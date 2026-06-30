Pembicaraan lanjutan mengenai transfer spektakuler? FC Bayern mungkin akan melepas seorang gelandang ke Eintracht Frankfurt

Setelah Aseko menampilkan performa gemilang pada musim lalu, Hannover memang menggunakan opsi pembeliannya, namun FCB memanfaatkan klausul pembelian kembali senilai hanya 1,5 juta euro dan dengan demikian membawa kembali pemain tengah berbakat tersebut ke Säbener Straße untuk sementara waktu, di mana ia masih terikat kontrak hingga tahun 2028. Namun, kini Aseko berpotensi segera pindah dan mengambil langkah karier berikutnya bersama salah satu rival FCB di Bundesliga asal Munich.

Menurut Bild, bahkan kesepakatan lisan antara pemain timnas U-21 Jerman tersebut dan Eintracht dikabarkan sudah hampir tercapai. Kontrak empat tahun hingga 2030 ditambah opsi perpanjangan satu tahun lagi sedang dibahas; di Frankfurt, pihak klub optimis bahwa Aseko akan memilih klub asal Hessen tersebut, meskipun ada beberapa klub luar negeri ternama yang juga tertarik padanya.

Di antara klub-klub lain, AS Roma dan Brighton & Hove Albion juga dilaporkan telah mendekati pemain kelahiran Berlin ini. Aseko menjadi salah satu pemain kunci utama di 96 pada musim 2025/26 dan berhasil menarik perhatian berkat penampilannya. Dalam 32 penampilan di liga divisi dua, ia mencetak tiga gol dan memberikan enam assist.



