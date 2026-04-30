Hal ini dilaporkan oleh The Athletic. Tentu saja, ini bukan soal kembalinya dia sebagai pemain: Kroos telah mengakhiri kariernya setelah Kejuaraan Eropa 2024 dan selalu menegaskan bahwa ini adalah langkah yang telah dipikirkannya dengan matang. Setelah pemain yang kini berusia 36 tahun itu pensiun dari sepak bola, Real Madrid gagal meraih gelar apa pun pada musim 2024/25 di bawah asuhan pelatih Carlo Ancelotti — dan nasib yang sama kini mengancam di musim ini, di mana kedua pelatih, Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa, belum mampu membawa perubahan positif di ibu kota Spanyol.
Diterjemahkan oleh
Pembicaraan konkret sudah berlangsung: Kembalinya Toni Kroos ke Real Madrid tampaknya mulai terwujud
Bagi Kroos, pihak Real Madrid tampaknya mengincar jalur yang sama seperti yang dilalui Zinedine Zidane: Mantan Pemain Terbaik Dunia itu juga dilibatkan di Real Madrid setelah pensiun, lalu secara bertahap berkembang menjadi pelatih bintang yang berhasil membawa tim tersebut menjuarai Liga Champions pada masing-masing dari dua masa jabatannya di Bernabeu.
"Kroos bisa memulai dengan peran penasihat seperti yang dilakukan Zidane dan mewakili klub dalam acara-acara resmi," tulis portal tersebut. Namun, peran di lingkungan tim juga mungkin saja terjadi—dan perkembangan seperti yang dialami Zidane menuju posisi pelatih.
- Getty
Real ingin memanfaatkan pengalaman Kroos
Konon, pihak Real Madrid tidak ingin kehilangan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Kroos. Saat ini, Santiago Solari menjabat sebagai Direktur Sepak Bola Profesional di Real Madrid, namun pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dipegang oleh Kepala Pemantau Talenta Juni Calafat dan Manajer Jose Angel Sanchez, yang memberikan saran kepada Presiden Klub Florentino Perez terkait transfer-transfer penting. Kroos juga dapat memberikan pengaruhnya di bidang ini melalui pendapatnya - jika tercapai kesepakatan antara klub dan mantan pemain tersebut.
Saat ini, Kroos terutama fokus pada podcast-nya dan akademi sepak bola 'Toni Kroos Academy' yang didirikannya di Madrid.
Prestasi Toni Kroos bersama Real Madrid:
Juara Liga Champions 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 Juara Spanyol 2017, 2020, 2022, 2024 Juara Piala Spanyol 2023 Juara Supercopa 2018, 2020, 2022, 2024 Juara Dunia Klub 2015, 2017, 2018, 2019, 2023