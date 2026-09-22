Tottenham berinvestasi besar-besaran pada bursa transfer musim panas, dengan menghabiskan total sekitar £380 juta untuk merekrut sepuluh pemain baru. Dukungan finansial besar ini ditujukan untuk merevitalisasi skuad yang musim lalu nyaris terdegradasi dari Premier League. Namun, kebangkitan yang diharapkan itu sama sekali gagal terwujud.

Sebulan memasuki musim baru, Tottenham masih belum meraih kemenangan di liga. Tim asuhan De Zerbi baru mengoleksi dua poin dari lima pertandingan, setelah hanya mampu mencatatkan dua hasil imbang tanpa gol. Penderitaan mereka kian bertambah setelah kalah 3-2 dari Aston Villa, hasil yang membuat klub London utara itu terpuruk ke dasar klasemen.

Kompetisi piala domestik juga tidak memberi kelegaan bagi pelatih Italia yang tengah tertekan itu, karena Tottenham tersingkir dari Carabao Cup pada putaran ketiga setelah kalah 3-1 dari Liverpool, yang semakin meningkatkan tekanan di kursi pelatih.



