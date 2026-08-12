Dalam sebuah langkah yang menyoroti meningkatnya ketegangan terkait masa depannya, Alvarez menggelar pertemuan pada Rabu pagi dengan Diego Simeone. Sebelum skuad tim utama memulai sesi latihan mereka di kompleks olahraga Cerro del Espino, striker yang dijuluki 'La Arana' itu datang lebih awal untuk berbicara langsung dengan manajernya.

Menurut laporan yang dikonfirmasi berbagai media, termasuk Mundo Deportivo, pertemuan tersebut disebut berlangsung hangat namun tetap lugas. Simeone tiba di fasilitas itu lebih cepat dari jadwal untuk menyambut para pemain yang kembali, termasuk Alex Baena dan Marcos Llorente. Namun, dialog dengan Alvarez memiliki bobot yang jauh lebih besar, karena terjadi tak lama setelah sang striker memecah kebisuannya di Piala Dunia musim panas ini untuk menyatakan keinginannya meninggalkan Atletico Madrid, dengan mengakui: 'Saya rasa ini bukan momen yang tepat untuk berbicara, tetapi saya juga tidak ingin bersembunyi. Saya berusaha menjadi orang yang jujur. Saya sudah berbicara dengan orang-orang di klub, dengan pihak-pihak yang perlu saya ajak bicara, dan saya pikir yang terbaik untuk semua orang adalah transfer. Saya ingin mewujudkan impian saya.'