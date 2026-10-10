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Pembocor Manchester City, Rui Pinto, kembali dalam perlindungan saksi saat pencipta Football Leaks mengungkap ketakutan atas 'upaya pembunuhan'
Proteksi kembali pulih dalam putar balik cepat Portugal
Pinto, kreator platform Football Leaks yang berusia 37 tahun, telah kembali dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi setelah pembalikan keputusan secara cepat oleh pihak berwenang. Status keamanannya, yang ia pegang sejak 2020, dicabut secara mendadak, membuatnya takut akan keselamatannya.
Pencabutan awal itu memicu kekhawatiran serius dari pria asal Portugal tersebut. Namun, Kementerian Kehakiman Portugal turun tangan, dengan mengakui bahwa Pinto tidak diberi tahu secara semestinya mengenai alasan penghentian itu, dan juga tidak diberi kesempatan untuk menggugat keputusan tersebut.
- AFP
Pinto kecam "penyalahgunaan kekuasaan yang nyata"
Sebelum putar balik itu, Pinto meluncurkan seruan publik untuk menggalang €2,5 juta (£2,1 juta) demi keamanannya sendiri, sambil menyampaikan peringatan keras soal keselamatannya. Ia menyatakan di X: “Dalam keadaan seperti ini, saya tidak punya alternatif selain pindah, dalam beberapa hari ke depan, ke lokasi yang dirahasiakan untuk jangka waktu yang belum ditentukan, karena banyaknya ancaman pembunuhan yang saya terima dan risiko serius adanya upaya pembunuhan terhadap saya.”
Setelah pemulihan status tersebut, Pinto menggunakan media sosial untuk berterima kasih kepada Menteri Kehakiman Portugal, Rita Alarcao Judice, sambil melontarkan kritik keras kepada komisi yang bertanggung jawab atas pencabutan awal itu.
“Saya menyampaikan apresiasi atas tindakan yang diambil Menteri Kehakiman Portugal, Rita Alarcao Judice, yang memulihkan legalitas dengan membatalkan keputusan yang dibuat oleh anggota Komisi yang bertanggung jawab atas Program Perlindungan Saksi Portugal, yang bertindak dengan pelanggaran hukum yang jelas dan penyalahgunaan kekuasaan yang nyata,” tulis Pinto.
“Ini adalah situasi yang sangat serius, terlebih lagi karena, mengingat peran mereka, para anggota Komisi ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak, kebebasan, dan jaminan warga negara yang, karena sifat khusus Program tersebut, berada dalam situasi yang sangat rentan dan tidak pasti.”
Kepercayaan hancur meski dipulihkan kembali
Pengungkapan Pinto melalui Football Leaks berperan penting dalam Premier League mendakwa Manchester City atas 115 pelanggaran regulasi keuangan. City kemudian dinyatakan bersalah atas 114 dari dakwaan tersebut, dengan potensi hukuman membayangi jika banding ditolak.
Meski kembali mendapatkan pengawalan keamanan, Pinto mengakui kepercayaannya pada sistem telah hancur. Ia menambahkan: “Terlepas dari pemulihan legalitas ini, cara para anggota Komisi bertindak membuat saya tidak bisa menaruh kepercayaan apa pun kepada mereka atau merasa yakin dengan pekerjaan mereka. Tindakan seperti itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pedoman program perlindungan saksi, yang kredibilitas dan efektivitasnya bergantung, di atas segalanya, pada penghormatan terhadap hukum, ketidakberpihakan, dan kepercayaan dari mereka yang bergantung padanya.
“Saya ingin menutup dengan menyampaikan terima kasih khusus saya kepada semua orang yang telah menunjukkan dukungan mereka dan berkontribusi pada kampanye penggalangan dana. Kepada kalian semua, terima kasih tulus saya karena terus mendampingi saya dalam perjuangan ini yang, terlepas dari keputusan hari ini, masih jauh dari selesai.”
- Getty Images
Periode peninjauan 10 hari yang krusial
Pinto kini memiliki 10 hari kerja untuk secara resmi meninjau pencabutan awal status perlindungannya. Dalam periode ini, tim hukumnya akan menilai dasar yang digunakan komisi saat awalnya bertindak.
Sementara itu, situasi secara keseluruhan tetap sangat tidak stabil. Pria berusia 37 tahun itu akan terus bergantung pada langkah-langkah keamanan dari negara, meski komentar publiknya memperjelas bahwa ia memandang keselamatan jangka panjangnya sebagai pertarungan yang terus berlanjut.
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