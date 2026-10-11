Pelatih kepala Augsburg Manuel Baum memuji seluruh skuadnya setelah bermain imbang 2-2 dalam laga seru melawan rival sesama Bavaria, Bayern Munich. Setelah sebelumnya menyerukan keyakinan penuh dan intensitas tinggi jelang kick-off, Baum melihat timnya menjalankan rencana taktisnya dengan efektif untuk mengamankan satu poin berharga.

Hasil ini membuat Augsburg yang berada di peringkat keempat tetap berada dalam semangat tinggi setelah jeda internasional.

"Anda tidak bisa menyoroti satu orang pun hari ini. Kami tampil kuat sebagai sebuah kolektif," kata Baum kepada wartawan setelah pertandingan.