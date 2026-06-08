Setelah organisasi tersebut telah mengirimkan sinyal yang jelas kepada para pesaing di Eropa dengan perpanjangan kontrak bernilai jutaan euro untuk pelatih legendaris Tony Parker, dan dengan kesepakatan yang hampir tercapai bersama point guard Sylvain Francisco, proyek ini kini mulai mengambil bentuk yang sangat ambisius.

Big Man Theis, yang berperan penting dalam kesuksesan bersejarah tim DBB meraih medali emas di Kejuaraan Dunia dan Kejuaraan Eropa, menurut laporan tersebut telah menjadi salah satu "target transfer utama" bagi tim Prancis. Bagi pemain berusia 34 tahun itu, ini berarti tetap berada di lingkungan yang sudah dikenalnya, namun di bawah bendera baru: Kontrak kerjanya di AS Monaco akan berakhir pada akhir musim ini.

Sementara tim asal Monako itu saat ini sedang berada di tengah-tengah babak semifinal playoff Prancis untuk mempertahankan gelar juara, Theis hanya bisa menonton tanpa bisa berbuat apa-apa.