"Pembicaraan sudah berlangsung" - Arsenal bergabung dengan Barcelona dan Liverpool dalam perburuan penyerang PSG, Bradley Barcola

Arsenal semakin gencar menunjukkan ketertarikannya pada Barcola seiring upaya Mikel Arteta untuk memperkuat lini serangnya menjelang musim baru. Menurut Sky Germany, klub asal London Utara itu dilaporkan telah melakukan pendekatan terhadap pemain sayap PSG tersebut, dengan menjadikannya sebagai target utama untuk menambah persaingan di sayap kiri.

Arsenal saat ini berada dalam posisi yang kuat di liga domestik, namun mereka sudah merencanakan kesuksesan berkelanjutan di Eropa. Pihak klub percaya bahwa seorang winger dinamis yang mampu berduel satu lawan satu seperti Barcola dapat menambah dimensi baru pada barisan penyerang Arteta. Meskipun kedalaman skuad di lini serang sudah memadai, masih ada kekhawatiran terkait konsistensi jangka panjang dari opsi-opsi yang ada saat ini. Gaya bermain langsung dan ancaman serangan Barcola telah menjadikannya opsi yang menarik bagi tim Premier League tersebut.