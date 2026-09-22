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Pemecatan Roberto De Zerbi di depan mata?! Tottenham mempertimbangkan langkah sensasional untuk mantan pelatih Premier League yang mengejutkan sebagai pengganti setelah awal musim yang buruk banget
Awal buruk membuat De Zerbi di ambang pemecatan
Tottenham berinvestasi besar-besaran pada bursa transfer musim panas, dengan menghabiskan total sekitar £380 juta untuk merekrut sepuluh pemain baru. Dukungan finansial besar ini ditujukan untuk merevitalisasi skuad yang musim lalu nyaris terdegradasi dari Premier League. Namun, kebangkitan yang diharapkan itu sama sekali gagal terwujud.
Sebulan memasuki musim baru, Tottenham masih belum meraih kemenangan di liga. Tim asuhan De Zerbi baru mengoleksi dua poin dari lima pertandingan, setelah hanya mampu mencatatkan dua hasil imbang tanpa gol. Penderitaan mereka kian bertambah setelah kalah 3-2 dari Aston Villa, hasil yang membuat klub London utara itu terpuruk ke dasar klasemen.
Kompetisi piala domestik juga tidak memberi kelegaan bagi pelatih Italia yang tengah tertekan itu, karena Tottenham tersingkir dari Carabao Cup pada putaran ketiga setelah kalah 3-1 dari Liverpool, yang semakin meningkatkan tekanan di kursi pelatih.
- AFP
Dewan Tottenham pertimbangkan alternatif manajer
Menurut publikasi Spanyol Fichajes, petinggi Tottenham sudah mulai menjajaki rencana cadangan. Pimpinan klub sangat menyadari situasi yang memburuk dengan cepat dan secara aktif sedang mempertimbangkan alternatif pelatih. Meski pemecatan diperkirakan tidak akan terjadi selama jeda internasional tiga pekan saat ini, periode ini kabarnya sedang digunakan untuk mengevaluasi calon pengganti.
Keputusan apa pun untuk berpisah dengan De Zerbi menjadi rumit karena situasi kontraknya saat ini. Pelatih asal Italia itu terikat di London utara hingga 2031, dan kontraknya yang berdurasi panjang secara mencolok tidak memiliki klausul pemutusan. Alhasil, Tottenham akan dipaksa membayar paket kompensasi jauh di atas £10 juta untuk mencopotnya dari jabatan tersebut, bahkan jika klub terdegradasi.
Pemutusan kontrak secara mutual tetap menjadi kemungkinan secara teoretis untuk menurunkan angka pesangon yang sangat besar itu. Namun, pada tahap awal musim ini, perpisahan secara baik-baik dipandang sangat tidak mungkin terjadi, sehingga dewan klub harus menghitung dengan cermat biaya finansial dari pergantian pelatih.
Howe memimpin persaingan untuk kursi pelatih utama
Jika Tottenham memutuskan untuk memecat pelatihnya, sosok yang sudah tidak asing lagi di Premier League sudah mulai dipersiapkan. Mantan bos Spurs Mauricio Pochettino tetap menjadi kaitan yang romantis, tetapi perannya saat ini sebagai pelatih kepala tim nasional pria Amerika Serikat menutup peluang untuk kembali dengan cepat. Sebagai gantinya, Eddie Howe muncul sebagai favorit kuat pada tahap awal untuk pekerjaan itu.
Howe menjaga profil rendah sejak meninggalkan Newcastle United sesaat sebelum musim ini dimulai. Pria Inggris berusia 48 tahun itu memiliki rekam jejak terbaru yang kuat, setelah membawa Newcastle United lolos ke Liga Champions dua kali dan meraih gelar Piala Carabao selama hampir lima tahun masa tugasnya di St James' Park.
Ketersediaannya membuatnya menjadi opsi yang sangat menarik bagi dewan Tottenham yang sangat membutuhkan stabilitas. Rekam jejak Howe yang sudah terbukti di kasta tertinggi Inggris sangat sesuai dengan apa yang sangat dibutuhkan Spurs untuk menyelamatkan musim mereka yang keluar jalur, meski masih harus dilihat apakah ia akan menerima tawaran itu.
- Getty
Pekan-pekan krusial menanti sang Italia
De Zerbi mendapat penangguhan sementara berkat jeda internasional. Ia harus memanfaatkan jeda tiga pekan ini untuk segera membenahi kelemahan taktis timnya yang sangat mencolok serta performa domestik yang suram. Saat sepakbola klub kembali bergulir, pelatih asal Italia itu menghadapi tugas sangat berat untuk menyeret skuad mahal racikannya keluar dari kubangan degradasi dan menyelamatkan pekerjaannya sebelum kesabaran dewan direksi benar-benar habis.
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