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Pembunuh raksasa! Baum memuji bintang-bintang Augsburg yang berani setelah membuat Bayern frustrasi dalam thriller derby
Baum merayakan penampilan kolektif yang kuat
Pelatih kepala Augsburg Manuel Baum memuji seluruh skuadnya setelah bermain imbang 2-2 dalam laga seru melawan rival sesama Bavaria, Bayern Munich. Setelah sebelumnya menyerukan keyakinan penuh dan intensitas tinggi jelang kick-off, Baum melihat timnya menjalankan rencana taktisnya dengan efektif untuk mengamankan satu poin berharga.
Hasil ini membuat Augsburg yang berada di peringkat keempat tetap berada dalam semangat tinggi setelah jeda internasional.
"Anda tidak bisa menyoroti satu orang pun hari ini. Kami tampil kuat sebagai sebuah kolektif," kata Baum kepada wartawan setelah pertandingan.
- Eibner
Ketangguhan mental jadi kunci setelah gol penyeimbang Bayern
Baum sangat puas dengan cara timnya merespons ketika Bayern menyamakan kedudukan lewat Ismael Saibari. Alih-alih goyah di bawah tekanan, Augsburg kembali unggul ketika Rodrigo Ribeiro menyambar bola rebound.
"Saya sangat terkesan dengan bagaimana kami tidak berantakan setelah gol penyama pertama, tetapi mampu membalas," kata Baum.
"Saya bangga kepada para pemain dan seluruh stadion."
Para pemain merefleksikan satu poin yang beruntung tetapi pantas diraih
Pencetak gol Robin Fellhauer dan kiper Finn Dahmen mengakui bahwa meski keberuntungan ikut berperan dalam empat gol Bayern yang dianulir, kerja keras Augsburg layak mendapat ganjaran. "Kami jelas bisa puas dengan satu poin melawan Bayern," kata Fellhauer.
"Kalau melihat jalannya pertandingan, mungkin kami juga sedikit beruntung. Tim sudah mengerahkan segalanya di atas lapangan, jadi kami pantas mendapatkan poin ini."
Dahmen menambahkan: "Kami memberikan segalanya, tetapi Anda juga butuh keberuntungan. Pada akhirnya, kami senang dengan satu poin ini."
- Eibner
Augsburg mempertahankan start kuat di Bundesliga
Hasil imbang yang diraih dengan susah payah ini melanjutkan start impresif Augsburg pada musim ini, sekaligus mempertahankan posisi mereka di peringkat keempat. Setelah mengalahkan Bayern di Munich musim lalu, pasukan Baum sekali lagi membuktikan bahwa mereka adalah ujian berat bagi sang juara.
Augsburg akan berusaha membawa intensitas ini ke laga-laga liga mereka berikutnya.
Disiplin taktis Baum terus menghadirkan hasil bagi Augsburg.
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