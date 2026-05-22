Pembicaraan tampaknya sudah berlangsung: FC Bayern berpeluang meraih pendapatan besar dari transfer pemain yang akan dilepas

Menurut laporan tersebut, pembicaraan awal telah berlangsung, dan juara Bundesliga itu diperkirakan akan membayar sekitar 25 juta euro sebagai biaya transfer untuk mendatangkan pemain asal Korea Selatan tersebut.

Kim sebelumnya telah terikat kontrak dengan Fenerbahce pada musim 2021/22, di mana ia berhasil menunjukkan performa yang meyakinkan dan kemudian pindah ke SSC Napoli dengan nilai transfer 19 juta euro. Namun, jika kembali ke Turki, pemain berusia 29 tahun ini harus menerima pengurangan gaji yang signifikan.

Bayern tampaknya tidak akan menghalangi keinginan Kim untuk pindah, mengingat pemain Korea Selatan itu hanya menempati urutan ketiga dalam hierarki bek tengah musim lalu, di belakang Dayot Upamecano dan Jonathan Tah. Dengan Josip Stanisic dan Hiroki Ito, klub asal Munich ini juga memiliki pemain-pemain ternama lainnya sebagai cadangan. Namun, Ito kabarnya juga diperbolehkan meninggalkan klub dengan nilai transfer 20 juta euro setelah dua tahun yang diwarnai cedera.