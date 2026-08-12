AFP
Diterjemahkan oleh
Pembicaraan penentuan! Julian Alvarez mengadakan pertemuan untuk meluruskan situasi dengan Diego Simeone saat Atletico Madrid menolak untuk menjualnya
Diskusi tatap muka di Majadahonda
Dalam sebuah langkah yang menyoroti meningkatnya ketegangan terkait masa depannya, Alvarez menggelar pertemuan pada Rabu pagi dengan Diego Simeone. Sebelum skuad tim utama memulai sesi latihan mereka di kompleks olahraga Cerro del Espino, striker yang dijuluki 'La Arana' itu datang lebih awal untuk berbicara langsung dengan manajernya.
Menurut laporan yang dikonfirmasi berbagai media, termasuk Mundo Deportivo, pertemuan tersebut disebut berlangsung hangat namun tetap lugas. Simeone tiba di fasilitas itu lebih cepat dari jadwal untuk menyambut para pemain yang kembali, termasuk Alex Baena dan Marcos Llorente. Namun, dialog dengan Alvarez memiliki bobot yang jauh lebih besar, karena terjadi tak lama setelah sang striker memecah kebisuannya di Piala Dunia musim panas ini untuk menyatakan keinginannya meninggalkan Atletico Madrid, dengan mengakui: 'Saya rasa ini bukan momen yang tepat untuk berbicara, tetapi saya juga tidak ingin bersembunyi. Saya berusaha menjadi orang yang jujur. Saya sudah berbicara dengan orang-orang di klub, dengan pihak-pihak yang perlu saya ajak bicara, dan saya pikir yang terbaik untuk semua orang adalah transfer. Saya ingin mewujudkan impian saya.'
- Getty Images
Simeone sejalan dengan hierarki klub
Terlepas dari keinginan sang pemain untuk menyampaikan kekhawatirannya, Simeone tetap sangat konsisten dalam pesan yang ia sampaikan, baik di depan publik maupun secara pribadi. Sang pelatih sebelumnya sudah menentukan nadanya dalam tur pramusim klub di Seoul, ketika ia berbicara sebelum laga uji coba melawan Manchester City. Ucapan Simeone hampir tidak menyisakan ruang untuk penafsiran, karena ia sepenuhnya mendukung sikap tegas yang diambil CEO klub, Miguel Angel Gil Marin, terkait potensi kepergian sang penyerang yang sangat dihargai itu.
Sang pelatih menegaskan kembali posisi klub dalam percakapannya dengan Alvarez, dengan menekankan bahwa keputusan tersebut tetap merupakan keputusan korporat. Komentar Simeone sebelumnya di Korea Selatan mencerminkan keselarasan total ini dengan jajaran direksi: 'Situasinya sangat jelas, entitas mengambil keputusan yang dijelaskan Miguel Angel dengan sangat baik.' Meski diminati Arsenal, PSG, dan Alvarez lebih memilih Barcelona, Atletico Madrid dengan tegas menolak menjual pemenang Piala Dunia 2022 itu kepada rival langsung di Spanyol.
Atleti menolak menyetujui penjualan
Terlepas dari kehadiran agen-agen Alvarez di Madrid, petinggi Atletico telah "merapatkan barisan" dan menolak untuk menegosiasikan kepergiannya. Sang striker, yang bergabung dari Manchester City pada musim panas 2024 dengan nilai £81,8 juta dan terikat kontrak hingga 2030, masih belum meraih gelar bersama klub tersebut, setelah musim lalu finis sebagai runner-up Copa del Rey. Meski demikian, Atletico memandangnya sebagai komponen penting dari proyek olahraga mereka untuk kampanye mendatang dan tidak menunjukkan kesediaan untuk mempertimbangkan tawaran.
Atletico bertekad mempertahankan pemain bintang mereka, terutama dengan kekhawatiran lain di lini serang yang membayangi. Kabar mengenai pertemuan itu datang pada momen yang sensitif bagi skuad, karena penyerang lain, Alexander Sorloth, baru-baru ini harus masuk ruang perawatan akibat cedera, yang makin mempersulit perencanaan taktik Simeone. Krisis cedera ini hanya memperkuat tekad klub untuk mempertahankan Alvarez, karena mereka tidak mampu kehilangan daya gedor lebih banyak lagi menjelang musim baru La Liga.
- Getty Images
Jalan ke depan bagi La Arana
Untuk saat ini, Alvarez masih berstatus sebagai pemain Atletico Madrid, tetapi kehadiran para perwakilannya menunjukkan bahwa saga ini mungkin belum benar-benar berakhir. Sang penyerang, yang mencatatkan 49 penampilan di semua kompetisi untuk Atletico musim lalu, dengan torehan 20 gol dan sembilan assist, melihat kubunya masih bekerja untuk menemukan solusi yang memenuhi keinginannya untuk pindah, meski klub menolak bergeser dari posisi 'tidak dijual' mereka menjelang laga pembuka La Liga melawan Malaga pada 19 Agustus.
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