Sebelum putar balik itu, Pinto meluncurkan seruan publik untuk menggalang €2,5 juta (£2,1 juta) demi keamanannya sendiri, sambil menyampaikan peringatan keras soal keselamatannya. Ia menyatakan di X: “Dalam keadaan seperti ini, saya tidak punya alternatif selain pindah, dalam beberapa hari ke depan, ke lokasi yang dirahasiakan untuk jangka waktu yang belum ditentukan, karena banyaknya ancaman pembunuhan yang saya terima dan risiko serius adanya upaya pembunuhan terhadap saya.”

Setelah pemulihan status tersebut, Pinto menggunakan media sosial untuk berterima kasih kepada Menteri Kehakiman Portugal, Rita Alarcao Judice, sambil melontarkan kritik keras kepada komisi yang bertanggung jawab atas pencabutan awal itu.

“Saya menyampaikan apresiasi atas tindakan yang diambil Menteri Kehakiman Portugal, Rita Alarcao Judice, yang memulihkan legalitas dengan membatalkan keputusan yang dibuat oleh anggota Komisi yang bertanggung jawab atas Program Perlindungan Saksi Portugal, yang bertindak dengan pelanggaran hukum yang jelas dan penyalahgunaan kekuasaan yang nyata,” tulis Pinto.

“Ini adalah situasi yang sangat serius, terlebih lagi karena, mengingat peran mereka, para anggota Komisi ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak, kebebasan, dan jaminan warga negara yang, karena sifat khusus Program tersebut, berada dalam situasi yang sangat rentan dan tidak pasti.”



