Pembicaraan tampaknya sudah berlangsung: FC Bayern berpeluang meraih pendapatan besar dari transfer pemain yang akan dilepas

Menurut informasi dari kicker, Fenerbahçe Istanbul telah mengincar bek tengah berusia 29 tahun tersebut dan berencana untuk merekrutnya pada bursa transfer mendatang.
Menurut laporan tersebut, pembicaraan awal telah berlangsung, dan juara Bundesliga itu diperkirakan akan membayar sekitar 25 juta euro sebagai biaya transfer untuk mendatangkan pemain asal Korea Selatan tersebut.
Kim sebelumnya telah terikat kontrak dengan Fenerbahce pada musim 2021/22, di mana ia berhasil menunjukkan performa yang meyakinkan dan kemudian pindah ke SSC Napoli dengan nilai transfer 19 juta euro. Namun, jika kembali ke Turki, pemain berusia 29 tahun ini harus menerima pengurangan gaji yang signifikan.
Bayern tampaknya tidak akan menghalangi keinginan Kim untuk pindah, mengingat pemain Korea Selatan itu hanya menempati urutan ketiga dalam hierarki bek tengah musim lalu, di belakang Dayot Upamecano dan Jonathan Tah. Dengan Josip Stanisic dan Hiroki Ito, klub asal Munich ini juga memiliki pemain-pemain ternama lainnya sebagai cadangan. Namun, Ito kabarnya juga diperbolehkan meninggalkan klub dengan nilai transfer 20 juta euro setelah dua tahun yang diwarnai cedera.
Min-Jae Kim merasa nyaman di FC Bayern München
Meskipun demikian, Kim baru-baru ini menegaskan bahwa ia merasa nyaman di Munich dan pada dasarnya puas dengan perannya. "Saya selalu berpikir bahwa bermain secara terus-menerus adalah solusinya, tetapi sekarang saya puas dengan peran saya sebagai penantang," katanya kepada media Korea Footballist. "Saya belum pernah mengalami periode panjang di mana saya tidak bermain, jadi pada awalnya agak sulit. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa hal ini juga memiliki sisi positif," tegas pemain asal Korea Selatan tersebut.
Meskipun Kim masih terikat kontrak dengan Bayern hingga 2028, ia sudah dianggap sebagai kandidat untuk dijual pada jendela transfer musim panas dan musim dingin lalu. Saat itu, dikabarkan bahwa sang bek ingin menunggu hingga musim panas untuk melihat apakah situasinya membaik. Namun, hal ini belum terjadi hingga saat ini, karena Tah dan Upamecano tetap menjadi pilihan utama. Sementara itu, sikap Bayern tampaknya tidak berubah; jika ada tawaran yang sesuai, Kim kemungkinan akan hengkang setelah musim berakhir.
Juventus Turin, AC Milan, serta klub-klub papan atas Turki Galatasaray dan Besiktas dilaporkan tertarik pada Kim. Juve juga dikabarkan telah menjalin kontak dengan pemain timnas Korea Selatan tersebut.