Seperti dilaporkan Basketnews, juara dunia dan Eropa Daniel Theis berada di urutan teratas daftar incaran klub papan atas Prancis tersebut, sementara ada juga spekulasi mengenai ketertarikan mereka terhadap Nick Weiler-Babb.
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Pembicaraan lanjutan: Pahlawan Jerman di Piala Dunia tampaknya akan melakukan transfer spektakuler
Setelah organisasi tersebut telah mengirimkan sinyal yang jelas kepada para pesaing di Eropa dengan perpanjangan kontrak bernilai jutaan euro untuk pelatih legendaris Tony Parker, dan dengan kesepakatan yang hampir tercapai bersama point guard Sylvain Francisco, proyek ini kini mulai mengambil bentuk yang sangat ambisius.
Big Man Theis, yang berperan penting dalam kesuksesan bersejarah tim DBB meraih medali emas di Kejuaraan Dunia dan Kejuaraan Eropa, menurut laporan tersebut telah menjadi salah satu "target transfer utama" bagi tim Prancis. Bagi pemain berusia 34 tahun itu, ini berarti tetap berada di lingkungan yang sudah dikenalnya, namun di bawah bendera baru: Kontrak kerjanya di AS Monaco akan berakhir pada akhir musim ini.
Sementara tim asal Monako itu saat ini sedang berada di tengah-tengah babak semifinal playoff Prancis untuk mempertahankan gelar juara, Theis hanya bisa menonton tanpa bisa berbuat apa-apa.
- AFP
Theis membawa Monaco ke final EuroLeague
Sejak akhir April, pemain berpengalaman ini telah menanti kesempatan untuk kembali bertanding, setelah mengalami cedera tangan saat baru beberapa menit bermain dalam laga playoff EuroLeague yang sangat ketat melawan Olympiakos Piraeus. Hal itu menandai berakhirnya lebih awal dari musim yang secara keseluruhan berjalan sangat solid baginya.
Dalam total 58 pertandingan resmi, Theis tampil untuk tim bintang dari Pangeran Monako musim ini. Dengan rata-rata waktu bermain hampir 20 menit, ia menyumbang 9,9 poin dan meraih 4,9 rebound.
Pindah ke Monaco merupakan langkah logis bagi pemain tengah ini untuk kembali ke Eropa pada musim lalu, setelah kontraknya di NBA diputus. Di Amerika Serikat, ia telah membuktikan diri sebagai pemain cadangan yang andal selama bertahun-tahun.
Bahwa ia tidak kehilangan gen pemenang, ia buktikan setelah tiba di Cote d’Azur: Dengan fisik dan kehadiran defensifnya, ia memimpin tim Monaco pada tahun yang sama untuk pertama kalinya dalam sejarah klub hingga ke final EuroLeague.
Weiler-Babb mengalami masa yang penuh frustrasi
Sementara itu, spesialis pertahanan Weiler-Babb, yang selama bertahun-tahun menjadi pemain andalan di FC Bayern Basketball dan sebagai pemain yang telah dinaturalisasi merupakan bagian tak terpisahkan dari tim nasional Jerman, baru-baru ini mengalami masa yang penuh frustrasi. Baru pada musim panas lalu ia membuka babak baru dengan menandatangani kontrak dua tahun bersama klub papan atas Turki, Anadolu Efes.
Namun, alih-alih mencapai babak playoff dan bersaing memperebutkan gelar juara Eropa, tim asal Istanbul ini justru tenggelam dalam kekacauan olahraga dan merosot ke dasar klasemen EuroLeague. Kondisi ini memicu rumor kepindahan.
Sebuah transfer ke ASVEL akan membangkitkan kenangan lama: Baik Theis maupun Weiler-Babb pernah bermain bersama untuk Jerman di Olimpiade 2024 di Paris dan memukau para penggemar. Di tanah Prancis, kini bisa saja terjadi reuni besar kedua pilar DBB tersebut di level klub.