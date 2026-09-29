Gribaudi/ImagePhoto
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Pembuat sejarah! Bersaudara Esposito menyamai rekor tim nasional Italia berusia 111 tahun dalam kemenangan meyakinkan atas Turki
Duo penyerang ukir sejarah Italia
Keputusan Mancini memainkan Pio dan Sebastiano bersama-sama menghadirkan tonggak bersejarah saat Italia menyingkirkan Turki 4-1 di Nations League. Itu menjadi kali pertama dua bersaudara masuk starting XI Azzurri sejak Aldo dan Luigi Cevenini tampil melawan Swiss pada 1915. Dengan demikian, duet tersebut juga mengakhiri penantian 24 tahun sejak Filippo dan Simone Inzaghi terkenal pernah berada di lapangan bersama selama 11 menit saat menghadapi Inggris pada November 2000.
- Gribaudi/ImagePhoto
Kebanggaan keluarga memicu terobosan ke tim senior
Keluarga Esposito kini telah menorehkan nama mereka dalam sejarah Azzurri sebagai keluarga pertama yang melihat tiga bersaudara mewakili tim nasional senior. Sang kakak tertua, Salvatore, membuka jalan lewat debut seniornya di bawah asuhan Mancini melawan Inggris pada 2022, sekaligus menetapkan tolok ukur bagi adik-adiknya. Membahas tekadnya untuk mengikuti jejak itu, Sebastiano baru-baru ini bercanda: "Setelah Salva dan Pio, kalau saya tidak berhasil masuk tim nasional, saya tidak akan memaafkan diri sendiri."
Mancini mengklaim kemenangan comeback pertamanya
Penampilan tandang yang dominan ini memberi Mancini kemenangan pertamanya sejak kembali ke kursi pelatih timnas Italia, setelah kalah pada laga pembuka melawan Belgia. Gol-gol babak pertama dari Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, dan debutan Michael Kayode membuat tim tamu sepenuhnya mengendalikan pertandingan sebelum Pio menambah gol lewat sundulan bola rebound setelah jeda.
Italia tidak pernah menang dalam laga tandang dengan selisih tiga gol atau lebih sejak kemenangan 3-0 atas Bosnia pada 15 November 2019. Yang terpenting, Italia kembali ke jalur kemenangan bersama Mancini untuk pertama kalinya sejak mengalahkan Belanda 3-2 pada 18 Juni 2023, mengakhiri penantian selama 1.198 hari.
- AFP
Momentum positif meredakan patah hati kegagalan lolos kualifikasi
Penampilan meyakinkan ini memberi tim asuhan Mancini dorongan tepat waktu saat mereka berupaya membuka lembaran baru setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia secara beruntun. Meraih tiga poin vital di kandang lawan memulihkan momentum jelang kampanye Nations League yang berat dan nyaris tak memberi ruang untuk lengah. Sementara itu bagi Turki, kekalahan kandang yang menyakitkan dan disambut cemoohan keras dari para pendukung mereka membuat pelatih Vincenzo Montella berada di bawah tekanan yang kian besar setelah menelan dua kekalahan beruntun.
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