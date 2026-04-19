Goal.com
Live
Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Pembicaraan soal pemecatan Mikel Arteta dianggap ‘sangat tidak sopan’, namun kegagalan meraih gelar Liga Premier lagi akan membuat Arsenal harus ‘menjawab banyak hal’

Legenda Arsenal, Nigel Winterburn, membantah anggapan bahwa Mikel Arteta harus dipecat jika The Gunners gagal meraih gelar Liga Premier musim ini. Meskipun tekanan di Emirates Stadium semakin meningkat, mantan bek tersebut yakin bahwa memecat pelatih asal Spanyol itu akan menjadi kesalahan, meski ia mengakui bahwa evaluasi mendalam akan diperlukan jika tim kembali mengalami kegagalan.

  • Winterburn membela Arteta dari rumor pemecatan

    Ketegangan di Arsenal telah mencapai titik didih setelah rentetan hasil yang kurang memuaskan yang membuat posisi mereka di puncak klasemen Liga Premier semakin goyah. Kekalahan 2-1 baru-baru ini dari Bournemouth telah memicu para pengkritik untuk mempertanyakan apakah Arteta adalah orang yang tepat untuk membawa klub ini meraih gelar juara, terutama setelah finis sebagai runner-up selama tiga musim berturut-turut.

    Namun, Winterburn langsung membela sang manajer, dengan menyebut pembicaraan seputar masa depan Arteta sebagai hal yang tidak pantas. Berbicara melalui HFM X Arsenal, pria berusia 62 tahun itu mengungkapkan perasaannya dengan jelas: "Bagi saya, ini bukanlah sesuatu yang ingin saya pikirkan karena menurut saya itu sangat tidak menghormati Arteta. Saya pikir membicarakan manajer yang bisa memberikan sesuatu kepada Arsenal yang sudah lama tidak mereka miliki juga merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap klub."

  • "All Or Nothing: Arsenal" Global Premiere – ArrivalsGetty Images Entertainment

    Tinjauan internal akan dilakukan jika The Gunners kembali gagal

    Meskipun Winterburn mendukung manajer saat ini, ia mengakui bahwa kegagalan lagi akan mengharuskan klub untuk menelaah secara mendalam kelemahan-kelemahan yang ada. Jika Arsenal kembali gagal meraih gelar juara untuk keempat kalinya secara berturut-turut, petinggi klub kemungkinan besar akan dihadapkan pada keputusan sulit terkait arah proyek dan personel yang terlibat. "Saya pikir sebagian besar klub akan melakukan evaluasi di akhir musim," tambah Winterburn. "Tergantung apakah Arsenal meraih gelar apa pun, apa yang mereka lakukan, mereka juga akan meninjau internal, seperti biasa, tidak hanya staf, tetapi juga pemain dan di mana mereka bisa memperbaiki diri lagi.

    "Jadi, saya bisa katakan jika Arsenal menang akhir pekan ini, kebanyakan orang akan bilang gelar juara hampir pasti milik mereka. Jadi, sangat menarik melihat bagaimana pemikiran orang-orang tiga minggu lalu dibandingkan dengan sekarang. Pembicaraan apa pun tentang Arteta, menurut saya, sangat tidak sopan pada tahap musim ini. Tunggu sampai akhir musim. Jika itu tidak terjadi, maka saya setuju, saya pikir akan ada banyak hal yang harus dijelaskan mengapa hal itu gagal. Tapi kita tidak tahu apakah itu akan terjadi. Itu adalah sesuatu yang saya tolak untuk dibahas saat ini."

  • Perbandingan dengan kemenangan bersejarah pada tahun 1989

    Winterburn cukup paham soal perebutan gelar yang penuh tekanan, karena ia pernah menjadi bagian dari tim legendaris tahun 1989 yang menjuarai liga di Anfield dengan cara yang dramatis. Ia melihat kesamaan antara ketegangan yang kini melanda Emirates dan keraguan yang dihadapi timnya sebelum gol legendaris Michael Thomas di menit-menit akhir memastikan trofi tersebut.

    "Musim ini sedikit mengingatkan saya pada tahun 1989 ketika kami memenangkan liga," katanya. "Dalam dua pertandingan sebelum memenangkan gelar, kami kalah dari Derby di kandang dan kemudian bermain imbang dengan Wimbledon. Tidak ada yang mengatakan kepada kami bahwa kami akan pergi ke Liverpool di Anfield dan menang dengan selisih dua gol. Kebanyakan orang mengatakan kepada kami bahwa itu mustahil. Bayangkan seperti apa media sosial saat itu jika sudah ada pada masa itu."

  • arsenal Getty Images

    Pertandingan krusial Manchester City menanti

    Fokus utama Arteta dan skuadnya saat ini adalah laga besar melawan Manchester City. Kekalahan akan sangat menghancurkan, karena berpotensi membuat tim asuhan Pep Guardiola menyalip The Gunners berdasarkan selisih gol, mengingat City saat ini masih memiliki satu pertandingan tersisa. Bagi Winterburn, tugas para pemain sangat sederhana: abaikan gangguan dari luar dan fokuslah pada 90 menit ke depan.

    "Jadi, saya pernah berada dalam situasi serupa," kata mantan bek kiri itu menyimpulkan. "Itu juga merupakan trofi kemenangan pertama saya di Arsenal. Saya sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, dan kalian hanya perlu fokus pada apa yang ada di depan. Para pemain dan manajer, mereka tidak akan memikirkan hal lain. Penampilan gemilang pada hari Minggu akan membawa mereka selangkah lebih dekat untuk merebut gelar Liga Premier, yang telah lama lepas dari genggaman kami."

Manchester City crest
MCI
Arsenal crest
