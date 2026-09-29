Penampilan tandang yang dominan ini memberi Mancini kemenangan pertamanya sejak kembali ke kursi pelatih timnas Italia, setelah kalah pada laga pembuka melawan Belgia. Gol-gol babak pertama dari Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, dan debutan Michael Kayode membuat tim tamu sepenuhnya mengendalikan pertandingan sebelum Pio menambah gol lewat sundulan bola rebound setelah jeda.

Italia tidak pernah menang dalam laga tandang dengan selisih tiga gol atau lebih sejak kemenangan 3-0 atas Bosnia pada 15 November 2019. Yang terpenting, Italia kembali ke jalur kemenangan bersama Mancini untuk pertama kalinya sejak mengalahkan Belanda 3-2 pada 18 Juni 2023, mengakhiri penantian selama 1.198 hari.



