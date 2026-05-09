"Pembicaraan sudah berlangsung" - Arsenal bergabung dengan Barcelona dan Liverpool dalam perburuan penyerang PSG, Bradley Barcola
Arsenal ikut bersaing untuk mendapatkan pemain sayap PSG
Arsenal semakin gencar menunjukkan ketertarikannya pada Barcola seiring upaya Mikel Arteta untuk memperkuat lini serangnya menjelang musim baru. Menurut Sky Germany, klub asal London Utara itu dilaporkan telah melakukan pendekatan terhadap pemain sayap PSG tersebut, dengan menjadikannya sebagai target utama untuk menambah persaingan di sayap kiri.
Arsenal saat ini berada dalam posisi yang kuat di liga domestik, namun mereka sudah merencanakan kesuksesan berkelanjutan di Eropa. Pihak klub percaya bahwa seorang winger dinamis yang mampu berduel satu lawan satu seperti Barcola dapat menambah dimensi baru pada barisan penyerang Arteta. Meskipun kedalaman skuad di lini serang sudah memadai, masih ada kekhawatiran terkait konsistensi jangka panjang dari opsi-opsi yang ada saat ini. Gaya bermain langsung dan ancaman serangan Barcola telah menjadikannya opsi yang menarik bagi tim Premier League tersebut.
Pembicaraan sedang berlangsung mengenai kemungkinan perpindahan
Menurut laporan yang sama, pembicaraan mengenai masa depan Barcola telah dimulai. Namun, negosiasi masih berada pada tahap awal dan belum ada tawaran resmi yang diajukan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa “pembicaraan sudah berlangsung”, yang mengindikasikan bahwa perwakilan sang pemain sayap sedang menjajaki kemungkinan untuk hengkang dari Paris. Barcola tidak selalu mendapat jaminan waktu bermain reguler di PSG meskipun penampilannya sangat impresif. Minat terhadap pemain berusia 22 tahun ini tersebar luas di seluruh Eropa, dengan Barcelona telah memantau perkembangannya selama beberapa waktu, sementara Liverpool juga dikabarkan tertarik karena mereka mempertimbangkan untuk memperbarui opsi serangan mereka.
Kebangkitan Barcola sejak pindah ke Lyon
Perkembangan Barcola semakin pesat sejak ia pindah dari Lyon ke PSG pada tahun 2023. Selama berkarier di ibu kota Prancis, ia telah mencetak 38 gol dan 37 assist dalam 148 penampilan di kompetisi resmi. Kontribusinya seringkali sangat menentukan, termasuk penampilan singkatnya yang krusial saat melawan Bayern Munich di semifinal Liga Champions yang membantu PSG melaju ke final. Pemain sayap ini telah menjadi opsi serangan yang andal dalam rotasi skuad asuhan Luis Enrique.
Barcola masih terikat kontrak di Paris hingga 2028, artinya PSG tidak berada di bawah tekanan segera untuk menjualnya. Namun, minat dari beberapa klub besar Eropa tetap berpotensi memicu persaingan transfer yang sengit.
Minat transfer diperkirakan akan semakin meningkat
Upaya Arsenal ini sejalan dengan strategi Arteta dalam merekrut penyerang muda dan serba bisa yang mampu bersinar dalam sistem permainan berintensitas tinggi. Untuk saat ini, fokus Barcola tetap tertuju pada final Liga Champions yang akan dihadapi PSG. Namun, dengan beberapa klub papan atas yang terus memantau situasinya, spekulasi seputar masa depannya kemungkinan akan semakin memanas menjelang dibukanya jendela transfer musim panas.