klub yang memainkan berbagai macam sistem, dengan manajer dari seluruh dunia. Lebih dari lima puluh pemain dari liga ini kemungkinan besar akan berlaga di Piala Dunia. Semua ini adalah hal-hal yang baik. Namun yang dibutuhkan adalah sedikit ketegangan, sesuatu yang dapat menciptakan sedikit kegembiraan.

Masuklah penyerang lincah FC Dallas, yang memutuskan untuk menggoda para pendukung lawan, dan kemudian meneguk sebagian besar bir setelah mencetak gol penentu di menit akhir (lebih lanjut tentang itu nanti). Itu adalah momen seru di tengah pekan yang menarik di MLS. Ada banyak hal yang patut diapresiasi di sini. Inter Miami meraih kemenangan pertamanya di Nu Stadium - sebuah pertandingan di mana Messi memberikan assist yang luar biasa. Guilherme mengingatkan semua orang mengapa ia diam-diam menjadi salah satu rekrutan terbaik musim ini untuk Houston Dynamo. Dan Hugo Cuypers mencetak gol seolah-olah namanya adalah Robert Lewandowski.

GOAL merangkum pekan menarik lainnya dalam aksi MLS, dengan jeda Piala Dunia yang sudah di depan mata...

  • PEMENANG: Sam Sarver

    Momen yang luar biasa. Adakah cara yang lebih baik untuk memerankan tokoh antagonis selain cara yang ditunjukkan Sarver dengan sangat apik pada Sabtu malam?

    Pemain sayap FC Dallas itu mencetak gol serangan balik yang sangat indah untuk merebut kemenangan di San Jose, menerobos pertahanan lawan dan mengarahkan bola ke sudut bawah gawang. Dan kemudian, di depan bagian pendukung tuan rumah, dia mulai beraksi. Dia merayakannya dengan "menyelam" ke belakang dari papan iklan, dan ketika para penggemar yang kesal melemparkan bir ke lapangan, Sarver hanya mengambil satu, meluangkan waktu sejenak untuk melihat kerumunan, dan meneguknya habis.

    Apakah ini terasa menyenangkan bagi para penggemar San Jose, yang melihat tim mereka kalah di menit-menit akhir dengan cara yang cukup memilukan? Mungkin tidak. Namun, itu adalah momen yang sangat menarik untuk mengakhiri pertandingan sepak bola yang memukau - dan tentu saja salah satu momen terbaik musim ini sejauh ini.


    PEMENANG: Henrik Rydstrom

    Nah, ketika Anda kehilangan pekerjaan, sulit untuk menerima kabar buruk di akhir pekan. Columbus Crew mengumumkan pada Minggu malam bahwa mereka telah memberhentikan manajer asal Swedia tersebut dari jabatannya. Lihat saja statistiknya, dan cukup mudah untuk memahami alasannya. Rydstrom hanya memenangkan tiga dari 14 pertandingan MLS, dan GM Issa Tall kemudian mengakui bahwa Rydstrom tak pernah bisa mendapatkan dukungan penuh dari para pemain setelah ditugaskan untuk menggantikan legenda klub, Wilfried Nancy.

    Namun, yang mungkin lebih mengkhawatirkan adalah gaya sepak bolanya. Rydstrom tidak pernah benar-benar bisa memaksimalkan tim yang dipenuhi talenta. Columbus memainkan sepak bola yang lebih menarik di liga di bawah kepemimpinan Nancy, dan berulang kali menjadi salah satu tim dengan jumlah gol terbanyak di MLS. Di bawah Rydstrom, mereka terlihat sedikit lesu. Hasil imbang 1-1 dengan Philadelphia Union yang sedang mengalami masa sulit cukup merangkum semuanya - dan pada akhirnya membuat Rydstrom kehilangan pekerjaannya.

    PEMENANG: Hugo Cuypers

    Robert Lewandowski siapa? Baca halaman belakang koran, telusuri media sosial, dan dengarkan pembicaraan di jalanan, dan banyak yang menyebut Robert Lewandowski—yang kini dipastikan akan meninggalkan Barcelona—sebagai target utama Chicago Fire. Namun, mereka mungkin tidak membutuhkannya.

    Hugo Cuypers, hingga saat ini, telah menjadi penyerang MLS yang cukup mengesankan. Dia mencetak 10 gol pada musim pertamanya dan 21 gol tahun lalu. Musim ini terasa sangat krusial baginya. Untuk jelas, Fire membutuhkan bantuan untuk mencegah bola masuk ke gawang, tetapi jika ada penyerang legendaris di pasar, maka setiap tim seharusnya benar-benar bergerak cepat.

    Namun, apakah mereka benar-benar membutuhkan Lewandowski? Cuypers sedang menjalani musim yang luar biasa, hampir memecahkan rekor. Dan dengan mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Montreal pada Sabtu lalu, ia menempatkan dirinya di jajaran elit. Ia kini telah mencetak gol dalam 10 pertandingan MLS berturut-turut untuk tim asuhan Gregg Berhalter. Orang terakhir yang mencetak gol dua digit? Carlos Vela pada 2020. Itu bukanlah rekan yang buruk.

    PEMENANG: Maxi Moralez

    Pada babak pertama pertandingan NYCFC melawan New York Red Bulls, Maxi Moralez melakukan sesuatu yang tampak tidak berbahaya. Seorang bek tengah Red Bulls menerima umpan. Moralez melakukan tekanan dan berusaha merebut bola. Namun, saat Moralez mencoba merebut bola di kaki lawannya, kakinya tiba-tiba tertekuk. Tidak ada kontak fisik yang nyata, dan pemain berusia 39 tahun itu terjatuh. Ia memberi isyarat meminta pertolongan, lalu dibawa keluar lapangan dengan tandu.

    Itu adalah salah satu cedera yang terlihat parah hanya karena kontak fisik yang terjadi sangat minim. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ada semacam cedera lutut. NYCFC belum mengonfirmasi apa pun. Namun, tampaknya ini bisa menjadi cedera serius bagi gelandang serang legendaris tersebut. Dan jika ia mengalami cedera jangka panjang, pada usianya saat ini, wajar untuk bertanya-tanya seberapa besar kemungkinan ia bisa kembali bermain. The Pigeons pasti berharap ada kabar baik.

    PEMENANG: Guilherme

    Guilherme memang sudah diprediksi akan menjadi rekrutan yang solid bagi Houston. Pemain Brasil berusia 31 tahun ini adalah talenta kelas atas yang mampu melakukan segalanya. Meskipun utamanya bermain sebagai sayap kiri, ia juga bisa beroperasi di sisi kanan atau di tengah. Ben Olsen mengakui kepada GOAL sebelum musim dimulai bahwa ia membutuhkan sedikit lebih banyak kreativitas di lini serang. Dan Guilherme menawarkan hal itu. Di mana pun ia bermain, ia selalu menjadi pemicu semangat. Dan hasilnya sejauh ini sangat solid. Guilherme telah menyumbang gol dan assist, serta sedikit kegembiraan di sepertiga akhir lapangan.

    Ia kembali menunjukkan kelasnya pada Sabtu lalu, mencetak gol dalam kemenangan 1-0 Dynamo atas rival konferensi barat, Vancouver Whitecaps. Kini, pemain asal Houston ini telah menyumbang 11 gol sepanjang musim, dan Dynamo telah memenangkan tiga dari empat pertandingan terakhir mereka. Masih ada beberapa ketidakkonsistenan di sini, tetapi Guilherme menjadi motor penggerak tim yang sangat berpeluang lolos ke babak playoff. Itu bukanlah hal yang buruk.

    PEMENANG: Guillermo Hoyos

    Akhirnya, malam yang menyenangkan bagi manajer Miami. Sebulan terakhir terasa aneh sejak Javier Mascherano kehilangan jabatannya di Florida Selatan. Hoyos ditunjuk secara tiba-tiba dan lebih sering menjadi sorotan karena meminta media untuk berhenti menumpuk tekanan pada Lionel Messi. Hasilnya, meski memuaskan, belum bisa dibilang luar biasa. Dan menjelang hari Minggu, Miami belum pernah meraih kemenangan di Nu Stadium.

    Dan akhirnya, mereka mendapatkannya. Pujian pantas diberikan kepada Hoyos, yang telah sedikit mengubah strategi. Ia menerapkan sistem yang tak pernah sepenuhnya berhasil diterapkan Mascherano, dan menurunkan trio penyerang Messi, Luis Suarez, dan German Berterame. Meskipun ada celah di lini belakang, Miami jauh lebih terorganisir dengan trio tersebut dan kaki Telasco Segovia yang menutupi celah di antara mereka. Messi, tentu saja, tampil heroik, memberikan assist yang luar biasa dan mencetak gol dengan indah dalam kemenangan nyaman 2-0. Portland tidak banyak memberikan ancaman pada malam itu, tetapi Miami juga tidak memberi mereka banyak peluang. Akhirnya, malam yang baik bagi manajer baru.