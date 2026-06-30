Surat kabar *Die Bild* melaporkan adanya "pembicaraan yang sudah cukup jauh" antara SGE dan pemain berusia 20 tahun tersebut, yang selama satu setengah tahun terakhir dipinjamkan Bayern ke klub divisi dua Hannover 96.
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Pembicaraan lanjutan mengenai transfer spektakuler? FC Bayern mungkin akan melepas seorang gelandang ke Eintracht Frankfurt
Setelah Aseko menampilkan performa gemilang pada musim lalu, Hannover memang menggunakan opsi pembeliannya, namun FCB memanfaatkan klausul pembelian kembali senilai hanya 1,5 juta euro dan dengan demikian membawa kembali pemain tengah berbakat tersebut ke Säbener Straße untuk sementara waktu, di mana ia masih terikat kontrak hingga tahun 2028. Namun, kini Aseko berpotensi segera pindah dan mengambil langkah karier berikutnya bersama salah satu rival FCB di Bundesliga asal Munich.
Menurut Bild, bahkan kesepakatan lisan antara pemain timnas U-21 Jerman tersebut dan Eintracht dikabarkan sudah hampir tercapai. Kontrak empat tahun hingga 2030 ditambah opsi perpanjangan satu tahun lagi sedang dibahas; di Frankfurt, pihak klub optimis bahwa Aseko akan memilih klub asal Hessen tersebut, meskipun ada beberapa klub luar negeri ternama yang juga tertarik padanya.
Di antara klub-klub lain, AS Roma dan Brighton & Hove Albion juga dilaporkan telah mendekati pemain kelahiran Berlin ini. Aseko menjadi salah satu pemain kunci utama di 96 pada musim 2025/26 dan berhasil menarik perhatian berkat penampilannya. Dalam 32 penampilan di liga divisi dua, ia mencetak tiga gol dan memberikan enam assist.
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Apakah ada peluang di FC Bayern? Di Frankfurt, Noel Aseko kabarnya akan langsung diandalkan sebagai pemain kunci
Di Bayern, kabarnya ada pertimbangan untuk mengisi posisi Leon Goretzka yang telah hengkang dengan Aseko. Pelatih FCB Vincent Kompany dikenal sebagai penggemar berat gelandang tersebut, dan bahkan sudah sering mengajaknya berlatih bersama tim utama sebelum ia dipinjamkan ke Hannover.
Pada tahun 2022, Aseko pindah dari Hertha BSC ke akademi muda Bayern, dan telah tampil sebanyak 22 kali untuk tim U-19 sang juara terbanyak serta 30 kali untuk tim cadangan di Regionalliga.
Di Frankfurt, prospek Aseko untuk segera menancapkan namanya di Bundesliga tentu akan lebih baik daripada di skuad mewah Bayern. Menurut Bild, ia merupakan salah satu pemain yang paling diinginkan oleh tim yang menempati peringkat kedelapan pada musim lalu untuk bursa transfer musim panas ini. Jika transfer ini terwujud, ia direncanakan akan menjadi komponen penting di lini tengah Eintracht, demikian dilaporkan.
Jika Bayern memutuskan untuk melepas Aseko daripada mempertahankannya, biaya transfer yang dibicarakan setidaknya berkisar antara sepuluh hingga dua belas juta euro. Hubungan baik antara Direktur Olahraga FCB Max Eberl dan rekan sejawatnya di Frankfurt, Markus Krösche—yang juga sedang dalam tahap akhir penyelesaian transfer Nathaniel Brown ke Munich—dapat mendukung kemungkinan kepindahan Aseko ke Frankfurt.
Noel Aseko: Catatan statistiknya pada musim lalu
Penugasan
33
Gol
3
Umpan
6